Identifiants Parcoursup perdus : comment récupérer son numéro candidat Parcoursup et son mot de passe ?

Dès le 15 janvier 2025, les futurs bacheliers et étudiants en réorientation pourront s’inscrire sur Parcoursup. Pour créer ton dossier et ensuite saisir tes vœux dans les formations post-bac, tu devras te munir de ton numéro INE. On t’explique dans cet article quels sont les profils de candidats qui disposent de cet identifiant et où trouver ton numéro INE.