Entrer à Sciences Po sur Parcoursup : modalités 2025

Intéressé par le droit, les sciences humaines ou encore la géopolitique ? Pourquoi ne pas te tourner vers des études en sciences politiques après ton bac ! Depuis 2020, les 7 IEP du réseau ScPo et l’IEP de Bordeaux ont fait leur entrée sur Parcoursup. L’institution parisienne a quant à elle rejoint la plateforme de pré-inscription nationale en 2021. Profils de candidats, modalités d’admission et épreuves aux concours, on t’explique comment entrer à Sciences Po sur Parcoursup en 2022.

Selon que tu souhaites intégrer Sciences Po Paris, un des 7 IEP du réseau ScPo (Sciences Po Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg, Toulouse), l’Institut d’études politiques de Bordeaux ou Sciences Po Grenoble, les modalités d’admission sur Parcoursup ne sont pas les mêmes, et le décompte des voeux est spécifique.

Comment intégrer Sciences Po Paris sur Parcoursup en 2025 ?

Critiqué pour sa sélectivité, Sciences Po Paris a décidé depuis 2021 de changer son fusil d’épaule avec un accès plus ouvert. Désormais disponible sur Parcoursup, Sciences Po Paris propose aux candidats de nouvelles modalités pour tous les bacheliers de l’Hexagone, des Outre Mer ou des étudiants étrangers ayant une équivalence au baccalauréat.

Les modalités 2025 sont identiques à celles annoncées l’année dernière. L’admission à Sciences Po Paris en 1re année se fait donc cette année encore sur Parcoursup, sur la base de quatre épreuves. Trois entrent en compte dans une note de dossier sur 60 points. Puis un oral d’analyse et de motivation sur 20 points. Une note générale donc sur 80 points.

Un dossier d’admission en trois épreuves à intégrer sur Parcoursup

Le dossier du candidat pour intégrer Science Po Paris se compose de 3 épreuves, chacune notée sur 20 points. La complémentarité des trois composantes du dossier doivent montrer la “solidité” académique de ton profil et tes qualités extra-scolaires. En outre, tes compétences de rédaction et de réflexion, ainsi que ta motivation sont évaluées.

L’étude de ton dossier repose donc sur :

Tes résultats du baccalauréat : notes du bac de français.

: notes du bac de français. Les notes de tes bulletins scolaires de la seconde à la terminale. Sont aussi pris en compte ta progression, ainsi que les appréciations de tes professeurs.

Sont aussi pris en compte ta progression, ainsi que les appréciations de tes professeurs. Tes résultats à trois exercices écrits. Le premier est un texte dans lequel tu présentes ton parcours personnel. Tu parles ici de tes centres d’intérêts, stages, activités culturelles et sportives, engagements divers. Le second est un projet motivé. Il présente ton projet intellectuel et tes motivations : connaissance des programmes proposés à Sciences Po Paris, pourquoi cet établissement, etc. Et pour finir, un essai personnel de 3 000 signes portant sur une des cinq thématiques au choix.

Tu obtiens alors une note de dossier sur 60 points (20 points par épreuve). Si celle-ci est égale ou supérieure à la note minimale définie par le jury, tu reçois alors une convocation pour l’oral en mai 2025.

Toutes les infos sur les modalités du concours sont détaillées dans la fiche de présentation de la formation sur Parcoursup.

Un oral guidé, quatrième étape du concours Sciences Po Paris

La dernière épreuve d’admission à Sciences Po Paris est donc un oral de 30 minutes devant un jury. Celui-ci se déroule pour tous les candidats à distance. Il se compose de 3 temps :

présentation du candidat

commentaire et analyse d’une image choisie parmi 2 choix

échange libre avec le jury sous forme d’entretien de personnalité et de motivation

Ta note d’oral sur 20 points est additionnée à ta note de dossier. Ta note finale sur 80 points devra être supérieure ou égale à une note minimale fixée par le jury. L’institution précise également que chaque dossier sera attentivement examiné “sans l’appui d’un algorithme”.

Qui peut candidater à Sciences Po Paris sur Parcoursup ?

