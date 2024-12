Quelles formations sont proposées sur Parcoursup ?

Dès mercredi 18 décembre 2024, tu vas pouvoir consulter les formations Parcoursup référencées sur la plateforme nationale. Sélectives, non-sélectives ou en apprentissage, découvre les formations proposées en 2025. On t’explique aussi ce que tu vas trouver comme informations dans chaque fiche détaillée pour bien faire tes choix.

SOMMAIRE

Les formations proposées sur Parcoursup sont toutes des programmes accessibles après le bac. Elles s’adressent donc aux élèves de terminale souhaitant poursuivre des études supérieures, aux étudiants en réorientation et aux personnes en reprise d’études en première année d’études supérieures.

Grâce au moteur de recherche et aux fiches détaillées des formations, tu vas pouvoir te renseigner sur tous les cursus afin d’éclairer tes choix d’orientation et préparer l’étape de saisie des voeux Parcoursup.

Trois types de formation Parcoursup : sélectives, non sélectives et en apprentissage

La plateforme Parcoursup référence environ 23 000 formations en inital et en apprentissage. Tu peux donc trouver une grande diversité de domaines d’études. On distingue tout de même trois grands types de formation.

Les formations sélectives

Comme leur nom l’indique, les établissements sélectionnent les candidats sur la base du dossier académique et/ou d’un concours. C’est pourquoi ces formations peuvent refuser ta candidature. On parle ici des BTS, des BUT, de certaines licences universitaires, des DU ou encore des programmes des grandes écoles ou des écoles spécialisées.

Les formations Parcoursup non-sélectives

On parle ici des licences universitaires, du PASS (Parcours accès Santé) et de la Licence avec accès santé (L.AS). Elles sont appelées non sélectives car les universités ne peuvent pas refuser un dossier. En revanche, les promotions restent limitées par une capacité d’accueil, c’est pourquoi tous les candidats ne reçoivent pas une proposition d’admission.

On t’explique tous ici sur les résultats Parcoursup : proposition d’admission, liste d’attente ou refus.

Les formations en apprentissage

Environ 8 000 formations post-bac sont proposées en apprentissage sur la plateforme. Selon les formations, tu devras passer des épreuves de sélection en plus de l’étude de dossier. Il faudra également avoir signé un contrat d’apprentissage pour intégrer définitivement la formation.

Voici les différentes formations proposées sur la plateforme de pré-inscription en études supérieures. Tu peux aussi les retrouver dans les filtres de recherche de la carte des formations Parcoursup.

Par diplôme préparé

BTS (Brevet de Technicien Supérieur) / BTSA (Brevet de Technicien Supérieur Agricole) / BTSM (Brevet de Technicien Supérieur Maritime). Sais-tu qu’il existe plus de 140 spécialités de BTS ? Retrouve la liste des BTS par secteur d’activité ;

BUT (Bachelor Universitaire de Technologie), proposé dans 24 spécialités ;

CPGE : Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (scientifiques, technologiques ou encore commerciales) ;

DCG : Diplôme de Comptabilité et de Gestion ;

DEUST : Diplôme d’Études Universitaires Scientifiques et Techniques ;

Diplômes d’université ou d’établissement,

Licences : Licences d’art / Licences de droits et de sciences politiques / Licences d’économie et de gestion / Licences de lettres et de langues / Licences de sciences / Licences de Sciences humaines et sociales,

CMI (Cursus Master en Ingénierie). C’est la voie pour se former à l’ingénierie en passant par l’université. On t’explique tout sur ce cursus méconnu en 5 ans après le bac.

Par domaine de formation

Études de santé : Licences avec option Accès Santé (LAS) et Parcours Accès Spécifique Santé (PASS) qui permettent d’intégrer les filières MMOPK (maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie + kinésithérapie)

Formations en paramédical : Diplôme d’État (DE) d’Infirmier délivré par les IFSI, Diplômes d’État (DE) de psycho-motricien, d’ergothérapeute, de pédicure-podologue, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’audioprothésiste, de manipulateur d’électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical / Diplôme de technicien supérieur (DTS) Imagerie médicale / BTS Analyses de biologie médicale, Diététique, Opticien-lunetier, Podo-orthésiste, Prothésiste orthésiste, Prothésiste dentaire / DUT Génie biologique Option Analyses biologiques et biochimiques et Option Diététique

Métiers du Sport : Licence STAPS / Brevets professionnels (BP) et diplômes d’Etat (DE) des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS)

Métiers de l’hôtellerie-restauration

Formations d’architecture, du paysage et du patrimoine

Métiers de la culture et des arts : Diplôme National des Métiers d’Art et du Design (DN MADE) / Diplôme des Métiers d’Art (DMA) / Formations des écoles supérieures d’art et du spectacle vivant

Formations diplômantes du secteur social : Diplôme d’État (DE) assistant de service social, éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé délivrés par les EFTS

Par type d’écoles

Écoles de commerce et de management sur Parcoursup

Écoles d’ingénieurs sur Parcoursup

Sciences Po et Instituts d’études politiques

Licences sélectives de l’Université Paris Dauphine et de l’école Polytechnique, Cycle Universitaire Préparatoire aux Grandes Écoles, Classe Préparatoire aux Études Supérieures)

Lors de la saisie des voeux, du 15 janvier au 13 mars 2025, tu peux formuler jusqu’à 10 voeux et 20 sous-voeux en statut étudiant. Il est possible en plus de formuler 10 voeux en apprentissage maximum.

Des fiches détaillées pour te renseigner sur les formations Parcoursup

Dès le 18 décembre 2024, les élèves de terminale et les étudiants en réorientation pourront découvrir toutes les formations post-bac accessibles sur Parcoursup pour la rentrée 2025.

