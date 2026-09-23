Score moyen au TOEIC : 705 points en France, et où tu te situes

ETS Global publie un baromètre des candidats français au test TOEIC que presque personne ne cite. Il donne un score moyen national de 705 points, son évolution depuis 2018, et des écarts de plus de 90 points entre filières. Voici les chiffres officiels, et ce qu’ils disent de ton objectif.

Tu viens de recevoir ton attestation, ou tu prépares ta première session, et la même question revient : ce score, il vaut quoi par rapport aux autres ? La réponse existe, elle est publiée par ETS Global, l’organisme qui administre le TOEIC en France, et presque personne ne la cite. Le score moyen national s’établit à 705 points sur 990. Voici d’où vient ce chiffre, comment il a évolué, et pourquoi il cache des écarts de plus de 90 points selon les profils. Si tu veux d’abord situer ton niveau, tu peux préparer ton TOEIC en ligne et mesurer où tu en es avant de viser une note.

SOMMAIRE

Le score moyen au TOEIC en France : 705 points

Le chiffre vient du baromètre France des candidats au test TOEIC Listening and Reading, une étude qu’ETS Global publie depuis 2021. La troisième édition, parue en octobre 2023, porte sur les réponses fournies par les candidats entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022. Elle donne un score moyen national de 705 points sur 990 pour l’année 2022, toutes populations confondues.

Une précision qui compte avant d’aller plus loin : le TOEIC n’est pas un examen qu’on réussit ou qu’on rate. Il n’y a pas de note éliminatoire, seulement un score compris entre 10 et 990 points, réparti entre une section Listening et une section Reading notées chacune de 5 à 495. Être en dessous de la moyenne nationale ne signifie donc rien en soi. Ce qui compte, c’est le seuil exigé par ton école, ton employeur ou ton diplôme.

À ce jour, ETS Global n’a pas publié de quatrième édition du baromètre. Plusieurs sites de préparation avancent un score moyen français autour de 750 points « en 2024 » sans citer de source vérifiable. Nous nous en tenons aux chiffres publiés par l’organisme lui-même, et nous les datons.

Une progression régulière, puis un décrochage en 2022

Le premier baromètre, publié en août 2021 et portant sur les années 2018 à 2020, décrivait une progression régulière. Le score global national passait de 719 points en 2018 à 726 en 2019, pour atteindre 734 en 2020. La progression tournait autour de sept points par an.

Le score moyen national au TOEIC Listening and Reading, d’après les baromètres France d’ETS Global.

2022 marque la rupture. ETS Global enregistre pour la première fois une baisse, de 28 points en un an. L’organisme ne publie pas le score 2021 dans cette édition : par déduction de la baisse annoncée, il se situait à 733 points. Le rapport attribue ce recul en priorité aux étudiants, dont la moyenne tombe à 735 points, soit 33 points perdus en douze mois.

L’explication avancée par ETS Global est celle des conséquences du Covid sur les apprentissages et sur la mobilité internationale. Un chiffre la soutient : en 2022, 78 % des candidats n’avaient jamais séjourné dans un pays anglophone, contre 67 % en 2019. Onze points de plus en trois ans, sur le facteur qui pèse le plus lourd dans la progression en compréhension orale.

Mouvement inverse chez les salariés, dont le score moyen gagne 35 points sur la même période. ETS Global y voit l’effet du compte personnel de formation : en 2022, la certification TOEIC représentait à elle seule 51 % des certifications de langues passées via Mon Compte Formation, soit plus de 125 000 dossiers.

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705 points, ça vaut quel niveau d’anglais ?

ETS Global le précise dans le baromètre : malgré la baisse, le niveau moyen reste stable sur l’échelle européenne. Un score de 705 points correspond au niveau B1 du CECRL, tranche que le baromètre situe entre 550 et 785 points.

Ce détail a une conséquence directe pour qui prépare un diplôme d’ingénieur. Le palier B2, celui que réclament les écoles accréditées par la Commission des titres d’ingénieur, commence à 785 points. Autrement dit, le candidat français moyen se situe 80 points en dessous du seuil le plus demandé en France. Ce n’est pas une anomalie, c’est la situation normale : la moyenne inclut des lycéens, des candidats en reconversion et des salariés qui ne visent pas ce palier.

