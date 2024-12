Téléphone, mail, réseaux sociaux : comment contacter Parcoursup ?

Il arrive que l’on soit déboussolé par Parcoursup et que la FAQ ne réponde pas à toutes les questions qu’on se pose. En cas de fausse manip’, de bug ou encore pour répondre à une question sur la procédure, un numéro vert Parcoursup est disponible : le 0 800 400 070. Mais d’autres moyens existent pour contacter un conseiller si tu as besoin d’aide ! On en parle ici.

J’ai besoin d’aide sur la procédure Parcoursup

Que tu sois confronté à des problèmes techniques sur Parcoursup, ou que tu te poses des questions sur la saisie des vœux, une demande de dérogation ou des justificatifs à envoyer, il se peut que tu aies des difficultés à accomplir tout seul les formalités.

Il faut savoir qu’il existe plusieurs manières de te faire aider. La première consiste à demander l’assistance d’un professeur de ton établissement, le plus souvent de son professeur principal de terminale, dont la mission est précisément d’accompagner les futurs étudiants dans leur procédure d’inscription sur Parcoursup.

Mais il arrive aussi que le professeur ne soit pas à même de résoudre ton problème. Il est alors possible de rechercher des solutions en questionnant d’autres lycéens et étudiants sur les forums ; ou encore en consultant nos articles, disponibles gratuitement dans notre dossier spécial Parcoursup 2025. Si malgré tout ça tu restes coincé, tu peux aussi directement contacter la plateforme Parcoursup.

La plateforme Parcoursup propose un contact destiné à aider les lycéens qui rencontrent des difficultés ou qui ont besoin de conseils.

Différentes méthodes sont proposées pour ce contact, qui permet de profiter de l’aide d’un conseiller. Les professeurs sont en effet bien placés pour te donner des conseils d’orientation et t’accompagner dans le choix d’une École supérieure ou d’une formation universitaire, mais ils ne peuvent généralement pas résoudre les problèmes techniques.

Le numéro vert Parcoursup

Tu peux contacter un conseiller par téléphone, en utilisant le numéro vert Parcoursup mis à disposition par la plateforme du lundi au vendredi, de 10h à 16h. Il s’agit du 0 800 400 070.

En passant par le numéro de téléphone Parcoursup, tu peux discuter avec un professionnel de l’orientation, qui répondra à tes interrogations sur les filières ou encore les formations. C’est aussi par ce biais que tu pourras échanger avec un conseiller Parcoursup, qui répondra à tes questions sur le fonctionnement de la procédure ou même les dates du calendrier Parcoursup 2025.

Dès l’ouverture de Parcoursup le 15 janvier 2025, les conseillers pourront également t’aider pour toutes questions relatives à ton dossier candidat, en cas de problème technique, de fausse manipulation, ou si tu as besoin d’être accompagné dans une démarche (formulation de vœux en phase complémentaire ou sollicitation de la CAES par exemple).

Dates Parcoursup 2025

Si tu es candidat d’une région académique d’Outre-Mer, tu peux aussi contacter par téléphone le rectorat ou sous-rectorat de ton académie (tarif communication locale).

Guadeloupe 05 90 47 83 04 Guyane 05 94 27 22 25 La Réunion 02 62 22 02 04 Martinique 0 800 878 189 (numéro vert) Mayotte 0 800 721 800 (numéro vert) Nouvelle-Calédonie (687) 26 61 11 Polynésie (689) 40 46 29 63 Saint-Barthélémy 05 90 47 83 04 Saint-Martin 05 90 47 83 04 Saint-Pierre et Miquelon 05 08 41 46 52 Wallis et Futuna (681) 72 15 48 Contacter Parcoursup

Contacter Parcoursup par mail

Parcoursup dispose d’une messagerie qui te permet de contacter un conseiller par mail. Pour cela, tu dois te rendre dans ton dossier de candidature et rechercher le formulaire de contact dans la rubrique du même nom. Tu dois donc avoir réalisé ton inscription Parcoursup à compter du 15 janvier 2025.

Les réponses sont généralement rapides. Néanmoins, pour éviter des échanges inutiles, veille à bien formuler ta demande, de manière que la réponse soit vraiment adaptée à ton problème.

Contacter un conseiller Parcoursup sur les réseaux sociaux

De nombreux jeunes, si ce n’est la totalité, utilisent les réseaux sociaux, qui sont souvent plus naturels pour eux que la messagerie électronique ou le téléphone. C’est pourquoi les conseillers de Parcoursup sont également présents sur les réseaux sociaux.

Tu peux leur poser des questions sur Facebook, sur Twitter, sur Youtube et sur Instagram. L’avantage de cette solution, par rapport à la messagerie, est que les conseillers Parcoursup peuvent te poser des questions par message privé, afin d’avoir des informations supplémentaires sur les difficultés que tu rencontres. Là encore, les réponses sont généralement rapides.

Procède toujours dans l’ordre. Ton établissement scolaire, si vous êtes en terminale, doit prévoir des séances dédiées à ton parcours d’orientation. On y évoque le plus souvent Parcoursup. C’est donc par là qu’il faut commencer. Les professeurs principaux ont été formés à l’utilisation de la plateforme et peuvent te proposer une première assistance. Ils t’aideront aussi à formuler tes vœux et créer ton dossier Parcoursup 2025.

Tu disposes également au sein des établissements scolaires de conseillers d’orientation ou tu peux prendre rendez-vous dans un CIO proche de chez toi.

La page d’accueil de Parcoursup te propose des informations essentielles, prend le temps de la lire. Les vidéos présentées sur le site officiel sont aussi très instructives. Il ne faut pas hésiter à contacter Parcoursup si on en a besoin et à solliciter un conseiller

Néanmoins, certaines questions sont régulièrement posées et la réponse existe sans doute déjà sur la plateforme, les réseaux sociaux, dans la FAQ ou dans l’un de nos articles dédiés à Parcoursup notre site orientation.com. Tu gagneras un temps précieux en recherchant l’information.

Tu peux alors contacter un conseiller Parcoursup dans les situations où tu te trouves bloqué et où tu ne sais pas comment faire pour poursuivre ton inscription, la saisie de tes vœux ou répondre à une proposition d’admission.