Résultats Parcoursup 2026 : dates, heure et réponses possibles

Mardi 2 juin, tu vas enfin connaitre les réponses à tes voeux. Les résultats Parcoursup 2026 sont un des moments clés de ton année de terminale. Alors pour tout comprendre et bien réagir durant la phase d’admission principale, on t’a préparé un article complet. Retrouve ici les dates clés, la signification des résultats entre les propositions d’admission et les oui-si Parcoursup ou encore le fonctionnement des listes d’attente Parcoursup.

SOMMAIRE

À quelle heure les résultats Parcoursup sont publiés ?

C’est bien mardi 2 juin à partir de 19 h que tu pourras consulter les premières réponses Parcoursup.

Comme le précise le ministère “la plateforme sera, dans un premier temps, disponible en mode consultation. Au cours de la soirée, les candidats pourront commencer à répondre aux propositions d’admission qui leur ont été faites”.

Dates à retenir : calendrier Parcoursup 2026

Comprendre les réponses Parcoursup que tu vas recevoir

Tu vas découvrir une réponse pour chacun de tes vœux. Voici les 4 réponses Parcoursup possibles selon le type de formation et comment tu dois les interpréter :

OUI : c’est une proposition d’admission pour intégrer la formation. Cette réponse concerne toutes les formations (sélectives ou non sélectives)

Je fais quoi ? ➜ Tu as un quelques jours de réflexion pour accepter ou refuser cette place. Ce délai est indiqué en chaque de chaque voeu concerné.

OUI-SI : c’est aussi une proposition d’admission, proposée seulement par les formations non-sélectives, telles que les licences, les PASS ou les L.AS. La particularité du Oui-si Parcoursup, c’est qu’en l’acceptant, tu t’engages à suivre un parcours d’accompagnement.

Le parcours personnalisé vise à renforcer tes compétences nécessaires pour réussir dans la formation choisie. Concrètement, on pourra participer à des modules de remise à niveau, à un tutorat individualisé ou encore de suivre un parcours de licence en quatre ans.

Je fais quoi ? ➜ Tu as un quelques jours de réflexion pour accepter ou refuser cette place. Ce délai est indiqué en face du voeu concerné. Pour faire ton choix, retrouve les détails du parcours personnalisé mis en place par la formation en cliquant sur “Accompagnement proposé” dans le voeu concerné.

EN ATTENTE : Tu es sur liste d’attente. Ton rang va bouger chaque jour dès que d’autres candidats libéreront des places en refusant leurs vœux.

Je fais quoi ? ➜ Ton voeu est alors maintenu automatiquement. Tu n’as rien à faire, hormis attendre que des places se libèrent. Tu peux suivre ta position dans la liste d’attente grâce aux indicateurs à ta disposition dans ton dossier Parcoursup.

NON : Avec cette réponse, ta candidature est refusée. Cela ne concerne que les formations sélectives (BTS, BUT, CPGE, IFSI, Grandes Ecoles …).

Je fais quoi ? ➜ Dans ce cas, il n’y a pas grand chose à faire puisque ton dossier n’a pas été retenu. En revanche, tu pourras reformuler des voeux en phase complémentaire dès le 10 juin 2026.

Garde en tête les 3 infos suivantes sur les résultats Parcoursup :

On ne peut accepter qu’une seule proposition d’admission à la fois

Les dossiers candidats sont mis à jour chaque matin et une seule fois par jour : donc pas besoin de surveiller ta position en liste d’attente à 16h, elle sera toujours la même qu’à 9h le même jour.

: donc pas besoin de surveiller ta position en liste d’attente à 16h, elle sera toujours la même qu’à 9h le même jour. Si tu n’acceptes pas une proposition dans les délais indiqués, tu perds ta place et celle-ci est proposée à un autre candidat : ce qui fait bouger les listes d’attente

Tu reçois une ou plusieurs propositions d’admission

Comme tu ne peux accepter qu’une seule proposition d’admission à la fois, si tu reçois plusieurs réponses Oui ou Oui-si Parcoursup en même temps, tu devras profiter des délais de réflexion pour choisir celle que tu conserves et celles auxquelles tu renonces.

Note qu’il est possible d’accepter une proposition d’admission ET de conserver des voeux en attente pour une formation qui t’intéresse plus. Si plus tard dans la procédure d’admission tu reçois une nouvelle proposition d’admission pour voeu que tu avais conservé en attente, alors tu pourras l’accepter et renoncer à celui que tu avais accepté.

Tes voeux Parcoursup sont en attente

Si tes voeux sont en attente, ceux-si seront maintenus automatiquement jusqu’à la fin de la phase d’admission principale le 10 juillet 2026. Tu dois donc attendre que des places se libèrent, par le jeu des acceptations et des refus qui font bouger les listes.

Tu peux suivre ta position en liste d’attente grâce aux indicateurs mis à ta disposition en cliquant sur le bouton « Plus d’information sur la liste d’attente » de la rubrique « Admission ». Ceci te permettra de savoir combien de candidats sont dans la même liste d’attente que toi. Mais aussi, quelle est ta position sur celle-ci et le nombre de places que la formation propose.

➜ On t’explique tout sur le fonctionnement des listes d’attente Parcoursup.

