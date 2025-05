Résultats Parcoursup 2025 : réponses et délais à respecter en phase d’admission principale

La phase d’admission Parcoursup commence lundi 2 juin 2025. Un jour décisif pour tous les élèves de terminale, mais aussi pour les étudiants en réorientation en attente de leur résultat Parcoursup. En effet, tu sauras pour chaque voeu formulé si tu es admis, sur liste d’attente Parcoursup ou refusé par la formation. On t’en dit plus sur les réponses Parcoursup possibles et les délais de confirmation à respecter.

La phase d’admission principale Parcoursup débute lundi 2 juin 2025. A ce jour, on ne connait pas encore l’heure de publication des résultats Parcoursup, mais les premières réponses seront disponibles en fin d’après-midi. Les réponses envoyées lors de la phase d’admission principale concernent uniquement les voeux formulés et confirmés avant avril 2025.

Dates à retenir: calendrier Parcoursup 2025

Les différentes réponses possibles

Note que ton dossier Parcoursup est actualisé chaque matin et seulement une fois par jour. Aucune proposition d’admission ne sera donc envoyée en cours de journée.

Lorsque une ou plusieurs propositions d’admission arrivent dans ton dossier, tu reçois une notification. Tu la reçois alors par e-mail, sur la messagerie de ton dossier Parcoursup ou par SMS. Ton responsable légal (parent, tuteur) reçoit également une notification.

Les formations peuvent émettre 4 réponses différentes au moment des résultats Parcoursup :

OUI

Tu reçois donc une proposition d’admission et tu es admis ou admises dans la formation. Tu dois alors confirmer ou renoncer à cette réponse Parcoursup dans les délais indiqués pour ce voeu. La date limite pour répondre sera indiquée dans ton dossier Parcoursup, en face du voeu concerné.

Le sais-tu ? Si tu es admis dans une formation en dehors de ton académie, tu peux demander l’aide à la mobilité Parcoursup de 500 €. On t’en dit plus sur les modalités et les conditions ici.

OUI-SI

Avec la réponse Oui-si, tu ne seras accepté définitivement que si tu acceptes de suivre un parcours de formation personnalisé.

En effet, le « oui-si » est une réponse possible seulement pour les formations non-sélectives tels que les licences, le PASS ou encore les L.AS. Le parcours de formation personnalisé vise à renforcer tes compétences nécessaires pour réussir dans la formation choisie. Concrètement, on pourra te proposer de participer à des modules de remise à niveau, à un tutorat individualisé ou encore de suivre un parcours de licence en quatre ans.

En face du voeu concerné par la réponse Oui-Si, tu peux consulter le détail du parcours personnalisé en cliquant sur “Accompagnement proposé”.

EN ATTENTE

Si la réponse Parcoursup à ton voeu est en attente, c’est donc que tu es sur liste d’attente. Ton voeu est alors maintenu automatiquement. Tu n’as rien à faire, hormis attendre que des places se libèrent. Tu peux suivre ta position dans la liste d’attente grâce aux indicateurs à ta disposition dans ton dossier Parcoursup.

Comme le précise le ministère, “entre le 6 juin et le 10 juin 2025, il sera demandé aux candidats qui ont toujours des vœux en attente de les classer par ordre de préférence. Cet ordre de priorité sera pris en compte par la plateforme notamment pour l’envoi des dernières propositions à la fin de la phase d’admission”.

NON

Seules les formations sélectives comme les BTS, BUT, CPGE, formations sur concours ou encore IFSI peuvent répondre NON à un voeu Parcoursup.

Ta candidature n’est alors pas retenue dans cette formation. Mais tu peux tout à fait conserver tes voeux en attente. Ils seront automatiquement maintenus dans ton dossier jusqu’au 10 juillet 2025.

Tu pourras également formuler de nouveaux voeux en phase complémentaire Parcoursup dès le 11 juin 2025.

