Météo marine : lire un bulletin avant de prendre la mer

Avant chaque sortie, un plaisancier consulte la météo marine. Savoir lire l’échelle de Beaufort, décoder un bulletin côte ou large et reconnaître un avis de grand frais ou de coup de vent, c’est à la fois un geste de sécurité et un chapitre attendu à l’examen du permis côtier.

En mer, une belle journée peut basculer en deux heures. Le vent forcit, la houle se lève, un grain arrive de l’ouest : ce que la météo annonçait le matin, il faut savoir le lire avant de larguer les amarres. Consulter la météo marine est le premier geste de sécurité du plaisancier, et c’est aussi un chapitre qui revient à l’examen. Force du vent, avis de coup de vent, bulletin côte ou large : autant de repères à maîtriser avant de Tester gratuitement le code bateau. Voici comment décoder un bulletin météo marine, avec l’échelle de Beaufort, les seuils d’alerte et les bons canaux pour recevoir l’information une fois à bord.

Les avis de vent en météo marine, du grand frais à la tempête, repérés sur l’échelle de Beaufort.

Sommaire

Pourquoi consulter la météo avant chaque sortie

La météo marine n’est pas la météo terrestre. Sur l’eau, le vent n’est pas ralenti par le relief ni les bâtiments : il souffle plus fort, plus régulièrement, et lève une mer qui devient vite ingérable pour une petite unité. Un vent de force 5 reste anodin sur la plage et rend déjà la navigation sportive en sortie de port.

Consulter le bulletin avant de partir répond à trois questions simples : quelle force de vent est attendue et dans quelle direction, comment la mer va évoluer pendant la sortie, et un phénomène dangereux est-il annoncé. C’est cette anticipation qui permet de renoncer à temps ou d’adapter son plan de navigation, plutôt que de subir un changement de temps au large.

Cette consultation fait partie de la préparation d’une sortie au même titre que la vérification du matériel de sécurité et l’annonce de son programme à terre. Elle prépare aussi les décisions concrètes que l’on retrouve dans la manière d’organiser une sortie en mer : heure de départ, zone, horaire de retour.

L’échelle de Beaufort : lire la force du vent

La météo marine exprime la force du vent sur l’échelle de Beaufort, graduée de 0 à 12. Chaque degré, appelé « force », correspond à une plage de vitesse moyenne du vent en nœuds et à un état de mer typique. Un nœud vaut un mille marin par heure, soit environ 1,85 km/h.

Retenir l’échelle par cœur n’est pas utile, mais quelques repères le sont. En dessous de force 4, la navigation de plaisance est confortable. À partir de force 5 et 6, la mer se forme et devient exigeante pour les petites unités. À force 7 commence la zone des avis, celle où l’on ne prend plus la mer sans raison sérieuse.

Force Beaufort Vitesse du vent Appellation Mer et navigation 0 à 3 moins de 10 nœuds de calme à petite brise Mer belle à ridée, conditions faciles 4 11 à 16 nœuds jolie brise Petites vagues, navigation agréable et déjà tonique 5 17 à 21 nœuds bonne brise Mer qui se forme, moutons, sortie sportive 6 22 à 27 nœuds vent frais Vagues marquées, embruns, difficile pour une petite unité 7 28 à 33 nœuds grand frais Avis de grand frais, mer grosse, on reste au port 8 34 à 40 nœuds coup de vent Avis de coup de vent, conditions dangereuses en plaisance 9 à 12 41 nœuds et plus de fort coup de vent à ouragan Tempête, aucune sortie de plaisance envisageable

Un piège classique de l’examen porte sur les rafales. La force annoncée est une moyenne : les rafales peuvent dépasser nettement cette valeur, souvent d’un tiers. Un bulletin qui annonce force 6 laisse attendre des pointes proches de force 7 ou 8, ce qui change la donne pour une sortie déjà limite.

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Le bulletin météo marine : côte, large, grand large

Météo-France, service officiel de la météorologie, découpe ses bulletins marins par éloignement de la côte. Chaque catégorie couvre une bande de navigation et répond aux besoins d’un usager différent, du plaisancier à la journée au navigateur hauturier.

Le bulletin côte couvre la bande jusqu’à 20 milles d’un abri. C’est celui du plaisancier en option côtière, découpé par zones littorales nommées.

couvre la bande jusqu’à 20 milles d’un abri. C’est celui du plaisancier en option côtière, découpé par zones littorales nommées. Le bulletin large s’étend jusqu’à 200 à 300 milles environ, pour la navigation semi-hauturière et hauturière, avec un découpage en grandes zones du large.

s’étend jusqu’à 200 à 300 milles environ, pour la navigation semi-hauturière et hauturière, avec un découpage en grandes zones du large. Le bulletin grand large concerne la haute mer et les traversées océaniques.

Un bulletin marin suit toujours la même trame, qu’il faut savoir lire dans l’ordre. Il commence par les avis en cours (les BMS, voir plus bas), puis donne la situation générale, ensuite les prévisions par zone (vent, mer, temps, visibilité) et enfin une tendance. Le lecteur pressé va d’abord chercher s’il y a un avis, puis la prévision de sa zone.

Deux données comptent autant que le vent : l’état de la mer et la visibilité. Une mer « forte » ou « grosse » traduit une hauteur de vagues qui rend la route inconfortable voire dangereuse. Une visibilité annoncée « mauvaise » ou « médiocre » signale de la brume ou des grains, avec le risque de ne plus voir les autres navires ni les marques du balisage selon les zones maritimes.

Les avis : grand frais, coup de vent, tempête

Quand un coup de vent menace, Météo-France ne se contente pas de la prévision ordinaire : elle diffuse un bulletin météorologique spécial, le BMS. C’est un message d’alerte destiné aux usagers de la mer, émis dès qu’un danger est observé ou prévu.

