Inscription Parcoursup : étapes à suivre, dates et documents utiles

Qui peut s’inscrire sur Parcoursup ?

Parcoursup est la plateforme nationale d’inscription en 1re année d’études supérieures dans un établissement français. Tu pourras t’inscrire sur Parcoursup si tu es dans les cas suivants :

Tu prépares un baccalauréat général, technologique, professionnel cette année, dans un lycée public ou privé sous contrat en France, en Europe ou dans un lycée français à l’étranger (AEFE), ou si tu prépares le baccalauréat en candidat libre.

Titulaire du baccalauréat depuis plusieurs années, tu souhaites reprendre tes études en formation initiale .

. Tu as déjà un baccalauréat français et tu souhaites te réorienter en 1re année d’études supérieures.

En revanche, tu n’es pas concerné par Parcoursup si :

Tu redoubles ta 1re année d’études supérieures. Ta réinscription se fait alors directement auprès de ton établissement.

Tu souhaites intégrer un établissement supérieur à l’étranger (hors échange académique). Tu devras alors t’adresser effectuer tes démarches directement auprès de celui-ci.

Déjà titulaire du bac, tu souhaites reprendre des études en formation continue . Le module Parcours+ t’aidera à trouver la formation et les services qui te correspondent.

. Le module Parcours+ t’aidera à trouver la formation et les services qui te correspondent. Tu es étudiant étranger (non-européen). Tu dois alors effectuer une Demande d’Admission Préalable (DAP) et suivre la procédure d’inscription directement auprès de l’établissement supérieur.

Après une période de césure, tu souhaites reprendre la formation dans tu étais accepté. Vois donc directement auprès de ton établissement.

Quand s’inscrire sur Parcoursup en 2025 ?

Dès le 18 décembre 2024, tu pourras consulter la liste des formations à jour, proposées sur Parcoursup pour la rentrée de septembre 2025. Le moteur de recherche et la carte interactive te permettent de trier, sélectionner et chercher parmi les 23 000 formations référencées (en initial comme en apprentissage).

Ce n’est qu’à compter du 15 janvier 2025 en début d’après-midi, que tu pourras effectuer ton inscription Parcoursup, et ainsi créer ton dossier candidat.

Dates Parcoursup 2025

La clôture de Parcoursup étant annoncée le 11 septembre 2025, il est tout à fait possible de créer ton dossier candidat à n’importe quel moment de la procédure ! Mais attention, tu ne pourras plus ajouter de voeux à ton dossier après le 13 mars 2025 pour la phase principale. N’attends donc pas la date limite saisie des vœux Parcoursup pour t’inscrire.

Et si tu loupes cette échéance, tu pourras toujours formuler des vœux en phase complémentaire à partir du 11 juin 2025. Mais le choix sera moindre, puisque seules les formations proposant encore des places seront référencées.

Documents utiles pour s’inscrire sur Parcoursup

Quel que soit ton profil (lycéen, étudiant en réorientation ou en reprise d’études), tu auras besoin d’une adresse mail valide. C’est sur cette messagerie que tu recevras les différentes notifications en cours de procédure : alertes, propositions d’admission, etc. Privilégie donc bien une adresse que tu consultes régulièrement.

Tu auras également besoin de ton numéro INE (ou équivalent). Le numéro INE, ou Identifiant National Élève, se compose de 11 caractères. Tu dois disposer d’un numéro INE si tu es lycéen en terminale générale, technologique ou que tu prépares un bac professionnel. Si tu prépares le bac dans un lycée français à l’étranger (réseau AEFE), tu dois également en avoir un.

Un certain nombre d’informations sont associées à ce numéro INE, comme ton parcours scolaire, tes résultats académiques, etc. Si tu prépares le bac en lycée agricole, on parle alors du numéro INAA.

Les candidats libres qui préparent le bac avec le CNED en année complète devront utiliser leur numéro OCEAN, ou CYCLADE

Les candidats en reprise d’études n’ont pas besoin d’identifiant, seulement d’une adresse e-mail. Si c’est ta situation, tu devras simplement cocher « Je n’ai pas d’INE » au moment de ta première connexion.

