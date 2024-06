Bac 2024 : ça commence le 14 juin ! Dates des épreuves et nouveautés

Le bac 2024 en chiffres

728 164, c’est le nombre candidats inscrits au bac 2024 :

392 145 en bac général

184 795 en bac techno

151 224 en bac pro

Parmi ceux, 19 296 passent le bac en candidat libre, ou encore appelés candidats individuels :

8 750 bac général et techno

10 546 bac pro

La plus jeune candidate au bac 2024 a 9 ans et suit les spé maths et physique-chimie. Le candidat le plus âgé à quant à lui 76 ans.

535 423, c’est le nombre de candidats aux épreuves anticipées de français, soit -2% par rapport session 2023.

Simulateur de note du bac 2024

Date bac de français 2024 : 14 juin

Bac philo 2024 : 18 juin

Epreuves de spé : entre 19 et 21 juin

Grand oral : Du 24 juin au 3 juillet

Retrouve ici toutes les dates du bac 2024 et les heures des épreuves.

Les candidats connaitront les résultats du bac 2024 dès le 8 juillet 2024. Ces résultats seront consultables sur le site cyclades, à travers leur dossier élève.

Pour les élèves dont la note globale est égale ou supérieure à 8 et inférieure à 10, seront convoqués aux épreuves de rattrapage du bac. Celles-ci se dérouleront entre le 9 et le 11 juillet.

Nouveautés du bac 2024

Comme l’a précisé Edouard Geffray, “on retrouve cette année un bac dans sa dimension classique avec les épreuves de philo et de spécialité en juin”. Pour rappel, l’ensemble des épreuves terminales passées en juin représentent 60% de la moyenne finale du baccalauréat :

bac général bac techno bac de français (épreuve écrite) 5 5 bac de français (épreuve orale) 5 5 bac de philo 8 4 épreuve de spécialité 1 16 16 épreuve de spécialité 2 16 16 grand oral 10 14 coefficients du bac 2024 (épreuves finales)

Bac 2024: les coefficients par matière

L’autre nouveauté de cette session du bac 2024 concerne l’épreuve du grand oral. En effet, cette épreuve de 20 minutes se déroulera désormais en deux temps et non trois comme les années précédentes :

(Préparation de 20 minutes)

1re partie de l’épreuve : le candidat expose les motivations qui l’a conduit à choisir la question avant de présenter sa réponse (10 minutes)

: le candidat expose les motivations qui l’a conduit à choisir la question avant de présenter sa réponse (10 minutes) 2e partie de l’épreuve : échange avec le jury dans la prolongation de sa présentation, avec possibilité d’utiliser un support (10 minutes). L’objectif de cette seconde partie est d’évaluer la solidité des connaissances et les compétences à argumenter.

Les questions autour du projet d’orientation du candidat disparait.

➜ Révise le bac de philo, le bac de français et les épreuves de spécialité avec les sujets et les corrigés du bac Algérie 2024. Ne manque pas non plus nos sessions de révision en live organisées sur notre chaine Youtube digiSchool lycée.