Grâce à la carte des formations Parcoursup, tu peux faire tes recherches par type de diplôme. Licence, BTS, BUT, CPGE, diplômes des métiers d’Arts, … et par zone géographique.

Chaque formation est présentée sous la forme d’une fiche détaillée. Une vraie source d’informations pour t’aider dans tes choix d’orientation : admission, profil de candidats, attendus, modalités de sélection, etc.

carte interactive Parcoursup

Tu consultes ensuite la fiche détaillée de la formation qui t’intéresse en cliquant sur « voir la formation ». Chaque fiche se compose des rubriques suivantes.

Détails dans la fiche Parcoursup des formations

Onglet 1 : Découvrir la formation Parcoursup et ses caractéristiques

Comme son nom l’indique, tu trouveras dans cette section les matières étudiées, la durée et l’organisation de la formation ou encore le rythme appliqué par l’établissement si c’est une formation en apprentissage.

C’est ici également que sera indiquée la reconnaissance de la formation ou de l’établissement. Cela se formalise par un petiot logo. Tu peux trouver :

Diplôme d’Etat

BTS contrôlé par l’Etat

Diplôme national de Licence contrôlé par l’Etat

Diplôme d’ingénieur

Diplôme conférant le grade de Licence contrôlé par l’Etat

Tu y retrouveras également les dates des prochaines journées portes ouvertes organisées par l’établissement : date, heures, en présentiel ou en virtuel.

Enfin dans cette partie, tu retrouves les informations liées au frais de scolarité. A combien s’élèvent les frais d’inscription par année, quel est le montant pour les étudiants boursiers, la formation est-elle concernée par la CVEC, etc.

➜ On t’explique ici à quoi sert la CVEC – contribution vie étudiante et campus

Onglet 2 : comprendre les critères d’analyse des candidatures

Cet onglet est important pour avoir connaissance des éléments pris en compte dans l’examen des candidatures, et selon quel poids :

résultats scolaires

compétences et méthodes de travail / savoir être (dans la fiche Avenir)

motivation et cohérence avec le projet

engagements, activités et centres d’intérêts (partie du dossier Activités et centres d’interêts)

REPLAY ➜ Retrouve nos conseils pour rédiger ta lettre de motivation Parcoursup.

Critères d’examen des voeux Parcoursup

Tu y trouveras aussi les attendus nationaux. C’est-à-dire les connaissances et compétences nécessaires pour réussir dans la formation. Des informations données à titre informatif ; mais te seront néanmoins très utiles pour motiver ta candidature. Tu pourras en effet, insister sur les compétences que tu as et qui sont attendues dans la formation visée.

Onglet 3 : Les modalités de candidature

Selon les formations, les modalités de candidatures peuvent différer. Pour les formations sur concours par exemple, tu retrouveras dans cette section un rappel des étapes à suivre. Dates des épreuves, frais de concours, etc tout est précisé.

Onglet 4 – Chiffres clés de la formation

Quelques données statistiques te permettront de te rendre compte si les formations Parcoursup sont très demandées ou non :

Le taux d’accès, c’est à dire la proportion de candidats à recevoir une proposition d’admission

Le nombre de vœux formulés l’année précédente

la répartition par type de baccalauréat des candidats qui étaient en position de recevoir une proposition en phase principale l’an passé

Le rythme d’envoi des réponses de la formation entre le début et la fin de la phase d’admission

Ces chiffres te sont proposés à titre d’information. Ne reste pas focalisé sur une idée reçue : tu peux tenter une CPGE, une grande école ou des formations sélectives (BUT, BTS) même si tu n’es pas en tête de classe !

Onglet 5 – Les débouchés

Dans cette partie, tu vas retrouver des infos sur les poursuites d’études possibles après telle ou telle formation.

Si tu souhaites entrer sur le marché du travail, tu auras également des indications sur les débouchés professionnels possibles après l’obtention de ton diplôme.

Onglet 6 – Contacts avec l’établissement

Tu recherches les contacts du référent handicap de la formation ? Tu souhaites échanger avec un étudiant ambassadeur ? Ou encore poser une question aux référents administratifs ou pédagogiques des formations ; alors c’est dans cet onglet que tu trouveras leurs coordonnées.

À toi maintenant de profiter de cette phase d’information Parcoursup pour être curieux et passer du temps à regarder les attendus des formations, les débouchés possibles ou encore les matières abordées durant les cursus proposés. Il y a forcément des formations auxquelles tu n’aurais pas pensé et qui pourraient t’intéresser !

Des formations post-bac accessibles hors Parcoursup

Certaines formations continuent de procéder à leurs admissions via leurs propres modalités. C’est le cas de certaines écoles de commerce ou d’écoles spécialisées qui proposent des bachelors ou des BTS par exemple.

Il est important que tu te renseignes directement auprès des écoles pour connaître leurs procédures d’admission et de sélection, afin de ne pas louper les échéances de dépôt de candidature et les différentes épreuves d’admission.

Quelles formations sont proposées en phase complémentaire Parcoursup ?

La phase complémentaire Parcoursup est une nouvelle étape ouverte aux candidats qui ont des voeux en attente ou refusés, mais aussi pour ceux qui n’auraient pas osé postuler dans certaines filières. Celle-ci débute le 11 juin 2025 et se termine le 11 septembre 2025.

Durant cette période, tu vas pouvoir reformuler jusqu’à 10 voeux supplémentaires sous statut étudiant et 10 voeux en apprentissage, mais uniquement dans les formations proposant encore des places.

La procédure à suivre sera la même pour pour la phase de voeux de janvier. Tu consultes les formations proposant des places sur la carte interactive. Il est même possible grâce au moteur de recherche d’afficher les formations selon le type de bac préparé.