Refus Parcoursup : que faire si tous tes voeux sont refusés ?

Les résultats Parcoursup sont tombés et tu es refusé partout. Tu pensais pourtant avoir un dossier béton pour décrocher ta place ! Peut-on connaitre le motif d’un refus Parcoursup ? Existe-t-il un recours ? Quelles sont les solutions pour trouver une formations pour la rentrée 2024 ? On répond à ces 3 questions dans cet article.

Si tu as été refusé dans tous tes voeux, c’est déjà que tu n’as candidaté que dans des formations sélectives. Et après étude de ton dossier par les formations, ta candidature n’a pas retenue les faveurs de l’établissement.

Peut-on connaitre le motif d’un refus Parcoursup ?

Les raisons d’un refus Parcoursup peuvent être multiples :

nombre de places disponibles dans la formation limité par rapport au rang de classement du candidat

dossier académique trop léger par rapport au niveau global des candidats

projet de formation motivé pas assez convainquant

appréciations de la fiche Avenir qui n’ont pas fait la différence

Les sélections se jouent parfois sur des détails, et peuvent laisser les candidats dans une certaine incompréhension. Sache qu’un recours est possible pour demander à connaître le motif du refus sur Parcoursup.

Pour cela, tu peux demander, “par courrier, dans le délai d’un mois suivant la notification de cette décision, les critères et modalités de l’examen des vœux ainsi que les motifs qui justifient la décision prise”.

Nous te conseillons d’envoyer cette lettre par recommandé, doublé d’une copie par mail au responsable de la formation. Tu trouveras les contacts dans la fiche de présentation de la formation. Une réponse te sera alors renvoyée par le responsable de la formation, par voie postale, avec les éléments demandés. Une disposition inscrite dans l’article D612-1-14 du code de l’Education, que tu dois citer dans ton courrier recommandé.

Comme le précise également la FAQ de Parcoursup, s’il s’agit d’une formation publique, tu as le droit de contester la décision en formulant un recours devant le tribunal administratif dans les deux mois qui suivent la décision.

Un recours est-il possible ?

Dès le 30 mai, et tout au long de la phase d’admission, tu peux solliciter la CAES en cas de refus Parcoursup.

En effet, tu peux demander le réexamen de ta candidature en vue d’une inscription dans un établissement situé dans une zone géographique déterminée.

Pour cela, envoie un message via la rubrique contact de ton dossier Parcoursup (objet : solliciter la CAES). Tu peux aussi envoyer un courrier postal à l’attention du recteur de région académique.

Quelles sont les alternatives si tous tes voeux sont refusés ?

Pour trouver ta formation post-bac pour la rentrée, plusieurs solutions s’offrent à toi.

Reformule des voeux en phase complémentaire dès le 11 juin

En effet, c’est une nouvelle période pour candidater dans des formations proposant encore des places. Pour cela, tu devras consulter la carte interactive Parcoursup.

Peut-être qu’entre la période de janvier où tu as formulé tes premiers voeux et le mois de juin, ton projet d’orientation a évolué ? Tu pourras alors viser des formations peut-être non sélectives, dans une autre académie ou même en alternance pour t’ouvrir plus de portes.

N’hésite pas à échanger sur ton nouveau projet d’orientation avec ton entourage, ton professeur principal ou même le SAIO (service académique d’information et d’orientation). Tu pourras formuler jusqu’à 10 nouveaux voeux, entre le 11 juin et le 10 septembre 2024.

Le sais-tu ? Si tu es boursier et que tu acceptes d’intégrer une formation post-bac en dehors de ton académie, tu peux demander l’aide à la mobilité Parcoursup de 500€.

Ne manque pas notre superTalks dédié aux résultats Parcoursup et aux alternatives possibles pour trouver ta formation post-bac pour la rentrée 2024, avec PPA Business School. A voir et à revoir dès jeudi 30 mai sur notre chaine Youtube.

Fais-toi aider par la CAES pour trouver ta formation

Dès le 4 juillet, tu pourras demander l’accompagnement de la CAES de ton académie, c’est à dire la Commission d’Accès à l’Enseignement Supérieur. Pour cela, elle va s’appuyer sur les éléments renseignés dans la rubrique « préférence et autres projets » de ton dossier candidat. Veille-donc à ce qu’il soit bien en cohérence avec tes envies d’études et de domaine de formation.

Pour demander l’aide de la CAES, entre le 4 juillet et la rentrée scolaire de septembre, clique sur le bouton « je sollicite la CAES » dans ton dossier Parcoursup.

Opte pour des formations hors-Parcoursup

De nombreuses formations post-bac, en initial comme en alternance, sont proposées par des écoles privées. Commerce, art, communication ou encore sport, elles proposent des cursus dans des domaines très divers, en 2 ans, 3 ans ou même 5 ans.

Les formations hors-Parcoursup ne suivent pas le même calendrier d’admission. Alors pas la peine d’attendre le 11 juin pour candidater ! Tout se passe généralement en ligne directement sur le site de l’école.

Et si tu faisais une pause dans tes études ?

Si tu ne trouves pas la formation qui te fait rêver (et si tu en pas la possibilité), pourquoi ne pas opter pour une petite coupure dans tes études ? L’occasion de faire un stage long ? Une mission de service civique ? ou encore de partir à l’étranger ? Quelques mois supplémentaires pour t’aider à y voir plus clair dans ton projet d’études.

Tu pourras toujours continuer à te renseigner sur les formations et tenter une admission en rentrée décalée entre janvier et mars 2025.