Score TOEIC Listening and Reading Niveau CECRL Repère concret Moins de 550 A1 à A2 Anglais de survie, échanges simples 550 à 784 B1 Tranche où se situe le score moyen français de 705 785 à 944 B2 Seuil habituel des diplômes d’ingénieur 945 et plus C1 Profils très avancés, souvent bilingues ou expatriés

Le détail des correspondances ➜ Le tableau d’équivalence entre le TOEIC et le CECRL

Étudiants, filières, parcours : jusqu’à 92 points d’écart

La moyenne nationale est une addition de populations très différentes. Le baromètre 2022 les distingue, et l’écart entre les extrêmes dépasse 90 points.

Profil Score moyen 2022 Étudiants en école d’ingénieurs 760 points Ensemble des étudiants 735 points Toutes populations confondues 705 points Filières comptabilité, gestion, économie 684 points Filières finance, marketing, commerce 668 points

Les étudiants en école d’ingénieurs arrivent en tête pour la troisième édition consécutive, avec 760 points, et ils représentent 24 % des cursus étudiants recensés. Les filières de gestion et de commerce ferment la marche, également pour la troisième fois. Une explication vient immédiatement à l’esprit, sans qu’ETS Global la formule : les écoles d’ingénieurs conditionnent la délivrance du diplôme à un score chiffré, ce qui pousse toute la promotion à préparer le test sérieusement.

Le profil type du candidat français est stable d’une édition à l’autre. En 2022, 56 % des candidats étaient des hommes et 44 % des femmes, un écart de 12 points qui se resserre puisqu’il était de 16 points en 2021. La tranche 21 à 25 ans représentait 69 % des candidats, contre 56 % en 2019, et 75 % des candidats avaient un niveau de diplôme égal ou supérieur à bac+3.

Un facteur ressort de la première édition du baromètre, et il est directement actionnable : la durée d’apprentissage. En 2020, les candidats ayant étudié l’anglais moins de quatre ans obtenaient 614 points en moyenne, ceux l’ayant étudié plus de dix ans en obtenaient 808. Près de deux cents points d’écart, sur le seul temps d’exposition à la langue.

Les régions où le score moyen est le plus élevé

Le baromètre ventile aussi les résultats par région de passation. Deux régions concentrent les candidats et les meilleurs scores.

Région Score moyen 2022 Part des candidats Île-de-France 732 points 31,3 % Bretagne 720 points non précisée Auvergne-Rhône-Alpes 719 points 10,8 % DOM, TOM et COM 580 points non précisée Corse 573 points non précisée

L’Île-de-France et la Bretagne occupaient déjà les deux premières places dans le baromètre précédent, avec des scores nettement plus hauts : 754 points pour l’Île-de-France et 764 pour la Bretagne en 2020. La comparaison donne la mesure du décrochage de 2022, puisque l’ensemble des régions présente une baisse.

Ces écarts géographiques se lisent d’abord comme un reflet de la composition du public. L’Île-de-France concentre les écoles d’ingénieurs et de commerce, donc les candidats qui préparent le test dans le cadre d’un cursus exigeant un score.

La France face à ses voisins européens

ETS publie par ailleurs un rapport mondial sur les candidats au test TOEIC Listening and Reading. L’édition 2024, dont le copyright est daté de 2025, agrège les questionnaires de plus de 3,2 millions de candidats dans le monde et donne un score moyen par pays d’origine.

La France y figure avec 715 points de moyenne, répartis en 381 points en Listening et 334 en Reading. Ce chiffre n’est pas comparable terme à terme avec les 705 points du baromètre français : le rapport mondial classe les candidats par pays d’origine et non par pays de passation, et il porte sur une autre année. Nous le citons comme point de comparaison, pas comme mise à jour.

Pays Score moyen total Listening Reading Allemagne 811 437 374 Pologne 785 413 372 Belgique 770 405 365 Italie 768 406 362 Espagne 734 385 349 France 715 381 334 Corée du Sud 678 375 303 Japon 564 311 253

Deux enseignements se dégagent de ce tableau. La France est devancée par ses voisins européens, l’Allemagne en tête avec près de cent points d’avance. Et surtout, c’est en Reading que l’écart se creuse : les candidats français sont à quatre points de l’Espagne en compréhension orale, mais à quinze points en compréhension écrite. Le rapport précise que seuls les pays comptant plus de 500 candidats figurent dans ce classement.

