Voeux Parcoursup et voeux en apprentissage (définition, tuto, résultats) : le guide complet !

SOMMAIRE

Vœux Parcoursup, vœux multiples, sous-voeux : de quoi parle-t-on ?

Qu’est-ce qu’un voeu Parcoursup ?

Un vœu correspond à une formation proposée par un établissement. Cette formation peut être sélective (CPGE, BUT, IFSI, BTS, etc) ou non sélective (licence, PASS).

La licence économie-gestion correspond à un vœu. Le BUT Génie civil, construction durable correspond lui aussi à un vœu. Une CPGE TSI est également un vœu.

Qu’est-ce qu’un sous-voeux Parcoursup ?

Un sous-voeu correspond à une formation dans un établissement donné. C’est le cas notamment pour une même formation proposée dans plusieurs établissements distincts.

Par exemple, le BUT Génie civil, Construction durable est proposé par l’IUT de Dijon, l’IUT de la Réunion mais aussi par l’IUT 1 de Grenoble. Ce sont sont chacun des sous-voeux possibles. La CPGE TSI du lycée Louis Thuillier et la CPGE TSI du Lycée Aux Lazaristes sont également des sous-voeux.

Comme le précise la FAQ Parcoursup, “dans la très grande majorité des licences, deux candidatures pour une même licence dans l’université X et l’université Y comptent pour 2 vœux”.

Trouve tes formations : zoom sur la carte des formations

Qu’est-ce qu’un voeu multiple ?

Un voeu multiple correspond à une même formation (BTS NDRC, BUT GEA, CPGE MPSI, etc), qui peut être proposée par plusieurs établissements. Il compte donc pour 1 voeu Parcoursup parmi les 10 maximum autorisés. Ces différents établissements sont donc des sous-voeux de ce voeu multiple. Ces derniers ne doivent pas être classés au moment de la saisie.

Il faut distinguer les voeux multiples avec dossier unique, pour lesquels il n’y a pas de limite de sous-voeux (et ceux-ci ne sont pas décomptés du dossier candidat). On parle ici des vœux en formations IFSI et instituts paramédicaux, les formations sur concours comme Sciences Po, les écoles de commerce et d’ingénieurs ou encore les écoles vétérinaires.

Pour les voeux multiples sans dossier unique, le nombre de sous-vœux est limité à 10 par vœu multiple dans la limite de 20 sous-vœux au total. On parle ici des BTS et les BUT regroupés par spécialité à l’échelle nationale. Mais aussi des DN MADE, des diplômes de comptabilité et de gestion, des CPGE et des Établissements de Formation en Travail Social (EFTS). Note que quelques licences peuvent aussi être regroupées par mention à l’échelle académique et donc être comptées comme des vœux multiples.

Exemple de voeu multiple sans dossier unique

Tu saisis un voeu en Licence économie-gestion à l’Université de Lyon. Tu demandes également le BUT génie civil, construction durable à IUT de Dijon, à l’IUT de la Réunion et à l’IUT1 de Grenoble. Et pour finir, tu sélectionnes également la CPGE TSI des lycées Louis Thuillier et des Lazaristes.

Dans ton dossier, tu auras formulé 3 voeux dont 2 voeux multiples (BUT et CPGE) de 5 sous-voeux au total. Il est obligatoire de bien confirmer tous les voeux Parcoursup ainsi que les sous-voeux sans dossier unique.

Nouveauté 2025 : le simulateur Parcoursup

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, tu peux avoir une isée des profils des candidats admis dans chaque formation ; sur la base de données consolidées par la plateforme sur les trois dernières années. On y retrouve le type de bac préparé et les spé suivies par les admis. Tu retrouveras ces informations dans l’onglet Visualiser les chiffres clés d’accès à la formation dans chaque fiche de présentation. Explications et exmples ici.

Combien de voeux Parcoursup peut-on formuler ?

En 2025, la plateforme d’admission post-bac propose plus de 24 000 formations sélectives et non sélectives, en initial et en apprentissage.

Chaque candidat peut formuler jusqu’à 10 voeux Parcoursup et jusqu’à 20 sous-voeux au maximum par dossier. Il peut en parallèle formuler jusqu’à 10 voeux en apprentissage. Note que tes voeux sous statut étudiant et en apprentissage sont répertoriés dans deux listes distinctes ; avec un compteur automatique consultable dans ton tableau de bord.

Mais attention, dans certaines formations il y a des règles spécifiques, notamment sur le nombre d evoeux possibles à formuler.

