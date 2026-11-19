La section Reading du TOEIC, c’est 100 questions en 75 minutes, et c’est là que les candidats français perdent le plus de points. Voici le format exact des parties 5, 6 et 7, un découpage du temps réaliste et la méthode pour chaque type de question.

Dans le TOEIC Listening and Reading, la section Reading est celle qui coûte le plus de points aux candidats français. Elle tient en 100 questions à traiter en 75 minutes, sans pause, et la plupart des candidats qui la ratent ne manquent pas d’anglais : ils manquent de temps sur les derniers textes. Pour réussir le Reading du TOEIC, il faut donc connaître le format exact de chaque partie, savoir où passer ses minutes et où les économiser. Et pour mesurer ton point de départ, tu peux préparer ton TOEIC en ligne avec des tests corrigés.

SOMMAIRE

Le Reading du TOEIC en chiffres

Le test TOEIC Listening and Reading compte 200 questions à choix multiples réparties en deux sections. Le Listening ouvre le test (100 questions, environ 45 minutes, rythmé par l’enregistrement). Le Reading suit, avec 100 questions et 75 minutes que tu gères à ton propre rythme. C’est la grande différence entre les deux sections : en Listening, l’audio impose la cadence ; en Reading, c’est toi qui décides, et c’est là que tout se joue.

Partie Type de questions Nombre de questions Partie 5 Phrases incomplètes (un mot ou un groupe de mots manque) 30 Partie 6 Textes à compléter (un mot, un groupe de mots ou une phrase manque) 16 Partie 7, textes uniques 10 documents, 2 à 4 questions par document 29 Partie 7, textes multiples 5 séries de 2 ou 3 documents liés, 5 questions par série 25 Total Reading 75 minutes 100

Répartition des 100 questions de la section Reading du TOEIC Listening and Reading (source : ETS).

Deux règles officielles changent ta façon de jouer. D’abord, ton score repose uniquement sur le nombre de bonnes réponses : ETS précise qu’il n’y a aucune pénalité pour une réponse fausse. Une question laissée vide est donc toujours une erreur, alors qu’une réponse au hasard a une chance sur quatre d’être juste. Ensuite, une seule réponse par question : si tu en coches deux, la question est comptée fausse.

Pourquoi le Reading fait la différence sur ton score

Chaque section est notée de 5 à 495 points, et le score total, de 10 à 990, est la somme des deux. Le Reading pèse donc exactement autant que le Listening. Pourtant, les candidats français y sont nettement plus faibles.

Dans son rapport mondial sur les candidats au TOEIC Listening and Reading (édition 2024), ETS donne pour la France une moyenne de 715 points, dont 381 en Listening et 334 en Reading. Près de 50 points d’écart entre les deux sections : c’est le profil type du candidat français, à l’aise à l’oral, plus lent à l’écrit. Nous détaillons ces chiffres dans notre article sur le score moyen au TOEIC.

La conséquence pratique est simple. Si tu vises 785 points, le seuil le plus souvent demandé pour un diplôme d’ingénieur, gagner 30 points en Reading est généralement plus accessible que de les chercher en Listening, parce qu’une bonne partie des points perdus vient de la gestion du temps, pas du niveau de langue.

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Partie 5 : les phrases incomplètes

Trente phrases isolées, chacune avec un blanc, et quatre propositions pour le combler. Les questions portent sur deux choses : la grammaire (temps des verbes, prépositions, pronoms, connecteurs, comparatifs) et le vocabulaire (choisir le mot juste parmi quatre mots de sens voisin, ou la bonne forme d’une même famille : decide, decision, decisive, decisively).

La méthode qui fait gagner du temps :

Regarde les quatre réponses avant la phrase. Si elles sont quatre formes d’un même mot, c’est une question de grammaire : cherche la nature du mot attendu (nom, adjectif, adverbe) autour du blanc, souvent sans lire toute la phrase.

Si elles sont quatre formes d’un même mot, c’est une question de grammaire : cherche la nature du mot attendu (nom, adjectif, adverbe) autour du blanc, souvent sans lire toute la phrase. Si les réponses sont quatre mots différents , c’est une question de vocabulaire : lis la phrase en entier, le sens décide.

, c’est une question de vocabulaire : lis la phrase en entier, le sens décide. Ne bloque jamais plus de quelques secondes. Une question de partie 5 vaut autant qu’une question de partie 7, mais se traite trois fois plus vite. Si tu hésites, réponds, note mentalement et avance.

C’est la partie où les révisions de grammaire rapportent le plus directement. Les mêmes structures reviennent d’un test à l’autre : notre fiche grammaire TOEIC les reprend une à une.

Partie 6 : les textes à compléter

Seize questions, posées sur des textes courts du monde professionnel (courriel, note de service, annonce, lettre). Le principe ressemble à la partie 5, avec une différence de taille : certains blancs attendent une phrase entière, à choisir parmi quatre. Ce type de question vérifie que tu suis la logique du texte, pas seulement la grammaire de la phrase.

Pour les blancs d’un mot , applique la méthode de la partie 5, mais vérifie le contexte : le temps du verbe ou le choix d’un connecteur (however, therefore, in addition) dépend souvent de la phrase précédente.

, applique la méthode de la partie 5, mais vérifie le contexte : le temps du verbe ou le choix d’un connecteur (however, therefore, in addition) dépend souvent de la phrase précédente. Pour les blancs d’une phrase, lis la phrase d’avant et celle d’après. La bonne réponse fait le lien entre les deux ; les mauvaises sont souvent correctes en anglais, mais hors sujet ou en contradiction avec la suite.