Les programmes bachelor de Sciences Po Paris sont accessibles post-bac. Alors que tu prépares un bac général ou un bac technologique, en France ou dans un centre étranger, tu es éligible. En effet, Sciences Po sera disponible sur Parcoursup et il faudra respecter scrupuleusement toutes les consignes dédiées. De plus, il y a des frais de dossier à prévoir de l’ordre de 100 € pour l’ensemble des formations de Sciences Po. 50 € pour le voeu Bachelor de Sciences Po. Les frais de dossier pour les candidats boursiers sont gratuits.

Science Po Paris n’annonce d’ailleurs aucune recommandation de choix de spécialités. L’établissement souhaite en effet recruter ses étudiants “pour ce qu’ils sont vraiment” et “quel que soit son lieu de naissance, son lycée, son milieu social, son parcours”.

Candidatures à Sciences Po sur Parcoursup : dates à respecter

Pour candidater aux programmes de Sciences Po Paris, tu devras t’inscrire sur Parcoursup et respecter les différentes étapes de la procédure :

À partir du 18 décembre 2024, consulte les fiches détaillées des formations proposées par Sciences Po sur Parcoursup et renseigne-toi sur les dates de JPO.

consulte les fiches détaillées des formations proposées par Sciences Po sur Parcoursup et renseigne-toi sur les dates de JPO. Du 15 janvier 2024 au 13 mars 2025 : saisis tes voeux sur Parcoursup et valide ton dossier avant le 2 avril 2025 . Tu devras également bien t’acquitter des frais de concours.

: saisis tes voeux sur Parcoursup et valide ton dossier avant le . Tu devras également bien t’acquitter des frais de concours. Dès fin mai/début juin, découvre tes résultats Parcoursup. Tu sauras alors si tu es accepté, sur liste d’attente ou si malheureusement ton dossier est refusé.

Comme l’indique la fiche de formation détaillée sur Parcoursup “le voeu Bachelor de Sciences Po correspond au programme du Collège universitaire et vous donne accès à 2 sous-voeux correspondant à 2 programmes parmi ceux proposés dans les différents campus du Collège universitaire. À noter que les deux sous-vœux ne sont pas hiérarchisés. En cas d’admission, vous serez affecté par Sciences Po sur l’un des deux programmes demandés.”

Si le campus de Paris accueille le programme général et les doubles diplômes, les formations sont également dispensées sur 6 autres campus en France : Dijon, le havre, Menton, Nancy, Poitiers et Reims.

Réseau ScPo sur Parcoursup : un concours commun pour les 7 IEP de province

Si tu souhaites intégrer Sciences Po Lyon, Sciences Po Toulouse, Sciences Po Lille ou encore les IEP d’Aix-en-Provence, Rennes, Saint-Germain-en-Laye ou encore Strasbourg, alors tu passeras le concours du Réseau ScPo. Les sept établissements de sciences politiques se réunissent autour d’un concours commun et d’une procédure unique sur Parcoursup.

1 voeu Réseau ScPo et 8 sous-voeux Parcoursup

Les inscriptions sont centralisées sur Parcoursup entre le 15 janvier et le 13 mars 2025. À noter que les deux campus de Sciences Po Lyon (à Lyon et Saint-Etienne) sont bien distingués sur Parcoursup. Alors de tes voeux, choisir un établissement du « Réseau ScPo – concours commun » compte pour 1 vœu et chaque établissement pour un sous-vœux, soit 8 au total. Tous sont cochés par défaut et te permettent de t’inscrire au concours commun dans les 7 écoles.

Les frais d’inscription s’élèvent à 210€ (40€ pour les boursiers) et devront être réglés directement sur la plateforme.

C’est à compter de fin mai/début juin que tu sauras si tu es admis, lors des résultats Parcoursup. Comme l’indique la FAQ du réseau ScPo “vous recevrez les propositions d’admission des Sciences Po du Réseau en fonction de votre rang de classement et des capacités d’accueil de chaque établissement. Vous ferez alors votre choix entre les propositions qui vous seront faites.”

