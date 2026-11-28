Devenir secrétaire de mairie passe par la catégorie B ou A : la loi du 30 décembre 2023 fixe une catégorie minimale dès le 1er janvier 2028. Concours de rédacteur et d’attaché, promotion interne, missions du poste et formation.

Pour devenir secrétaire de mairie, il faut désormais regarder du côté des catégories A et B de la fonction publique territoriale. La loi du 30 décembre 2023 fixe en effet, à partir du 1er janvier 2028, une catégorie minimale pour ces fonctions. Elles s’appellent désormais « secrétaire général de mairie ». Par ailleurs, le métier recrute, et deux concours y mènent directement : rédacteur (niveau bac) et attaché (niveau bac + 3). Ce guide explique ce que change la réforme et quelles sont les quatre voies d’accès. Il décrit aussi le poste au quotidien et les moyens de se former. Pour t’entraîner aux épreuves, tu peux préparer ton concours de la fonction publique dès maintenant.

SOMMAIRE

Devenir secrétaire de mairie : l’essentiel

Il n’existe plus de concours de « secrétaire de mairie ». Le cadre d’emplois correspondant est en extinction depuis 2001, rappelle Vie publique. Depuis, les maires recrutent des agents de catégorie A (attachés), B (rédacteurs) ou C (adjoints administratifs) pour tenir ce poste. Dans les faits, 60,4 % des secrétaires de mairie sont en catégorie C, la moins bien payée. Ainsi, la loi de 2023 corrige cet état de fait.

Point clé Ce qu’il faut savoir Intitulé « Secrétaire général de mairie », sauf quand la commune a déjà un directeur général des services Où ? Surtout les communes rurales ou périurbaines, jusqu’à 3 500 habitants pour la règle de la loi Concours directs Rédacteur territorial (catégorie B, niveau bac) et attaché territorial (catégorie A, niveau bac + 3) Organisation des concours Par les centres de gestion ; formation des agents par le Centre national de la fonction publique territoriale Échéance clé 1er janvier 2028 : catégorie B minimum sous 2 000 habitants, catégorie A à partir de 2 000 habitants

Que fait un secrétaire de mairie ?

Le secrétaire de mairie est le pilier administratif de la commune. Sous l’autorité du maire, il met en œuvre les politiques décidées par l’équipe municipale, indique France Travail. Cela vaut surtout dans les communes de moins de 3 500 habitants. Concrètement, il organise les services administratifs et techniques et gère les ressources humaines. Il participe aussi à l’élaboration du budget, établit les bulletins de salaire des agents municipaux et accueille les habitants.

État civil et population : actes de mariage et de décès, accueil des habitants, relais avec la sous-préfecture pour les papiers d’identité ;

: actes de mariage et de décès, accueil des habitants, relais avec la sous-préfecture pour les papiers d’identité ; Conseil municipal : préparation des délibérations et des arrêtés (circulation, collecte des déchets), conseil aux élus, listes électorales et élections ;

: préparation des délibérations et des arrêtés (circulation, collecte des déchets), conseil aux élus, listes électorales et élections ; Vie de la commune : coordination des équipements municipaux, garderie, cantine et transports scolaires, règles d’hygiène et de sécurité, encadrement des équipes.

Cette polyvalence demande des compétences juridiques (code général des collectivités territoriales), comptables et rédactionnelles. Il faut aussi de l’écoute pour réguler les tensions dans une petite équipe. La loi justifie le relèvement du niveau de recrutement par la technicité du poste, d’après France Travail.

Sur le même sujet ➜ Concours de rédacteur territorial : calendrier, conditions et épreuves

Ce qui change au 1er janvier 2028

La loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 vise à revaloriser le métier de secrétaire de mairie. Le Journal officiel du 31 décembre 2023 l’a publiée, d’après Légifrance. Elle fonctionne en deux temps. D’abord, jusqu’au 31 décembre 2027, le maire nomme sans exigence de catégorie. Il choisit un agent aux fonctions de secrétaire général de mairie, ou un directeur général des services. Cette règle concerne les communes de moins de 3 500 habitants.

Les nouveaux seuils de catégorie

À partir du 1er janvier 2028, les seuils changent. Sous 2 000 habitants, l’agent doit relever d’un cadre d’emplois classé au moins en catégorie B. Dès 2 000 habitants, il doit relever de la catégorie A. Seule exception : le maire nomme un directeur général des services. Dans tous les cas, le poste peut rester à temps partiel ou à temps non complet.

Règle d’après l’article 1 de la loi n° 2023-1380, consultée sur Légifrance le 26 novembre 2026.

Les mesures d’accompagnement

Le texte prévoit aussi quatre mesures, d’après le résumé de Vie publique :

un plan de requalification temporaire, de mai 2024 à fin 2027 : les secrétaires de mairie de catégorie C passent en catégorie B sans limite du nombre de postes ;

une formation adaptée aux besoins de la collectivité, dans l’année suivant la prise de poste ;

un avantage spécifique d’ancienneté pour l’avancement d’échelon ;

la possibilité, pour les communes de 1 000 à 2 000 habitants, de recruter des contractuels à temps complet.

Le dossier du Sénat retrace le parcours de la loi, déposée le 1er mai 2023 et adoptée définitivement le 20 décembre 2023.

Les quatre voies pour devenir secrétaire de mairie

Deux concours directs

Deux concours mènent directement à ces postes, selon France Travail. Le concours de rédacteur territorial est accessible avec le bac (catégorie B). Celui d’attaché territorial s’adresse aux titulaires d’un diplôme de niveau bac + 3 (catégorie A). Le premier suffit pour les communes de moins de 2 000 habitants à partir de 2028. Le second ouvre toutes les communes.