Sur le domaine côtier (jusqu’à 20 milles), un BMS-côte est déclenché dès que le vent atteint ou atteindra la force 7. Sur le large, le seuil est un cran plus haut, à force 8, car un vent de force 7 y est plus courant. Le BMS nomme le phénomène par un « avis » dont le vocabulaire suit l’échelle de Beaufort.

Avis de grand frais : vent de force 7 (28 à 33 nœuds).

: vent de force 7 (28 à 33 nœuds). Avis de coup de vent : force 8 (34 à 40 nœuds).

: force 8 (34 à 40 nœuds). Avis de fort coup de vent : force 9 (41 à 47 nœuds).

: force 9 (41 à 47 nœuds). Avis de tempête : force 10 (48 à 55 nœuds), puis violente tempête à force 11 et ouragan à force 12.

Un BMS n’est pas une simple information : c’est un signal d’arrêt pour la plaisance. Un avis de grand frais suffit à renoncer à une sortie à la journée. Les BMS-côte sont répétés régulièrement, de l’ordre d’une fois par heure, tant qu’ils restent d’actualité, ce qui permet de les capter même en cours de navigation.

Les seuils à ancrer : le BMS-côte se déclenche dès force 7 (grand frais, 28 à 33 nœuds) jusqu’à 20 milles ; le BMS-large dès force 8. Vocabulaire des avis : grand frais (force 7), coup de vent (force 8), fort coup de vent (force 9), tempête (force 10). En plaisance, un avis de grand frais annoncé signifie que l’on reste au port.

Recevoir la météo en mer : VHF, CROSS, sémaphores

À terre, la météo marine se consulte sur le site et les applications de Météo-France, par téléphone ou auprès de la capitainerie. Une fois au large, hors de portée du réseau mobile, c’est la VHF qui prend le relais, et c’est elle que l’examen met en avant.

Les CROSS, les centres qui coordonnent le sauvetage en mer, diffusent les bulletins et les BMS par VHF. La diffusion est annoncée sur le canal 16, le canal international d’appel et de détresse, puis le bulletin est émis sur un canal de travail propre à la zone. Les sémaphores relaient localement l’information. En complément, le système Navtex reçoit automatiquement les avis sous forme de texte.

Cette organisation explique une règle que le permis rappelle : tout navire équipé d’une VHF doit rester à l’écoute permanente du canal 16. C’est le canal sur lequel s’annoncent les bulletins, mais aussi les messages de sécurité et les appels de détresse. La VHF n’est pas qu’un outil de communication, c’est un élément du dispositif de sécurité, au même titre que les équipements de sécurité obligatoires à bord fixés par la Division 240.

Un réflexe complète la lecture du bulletin : l’observation. Le ciel qui se charge à l’ouest, un vent qui adonne ou refuse, une houle qui gagne en amplitude sont autant de signes à croiser avec la prévision. La météo reçue à terre donne le cadre, l’observation en mer confirme ou nuance.

Ce que l’examen du permis côtier attend

Au QCM du permis côtier, la météo revient sous quelques formes prévisibles. On demande la signification d’un avis (à quelle force correspond un coup de vent), le seuil de déclenchement d’un BMS-côte, le canal VHF d’appel et de détresse, ou encore ce que traduit une visibilité « médiocre ». Ce sont des points faciles à sécuriser dès lors que le vocabulaire est en place.

L’erreur la plus fréquente consiste à confondre les appellations d’avis, ou à situer le BMS-côte à la mauvaise force. Associer chaque avis à sa force et à sa plage en nœuds, comme dans le tableau plus haut, évite l’essentiel des pièges. Se placer ensuite en conditions réelles, avec un examen blanc du code bateau, permet de vérifier que ces réflexes tiennent sous la pression du chrono.

FAQ

À partir de quelle force de vent un avis est-il diffusé ? Sur le domaine côtier (jusqu’à 20 milles d’un abri), un bulletin météorologique spécial (BMS-côte) est diffusé dès que le vent atteint ou atteindra la force 7 Beaufort, soit un avis de grand frais (28 à 33 nœuds). Sur le large, le seuil est fixé à force 8. En plaisance, un avis de grand frais suffit à renoncer à une sortie. Quelle est la différence entre un avis de grand frais et un avis de coup de vent ? L’avis de grand frais correspond à un vent de force 7 (28 à 33 nœuds). L’avis de coup de vent correspond à la force 8 (34 à 40 nœuds), un cran au-dessus. Viennent ensuite le fort coup de vent (force 9) et la tempête (force 10). Ces appellations suivent directement l’échelle de Beaufort. Où consulter la météo marine avant de partir ? À terre, sur le site et les applications de Météo-France, par téléphone ou auprès de la capitainerie. En mer, les CROSS diffusent les bulletins et les BMS par VHF : l’annonce se fait sur le canal 16, puis le bulletin est émis sur un canal de travail. Les sémaphores et le système Navtex complètent la diffusion. Que signifie l’échelle de Beaufort ? C’est l’échelle qui mesure la force du vent, de 0 (calme) à 12 (ouragan). Chaque degré, appelé force, correspond à une plage de vitesse en nœuds et à un état de mer type. En plaisance, on navigue confortablement jusqu’à force 4 ; à partir de force 7 commence la zone des avis, où l’on reste au port. Faut-il tenir compte des rafales ? Oui. La force annoncée est une moyenne : les rafales peuvent la dépasser d’environ un tiers. Un bulletin qui prévoit force 6 laisse attendre des pointes proches de force 7 ou 8. Pour une sortie déjà limite, ce sont souvent les rafales, plus que le vent moyen, qui rendent la navigation dangereuse.

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Sources