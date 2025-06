Dates du bac pro 2025 et coefficients par épreuve

Dans quelles matières peux-tu gagner le plus de points au bac professionnel ? À quelle heure auront lieu les épreuves écrites de français, de langues ou encore d’économie-droit du bac pro 2025 ? S’il existe une grande diversité de spécialités en bac professionnel (bac pro commerce, bac pro vente, bac pro gestion-administration, etc), certaines matières sont communes à tous les candidats. Zoom ici sur les dates du bac pro 2025 et les principaux coefficients.

Dates bac pro 2025

Selon les dates communiquées par le ministère de l’Éducation nationale, les candidats de la voie professionnelle passeront les épreuves écrites d’enseignements généraux entre le 12 mai et le 26 juin 2025. Les épreuves générales du bac pro auront lieu aux dates suivantes :

Français : lundi 12 mai 2025, de 8 h 30 à 11 h 30

Histoire-géographie et EMC : lundi 12 mai 2025, de 14 h 00 à 16 h 30

Arts appliqués et cultures artistiques : mardi 13 mai 2025, de 9 h 30 à 11 h 30

Économie-droit et d’économie-gestion : mardi 13 mai 2025, de 14 h 00 à 16 h 00

LVB : mercredi 14 mai 2025, de 14 h 00 à 15 h 00

LVA : mercredi 21 mai 2025, de 14 h 00 à 15 h 00

Prévention, santé et environnement : jeudi 26 juin 2025, de 9 h 30 à 11 h 30

Pour les mathématiques et la physique-chimie, les épreuves écrites et pratiques sur support informatique se dérouleront entre lundi 28 avril et vendredi 9 mai 2025.

Quant aux épreuves professionnelles, les dates dépendent d’un calendrier spécifique et variable selon la spécialité visée.

Maintenant que tu connais les dates du bac pro 2025 tu peux te pencher sur tes révisions pour revoir tes cours, t’entraîner sur des annales corrigées.

Bac professionnel 2025 : les coefficients

Tronc commun

D’après la grille de coefficients du bac professionnel 2025, on constate que dans le tronc commun, plusieurs matières ont un coefficient 1 : prévention, santé, environnement, arts appliqués et cultures artistiques, économie – gestion, économie – droit et éducation physique et sportive.

Au contraire, le français et l’histoire-géographie et éducation civique auront chacun un coefficient de 2,5.

Les spécialités du bac professionnel

Viennent ensuite les matières des spécialités de chaque bac pro, comme la physique-chimie ou les arts, où les coefficients varient.

D’abord, pour ceux qui n’ont pas d’épreuve de sciences physiques et chimiques, les mathématiques auront un coefficient 1. En revanche, pour les élèves suivant les deux disciplines, le coefficient monte à 1,5 voire 2.

De plus, la LV1 aura un coefficient 2 dans les filières de la production, mais aura un coefficient 3, voire 4, dans le secteur des services.

Attention à ne pas négliger les épreuves technologiques et pratiques, dont la plupart sont évaluées en CCF, car les coefficients sont élevés !

Les résultats du bac pro 2025

Tu pourras consulter les résultats du bac pro 2025 dès le vendredi 4 juillet. Pour savoir si tu es admis, si tu passes au rattrapage ou si tu es recalé, consulte les résultats par académie avec digiSchool.