Pour les voeux en BTS et les BUT

Les BTS et les BUT sont regroupés par mention (par spécialité) à l’échelle nationale. Chaque établissement proposant une même spécialité correspond à un sous-voeu d’un voeu multiple. En BTS et en BUT, tu peux formuler jusqu’à 10 sous-voeux dans une même spécialité.

Exemple : Tu demandes le BUT génie civil, construction durable dans 8 établissements et un BUT génie chimique génie des procédés dans 2 établissements. Ces demandes comptent pour 2 vœux et 10 sous-vœux au total : 1 voeu multiple et 8 sous-voeux + 1 voeu multiple et 2 sous-voeux.

Pour les voeux Parcoursup en CPGE

Les classes préparatoires sont également regroupées par voie à l’échelle nationale. Comme vu au dessus, chaque formation dans un établissement correspond à un sous-voeu. Tu peux formuler jusqu’à 10 sous-vœux dans un voeu-multiple.

Une spécificité est à relever pour les CPGE. La demande d’une prépa d’un même établissement avec ET sans internat compte pour un même sous-voeu.

Exemple : Tu candidates en CPGE MPSI. Tu demandes le lycée A à Paris sans internat, le lycée B à Paris sans internat, le lycée C à Marseille avec internat et le lycée D à Rouen avec internat et sans internat. Tes demandes comptent pour 1 vœu multiple (MPSI) de 4 sous-vœux (pour chaque établissement).

Pour les licences et PASS (ex PACES)

Certaines formations de licences ou PASS (ex PACES) sont regroupées par mention à l’échelle de l’académie ou de la région académique. Chaque établissement proposant une même mention correspond à un sous-voeu. Lorsque tu demandes ces types de licence, tu formules un voeu multiple et tu peux choisir jusqu’à 10 sous-voeux.

Exemple : tu demandes une licence mention « Droit » en région Bourgogne Franche-Comté. Dans cette région, 6 formations sont proposées dans cette mention. Si tu postules à toutes, cela correspond à 1 voeu et 6 sous-voeux. Si tu recherches une Licence mention « Droit » en Ile de France, Parcoursup recense plus de 60 formations. Tu ne pourras alors n’en sélectionner que 10 maximum en sous-voeux.

Si en revanche tu demandes la Licence mention « Droit » en Bourgogne Franche-Comté dans 3 établissements et la Licence mention « Droit » en Ile de France dans 5 établissements, tu auras formulé 2 voeux multiples et 8 sous-voeux au total.

Voeux en écoles d’ingénieurs , en écoles de commerce ou à Sciences Po sur Parcoursup

Si après le bac tu souhaites entrer en école de commerce ou en école d’ingénieurs, sache que la plupart des écoles se regroupent au sein de banques de concours. Intégrée en 2020 sur Parcoursup, chaque banque de concours correspond à 1 voeu multiple et ses écoles associées à des sous-voeux. Dans ce cas uniquement, il n’y a pas de limite de sous-voeux. C’est également le cas si tu candidates dans les IEP du réseau Sciences Po. Retrouve dans cet article les modalités des différences concours pour entrer à Sciences Po sur Parcoursup.

Exemple : Si tu sélectionnes le concours SESAME qui regroupe 14 grandes écoles de management post-bac, cela représente alors 1 voeu unique et de multiples sous-voeux (par programme proposés). De même, quand tu sélectionnes le concours Puissance Alpha qui regroupe 19 écoles d’ingénieurs. Tu formules donc 1 voeu et tu n’as pas de limite de sous-voeux. Au final, ta candidature Parcoursup comptera 2 voeux multiples.

Pour les formations paramédicales

Dans le cadre de la loi ORE – Orientation et réussite des étudiants, les Instituts en soins infirmiers sont désormais accessibles sur Parcoursup. C’est également le cas des instituts d’orthophonie,orthoptie et audioprothèse. Ces établissements sont regroupés à l’échelle territoriale (au niveau de l’université). Chaque regroupement correspond donc à un voeu multiple et les instituts rattachés sont des sous-voeux.

Attention, pour les formations paramédicales, tu ne peux formuler que 5 voeux multiples maximum par type de formation sur les 10 possibles. En revanche, le nombre de sous-voeux n’est pas limité.

Exemple : le centre de Centres de Formation Universitaires en orthophonie de Nouvelle Aquitaine regroupe les quatre Instituts de Toulouse, Montpellier, Marseille et Nice. Ce regroupement correspond à un voeu multiple. En revanche, pas de regroupement pour les formations d’ergothérapeute, pédicure-podologue, psychomotricien, technicien de laboratoire médical (DE) et les instituts de formation de manipulateurs d’électroradiologie médicale. Chaque formation compte donc pour un voeu.