Tu reçois une ou plusieurs propositions d’admission

Commençons par une des règles de Parcoursup : tu ne peux accepter qu’une seule proposition d’admission à la fois. Tu devras alors l’accepter ou y renoncer dans les délais indiqués dans ton espace candidat. Donc si tu reçois plusieurs réponses « Oui » ou « Oui-si », tu ne pourras en accepter qu’une seule, et donc renoncer aux autres pour que ta place soit proposée à un autre candidat. Une règle également valable en phase complémentaire. Si par exemple tu reçois une proposition d’admission à un voeu formulé après le 11 juin, et que tu as déjà accepté une proposition pour un voeu formulé en janvier, tu devras alors choisir entre les deux formations et n’en conserver qu’une seule.

Sache aussi que tu peux accepter une proposition tout en conservant des voeux en attente, si tu vises en priorité une autre formation de ta liste de voeux. Dans ce cas, comme le précise la FAQ Parcoursup, “Si des vœux pour lesquels vous êtes en liste d’attente vous intéressent davantage que la proposition acceptée, vous devez l’indiquer dans votre dossier pour pouvoir les conserver.”

Mais comment choisir entre plusieurs propositions Parcoursup “Oui” ou “Oui-si” ?

1/ Profite des délais de réflexion

Dès la réception d’une proposition d’admission, tu disposes d’un délai de réflexion avant de te décider. Tu ne perdras pas ta place si tu ne réponds pas dans les 30 minutes ! Par contre, et on ne le dira jamais assez, attention à bien respecter les délais affichés pour répondre. Ils seront indiqués pour chaque réponse dans ton espace personnel.

Donc si tu hésites entre plusieurs formations, tu peux profiter de tes quelques jours de réflexion pour te renseigner de nouveau sur les contenus des programmes ou la vie du campus par exemple.

On te rappelle que lorsque tu acceptes une proposition d’admission, tu renonces aux autres propositions, mais tu peux conserver tes voeux en attente.

2/ Sois stratège

Si tu as reçu plusieurs propositions d’admission Parcoursup, mais que la formation que vises en priorité est encore « en attente », tu peux accepter une proposition et attendre que des places se libèrent dans ton choix N°1.

Par exemple, tu es admis en licence, mais tu vises plutôt un BTS. Alors tu peux accepter ta proposition en attendant la réponse du BTS. Ce cas est valable aussi si tu attends des réponses de formations hors-Parcoursup.

3/ Reste focus sur ton projet personnel

Lors de la saisie des voeux, tu t’es surement posé les bonnes questions pour choisir les formations visées : suis-je plus partant pour des études à l’université ? Est-ce que je vise une entrée en école d’ingénieurs ? Est-ce que je veux suivre une formation professionnalisante qui me proposera des stages ?

Cette réflexion est très personnelle, mais il est primordial que tu suives tes envies et ta motivation à poursuivre tes études. Tu mettras ainsi toutes les chances de ton côté pour réussir et ne pas regretter d’avoir fait un choix trop rapide ou par défaut.

4/ Prends en compte le coût de tes études

Les études peuvent vite coûter cher quand on se dirige vers des formations privées ou lorsque l’on change d’académie : frais d’inscription, frais de transport, hébergement, etc.

Cet élément peut être évidemment important dans ton choix, mais il ne doit pas être un critère décisif. Sache que des aides existent pour t’aider à te loger ou à financer tes études. Le Crous avec les bourses sur critères sociaux, les régions ou encore les départements proposent des bourses de mobilité ou des bourses d’études pour permettre aux étudiants de changer d’académie.

Note que l’acceptation d’une proposition d’admission dans ton espace Parcoursup ne vaut pas pour inscription définitive dans la formation. Une fois sûr de ton choix, tu devras accepter définitivement ta proposition. Tu devras ensuite effectuer ton inscription administrative selon les modalités et les délais annoncés par la formation.

Si au 10 juillet 2025, fin de la phase principale d’admission, tu as accepté une proposition et conservé des voeux en attente sans avoir confirmé définitivement ton choix, alors ta proposition d’admission sera considérée comme définitive.

➜ On t’explique tout sur l’inscription administrative ici.

