Que signifie la position dans le classement dans la liste d’attente Parcoursup ?

Pour suivre l’évolution de ta position dans la liste d’attente Parcoursup, plusieurs informations sont à ta disposition. Parmi elles, tu vas retrouver des indicateurs, avec notamment la position dans le classement, la position en liste d’attente. Que signifient ces chiffres ? Voici des exemples pour comprendre comment les interpréter et savoir si tu as tes chances d’avoir une place.

Ça y est les premiers résultats Parcoursup sont tombés et tes voeux favoris sont en liste d’attente ! Pas de panique, la phase d’admission principale s’étend jusqu’au 11 juillet 2024. Il y a donc des chances que des places se libèrent d’ici là et que tu reçoives une proposition d’admission. Pour t’aider à y voir plus clair, surveille ta position en liste d’attente, ta position dans le classement Parcoursup et celle du dernier candidat dans le classement à avoir reçu une proposition d’admission. On t’explique !

LES INDICATEURS DE LISTE D’ATTENTE

Les indicateurs en liste d’attente Parcoursup

Les listes d’attente sont mises à jour tous les matins. Elles évoluent en fonction des acceptations et des refus des autres candidats. Si tu es sur liste d’attente, c’est qu’il y a plus de candidats que de places proposées dans la formation. Il faut donc patienter le temps que des places se libèrent. Pour t’aider, voici les indicateurs à surveiller dans ton espace candidat.

Ta position en liste d’attente Parcoursup

C’est la place que tu occupes dans la liste d’attente. La liste d’attente étant l’ordre dans lequel seront envoyées les propositions d’admission au cours de la phase d’admission. Cet indicateur est mis à jour tous les matins.

➜ Si tu es 750e sur liste d’attente, 749 candidats recevront donc une proposition d’admission avant toi. Le jeu des acceptations, refus et désistements peut assez rapidement faire bouger les positions.

Le nombre de places proposées dans la formation

Cet indicateur est très factuel et ne bouge pas.

➜ Par exemple, une formation X propose 140 places. Si vous êtes 6400 candidats au total en liste d’attente, c’est que cette formation a été très demandée !

Ta position dans le classement Parcoursup de la formation

Lors des sélections, les formations établissent un classement de tous les candidats. Il définit l’ordre dans lequel ces derniers recevront une proposition d’admission. Cet indicateur correspond donc à ta place dans ce classement général… et il est fixe. Les années précédentes, cet indicateur était appelé “position dans la liste d’appel“.

➜ Par exemple, tu es 910e dans le classement de la formation.

La position dans le classement Parcoursup du dernier candidat qui a reçu une proposition d’admission

Cet indicateur n’est pas renseigné pour toutes les formations. Il te permet de savoir quotidiennement à qui a été envoyée la dernière proposition d’admission. Il est donc mis à jour tous les matins.

➜ Par exemple à J+3 du début de la phase d’admission, le candidat en position 225 dans le classement de la formation a reçu la dernière proposition d’admission. À J+5, c’est le candidat en position 412. Et à J+10 le candidat en 823. Si toi tu te positionnes en 910, tu peux donc encore avoir tes chances.

La position dans le classement Parcoursup du dernier candidat qui a reçu une proposition d’admission en 2023

Ce chiffre donne pour information le rang de la dernière personne a avoir reçu une proposition d’admission l’année dernière. C’est-à-dire à la toute fin de la procédure d’admission Parcoursup.

➜ Par exemple en 2023, c’est le candidat en 1520e position dans le classement qui a reçu la dernière proposition d’admission. Si toi tu te positionnes cette année en 910, tu peux espérer avoir tes chances.

Liste d’attente Parcoursup

Voeux en liste d’attente : que faire ?

Si tes voeux sont en liste d’attente Parcoursup, tu dois attendre que des places se libèrent. Il est tout de même important de préciser dans ton dossier si tu souhaites maintenir tes voeux en attente ou y renoncer.

Dès le 11 juin 2024, tu pourras également reformuler des voeux en phase complémentaire Parcoursup. Attention, seulement dans les formations disposant encore de places et dans des formations où ton dossier n’a pas été refusé.

Dès le début du mois de juillet, tu pourras aussi solliciter l’accompagnement de la Commissions d’Accès à l’Enseignement Supérieur (CAES). C’est un service académique qui t’aide à trouver une formation en tenant compte de ton projet, tes acquis, tes préférences, etc.

Yves Flammier, CSAIO de l’académie de Lyon et membre de cette commission, nous explique ici les coulisses de la CAES.

Classement des voeux en attente

Entre le 1er et le 3 juillet, tu devras classer tes voeux en liste d’attente par ordre de préférence. Cette hiérarchie des voeux en attente devrait permettre, dans la dernière ligne droite de la phase d’admission principale, d’envoyer des propositions aux candidats selon leur préférence de formation.

Attention, les vœux que tu n’auras pas ordonnés entre le 1er et le 3 juillet 2024 seront supprimés dès le 4 juillet.

Nous ne sommes qu’au début de la procédure d’admission ! Alors même si tes voeux sont sur liste d’attente, ce n’est pas le moment de se dire que tu n’obtiendras de place nulle part pour la rentrée prochaine.