Il est primordial de respecter le calendrier Parcoursup 2025. Alors, note bien ces dates dans ton agenda !

Dates Parcoursup 2025

Tu pourras te connecter et faire ton inscription Parcoursup, puis commencer à saisir tes voeux à partir du mercredi 15 janvier 2025. Une démarche possible jusqu’au jeudi 13 mars 2025 (23h59 heure de Paris). Après cette date, tu ne pourras plus ajouter ni remplacer de voeux à ton dossier (hors voeux en apprentissage dont les règles sont particulières).

Tu auras en revanche jusqu’au mercredi 2 avril 2025 pour effectuer la confirmation des voeux Parcoursup dans ton dossier candidat. C’est à dire bien renseigner tous les éléments demandés pour valider ta candidature (projet motivé Parcoursup, pièces demandés par les formations, etc).

C’est le moment également de remplir les rubriques “Préférence et autres projets” ou encore la rubrique “Activités et centres d’intérêts”. Ces parties vont te permettre de parler de toi et de valoriser tes expériences.

Lire aussi : comment créer ton dossier Parcoursup ?

Calendrier Parcoursup pour les voeux en apprentissage

Pour les vœux en apprentissage, le calendrier Parcoursup 2025 est presque le même. L’inscription et la saisie des voeux commencent également mercredi 15 janvier 2025. Note en revanche que pour une grande majorité des voeux en apprentissage, il n’y a pas de limite de saisie au jeudi 13 mars. Tu pourras donc continuer à déposer des candidatures et confirmer tes voeux Parcoursup après cette date limite, et ce jusqu’au 11 septembre 2025, date de la fin de la phase complémentaire.

Les voeux en apprentissage ont tout de même besoin de bien être confirmés pour être transmis aux formations. Vérifie bien la date limite de confirmation des voeux Parcoursup dans ton dossier.

Tuto : formule tes voeux Parcoursup

Tu peux candidater dans toutes les formations qui t’intéressent, qu’elles soient sélectives ou non sélectives. Il n’y a pas non plus de contrainte géographique, Tu peux donc autant candidater à Lille, Marseille, Toulouse qu’à Brest ! Le tout étant de bien respecter l’échéance du 13 mars 2025 pour ajouter des vœux à ton dossier, et le 2 avril 2025 pour la confirmation des voeux Parcoursup.

Le sais-tu ? Les candidats boursiers peuvent même bénéficier d’une aide financière de 500€ s’ils acceptent une formation en dehors de leur académie d’origine. On t’en dit plus ici sur l’aide à la mobilité Parcoursup.

Les étapes pour formuler tes voeux Parcoursup 2024

1/ Connexion Parcoursup et accès à ton dossier candidat

Pour formuler tes voeux Parcoursup, tu dois te connecter à ton dossier candidat. Tu auras besoin de ton numéro de dossier et ton mot de passe communiqués lors de ton inscription

➜ Aide ici si tu as perdu ton numéro de dossier ou ton mot de passe.

Connexion – Parcoursup 2025

2/ Recherche les formations et ajoute-les à ta liste de voeux

Pour rechercher les formations proposées sur Parcoursup en 2025, tu as à ta disposition la carte interactive et le moteur de recherche. Grâce aux différents critères, tu peux affiner tes recherches par type de formations, par zone géographique ou encore par intitulé de diplôme.

Carte des formations – Parcoursup 2025

Quand une formation t’intéresse, clique sur Voir la fiche et prends connaissance du descriptif détaillé. Les attendus, les critères d’étude des dossiers, les frais de scolarité ou encore les débouchés.

Pour ajouter cette formation à ton dossier, coche la case en bas de la fiche détaillée et clique sur le bouton “Ajouter à ma liste de voeux”. Automatiquement, ce voeu est intégré dans ton dossier Parcoursup, rubrique Mes Voeux > Voeux.

Répète cette opération pour chaque nouveau voeu, en formation sélective comme en formation non-sélective. Le compteur du tableau de bord se met alors à jour automatiquement.

Sache que les établissements n’ont pas connaissance des autres voeux que tu formules dans ton dossier. Donc ne te censure pas !

Liste des voeux – Parcoursup 2025

À lire aussi : quelles formations sont proposées sur Parcoursup ?