Résultats Parcoursup : tu as des voeux en attente

Si tes voeux sont en attente, ceux-si seront maintenus automatiquement jusqu’à la fin de la phase d’admission principale le 10 juillet 2025. Il faudra donc attendre que des places se libèrent.

Tu peux suivre ta position en liste d’attente grâce aux indicateurs mis à ta disposition en cliquant sur le bouton « Plus d’information sur la liste d’attente » de la rubrique « Admission ». Ceci te permettra de savoir combien de candidats sont dans la même liste d’attente que toi. Mais aussi, quelle est ta position sur celle-ci et le nombre de places que la formation propose.

Classement des voeux en attente

Entre le 6 juin et le 10 juin 2025, tu devras obligatoirement classer tes voeux en attente par ordre de préférence. Cet ordre sera pris en compte pour t’envoyer une proposition d’admission plus rapidement si des places se libèrent.

Attention, si tu n’effectues pas cette étape, tes voeux en attente non classés seront supprimés à partir du 11 juin 2025. Note aussi que si tu reçois une proposition d’admission sur un vœu en attente, alors tous tes vœux moins bien classés sont supprimés automatiquement.

Si certains voeux en attente ne t’intéressent plus tu pourras y renoncer à tout moment ; et donc libérer des places pour les autres candidats.

Dès le 11 juin 2025, tu pourras aussi reformuler des voeux lors de la phase complémentaire, mais attention, seulement dans les formations proposant encore des places et dans lesquelles tu n’as pas déjà candidaté.

Tu n’as que des refus

Comme expliqué précédemment, seules les formations sélectives peuvent refuser des candidatures. Tu auras la possibilité de reformuler jusqu’à 10 nouveaux voeux en phase complémentaire Parcoursup à partir du 11 juin 2025.

Et as-tu pensé à formuler des voeux en apprentissage ? Sur ce rythme de formation et dans de nombreux établissements, les candidatures sont ouvertes tout au long de la procédure Parcoursup.

Tu pourras profiter du temps entre la publication des premiers résultats Parcoursup et l’ouverture de la phase complémentaire pour travailler ton projet d’orientation avec ton professeur principal par exemple. De nombreuses formations organisent encore des JPO ! N’hésite pas à t’y rendre et à contacter les établissements pour affiner ton projet.

Tu pourras également solliciter l’accompagnement de la CAES (Commission d’Accès à l’Enseignement Supérieur). Il est nécéssaire de préciser tes souhaits d’orientation en complétant la rubrique « Ma préférence » sur la plateforme. Cela permettra à la CAES de te proposer un éventail plus large de formations.

Délais à respecter pour répondre aux résultats Parcoursup 2025

Tu disposes d’un délai de réflexion pour donner tes réponses, selon les dates auxquelles tu recevras les propositions d’admission. Mais attention, tu dois absolument respecter les délais indiqués sur la plateforme. Si tu ne réponds pas dans les temps, la proposition sera attribuée au premier candidat de la liste d’attente.

Si tu reçois une ou plusieurs propositions reçues entre le 2 et le 4 juin 2025 inclus , tu auras jusqu’au 5 juin inclus (23h59 heure de Paris) pour accepter ou refuser,

, tu auras jusqu’au 5 juin inclus (23h59 heure de Paris) pour accepter ou refuser, Pour les propositions d’admission reçues à partir du 5 juin, tu auras 2 jours pour répondre. Par exemple, pour une proposition le 14 juin, tu devras répondre avant le 15 juin 23h59.

A noter que durant les épreuves du bac, du 13 au 20 juin 2025, les délais de réponse aux propositions d’admission sont suspendues.

Rappelons bien que tu peux conserver tes voeux en attente pour des formations qui t’intéressent plus ; même si tu acceptes une proposition d’admission.

Pour les voeux formulés en phase complémentaire dès le 11 juin, tu devras aussi respecter les délais de réponse indiqués dans ton dossier. Note que les dernières propositions d’admission seront envoyées le 11 septembre 2025.