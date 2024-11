Grammaire TOEIC : fiches et astuces

Vous vous apprêtez à passer le TOEIC ? Vous devez donc savoir que la maîtrise des règles grammaire TOEIC est indispensable pour obtenir le maximum de points possible. Dans ce guide, nous vous conseillons sur les sept points à travailler et nous vous indiquons comment bien vous préparer.

Quelles sont les compétences évaluées au TOEIC ?

Le TOEIC se décline en trois versions : le TOEIC Listening and Reading, le TOEIC Speaking and Writing et le TOEIC Bridge. Peu importe le test que vous choisirez de passer, connaître les règles de grammaire est indispensable.

En effet, selon l’examen choisi, il vous faudra compléter des phrases ou des textes à trous, lire un texte, rédiger une dissertation, exprimer une opinion, etc.

Pour résumer, vos compétences évaluées porteront sur votre capacité à :

Répondre correctement aux questions.

Produire un texte cohérent et organisé.

Savoir utiliser les bons mots de liaison.

Rédiger sans fautes d’orthographe et de syntaxe.

Utiliser un vocabulaire varié.

Adapter votre discours et votre ton selon le public visé.

TOEIC : astuces grammaire

Réviser les règles de grammaire de base vous assure plus de la moitié des points au TOEIC, alors ne négligez surtout pas cet aspect.

Parmi elles, nous vous conseillons de bien travailler ces 7 points essentiels :

La structure de la phrase

Si vous savez correctement construire des phrases en anglais, pour les exercices 5 et 6 – phrases à trous et texte à trou – vous pourrez alors plus facilement savoir quel type de mot il manque.

Voici les différentes structures de phrase possibles :

Affirmative : Sujet + (Auxiliaire) + Verbe

Exemple : I like chocolate / I can help you.

Négative : Sujet + Auxiliaire + NOT + Verbe

Exemple : I can’t help you.

Interrogative : Auxiliaire + Sujet + Verbe

Exemple : Can I help you ?

Interro-négative : Auxiliaire + NOT + Sujet + Verbe

Exemple : Why can’t you help me ?

Les conjugaisons

Il s’agit d’un point très important. En anglais, il y a douze temps de conjugaison :

Les temps simples

Le présent simple : Sujet + Verbe

Exemple : I play the piano everyday.

Le passé simple : Sujet + Verbe

Exemple : Yesterday, I played the piano.

Le futur simple : Sujet + Auxiliaire + Verbe

Exemple : Tomorrow, I will play the piano.

Les temps progressifs

Le présent progressif : Sujet + BE au présent + Verbe -ing

Exemple : I am playing the piano at the moment

Le passé progressif : Sujet + BE au passé + Verbe -ing

Exemple : I was playing the piano when it happened.

Le futur progressif : Sujet + Will be + Verbe -ing

Exemple : I will be playing the piano.

Les temps parfaits

Le présent parfait : Sujet + Have/Has + Verbe au participe passé

Exemple : I have played the piano many times in my life.

Le passé parfait : Sujet + Had + Verbe au participe passé

Exemple : I had played piano when I was 15 years old.

Le futur parfait : Sujet + Will have + Verbe au participe passé

Exemple : I will have played the piano by the end of the year.

Les temps parfaits progressifs

Le présent parfait progressif : Sujet + Have/Has been + Verbe -ing

Exemple : I have been playing the piano for 3 hours.

Le passé parfait progressif : Sujet + Had been + Verbe -ing

Exemple : I had been playing the piano for 3 hours when he finally arrived.

Le futur parfait progressif : Sujet + Will have been + Verbe -ing

Exemple : I will have been playing the piano for 3 hours before dinner tonight.

Chacun de ces temps ont un usage spécifique. Il est essentiel de les connaître, notamment pour la partie Reading du TOEIC, où selon le temps employé, le sens de la phrase pourra prendre une toute autre tournure.

Les pronoms

Ils peuvent parfois être confondus, compte tenu de leur ressemblance. Pour les apprendre, il vous faudra faire de nombreux exercices.

Les pronoms personnels sujets : I – You – He/She/It – We – You – They

Les pronoms compléments : Me – You – Him/Her/It – Us – You – Them

Les adjectifs possessifs : My – Your – His/Her/Its – Our – Your – Their

Les pronoms possessifs : Mine – Yours – His/Hers/Its – Ours – Yours – Theirs

Les pronoms réfléchis : Myself – Yourself – Himself/Herself/Itself – Ourselves – Yourselves – Themselves

Les comparatifs et les superlatifs

Les comparatifs de supériorité

avec adjectifs courts (une syllabe) : Adjectif -er + than

Exemple : My brother is older than my sister.

avec adjectifs longs (deux syllabes ou plus) : More + Adjectif + than

Exemple : This film is more interesting than that one.

Les superlatifs

avec adjectifs courts (une syllabe) : The + Adjectif -est

Exemple : My father is the oldest in my family.

avec adjectifs longs (deux syllabes ou plus) : The most + adjectif

Exemple : This film is the most interesting I’ve ever seen.

Les modaux

Can : Pouvoir au présent

Could : Pouvoir au passé ou au conditionnel

Must : Devoir

Will : Futur / Prédiction

Shall : Futur avec I ou We – Proposition

Would : Conditionnel / Offre / Requête

Should : Suggestion / Recommandation

Ought to : Recommandation formelle

Might : Probabilité faible

May : Probabilité importante / Permission

Les mots de liaison

Ils sont très fréquents dans le TOEIC et il est donc important de les connaître, mais aussi de savoir comment les utiliser, notamment pour l’exercice 5 de la section Reading. Il existe de nombreux mots de liaison et pour n’en citer que quelques uns, nous avons :

Because = Parce-que

And = Et

But = Mais

So = Donc

For = Pour

As = Comme

Also = Aussi

Finally = Enfin

In short = En bref

Les phrasal verbs

Il s’agit de verbes qui s’accompagnent d’une préposition. Selon cette dernière, le sens du verbe, et donc de la phrase, change totalement. Par exemple, le verbe “to go”, qui signifie “aller”, peut signifier “finir” – “go through with” – ou “continuer” – “go on” – selon la préposition qui l’accompagne.

Il existe quelques milliers de phrasal verbs, qui se divisent en quatre catégories :

Les “transitive separable phrasal verbs” : le verbe peut être ou non séparé de la préposition.

Les “transitive inseparable phrasal verbs” le verbe ne peut pas être séparé de la préposition.

Les “intransitive phrasal verbs” : ils n’ont pas besoin d’être suivis d’un complément d’objet puisqu’ils se suffisent à eux-mêmes.

Les “three-word phrasal verbs” : ils se composent de trois mots, qui s’écrivent dans un ordre précis et qui ne peuvent pas être séparés.

Comment bien vous préparer pour le TOEIC ?

Pour vous préparer au TOEIC, il n’y a pas de secret : il faut faire de nombreux exercices encore et encore.