Munis-toi également du dernier avis d’imposition de tes parents, ou le tiens si tu te déclares seul. Tu pourras en avoir besoin pour simuler ton éligibilité aux bourses sur critères sociaux. Retrouve toutes les démarches pour demander une bourse du Crous dans cet article.

Inscription Parcoursup 2025 : les étapes à suivre

Il y a trois grandes étapes lors de ton inscription Parcoursup :

renseigner ton profil,

ta scolarité

et tes activités

S’il est conseillé, voire obligatoire, pour certaines parties de les renseigner dès la 1re connexion Parcoursup, tu pourras par la suite prendre plus de temps pour créer, compléter et peaufiner ton dossier Parcoursup 2025.

Etapes Inscription Parcoursup

Connexion Parcoursup et numéro de dossier Parcoursup

Connecte-toi dès le 15 janvier 2025 sur le site officiel www.parcoursup.fr et clique sur « Je souhaite créer ou accéder à mon dossier candidat ».

Interface de connexion Parcoursup

Sur l’interface suivante, clique sur « Je commence mon inscription Parcoursup ». Munis-toi bien pour la suite de ton numéro INE, OCEAN ou CYCLADE et de ton adresse e-mail.

Saisis les informations demandées, c’est-à-dire ta date de naissance, ainsi que ton numéro INE. Tu n’as pas de numéro INE ? Coche alors sur « Je n’ai pas de numéro INE ».

En te connectant avec ton numéro INE, une partie des informations est automatiquement renseignées sur Parcoursup ; comme ton état civil, ton parcours scolaire par année, etc. Il est tout de même important à chaque étape de bien vérifier ces informations.

Si tu constates des erreurs dans les informations de ton profil, tu ne pourras les corriger qu’à la première connexion seulement lors de ton inscription Parcoursup. Si tu te connectes sans numéro INE, tu devras alors bien saisir tous les champs, étape par étape.

Renseigne ou vérifie donc l’ensemble des informations liées à ton identité : nom de famille, prénoms, date de naissance.

Inscription Parcoursup – Saisie de ton identité

Coche ensuite la case correspondant à ta situation. Si tu as déjà réalisé une inscription Parcoursup l’année dernière, la plateforme te propose de récupérer les éléments de ton dossier de l’année précédente. Valide alors que l’adresse enregistrée est bien la même.

À l’étape suivante, renseigne les informations liées à ton état civil : pays de naissance, département et commune, ainsi que ta nationalité. Pense toujours à bien enregistrer les informations saisies.

Inscription Parcoursup – Saisie État civil

Une fois cette première partie de profil complétée, un numéro de dossier Parcoursup te sera alors attribué. Tu devras ensuite te créer un mot de passe de 8 caractères minimum.

Deux identifiants à ne surtout pas perdre pour ne pas te compliquer la suite de ta procédure. Conserve-les donc précieusement !

Renseigne ton profil Parcoursup

Une fois ton numéro de dossier Parcoursup attitré, tu vas pouvoir compléter et renseigner ton profil et créer ton dossier. Cela passe dans un premier temps par la saisie de ton adresse e-mail. Comme précédemment évoqué, c’est l’adresse qui te servira tout au long de la procédure. Veille donc à utiliser une adresse que tu consultes régulièrement.

À noter pour les étudiants en réorientation sur Parcoursup : en utilisant la même adresse e-mail que l’année précédente et ton numéro INE, tu pourras récupérer les éléments de ton espace candidat. Un nouveau numéro de dossier Parcoursup te sera tout de même attribué. Comme le précise la FAQ Parcoursup, « cette possibilité est donnée une seule fois, au moment de l’inscription sur Parcoursup ».

Vérifie ensuite ou renseigne tes coordonnées : adresse postale complète et numéro de téléphone. Tu pourras recevoir des SMS en cours de procédure sur le numéro indiqué.

