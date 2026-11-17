Avec l’option côtière du permis plaisance, tu peux naviguer jusqu’à 6 milles d’un abri, soit un peu plus de 11 km. Encore faut-il savoir ce qu’est un abri, d’où se mesure la distance et quel matériel embarquer selon la zone. Le point complet, textes officiels à l’appui.

La plupart des gens décrochent leur code en 2 mois. Toi, t'es capable de faire mieux ?

Avec l’option côtière du permis plaisance, la distance maximale est de 6 milles d’un abri, soit environ 11 km. La formule tient en une ligne, mais elle cache deux pièges que l’on retrouve au code comme sur l’eau : la distance ne se compte pas depuis la plage la plus proche, et un abri n’est pas forcément un port. Ce guide t’explique d’où se mesurent ces 6 milles, ce que recouvre exactement la notion d’abri, quel matériel embarquer selon la zone et ce qui change si tu veux aller plus loin. Si tu démarres à peine, tu peux aussi préparer le permis bateau en ligne en parallèle de ta lecture.

Sommaire

Permis côtier : la distance maximale autorisée

Le ministère chargé de la Mer le formule sans ambiguïté : l’option côtière du permis plaisance, comme l’ancien permis mer côtier, permet de naviguer jusqu’à 6 milles d’un abri. Ce permis est obligatoire dès que le moteur du bateau dépasse 4,5 kW, soit 6 chevaux.

Le mille nautique vaut 1 852 mètres. Six milles représentent donc 11,1 km environ. À 15 nœuds, une vitesse courante pour une petite vedette, cela correspond à 24 minutes de route en ligne droite. Si l’unité te pose encore problème, notre article sur le mille nautique et le nœud reprend les conversions pas à pas.

Une distance mesurée depuis un abri, pas depuis la côte

C’est l’erreur la plus répandue, y compris dans des articles en ligne : « 6 milles des côtes ». Le texte parle d’abri. La différence a deux conséquences très concrètes :

longer une côte rocheuse sans aucun abri sur des kilomètres peut te placer à plus de 6 milles du premier abri alors que tu vois la terre à 1 mille ;

à l’inverse, si une île possède un port ou un mouillage qui répond à la définition de l’abri, la distance se compte aussi depuis cet abri, ce qui peut t’éloigner du continent sans sortir du cadre de ton permis.

En pratique, avant de partir, repère sur la carte marine les abris de ta zone et trace mentalement un cercle de 6 milles autour de chacun. Ta navigation doit rester dans l’enveloppe formée par ces cercles.

Qu’est-ce qu’un abri au sens de la réglementation ?

La définition officielle, reprise par le ministère chargé de la Mer, est la suivante : un abri est un endroit de la côte où tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant, et en repartir sans assistance.

Le texte ajoute une précision décisive : cette notion tient compte des conditions météorologiques du moment et des caractéristiques du bateau. Un abri n’est donc pas une liste figée de ports. Trois cas aident à le comprendre :

Un port de plaisance est un abri par excellence : on y accoste et on en repart par ses propres moyens.

est un abri par excellence : on y accoste et on en repart par ses propres moyens. Une crique bien protégée peut être un abri par vent de terre, quand on peut y mouiller en sécurité. Par fort vent du large qui la rend intenable, elle cesse de l’être.

peut être un abri par vent de terre, quand on peut y mouiller en sécurité. Par fort vent du large qui la rend intenable, elle cesse de l’être. Une plage exposée à la houle où un semi-rigide peut atterrir par mer calme n’est plus un abri le jour où le ressac empêche d’en repartir sans aide.

Conséquence directe : la zone dans laquelle tu as le droit de naviguer peut se réduire le jour où la météo se dégrade. Consulter un bulletin de météo marine avant de partir fait partie du raisonnement, pas seulement de la prudence.

Les zones de navigation et le matériel à embarquer

La distance d’un abri ne sert pas qu’au permis. Elle détermine aussi le matériel de sécurité que le chef de bord doit embarquer. La réglementation de la plaisance, la division 240, définit quatre dotations, chacune complétant la précédente :

Dotation Distance d’un abri Permis côtier suffisant ? Basique Moins de 2 milles Oui Côtière De 2 à 6 milles (basique complétée) Oui Semi-hauturière Au-delà de 6 milles et jusqu’à 60 milles (côtière complétée) Non, extension hauturière requise Hauturière Au-delà de 60 milles (semi-hauturière complétée) Non, extension hauturière requise

Les quatre zones de navigation comptées en milles d’un abri, et la limite de 6 milles de l’option côtière. Source : mer.gouv.fr.

Quelques différences entre zones reviennent souvent, et elles concernent directement le titulaire du permis côtier :

Les équipements individuels de flottabilité : une aide à la flottabilité de performance 50 au moins suffit jusqu’à 2 milles d’un abri ; jusqu’à 6 milles, il faut un gilet de sauvetage de performance 100 au moins ; pour une navigation toutes zones, un gilet de performance 150 au moins.

: une aide à la flottabilité de performance 50 au moins suffit jusqu’à 2 milles d’un abri ; jusqu’à 6 milles, il faut un gilet de sauvetage de performance 100 au moins ; pour une navigation toutes zones, un gilet de performance 150 au moins. Le dispositif de repérage et d’assistance pour personne tombée à l’eau (bouée fer à cheval ou couronne) devient obligatoire à partir de l’armement côtier, c’est-à-dire au-delà de 2 milles d’un abri.

