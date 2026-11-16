Proue, poupe, étrave : les parties d’un bateau à connaître pour le permis

La proue est l’avant du bateau, la poupe son arrière. Autour de ces deux mots, une vingtaine de termes reviennent dans les énoncés du code bateau : étrave, tableau arrière, franc-bord, tirant d’eau, barre, travers. Voici ce qu’ils désignent et comment les retenir.

La plupart des gens décrochent leur code en 2 mois. Toi, t'es capable de faire mieux ?

La proue est l’avant du bateau, la poupe son arrière. Ces deux mots, tu les connais sans doute déjà, mais au code du permis plaisance ils arrivent rarement seuls : les énoncés parlent aussi d’étrave, de tableau arrière, de franc-bord, de tirant d’eau ou de navire qui arrive « sur l’arrière du travers ». Un mot mal compris, et c’est la question entière qui t’échappe, même si tu connais la règle. Ce guide fait le tour du vocabulaire du bateau, de l’avant à l’arrière, avec ce qui sert vraiment le jour de l’examen. Pour vérifier que tout est acquis, tu peux ensuite t’entraîner au code bateau sur des séries de questions.

Sommaire

Proue et poupe : l’avant et l’arrière du bateau

La proue désigne la partie avant du bateau, celle qui pointe dans le sens de la marche. La poupe désigne la partie arrière. Les deux mots viennent du latin (prora pour l’avant, puppis pour l’arrière) et s’emploient depuis l’Antiquité pour toutes les embarcations, du pédalo au cargo.

Pour ne plus les inverser, un repère simple : la proue progresse, elle ouvre la route ; la poupe reste derrière, là où se trouvent le moteur hors-bord et le sillage. L’expression « avoir le vent en poupe » le confirme : le vent souffle de l’arrière et pousse le bateau, donc tout avance facilement.

Étrave et tableau arrière : les deux extrémités de la coque

Proue et poupe sont des zones. Les mots qui désignent les pièces précises sont différents :

L’étrave est le bord avant de la coque, celui qui fend l’eau. Sur un bateau traditionnel en bois, c’est une pièce de charpente qui prolonge la quille vers le haut. On parle de « vague d’étrave » pour la vague que le bateau soulève en avançant.

est le bord avant de la coque, celui qui fend l’eau. Sur un bateau traditionnel en bois, c’est une pièce de charpente qui prolonge la quille vers le haut. On parle de « vague d’étrave » pour la vague que le bateau soulève en avançant. Le tableau arrière est la surface plane qui ferme la coque à l’arrière sur la plupart des bateaux de plaisance à moteur. C’est sur lui que se fixe le moteur hors-bord, et c’est souvent là qu’on trouve l’échelle de bain.

est la surface plane qui ferme la coque à l’arrière sur la plupart des bateaux de plaisance à moteur. C’est sur lui que se fixe le moteur hors-bord, et c’est souvent là qu’on trouve l’échelle de bain. L’étambot, sur les coques traditionnelles, est la pièce verticale arrière qui porte le gouvernail. Tu le croiseras davantage sur un voilier ancien que sur un semi-rigide.

Ces extrémités servent aussi à mesurer le bateau. La réglementation de sécurité de la plaisance (la division 240) calcule la longueur de coque entre la partie la plus avant et la partie la plus arrière du navire, étrave comprise, sans compter les balcons ni le moteur hors-bord. C’est cette longueur qui décide, par exemple, des allègements prévus pour les feux des petites unités.

La coque : carène, franc-bord, tirant d’eau

La coque est le corps du bateau. Elle se divise en deux parties séparées par la ligne de flottaison, la limite entre la partie immergée et la partie hors de l’eau quand le bateau est à flot :

les œuvres vives , ou carène , sont la partie immergée ;

, ou , sont la partie immergée ; les œuvres mortes sont la partie émergée, jusqu’au pont.