4- Saisis ton projet de formation motivé et les éléments demandés

Pour chaque voeu formulé, tu dois compléter les informations demandées. Retrouve ta liste de voeux dans ton dossier : rubrique Mes Voeux > Voeux.

Tu dois, avant mercredi 2 avril 2025, renseigner ton projet de formation motivé et joindre les documents demandés pour chaque voeu formulé. Ne t’inquiète pas, tout est indiqué en face de chaque voeu. N’oublie pas de confirmer tes voeux Parcoursup pour que chaque établissement reçoive bien ta candidature.

Confirmation des voeux Parcoursup avant le 2 avril 2025

Tu ne pourras pas procéder confirmer tes voeux Parcoursup ni valider de ton dossier si tes projets de formation motivé ou les éléments demandés ne sont pas saisis.

Une fois toutes les informations saisies pour ton voeu Parcoursup, tu pourras cliquer sur “confirmer”. Celui-ci apparaîtra comme tel dans ton espace candidat : “vœu confirmé”. Tu ne pourras alors plus le supprimer.

Une étape Parcoursup à renouveler pour chaque voeu et sous-voeu formulé. Des indications en rouge dans ton dossier te permettront de t’y retrouver, donc pas de panique !

Découvre également 5 astuces sur Parcoursup avec Charlotte :

Tuto : formule tes voeux en apprentissage sur Parcoursup

Plus de 7 500 formations sont donc proposées en apprentissage sur Parcoursup en 2023. Si ce rythme de formation t’attire, pour son côté professionnalisant, mais aussi pour pouvoir percevoir un salaire durant la durée de ta formation, alors suis notre tuto pour formuler tes voeux Parcoursup en apprentissage.

Pour rappel, tu peux formuler jusqu’à 10 voeux en apprentissage, en plus des 10 voeux Parcoursup sous statut étudiant. Ceux-ci sont bien affichés de manière distincte dans ton dossier candidat.

Tableau de bord – Parcoursup 2024

1/ Connexion Parcoursup à ton dossier candidat

Utilise ton numéro de dossier et le mot de passe que tu as paramétré pour te connecter à ton espace candidat Parcoursup.

Connexion – Parcoursup 2024

2/ Recherche les formations en apprentissage sur Parcoursup

Grâce au moteur de recherche, tu peux filtrer toutes les formations en apprentissage proposées sur Parcoursup (BTS, BUT, DN MADE, etc). Coche la case “formations en apprentissage”, puis ensuite affine tes recherches selon les types de diplôme ou par zone géographique.

3/ Consulte la fiche de renseignements

Une formation te plait ? Clique sur voir la fiche pour consulter les informations renseignées sur la formation. Certains CFA organisent des épreuves de sélection et des entretiens.

Tu vas aussi pouvoir prendre connaissance des débouchés possibles ou encore du nombre de places ouvertes. Des éléments utiles pour ton projet de formation motivé et pour d’éventuels entretiens.

4/ Ajouter un voeux Parcoursup en apprentissage

Si la formation t’intéresse, clique sur “ajouter à la liste de voeux”. Automatiquement, elle s’ajoute à ton dossier Parcoursup, dans la rubrique Mes voeux > Voeux en apprentissage.

Comme déjà précisé, c’est un onglet distinct des voeux sous statut étudiant. Ton tableau de bord se met à jour et la classification des voeux multiples et sous-voeux est aussi automatique.

5/ Renseigne les éléments demandés pour chaque voeu en apprentissage

Pour chacun des voeux et sous-voeux formulés, tu dois ensuite renseigner les informations demandées (lettre de motivation Parcoursup, centres d’intérêt, etc.). Là encore selon les formations les pièces demandées peuvent varier. Tout est indiqué sur l’interface.

6/ Valide et confirme tes voeux Parcoursup en apprentissage

Pour envoyer ta candidature à l’établissement, tu dois obligatoirement confirmer chaque voeu en apprentissage. À la différence des formations sous statut étudiant, et sauf cas contraire indiqué dans une fiche de formation, tu peux formuler des vœux en apprentissage après le 13 mars. Même après cette date, la confirmation des voeux Parcoursup est obligatoire. Suis donc bien les indications mentionnées dans ton tableau de bord.

7/ Trouve ton contrat d’apprentissage

N’attends pas les réponses Parcoursup des formations pour lancer tes recherches de contrat d’apprentissage. Les CFA peuvent t’aider dans ces démarches. N’hésite pas à te rapprocher d’eux pour t’aiguiller, connaître les journées de job dating, etc

Une fois ton contrat en poche, tu devras le présenter à l’établissement pour valider ton inscription. Il t’enverra alors une proposition définitive d’admission.