Concours commun réseau ScPo : modalités 2025

Pour la rentrée 2025, environ 1 150 places sont ouvertes pour les étudiants de 1re année. Le concours commun se compose de 3 épreuves. Les épreuves écrites se tiendront samedi 26 avril 2025 sur la journée complète de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Questions contemporaines (coef 3)

C’est une dissertation de 3 heures sur un thème au choix : “Le corps” et “Solidarités”. Lors de cette épreuve de réflexion et de rédaction, tu dois construire une problématique à partir d’un sujet, mais aussi construire ta réflexion de façon ordonnée et progressive.

Tu devras faire appel à tes connaissances personnelles, en te reposant sur des lectures par exemple. Tu trouveras une bibliographie indicative sur le site du Réseau ScPo.

Histoire (coef 3)

L’épreuve d’histoire dure 2 heures, et se présente sous la forme d’une analyse de deux documents. Pour le concours ScPo 2025, tu devras réviser le programme de Terminale générale. Les thèmes sont les suivants : « Les relations entre les puissances et les modèles politiques des années 1930 à nos jours » et « Histoire politique, sociale et culturelle de la France depuis les années 1930 ».

Pour cette épreuve, tu dois caractériser les documents (nature, auteur, thème) et les replacer dans leur contexte. Tu devras ensuite répondre à la question posée et développer ton analyse en utilisant des infos relevées dans les documents, et en les croisant.

Langues vivantes (coef 2)

La dernière épreuve écrite du concours commun ScPo est une épreuve de langue, au choix entre anglais, espagnol, allemand ou italien. Cette épreuve d’une durée d’1 heure se compose de deux parties :

Une partie compréhension écrite notée sur 8 points. On teste ici ta capacité « à comprendre un texte de presse d’environ 700 mots », selon les modalités officielles.

La seconde partie est un essai structuré et argumenté. Il compte pour 12 points. Cet exercice évalue tes compétences grammaticales ou encore lexicales). Le sujet de l’essai sera tiré du texte proposé en première partie.

À noter que la langue de l’épreuve n’est pas nécessairement ta LV1 suivie au lycée. Tu pourras ainsi choisir la langue de ton épreuve au moment de la saisie des voeux sur Parcoursup.

Prise en compte de tes notes du bac et de contrôle continu

A ces trois épreuves écrites viennent s’ajouter tes notes de lycées et du baccalauréat. Seront donc pris en compte la moyenne des notes de bulletins de Terminale des langues vivantes A et B, mais aussi la moyenne des deux notes obtenues aux épreuves finales des enseignements de spécialité 1 et 2.

Comme l’indique la FAQ du réseau ScPo, « l’admission repose uniquement sur 3 épreuves écrites et la prise en compte de notes du lycée et du baccalauréat ». Ton dossier, et notamment ton projet de formation motivé, ne seront pas pris en compte dans le classement.

Le réseau Sciences Po ne recommande aucune école préparatoire. En revanche, il est vivement conseillé de t’entraîner et de bien comprendre les enjeux des différentes épreuves qui t’attendent. En plus des connaissances nécessaires, une bonne gestion du temps sera un point de réussite.

Pour préparer et réussir tes épreuves, le réseau ScPo met à ta disposition plusieurs ressources sur son site internet : sujets 0, annales ou encore bibliographie.

Sciences Po Bordeaux : des modalités distinctes des autres IEP

Si c’est à l’IEP de Bordeaux que tu souhaites faire tes études post-bac, alors tu devras là aussi passer par Parcoursup pour candidater. Mais note bien que Sciences Po Bordeaux est une entité distincte du réseau Sciences Po. Les modalités de sélection sont donc propres à l’institution bordelaise.

Pour entrer en 1re année à Sciences Po Bordeaux, tu devras respecter le calendrier Parcoursup et les étapes de la procédure :

formuler tes voeux entre le 15 janvier et le 13 mars 2025 ,

, valider tes voeux et finaliser ton dossier le 2 avril au plus tard.

Les frais de candidature pour intégrer Sciences Po Bordeaux sont de 120,00 €, gratuit pour les boursiers.