Partie 7 : la compréhension de documents

C’est le cœur du Reading : 54 questions sur 100. La partie 7 se divise en deux blocs. Le premier propose 10 documents uniques, avec 2 à 4 questions chacun (29 questions au total). Le second regroupe 5 séries de deux ou trois documents liés, avec 5 questions par série (25 questions). Les supports sont variés : articles, courriels, publicités, avis, formulaires, conversations par messagerie instantanée ou par SMS.

Les documents uniques

Lis d’abord les questions, puis le document. Tu sauras ce que tu cherches (une date, un prix, la raison d’un courriel, l’auteur d’un message) et tu pourras balayer le texte au lieu de le lire mot à mot. Les questions suivent en général l’ordre du texte.

Méfie-toi des questions de type « Que veut dire l’auteur quand il écrit… ? » dans les conversations par messagerie. La réponse dépend du contexte des messages autour, jamais du sens littéral de l’expression.

Les documents multiples

C’est le bloc qui fait craquer le chronomètre. Une partie des questions ne peut se résoudre qu’en croisant deux documents : par exemple, une publicité donne des tarifs, un courriel indique ce que le client a commandé, et la question demande combien il a payé. Quand une question semble sans réponse dans le premier document, c’est presque toujours qu’il faut aller chercher l’information dans le deuxième ou le troisième.

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Comment répartir tes 75 minutes

ETS ne fixe pas de temps par partie : à toi de te rythmer. Le découpage ci-dessous est un repère d’entraînement, construit à partir du nombre de questions et du temps de lecture qu’exige chaque partie. À adapter après ton premier test chronométré.

Partie Repère de temps Rythme visé Partie 5 (30 questions) environ 12 minutes moins de 30 secondes par question Partie 6 (16 questions) environ 8 minutes 2 minutes par texte Partie 7, textes uniques (29 questions) environ 25 minutes moins d’une minute par question Partie 7, textes multiples (25 questions) environ 27 minutes 5 à 6 minutes par série Marge 3 minutes pour cocher les dernières réponses

Trois réflexes complètent ce découpage :

Regarde l’heure à chaque changement de partie. Si tu finis la partie 5 après 20 minutes, accélère tout de suite, ne compte pas sur la fin.

Si tu finis la partie 5 après 20 minutes, accélère tout de suite, ne compte pas sur la fin. Ne reste pas bloqué sur un document. Une série de textes multiples trop longue peut te coûter les 5 questions de la série suivante.

Une série de textes multiples trop longue peut te coûter les 5 questions de la série suivante. Coche une réponse à toutes les questions avant la fin. Puisqu’aucune réponse fausse n’est pénalisée, garde les dernières secondes pour remplir les cases restées vides.

Comment t’entraîner au Reading

La progression en Reading vient de trois leviers, à travailler dans cet ordre.

Le vocabulaire professionnel. Le TOEIC reste un test d’anglais en contexte de travail : réunions, commandes, ressources humaines, voyages d’affaires, finances. Plus tu reconnais vite ces mots, moins tu relis. Notre liste de vocabulaire TOEIC est une bonne base. La vitesse de lecture. Lis chaque jour des textes authentiques en anglais professionnel (courriels, articles économiques, offres d’emploi) en te chronométrant. L’objectif n’est pas de tout comprendre, mais de repérer vite l’information utile. Les tests chronométrés. Seule la mise en situation complète t’apprend à tenir 75 minutes. Après chaque test, classe tes erreurs : manque de temps, piège de vocabulaire, règle de grammaire. C’est ce classement qui te dit quoi réviser.

Si ta difficulté est plutôt à l’écoute, la méthode n’est pas la même : nous l’expliquons dans notre article pour réussir la compréhension orale du TOEIC.

Quand ton score d’entraînement dépasse ton objectif de quelques dizaines de points, tu peux réserver ta session. Avec digiSchool, le TOEIC Listening and Reading est proposé au tarif négocié de 159 € (199 € pour le TOEIC 4-Skills), et ton score reste valable 2 ans.

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Questions fréquentes

Combien de questions y a-t-il dans le Reading du TOEIC ? 100 questions à traiter en 75 minutes : 30 en partie 5 (phrases incomplètes), 16 en partie 6 (textes à compléter) et 54 en partie 7 (29 sur des documents uniques, 25 sur des documents multiples). Comment est noté le Reading du TOEIC ? La section Reading est notée de 5 à 495 points, comme la section Listening. Le score total, de 10 à 990 points, est la somme des deux. Le score dépend uniquement du nombre de bonnes réponses. Faut-il répondre au hasard au TOEIC ? Oui, en dernier recours. ETS indique qu’il n’y a aucune pénalité pour une mauvaise réponse : une question laissée vide ne rapporte rien, une réponse au hasard a une chance sur quatre d’être juste. Quelle est la partie la plus difficile du Reading ? Pour la plupart des candidats, c’est la partie 7 à documents multiples, en fin de test. Les questions demandent de croiser deux ou trois documents, et c’est là que le manque de temps se fait sentir. Y a-t-il une pause entre le Listening et le Reading ? Non. ETS précise qu’aucune pause n’est prévue pendant le test TOEIC Listening and Reading : le Reading commence directement après la fin du Listening. Combien de temps passer sur la partie 5 ? Il n’y a pas de temps imposé par partie. Un repère courant consiste à viser une douzaine de minutes pour les 30 questions de la partie 5, afin de garder l’essentiel du temps pour la partie 7.

Sources