Trois mesures découlent de cette ligne, et elles sont souvent confondues :

Terme Ce qu’il mesure Pourquoi il compte en navigation Tirant d’eau La hauteur entre la flottaison et le point le plus bas du bateau (quille, embase du moteur) Il dit si tu peux passer sur un haut-fond ou entrer dans un port à marée basse Tirant d’air La hauteur entre la flottaison et le point le plus haut du bateau (arceau, antenne, mât) Il dit si tu passes sous un pont, une question centrale en navigation fluviale Franc-bord La hauteur de coque qui reste au-dessus de l’eau, de la flottaison jusqu’au bord du pont Plus il est faible, plus le bateau embarque d’eau par mer formée

Deux autres mots complètent la description : le bau, qui est la largeur maximale du bateau, et la quille, la pièce axiale qui court sous la coque de l’avant à l’arrière. Le bordé, enfin, désigne le revêtement extérieur de la coque.

Sur le pont : cockpit, barre et accastillage

Le pont est la surface horizontale qui couvre la coque. Sur un bateau à moteur de plaisance, on y distingue plusieurs zones et équipements.

Le poste de pilotage

Le cockpit est l’espace ouvert, en creux, où se tiennent l’équipage et le pilote.

est l’espace ouvert, en creux, où se tiennent l’équipage et le pilote. La console regroupe les commandes : direction, manette des gaz, instruments.

regroupe les commandes : direction, manette des gaz, instruments. La barre est l’organe de direction. Le « volant » d’un bateau s’appelle une barre à roue . Sur les petites unités et les voiliers, on trouve plutôt une barre franche , un simple levier relié au gouvernail. Celui qui tient la barre est le barreur.

est l’organe de direction. Le « volant » d’un bateau s’appelle une . Sur les petites unités et les voiliers, on trouve plutôt une , un simple levier relié au gouvernail. Celui qui tient la barre est le barreur. Le gouvernail est la pièce immergée qui oriente le bateau ; sa partie mobile s’appelle le safran. Sur un hors-bord, c’est le moteur lui-même, en pivotant, qui dirige le bateau.

L’accastillage : tout ce qui sert à amarrer et à manœuvrer

Le taquet est la pièce sur laquelle on tourne une amarre pour la bloquer.

est la pièce sur laquelle on tourne une amarre pour la bloquer. Le chaumard guide l’amarre au passage du bord, pour éviter qu’elle ne frotte.

guide l’amarre au passage du bord, pour éviter qu’elle ne frotte. Le davier est le rouleau placé à l’étrave, sur lequel glisse la ligne de mouillage.

est le rouleau placé à l’étrave, sur lequel glisse la ligne de mouillage. Le balcon est la rambarde métallique fixée à l’avant ou à l’arrière ; les chandeliers sont les montants verticaux, reliés par des filières , qui empêchent de tomber à l’eau.

est la rambarde métallique fixée à l’avant ou à l’arrière ; les sont les montants verticaux, reliés par des , qui empêchent de tomber à l’eau. L’écoutille est l’ouverture pratiquée dans le pont pour descendre à l’intérieur ; le hublot est une ouverture vitrée dans la coque ou la cabine.

Le davier et la ligne de mouillage reviennent dans les questions sur l’ancrage : on mouille par l’avant, étrave face au vent ou au courant. Le détail des règles est dans notre article sur la réglementation du mouillage.

Bâbord, tribord, travers : se repérer autour du bateau

Une fois le bateau décrit, il faut savoir situer ce qui l’entoure. Le repère est toujours lié au bateau, et non à la personne qui regarde : tribord est le côté droit et bâbord le côté gauche quand on regarde vers l’avant. Si tu hésites encore, notre article bâbord et tribord donne trois moyens de les retenir.

Entre l’avant et l’arrière, le marin découpe l’horizon en secteurs, de chaque côté :

l’avant , dans l’axe de la proue ;

, dans l’axe de la proue ; la joue , entre l’avant et le travers ;

, entre l’avant et le travers ; le travers , à angle droit de l’axe du bateau, soit 90° de l’avant ;

, à angle droit de l’axe du bateau, soit 90° de l’avant ; la hanche , entre le travers et l’arrière ;

, entre le travers et l’arrière ; l’arrière, dans l’axe de la poupe.

On dit donc qu’un bateau est « par le travers tribord » ou « sur la hanche bâbord ». Ces mots ne sont pas décoratifs : le RIPAM, le règlement international qui fixe les règles de barre et de route, s’en sert pour définir ses situations. Un navire est rattrapant lorsqu’il s’approche d’un autre en venant d’une direction de plus de 22,5° sur l’arrière du travers de celui-ci (règle 13). Les arcs des feux de navigation sont construits sur les mêmes repères (règle 21).