Dès le 11 juillet, au lendemain de la fin de la phase d’admission principale, tes vœux en attente sont archivés automatiquement dans ton dossier par la plateforme Parcoursup selon l’ordre de préférence que tu as défini lors du classement des voeux en liste d’attente Parcoursup.

Nouveauté Parcoursup : le classement des voeux en attente Parcoursup

Entre vendredi 5 juin et lundi 8 juin 2026, tu devras obligatoirement classer tes voeux en attente par ordre de préférence. Cette étape du calendrier parcoursup vise à accélérer le rythme d’envoi des propositions de la phase d’admission principale.

Cet ordre sera pris en compte pour t’envoyer une proposition d’admission plus rapidement si des places se libèrent.

Si certains voeux en attente ne t’intéressent plus tu pourras y renoncer à tout moment ; et donc libérer des places pour les autres candidats.

Attention, si tu ne classes pas tes voeux, même si tu n’en a qu’un seul, ils seront automatiquement supprimés à partir du 9 juin 2026.

Classement des voeux en attente : On t’explique tout !

Tu n’as que des refus

Comme expliqué plus haut, seules les formations sélectives peuvent refuser des candidatures. Outre la possibilité de demander les raisons de ce refus, tu n’auras donc pas de proposition d’admission pour cette formation.

Tu auras en revanche la possibilité de reformuler jusqu’à 10 nouveaux voeux en phase complémentaire Parcoursup à partir du 11 juin 2026. Et as-tu pensé à formuler des voeux en apprentissage ? Sur ce rythme de formation et dans de nombreux établissements, les candidatures sont ouvertes tout au long de la procédure Parcoursup.

Tu pourras également solliciter l’accompagnement de la CAES (Commission d’Accès à l’Enseignement Supérieur). Il est nécéssaire de préciser tes souhaits d’orientation en complétant la rubrique « Ma préférence » sur la plateforme. Cela permettra à la CAES de te proposer un éventail plus large de formations.

Délais pour accepter une proposition d’admission Parcoursup

Tu disposes d’un délai de réflexion pour donner tes réponses, selon les dates auxquelles tu recevras les propositions d’admission. Mais attention, tu dois absolument respecter les délais indiqués sur la plateforme. Si tu ne réponds pas dans les temps, la proposition sera attribuée au premier candidat de la liste d’attente.

Voici les délais à respecter pour la phase d’admission principale, qui se déroule du mardi 2 juin 2026 au vendredi 10 juillet 2026.

Tu reçois une ou plusieurs propositions d’admission le 2 juin 2026 Tu dois accepter ou refuser le 4 juin 2026 max

( 23h59 heure de Paris) Tu reçois une ou plusieurs propositions d’admission entre le 3 juin et le 9 juillet 2026 Tu as 2 jours pour accepter ou refuser. (J+1)

Exemple : pour une proposition reçue le 14 juin, tu devras répondre avant le 15 juin (23h59 heure de Paris). Le 9 juillet, c’est le dernier jour où tu pourras recevoir une proposition d’admission pour la phase d’admission principale. Tu devras alors accepter ou refuser cette place avant vendredi 10 juillet 23h59.

A noter que pendant les épreuves écrites du bac 2026, du 15 au 18 juin 2026, les délais de réponse aux propositions d’admission sont suspendus pour permettre aux lycéens généraux et technologiques de se concentrer sur leurs épreuves.

FAQ résultats Parcoursup 2026

Voici les 5 questions les plus souvent posées au sujets des résultats Parcoursup.

Est-ce que je peux recevoir une nouvelle proposition d’admission dans la journée ?

Non, les dossiers Parcoursup sont actualisés une seul fois par jour. Les nouvelles propositions d’admission sont envoyées chaque matin. Tu reçois alors un SMS et un e-mail sur ta messagerie candidat. Tes représentants légaux aussi sont notifiés. Il en est de même pour les positions dans les listes d’attente, qui sont actualisées chaque matin.

Je suis 467e sur liste d’attente, comment savoir si j’ai mes chances ?

C’est une question à laquelle il est compliqué de répondre, mais tu as les indicateurs de liste d’attente Parcoursup pour t’y aider. Regarde ta position dans le classement et compare-le au rang du dernier appelé en 2025. Si tu es proche de ce chiffre, tu as de très grandes chances de recevoir une proposition d’admission rapidement.

Que faire si je n’ai aucune proposition ?

Dès le 11 juin 2026, utilise la phase complémentaire pour postuler ailleurs. Tu peux aussi te faire aider de la CAES – Commission d’Accès à l’Enseignement Supérieur dès le 1er juillet 2026. Tu peux les solliciter en leur envoyant un message via la rubrique contact de votre dossier Parcoursup (objet : solliciter la CAES)

J’ai un problème avec mon dossier Parcoursup, qui peut m’aider ?

En cas de mauvaise manipulation, d’un bug technique ou pour poser une question sur une réponse à tes voeux, tu peux contacter les équipes Parcoursup : sur les réseaux sociaux, via la messagerie de ton dossier candidat ou via le numéro vert Parcoursup au 0 800 400 070 (gratuit).

Pourquoi je n’ai pas été pris dans la formation ?

Le refus ou un rang élevé dans la liste d’attente Parcoursup peut s’expliquer par une capacité d’accueil limitée face à un grand nombre de candidatures. Il se peut aussi que ta candidature ne soit pas en inadéquation avec les attendus et les critères d’examen de la formation.