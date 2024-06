CAES et Parcoursup : quand demander l’aide de la Commission d’Accès à l’Enseignement Supérieur ?

Besoin d’aide pour trouver ta formation pour la rentrée 2024 ? Sais-tu que dès le 4 juillet 2024, tu pourras solliciter la CAES via Parcoursup pour te faire accompagner dans ton projet d’orientation post-bac. Yves Flammier, CSAIO de l’académie de Lyon et membre de cette commission nous explique comment et quand demander cet accompagnement personnalisé.

Après avoir reformulé des voeux en phase complémentaire Parcoursup dès le 11 juin 2024, et sans réponse positive à tes demandes, tu vas pouvoir solliciter l’aide de la CAES, la commission d’accès à l’enseignement supérieur. En effet, celle-ci t’accompagne pour te proposer des formations où il reste des places vacantes.

Comment se déroulent les échanges entre les candidats et la CAES dans le cadre de Parcoursup ?

Yves Flammier : il y a deux cas dans lesquels la CAES peut aider un candidat. Si tous ses vœux sont en attente, ou s’il n’a que des voeux refusés sur Parcoursup. La condition étant également que les candidats aient reformulés des voeux en phase complémentaire.

Chaque dossier est étudié individuellement. On a un aperçu de ce que le candidat souhaite via la rubrique « Ma préférence », qu’il est invité à remplir sur la plateforme. Il arrive qu’un candidat n’ait fait qu’un seul vœu sur Parcoursup qui a été refusé. Ou il a candidaté pour une formation pointue (par exemple en audiovisuel) et a reçu une réponse négative. Dans ce cas, on ne lui fait pas de proposition immédiatement : le candidat doit d’abord élargir ses vœux. Nous lui envoyons une proposition par mail, qui sera ensuite publiée sur la plateforme Parcoursup si elle plaît au candidat.

En revanche, si nous sommes sûrs qu’une proposition de formation peut correspondre au candidat directement d’après son dossier, nous inscrivons celle-ci directement sur Parcoursup, où il pourra la valider.

CAES Parcoursup, établissements d’enseignements supérieurs : comment tout ça fonctionne ?

Y.F : Nous sommes autorisés à faire des propositions d’admission aux candidats pour des établissements publics directement, sans devoir consulter ces formations au préalable. C’est également le cas pour les licences non sélectives. Si des places sont disponibles dans ce genre d’établissement, la proposition est faite directement par la CAES au candidat.

Si la formation est sélective, le dossier du candidat est envoyé à l’établissement. Ce sont par exemple des DUT ou des établissements qui recrutent sur entretien qui sont concernés. Dans ce cas, les établissements privés doivent également voir le dossier du candidat et le valider afin que nous puissions envoyer la proposition au candidat.

Combien de personnes sont membres de la CAES pour Parcoursup ?

Y.F : la CAES rassemble des inspecteurs, des chefs d’établissement, le CROUS, parfois des représentants des IUT, des directeurs de CIO, des conseillers des SCUIO (Services d’Orientation des Universités), le Pôle Emploi, la Mission Locale, et des représentants de parents d’élèves qui participent activement et peuvent vérifier la validité des propositions. Il y a deux formats de réunion de la CAES pour Parcoursup.

Le premier, c’est la commission plénière, qui comprend une cinquantaine de personnes : la rectrice de l’académie, des directeurs d’établissement, des inspecteurs, etc. Cette commission se tient au début de la phase d’admission de Parcoursup, en mai, et valide les grands principes d’attribution des formations. Elle se tient également à la fin de la procédure, afin d’établir un bilan.

Puis viennent les groupes de travail : ils comprennent chacun une trentaine de personnes, qui se répartissent les différents bacs.

Combien de formations la CAES peut-elle proposer à un candidat ?

Y.F : nous en proposons au moins deux, dans la mesure du possible. Si la proposition de formation est simple à faire d’après le dossier du candidat, nous n’en proposons qu’une.

Nous pouvons aussi faire des propositions hors académie. Sur les deux que nous soumettons au candidat, il peut ainsi y avoir une proposition dans une autre académie, et une qui est située dans l’académie du candidat, afin qu’il ait moins de contraintes pour se loger, par exemple.