Deux passerelles pour les agents en poste

À l’inverse, pour les agents déjà en poste, deux passerelles existent. D’une part, la première est la promotion interne de la catégorie C vers la catégorie B, jusqu’au 31 décembre 2027. D’autre part, la seconde est une promotion dérogatoire pérenne pour les adjoints administratifs principaux, après examen professionnel sanctionnant une formation qualifiante.

Voies d’après France Travail et Vie publique, consultés le 26 novembre 2026.

Cette voie dérogatoire a une limite. Les agents promus ainsi ne peuvent exercer que les fonctions de secrétaire général de mairie, pour une durée minimale qu’un décret doit fixer. En revanche, les deux concours ouvrent un cadre d’emplois complet. Un attaché ou un rédacteur peut ainsi changer de poste et de collectivité au fil de sa carrière.

Le calendrier des concours

Côté calendrier, aucune date nationale n’existe : chaque centre de gestion organise sa session. Les centres d’Auvergne-Rhône-Alpes annoncent à titre prévisionnel un concours de rédacteur en 2027 et un concours d’attaché en 2028. Les articles sur le concours de rédacteur territorial et sur le concours d’attaché territorial détaillent ces dates. Toutefois, seul l’arrêté d’ouverture de chaque centre fait foi.

Un métier qui recrute

La loi répond à une pénurie. Plus de 1 900 postes de secrétaire de mairie sont vacants. Près d’un tiers des agents en poste partira à la retraite d’ici 2030, d’après Vie publique. France Travail ajoute que 90 % des nouveaux secrétaires sortant de formation trouvent un poste en six mois (rapport du Sénat).

Chiffres cités par Vie publique (publication du 3 janvier 2024) et France Travail, consultés le 26 novembre 2026.

Cependant, ces chiffres datent de janvier 2024 : ils donnent l’ordre de grandeur, pas une photographie de 2026. Le passage à un niveau de recrutement plus élevé vise à rendre le métier plus attractif. Il répond ainsi à des communes qui peinent à recruter.

Se former et se préparer

Les formations adaptées

Selon France Travail, les formations initiales les plus adaptées sont :

les licences de droit, de sciences économiques ou de gestion ;

les bacs généraux avec la spécialité sciences économiques et sociales ou histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques ;

le bac technologique STMG ;

le bac professionnel gestion-administration.

France Travail évoque aussi la création d’une filière universitaire et d’un diplôme national dédiés au métier.

Les étapes pour se préparer

Choisir sa catégorie : rédacteur avec le bac, attaché avec un diplôme de niveau bac + 3. Les articles sur la catégorie B et la catégorie A détaillent les voies d’accès de chacune ; Réussir le concours : écrits et oraux organisés par un centre de gestion, puis inscription sur une liste d’aptitude ; Trouver un poste : la réussite au concours ne vaut pas recrutement. Il faut candidater auprès des communes via la bourse à l’emploi des centres de gestion ; Compléter sa formation : le Centre national de la fonction publique territoriale forme les agents. Les communes doivent aussi proposer une formation adaptée au poste dans l’année suivant la prise de fonctions.

Un exemple de dispositif local

Le centre de gestion de la Seine-Maritime propose depuis 2019, avec le CNFPT, une formation destinée aux demandeurs d’emploi du département. Elle accueille une quinzaine de personnes par an. Les enseignements (état civil, finances locales, marchés publics, urbanisme) alternent avec un stage en collectivité. Sur le bilan 2024-2025, 12 stagiaires sur 18 ont répondu à l’enquête. Tous ont indiqué avoir trouvé un emploi.

Pour la préparation aux épreuves, digiSchool propose des pages dédiées au concours de rédacteur territorial et au concours d’attaché territorial. Des annales permettent aussi de s’entraîner. Pour situer l’ensemble des concours territoriaux, l’article sur les concours de la fonction publique territoriale donne la vue d’ensemble. Celui sur l’adjoint administratif territorial concerne les agents de catégorie C qui visent la promotion.

Pour s’entraîner ➜ Je prépare le concours de rédacteur territorial

FAQ

Faut-il un concours pour devenir secrétaire de mairie ? Pour devenir fonctionnaire territorial sur ce poste, oui. France Travail cite deux concours : rédacteur territorial (catégorie B, niveau bac) et attaché territorial (catégorie A, niveau bac + 3). Des agents de catégorie C déjà en poste peuvent aussi y accéder par promotion interne. Quel diplôme faut-il pour devenir secrétaire de mairie ? Le concours de rédacteur est accessible avec le bac et celui d’attaché demande un diplôme de niveau bac + 3. Les licences de droit, d’économie ou de gestion sont les formations les plus adaptées. Les bacs généraux, le bac STMG ou le bac professionnel gestion-administration conviennent aussi. Que change la loi de 2023 pour les secrétaires de mairie ? La loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 impose, à partir du 1er janvier 2028, un agent de catégorie B au moins sous 2 000 habitants. Dès 2 000 habitants, elle impose la catégorie A, sauf nomination d’un directeur général des services. Un secrétaire de mairie est-il toujours à temps plein ? Non. Selon la loi, il peut exercer à temps partiel ou à temps non complet, quelle que soit la taille de la commune. Quelle différence entre secrétaire de mairie et secrétaire général de mairie ? La loi de 2023 parle de « secrétaire général de mairie ». Selon France Travail, elle remplace celle de secrétaire de mairie, sauf dans les communes dotées d’un directeur général des services. Peut-on être secrétaire de mairie en catégorie C après 2028 ? Pas dans les communes concernées par la loi, sauf promotion. Jusqu’au 31 décembre 2027, la promotion interne mène à la catégorie B. Ensuite, une voie dérogatoire est réservée aux adjoints administratifs principaux, après examen professionnel.

Sources