Pour rappel, voici les critères pour signer un contrat d’apprentissage :

Avoir moins de 30 ans à la date de signature du contrat ;

être accepté dans une formation ;

signer un contrat d’apprentissage avec un employeur.

Peut-on commencer une formation sous statut étudiant puis passer en apprentissage ?

Il faut savoir que certains établissements proposent leurs formations en voie initiale et en apprentissage. N’hésite donc pas à formuler des voeux dans ces deux rythmes. Tu peux alors par exemple recevoir une proposition d’admission, t’inscrire dans la formation et commencer tes cours sous statut étudiant. Une fois ton entreprise trouvée et ton contrat signé, tu passes sous statut d’apprenti. Tu as jusqu’à 3 mois après le début de la formation pour trouver un contrat d’apprentissage.

Il est impératif de te renseigner auprès de l’établissement pour en savoir plus sur les modalités et le changement de statut. Car la prise en charge des frais de scolarité n’est pas la même selon que tu sois apprenti ou étudiant.

Nos conseils pour formuler tes voeux Parcoursup

Prends le temps d’échanger avec ton entourage ou avec ton professeur principal. Les établissements organisent des journées portes ouvertes virtuelles ou des journées d’informations.

ou des journées d’informations. Ne te censure pas et candidate dans les formations qui t’intéressent. Les fiches détaillées des formations doivent te permettre d’évaluer ta capacité à réussir dans telle ou telle filière selon les attendus, le profil des étudiants visés ou encore les critères d’examen des voeux.

Pour augmenter tes chances de recevoir une admission dans les études visées, renseigne-toi sur les différentes voies d’accès possibles à un métier ou un type d’études. N’hésite pas alors à candidater dans plusieurs types de formation (sélectives, non sélectives et même hors de ton académie).

(sélectives, non sélectives et même hors de ton académie). N’attends pas le dernier moment pour saisir tes voeux Parcoursup ! Si les démarches ne sont pas compliquées, elles prennent tout de même du temps. Inutile donc de te rajouter un stress supplémentaire ! Ce n’est pas pour rien que la période de saisie des voeux dure plus de 2 mois. Pour autant, ce n’est pas parce que tu formules tes voeux dès la première semaine que tes candidatures seront étudiées en premier !

Tu as maintenant toutes les cartes en main pour formuler tes voeux Parcoursup entre le 15 janvier et le 13 mars 2025. À noter que ce tutoriel est également valable pour la saisie des voeux en phase complémentaire en juin 2025.

Vie étudiante : comment demander une bourse étudiante ?

Résultat Parcoursup 2025 : les réponses possibles

Les résultats Parcoursup seront disponibles dans ton dossier candidat à partir de la fin mai/début juin 2025. Tu reçois une réponse pour chaque voeu Parcoursup formulé, ainsi que pour chaque sous-voeu.

Si les formations sont sélectives, tu peux être :

refusé ;

admis (tu reçois alors une proposition d’admission) ;

ou sur liste d’attente (tu dois attendre que des places se libèrent).

Les formations non-sélectives quant à elles ne peuvent pas te refuser. En revanche, elles restent limitées en nombre de places !

Pour les formations en licence ou PASS, les réponses possibles sont :

accepté ;

« oui-si » (tu es donc accepté, mais à condition de suivre un parcours personnalisé). On t’explique ici le résultat Parcoursup Oui-si.

ou sur liste d’attente.

Il est possible que tu reçoives plusieurs propositions d’admission en même temps. Sache que tu ne peux en accepter qu’une seule à la fois. Tu devras confirmer tes voeux Parcoursup dans les délais imposés par la plateforme. Attention : faute d’acceptation ou de renonciation à l’expiration de ces délais, la place se libère pour un autre candidat.

Suis le guide dans notre article dédié aux résultats Parcoursup et aux délais de réponse à respecter en phase d’admission.

Pour les voeux en apprentissage, deux résultats Parcoursup sont possibles :

oui (retenu sous réserve de la signature d’un contrat) . Ton dossier est alors accepté. Mais pour pouvoir t’inscrire définitivement dans la formation, tu dois présenter un contrat de travail signé;

. Ton dossier est alors accepté. Mais pour pouvoir t’inscrire définitivement dans la formation, tu dois présenter un contrat de travail signé; non : ton dossier est alors refusé.

Tu reçois une proposition d’admission Parcoursup : que faire ?

