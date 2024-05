Que signifie la réponse Oui-si sur Parcoursup ? Et comment répondre ?

Les résultats Parcoursup sont tombées et tu découvres un “oui-si” à tes voeux. Que signifie cette réponse ? et que doit-tu faire pour valider pour accepter cette proposition ? Réponses dans cet article.

Le Oui-si sur Parcoursup est une des réponses possibles des formations non sélectives. En effet, elle permet d’accepter un candidat dans une formation, à condition que celui-ci suivre un parcours personnalisé.

Oui-si : tu es accepté … mais sous certaines conditions

Depuis 2018, les candidats Parcoursup qui formulent des voeux en licence peuvent être acceptés dans une formation, même s’ils ne remplissent pas tous les attendus du cursus. Une nouvelle modalité déployée dans le cadre de la loi ORE (Orientation et Réussite des Étudiants).

Dans ce cadre d’un oui si, un parcours adapté (ou parcours de réussite) est proposé au candidat afin de lui donner les chances de réussir dans la formation. S’il accepte le oui-si, il s’engage donc à suivre les modules qui lui seront proposés. S’il refuse de suivre le parcours personnalisé, sa place est attribuée à un autre candidat.

“Quand un jeune bachelier à un projet cohérent pour rentrer dans une filière alors qu’il ne maîtrise pas les attendus de celle-ci, la loi a prévu que l’on puisse lui proposer un parcours aménagé afin de lui permettre de réussir” précise Patrick Courilleau, vice-président en charge de la formation et de la vie étudiante à l’université Cergy Paris.

A quoi ressemblent les parcours adaptés des oui-si ?

Les parcours adaptés proposés par les universités peuvent prendre plusieurs formes :

passer une licence en 4 ans au lieu de 3

participer à des modules de soutien dans des matières socles de la formation

bénéficier d’un accompagnement individuel régulier d’orientation, de méthodologie, etc

Si la formation te propose un parcours adapté, c’est qu’elle a tout de même retenu ton dossier : projet de formation motivé convainquant, cohérence avec ton projet professionnel, appréciations positives dans ta fiche Avenir, etc. Pour autant, elle considère tout de même que tu as besoin de consolider ou de renforcer certaines compétences nécessaires pour suivre et réussir dans la formation que tu vises.

L’objectif étant de lutter contre le décrochage en cours d’année ; mais aussi de ne pas te mettre en situation d’échec.

Comment connaître les détails du parcours de réussite qui t’est proposé ?

Chaque université propose donc ses propres parcours de réussite. Tu peux justement consulter ceux proposés par la formation via ton dossier Parcoursup.

En face du vœu concerné se trouve le bouton « Parcours de réussite ». En cliquant dessus, tu pourras consulter la description détaillée du parcours proposé par la formation. Il est évidemment indispensable de consulter ces informations avant d’accepter ta proposition d’admission.

Il est important de signaler que comme pour toute proposition d’admission, tu dois respecter les délais indiqués pour accepter ou refuser ce oui-si, considéré comme une réponse positive. Si tu ne réponds pas dans les temps, ta place sera proposée à un autre candidat de la liste d’attente.

Comment répondre à un Oui-si ?

Comme pour une autre proposition d’admission, tu dois accepter ou refuser cette place dans les délais indiqués dans ton dossier. Si tu ne réponds pas, la place te sera retirée et attribuée à un autre candidat.

Attention : dans les 3 jours qui suivent ton absence de réponse, sans message de ta part (via la rubrique “Contact” de ton dossier) tous tes vœux restés en attente seront également supprimés ! Si tu ne réponds pas, Parcoursup considère que tu n’as plus besoin de la plateforme et réattribue tes vœux en attente.