(bouée fer à cheval ou couronne) devient obligatoire à partir de l’armement côtier, c’est-à-dire au-delà de 2 milles d’un abri. La VHF fixe n’est exigée qu’à partir de la dotation semi-hauturière, au-delà de 6 milles. Dans la zone du permis côtier, elle reste facultative, mais tout bateau équipé d’une VHF, fixe ou portable, doit rester à l’écoute du canal 16 en mer. Notre article sur la VHF et le permis bateau détaille les conditions d’utilisation.

La liste complète du matériel figure dans notre guide des équipements de sécurité obligatoires à bord. Retiens surtout la logique : plus tu t’éloignes d’un abri, plus la dotation s’alourdit, et c’est toujours la distance d’un abri qui fait foi, jamais la distance de la côte.

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Aller au-delà des 6 milles : l’extension hauturière

Pour naviguer plus loin, il faut ajouter à l’option côtière l’extension hauturière. Elle lève la limite des 6 milles. Il ne s’agit pas d’un permis indépendant : elle se greffe sur l’option côtière, que tu dois déjà détenir.

L’extension s’obtient par un examen théorique propre, centré sur la navigation (carte marine, calcul de route, marée). Les sessions sont organisées par les directions départementales des territoires et de la mer, et la candidature libre est possible. Tout le parcours est expliqué dans notre article sur le permis hauturier.

Avant d’y penser, pose-toi une question simple : ta navigation réelle sort-elle des 6 milles d’un abri ? Pour la balade à la journée, la pêche côtière ou le tour d’une baie, la réponse est presque toujours non.

Anciens permis : carte mer et permis A

Si tu détiens un titre délivré avant la réforme issue du décret du 2 août 2007, ses limites ne sont pas tout à fait celles de l’option côtière :

La carte mer ne permet qu’une navigation de jour, jusqu’à 6 milles d’un abri, avec un moteur d’une puissance comprise entre 4,5 kW et 37 kW (6 à 50 chevaux).

ne permet qu’une navigation de jour, jusqu’à 6 milles d’un abri, avec un moteur d’une puissance comprise entre 4,5 kW et 37 kW (6 à 50 chevaux). Le permis A permet une navigation de jour comme de nuit jusqu’à 6 milles d’un abri ou 5 milles de la côte, sans limite de tonnage.

Si tu loues un bateau avec l’un de ces anciens titres, vérifie que la puissance du moteur et l’heure de retour prévue restent compatibles avec ton permis.

Pour réviser toutes les notions ➜ préparer le permis bateau en ligne

Ce qui tombe au code bateau

L’examen théorique de l’option côtière compte 40 questions et tolère 5 erreurs. Les questions de distance sont rarement formulées de façon frontale. Elles prennent plutôt l’une de ces formes :

Une photo prise en mer avec la côte au loin et la question « Avec un permis côtier, puis-je poursuivre ma route ? ». Le réflexe à avoir : chercher où est l’abri le plus proche, pas la plage la plus proche.

avec la côte au loin et la question « Avec un permis côtier, puis-je poursuivre ma route ? ». Le réflexe à avoir : chercher où est l’abri le plus proche, pas la plage la plus proche. Une question de matériel : « Je navigue à 4 milles d’un abri, quel équipement est obligatoire ? ». Il faut alors raisonner en dotation côtière (de 2 à 6 milles).

: « Je navigue à 4 milles d’un abri, quel équipement est obligatoire ? ». Il faut alors raisonner en dotation côtière (de 2 à 6 milles). Une question de définition sur l’abri, où la bonne réponse est celle qui mentionne la possibilité d’en repartir sans assistance.

Le piège classique consiste à proposer « 6 milles de la côte » parmi les réponses. Elle a l’air juste et elle est fausse. Ces questions se combinent souvent avec la limitation de vitesse dans la bande des 300 mètres, une autre distance mesurée, elle, depuis le rivage.

Ce qu’il faut retenir

Le permis côtier autorise à naviguer jusqu’à 6 milles d’un abri, soit environ 11,1 km.

Un abri est un endroit où l’on peut se mettre en sécurité et d’où l’on peut repartir sans assistance ; il dépend de la météo et du bateau.

La distance d’un abri fixe aussi le matériel : basique jusqu’à 2 milles, côtière de 2 à 6 milles, semi-hauturière jusqu’à 60 milles, hauturière au-delà.

Au-delà de 6 milles d’un abri, l’extension hauturière est obligatoire.

Au code, méfie-toi de la réponse « 6 milles de la côte ».

Les règles générales de conduite selon la zone sont reprises dans notre article sur les règles de navigation selon les zones maritimes.

Questions fréquentes

Jusqu’à quelle distance peut-on aller avec le permis côtier ? Jusqu’à 6 milles d’un abri, soit environ 11,1 km. La distance se mesure depuis un abri, c’est-à-dire un endroit où le bateau peut se mettre en sécurité et repartir sans aide, et non depuis n’importe quel point de la côte. Combien de kilomètres font 6 milles nautiques ? Un mille nautique vaut 1 852 mètres. Six milles nautiques représentent donc 11 112 mètres, soit un peu plus de 11 km. Qu’est-ce qu’un abri en navigation ? C’est un endroit de la côte où un bateau et son équipage peuvent se mettre en sécurité en mouillant, en atterrissant ou en accostant, et d’où ils peuvent repartir sans assistance. La notion dépend des conditions météo du moment et des caractéristiques du bateau. Quel permis faut-il pour naviguer au-delà de 6 milles ? Il faut l’extension hauturière, qui s’ajoute à l’option côtière du permis plaisance. Elle supprime la limite de distance et s’obtient par un examen théorique spécifique. La VHF est-elle obligatoire avec le permis côtier ? Non. La VHF fixe devient obligatoire en dotation semi-hauturière, au-delà de 6 milles d’un abri. En revanche, un bateau équipé d’une VHF doit rester à l’écoute du canal 16 en mer.

Sources