Ce déséquilibre entre les deux sections est une information utile pour organiser ses révisions. Si ton score suit le profil français moyen, c’est la partie Reading, et particulièrement la gestion du temps sur les textes longs, qui offre le plus de marge de progression.

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Au-dessus ou en dessous de la moyenne : quel objectif viser

La moyenne nationale n’est pas un objectif. Elle sert de repère, rien de plus. L’objectif se lit dans le règlement de ton établissement ou dans l’annonce à laquelle tu postules.

Tu prépares un diplôme d’ingénieur. Les écoles accréditées par la Commission des titres d’ingénieur exigent un niveau B2, traduit dans la très grande majorité des cas par un seuil de 785 points. Certaines écoles fixent leur propre barre plus haut. Avec 705 points de moyenne nationale, il te faut environ 80 points de plus que le candidat moyen, un écart qui se joue en grande partie sur une seule des deux sections.

Tu es en école de commerce ou en master. Les seuils varient d’un établissement à l’autre, et aucune règle nationale ne les fixe, contrairement au cas des écoles d’ingénieurs. Vérifie le chiffre exact et le nom du test demandé dans ton règlement des études, avant de réserver quoi que ce soit.

Tu passes le test pour ton CV ou pour une embauche. Aucun seuil officiel ne s’applique. Un score situé au-dessus de la moyenne nationale, donc au-delà de 705 points, se défend déjà en entretien. Au-delà de 785, tu affiches un niveau B2, la formulation que les recruteurs reconnaissent le plus facilement.

Dans tous les cas, la démarche est la même : mesurer d’abord, réviser ensuite. Commence par un test chronométré pour repérer laquelle des deux sections te coûte le plus de points, travaille cette section en priorité, puis réserve ta session TOEIC quand ton score d’entraînement dépasse ton objectif de quelques dizaines de points. Chez digiSchool, le tarif partenaire affiché sur cette page de réservation est de 159 € pour le Listening and Reading, contre 199 € pour le 4-Skills.

Le seuil exigé pour un diplôme d’ingénieur ➜ Le score minimum au TOEIC pour valider un diplôme d’ingénieur

Questions fréquentes

Quel est le score moyen au TOEIC en France ? 705 points sur 990 au test TOEIC Listening and Reading, toutes populations confondues, d’après la troisième édition du baromètre France publiée par ETS Global en octobre 2023 et portant sur l’année 2022. C’est le chiffre officiel le plus récent publié par l’organisme. Est-ce que 705 points, c’est un bon score au TOEIC ? C’est un score de niveau B1 sur le CECRL, la tranche qui va de 550 à 785 points. Il se situe en dessous du seuil de 785 points demandé par les écoles d’ingénieurs accréditées par la Commission des titres d’ingénieur, mais il suffit dans beaucoup de contextes professionnels. Tout dépend de l’exigence à laquelle tu réponds. Le score moyen au TOEIC a-t-il baissé ? Oui, pour la première fois en 2022. Après une progression régulière de 719 points en 2018 à 726 en 2019 puis 734 en 2020, ETS Global a enregistré une baisse de 28 points en 2022. Le recul touche surtout les étudiants, dont la moyenne perd 33 points, alors que celle des salariés gagne 35 points. Quel est le score moyen des étudiants au TOEIC ? 735 points en 2022, tous cursus confondus. Les étudiants en école d’ingénieurs sont en tête avec 760 points. Les filières comptabilité, gestion et économie obtiennent 684 points, et les filières finance, marketing et commerce 668 points. Comment la France se situe-t-elle par rapport aux autres pays ? Le rapport mondial ETS sur les candidats au test TOEIC Listening and Reading, édition 2024, donne 715 points de moyenne pour la France, derrière l’Allemagne à 811 points, la Pologne à 785, la Belgique à 770, l’Italie à 768 et l’Espagne à 734. L’écart se creuse surtout sur la section Reading. Combien de points faut-il pour atteindre le niveau B2 au TOEIC ? 785 points au test Listening and Reading. C’est le seuil le plus fréquemment exigé en France, notamment pour la délivrance d’un diplôme d’ingénieur. Il se situe environ 80 points au-dessus du score moyen national. Existe-t-il un baromètre TOEIC plus récent que celui de 2022 ? Aucune quatrième édition n’a été publiée par ETS Global à la date du 21 septembre 2026. Les scores moyens français plus récents qui circulent sur certains sites de préparation ne renvoient à aucune publication officielle vérifiable.

Sources