Épreuves pour entrer à Sciences Po Bordeaux

Les admissions à l’IEP de Bordeaux se déroulent en deux temps. Premièrement, il y a la phase d’admissibilité. Elle est organisée à partir d’un outil d’aide à la décision (40% de la note finale) et de l’étude qualitative de ton dossier scolaire (20% de la note finale).

L’outil d’aide à la décision s’appuie sur les notes de français, d’histoire-géo, de langues et de philo. Ton dossier scolaire est étudié quant à lui sur la base de tes bulletins de 1re et de terminale, de tes notes du bac, de la fiche avenir ou encore de ton projet de formation motivé (qui doit être rédigé en anglais). La fiche Parcoursup de l’IEP Bordeaux précise aussi que les candidats devront fournir la copie d’un devoir sur table rédigé en français (dans une épreuve de spécialité, de philosophie, de français ou encore d’histoire-géo), et un autre rédigé dans la langue de la filière visée. Ne néglige pas non plus la partie Activités et centres d’intérêt de ton dossier Parcoursup, le jury en tiendra compte.

Les admissibles seront ensuite convoqués pour un entretien entre le 23 avril et le 9 mai 2025. Un oral de 20 minutes “destiné à identifier la motivation du candidat, son intérêt pour les disciplines de Sciences Po Bordeaux, sa capacité d’argumentation et de conviction, ainsi que sa personnalité et ses centres d’intérêts. Une partie de cet entretien pourra se faire en anglais. Le jury pourra s’appuyer sur un document d’accès rapide tiré au hasard par les candidats et sur lequel il leur sera demandé de réagir en temps limité.” Cet oral compte pour 40% dans ta note finale.

Sciences Po Grenoble : les modalités d’admission ?

Sciences Po Grenoble – UGA (Université Grenoble Alpes) applique également ses propres modalités d’admission. Tu devras en revanche bien passer par Parcoursup pour candidater, entre le 15 janvier et le 13 mars 2024, et bien valider ton voeu avant le 2 avril 2025.

Les frais d’inscription au concours Sciences Po Grenoble s’élèvent à 110 € et 25€ pour les candidats boursiers.

Épreuves pour entrer à Sciences Po Grenoble

Après une admissibilité sur dossier, sur la base des éléments indiqués dans le dossier Parcoursup, tu seras convoqué à un oral. Comme l’indique le site de l’établissement, “un dossier documentaire thématique servira de support à l’oral d’admission et devra être travaillé par les candidates et candidats.” Cet entretien de déroulera en ligne, entre la fin du mois d’avril et le milieu du mois de mai 2025.

Récap des voeux Sciences Po sur Parcoursup

Pour rappel, en formation sous statut étudiant, tu peux formuler sur Parcoursup jusqu’à 10 voeux et 20 sous-voeux, toutes candidatures confondues.

Le réseau ScPo, qui regroupe 7 IEP, représente 1 voeu sur Parcoursup . Tu peux alors à travers ce voeu demander un, deux ou le sept IEP du concours commun (qui sont alors des sous-voeux mais non décompté des 20 sous-voeux possibles sur Parcoursup),

. Tu peux alors à travers ce voeu demander un, deux ou le sept IEP du concours commun (qui sont alors des sous-voeux mais non décompté des 20 sous-voeux possibles sur Parcoursup), Sciences Po Paris représente 1 voeu, et tu peux choisir jusqu’à 2 campus en sous-voeux,

et tu peux choisir jusqu’à 2 campus en sous-voeux, Sciences Po Bordeaux sera aussi décompté comme 1 voeu ,

, tout comme l’Science Po Grenoble, qui comptera aussi pour 1 voeu.

Par exemple, si tu candidates à l’ensemble des IEP sur Parcoursup en 2025, tu auras alors formulé 4 voeux sur les 10 possibles au max.

Quel que doit l’IEP que tu vises, prends le temps de consulter les fiches détaillées des formations sur Parcoursup. Il est aussi vivement conseillé de te rendre aux JPO organisées par les établissements. Ce sont des temps d’échanges durant lesquels tu vas pouvoir discuter avec des étudiants, poser tes questions et te projeter dans les cursus.