Pour les résultats Parcoursup, la règle est simple : tu ne peux accepter qu’une proposition d’admission à la fois. Il faudra donc faire un choix et confirmer l’un des voeux Parcoursup en acceptant ou refusant l’une d’entre elles. En déclinant une proposition, celle-ci sera envoyée à un autre candidat.

A noter que tu peux accepter une proposition d’admission tout en conservant des vœux en attente, si ceux-ci t’intéressent plus. Tu devras en revanche accepter définitivement ta proposition d’admission avant le 10 juillet 2025, fin de la phase principale des résultats Parcoursup.

Tous tes voeux Parcoursup sont sur liste d’attente : que faire ?

L’attente est l’un des principaux facteurs de stress lors de la procédure ! Mais ce n’est pas parce que tu as des voeux en attente sur Parcoursup que tu n’obtiendras pas de place !

Si tu es sur liste d’attente, dans un premier temps il n’y a pas grand chose à faire hormis attendre que des places se libèrent. Tu devras en revanche bien confirmer dans ton espace personnel les voeux que tu souhaites maintenir en attente. Les listes d’attente Parcoursup sont mises à jour tous les matins. N’hésite pas à consulter les différents indicateurs à ta disposition.

➜ On t’explique ici avec un exemple comment fonctionnent les listes d’attente Parcoursup.

Avoir des vœux en attente sur Parcoursup ne signifie pas ne pas avoir de chance de décrocher une place. Certes, si tu n’as pas reçu une proposition d’admission le 1er jour des résultats Parcoursup 2025, c’est peut être parce que la formation est très demandée ou que les dossiers d’autres étudiants ont été retenus avant le tien. En tout cas tu es toujours dans la course.

On fait le point dans cet article sur les formations les plus demandées sur Parcoursup en 2024.

Tous tes voeux Parcoursup sont refusés : que faire ?

Si tous tes voeux Parcoursup sont refusés, c’est que tu n’as demandé que des formations sélectives. Entre le nombre limité de places dans les BTS, IFSI ou encore aux concours et l’étude des dossiers sur critères académiques, la concurrence est rude.

Rappelons que les différents résultats Parcoursup possibles sont Oui, Oui-si, En attente ou Refusé.

Mais pas de panique ! Si ton dossier n’a pas été retenu, cela ne veut pas dire que toutes tes chances sont épuisées. Tu pourras formuler jusqu’à 10 nouveaux voeux en phase complémentaire courant juin 2025. Appuie-toi évidemment sur le travail de réflexion mené avec ton professeur ou ton entourage. N’hésite pas à entrer en contact aussi avec les formations pour préciser les attendus afin de mettre toutes les chances de ton côté.

Dès début juillet, avant même les résultats du bac le 4 juillet (que tu peux consulter ici), tu pourras également solliciter un accompagnement auprès de la CAES. La Commission d’Accès à l’Enseignement Supérieur de ton académie pourra en effet t’aider à trouver une formation. Les conditions pour bénéficier de cet accompagnement sont :

avoir formulé des voeux en phase complémentaire ;

solliciter l’aide de la CAES via ton espace Parcoursup.

avoir renseigné la rubrique “Ma préférence” au moment de la formulation des vœux. Les informations saisies permettent à la CAES de cibler les recherches.

Trouve ta formation sans passer par Parcoursup

Toutes les formations post-bac ne sont pas proposées sur Parcoursup. Tu peux donc encore trouver ton BTS, ton Bachelor ou encore une place en PGE sans passer par la plateforme. L’avantage, c’est que les admissions dans ces écoles ne sont pas contraintes au calendrier Parcoursup 2025. Tu peux donc encore t’inscrire jusqu’à la fin du mois de juillet, voire même du mois d’août.

Télécharge ton attestation de désinscription Parcoursup

Si tu trouves ta formation hors Parcoursup, et même si tes voeux sont en attente ou refusés, tu devras te désinscrire de la plateforme.

Pour cela c’est très simple. Tu te connectes sur ton dossier candidat et tu télécharges l’attestation de désinscription que tu trouveras dans la rubrique “Admission” . Elle sera utile pour ta future inscription administrative. De plus, cette démarche te permettra également de libérer des places pour les autres candidats dans les listes d’attente.

Tu as maintenant toutes les cartes en main pour aborder sereinement la saisie, la confirmation des vœux Parcoursup ainsi que les résultats possibles. N’hésite pas à consulter nos tutos Parcoursup en vidéo, ainsi que notre catégorie dédiée à la procédure post-bac.