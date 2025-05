Parcoursup 2025 : quelles sont les formations les plus demandées ?

A quelques jours du début de la phase d’admission, découvre quelles sont les formations les plus demandées sur Parcoursup en 2025 par les candidats, entre les licences, les BTS, les BUT ou encore les Grandes Ecoles.

Une participation toujours plus forte sur Parcoursup

Pour cette session 2025, selon les chiffres du ministère de l’Enseignement supérieur, 630 000 lycéens scolarisés en France ont confirmé au moins un vœu sur Parcoursup, soit 97,4 % des élèves de terminale inscrits sur Parcoursup. Un chiffre qui illustre une progression continue, notamment chez les élèves de la voie professionnelle (+2,6 points). Cette hausse s’explique en partie par la réforme des parcours en terminale pro, qui encourage une orientation plus anticipée.

Les 10 formations les plus demandées sur Parcoursup en 2025

Cette année encore, on retrouve dans le top 3 des formations les plus demandées sur Parcoursup :

le PASS , avec 84 2137 vœux formulés,

, avec 84 2137 vœux formulés, la formation ingénieur bac+5 , avec 747 499 voeux confirmés,

, avec 747 499 voeux confirmés, le voeu IFSI pour le DE Infirmier, avec 722 901 voeux formulés.

Dans la suite de ce classement des 10 formations les plus demandées sur Parcoursup, on retrouve :

la licence de droit : 359 728 voeux,

le BUT technique de commercialisation : 222 849 voeux,

le BUT GEA : 214 225 voeux,

la CPGE MPSI : 203 267 voeux,

la CPGE PCSI : 183 331 voeux,

le BTS MCO : 174 861 voeux,

le PGE d’école de commerce (bac +5) : 163 834 voeux.

La licence, toujours la formation la plus demandée en 2025

La licence universitaire reste la formation la plus populaire sur Parcoursup. En effet, 70% des candidats ont confirmé au moins un vœu en licence. Cette formation post-bac représente 33,7 % de l’ensemble des vœux confirmés (y compris 3,6 % de vœux en licence accès santé, LAS).

Comme l’indique le rapport du ministère, la licence est souvent utilisée comme alternative : 91 % des candidats en CPGE, 86 % de ceux qui visent une école de commerce, et 89 % de ceux qui postulent en école d’ingénieur ont aussi formulé un vœu en licence.

Les 10 licences les plus demandées sur Parcoursup en 2025

Mention de licence Nombre de vœux en 2025 1 Droit 359728 2 Psychologie 153 853 3 Économie et gestion 146 431 4 Mathématiques 97 331 5 STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) 96 347 6 Sciences de la vie 94 406 7 LLCER (Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales). 89 253 8 LEA (Langues étrangères appliquées) 83 798 9 Histoire 75 292 10 Sciences de la vie (L.AS) 71 517

Le BTS séduit encore, mais recule légèrement

Le BTS reste deuxième diplôme post-bac le plus demandé sur Parcoursup et représente 27,6% des vœux confirmés en 2025. Selon les chiffres du ministère, presque 1 candidat sur 2 aurait formulé un vœu en BTS cette année.

Cependant, sa popularité baisse, notamment chez les élèves de la voie technologique (-1,6 point), en lien avec le développement des formations en apprentissage.

Le BUT poursuit sa montée en puissance

Avec 11,5 % des vœux confirmés (+0,6 point), le BUT confirme sa progression. Sa croissance est portée par les élèves de la voie technologique (+1,3 point), séduits par ce format professionnalisant en 3 ans.

En 2025, 38 % des candidats ont confirmé un vœu en BUT.

Note que selon la loi du 8 mars, un taux minimal de bacheliers technologiques est retenu pour l’affectation des places dans les IUT.

Réponses Parcoursup dès le 2 juin

C’est une date du calendrier Parcoursup 2025 à retenir : à partir de lundi 2 juin 19h, tu vas pouvoir consulter tes résultats Parcoursup. C’est en effet le début de la phase d’admission principale. Tu as savoir si pour les vœux formulés entra janvier et mars, tu es admis, en liste d’attente ou refusé.