Les angles à connaître autour du bateau, d’après le RIPAM (règles 13 et 21).

Le calcul se retrouve facilement : un feu de côté éclaire de l’avant jusqu’à 22,5° sur l’arrière du travers, soit 90° + 22,5° = 112,5°. Les deux feux de côté réunis couvrent 225°, l’arc du feu de tête de mât. Il reste 135° à l’arrière, l’arc du feu de poupe. C’est pour cette raison qu’un navire qui en rattrape un autre de nuit ne voit que son feu de poupe blanc. Pour la lecture complète de nuit, voir notre guide des feux de navigation.

Se tester en conditions réelles ➜ passer un examen blanc du code bateau

Où ce vocabulaire tombe au code bateau

L’épreuve théorique comporte 40 questions, avec 5 erreurs admises au maximum. Aucune ne te demandera de réciter une définition, mais beaucoup supposent que tu lis l’énoncé sans buter sur un mot. Quatre familles de questions s’appuient directement sur ce vocabulaire.

Les règles de barre et de priorité

Croisement, rattrapage, route de collision : les situations sont décrites avec les mots de la section précédente. « Un navire se présente par votre travers tribord » ou « vous arrivez sur l’arrière du travers d’un voilier » : sans les repères, tu ne peux pas savoir qui doit manœuvrer. Les règles elles-mêmes sont expliquées dans notre article sur les règles de priorité en navigation.

Les feux et les marques

Une photo de nuit montre un feu blanc seul : c’est un feu de poupe, ou un feu de tête de mât vu de face ? Savoir que l’un couvre l’arrière sur 135° et l’autre l’avant sur 225° permet de trancher avec le reste de la photo.

Le tirant d’eau et le tirant d’air

C’est la confusion la plus fréquente. Le tirant d’eau concerne ce qui est sous le bateau (haut-fond, profondeur du chenal), le tirant d’air ce qui est au-dessus (pont, ligne électrique). En eaux intérieures, les panneaux de hauteur libre sous les ponts n’ont de sens que si tu connais ton tirant d’air : voir notre article sur la signalisation fluviale.

Les manœuvres de sécurité

Homme à la mer, mouillage, accostage : les énoncés emploient le côté sous le vent, l’étrave, le tableau arrière. Une consigne comme « présenter l’étrave face au vent » ne laisse aucune place au doute si le mot est acquis.

Avant de t’inscrire ➜ préparer le permis bateau en ligne

Ce qu’il faut retenir

La proue est l’avant, la poupe l’arrière ; l’étrave et le tableau arrière en sont les pièces de coque.

La flottaison sépare les œuvres vives (carène) des œuvres mortes.

Tirant d’eau vers le bas, tirant d’air vers le haut, franc-bord pour la hauteur de coque hors de l’eau.

Le volant d’un bateau s’appelle une barre à roue ; la barre franche est un levier.

Tribord à droite, bâbord à gauche, en regardant vers l’avant ; le travers est à 90°, la limite du rattrapant à 22,5° sur l’arrière du travers.

Si c’est ton premier contact avec le permis plaisance, notre article comment passer le permis bateau détaille les étapes dans l’ordre.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre la proue et la poupe ? La proue est la partie avant du bateau, celle qui avance en premier. La poupe est la partie arrière, où se trouvent généralement le moteur hors-bord et le sillage. Comment s’appelle le volant d’un bateau ? On parle de barre à roue. La barre est l’organe de direction du bateau ; sur les petites unités et les voiliers, elle prend souvent la forme d’un levier appelé barre franche. Qu’est-ce que l’étrave d’un bateau ? L’étrave est le bord avant de la coque, celui qui fend l’eau. La proue désigne la zone avant dans son ensemble, l’étrave la pièce de coque qui la termine. Que veut dire avoir le vent en poupe ? Le vent souffle de l’arrière du bateau et le pousse dans sa direction. Au sens figuré, l’expression signifie que tout réussit à quelqu’un. Quelle différence entre tirant d’eau et tirant d’air ? Le tirant d’eau mesure la partie du bateau sous la ligne de flottaison, utile pour éviter de toucher le fond. Le tirant d’air mesure la hauteur au-dessus de la flottaison, utile pour passer sous un pont.

Sources