Cordonnées Inscription Parcoursup

À l’étape suivante, saisie les informations concernant tes représentants légaux : lien de parenté, identité, catégorie socio-professionnelle, coordonnées, téléphone, etc. Au cours de la procédure Parcoursup, tes représentants légaux seront aussi informés par e-mail ou par téléphone des échéances ou encore des réponses Parcoursup.

Représentants Inscription Parcoursup

Vérifie ou renseigne ton statut de boursier. Un module te permettra de faire une simulation de bourses de l’enseignement supérieur. Tu auras besoin de la déclaration de revenus de ta famille de l’année précédente.

Si tu es lycéen boursier et que cette information n’est pas automatiquement renseignée dans ton dossier, rapproche-toi de ton établissement pour qu’il modifie l’information avant le 2 avril 2025. Là encore, comme le précise Parcoursup, “cette information est importante car conformément à la loi, des places sont priorisées sur Parcoursup pour les lycéens boursiers dans la plupart des formations, y compris les formations sélectives.”

Statut Boursier dossier / Inscription Parcoursup

Si tu as des besoins spécifiques (liés à un handicap ou un trouble invalidant) nécessitant des aménagements particuliers selon ta situation, tu peux l’indiquer dans ton dossier en remplissant une fiche de liaison. S’il est possible de renseigner cette rubrique lors de la création de ton dossier, tu as jusqu’au 2 avril 2025 pour le faire.

Ce document n’est pas pris en compte lors de l’examen de tes vœux Parcoursup. En effet, les formations n’y auront pas accès. Seule la commission académique d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) de ton rectorat aura connaissance de ces informations, si tu décides de la saisir pour demander un réexamen de ta candidature.

Besoins spécifiques – Inscription Parcoursup

La dernière étape pour renseigner ton profil est de préciser si tu es ou non sportif ou sportive de haut niveau.

Une fois ces différentes rubriques remplies, tu auras finalisé ton profil Parcoursup. L’étape suivante concerne ta scolarité.

Dossier Parcoursup : ma scolarité

Comme indiqué précédemment, si tu réalises ton inscription Parcoursup avec ton numéro INE, numéro OCEAN, ou si tu récupères ton dossier de l’année dernière (candidats en réorientation), alors cette partie de ton dossier Parcoursup sera déjà pré-remplie. Il sera tout de même utile de vérifier toutes les informations. En cas d’erreur, signale-le à ton établissement pour qu’il puisse faire les corrections nécessaires avant le 2 avril 2025.

Si tu t’inscris sans numéro INE, tu devras saisir tous les champs obligatoires.

“Ma Scolarité” est une rubrique très importante de ton dossier Parcoursup. En effet, on y retrouve ton parcours scolaire des 6 dernières années, tes spécialités et options suivies, ainsi que tes résultats du bac et tes bulletins scolaires.

Inscription Parcoursup – Rubrique Ma scolarité

Si tu peux vérifier les informations pré-remplies dès ton inscription Parcoursup, tu pourras aussi y revenir plus tard (avant le 2 avril 2025).

En cas d’oubli : comment récupérer son mot de passe ou son numéro de dossier Parcoursup ?

Inscription Parcoursup : mes activités

Si le dossier Parcoursup renseigne ton parcours et tes résultats scolaires, tu vas pouvoir également en dire un peu plus sur ta personnalité dans la rubrique “Mes activités“.

En effet, tu vas pouvoir renseigner la rubrique “Activités et centres d’intérêts” pour parler de tes expériences professionnelles et personnelles ou encore valoriser des compétences extrascolaires. Cette rubrique est facultative. Néanmoins, il est vivement conseillé de bien la travailler.

Rubrique activités et centres d’intérêt – Inscription Parcoursup

Comme pour la section précédente, il n’est pas obligatoire de remplir la partie “Activités et centre d’intérêts” dès ton inscription. Tu pourras la compléter plus tard … enfin le 2 avril 2025 (23h59 heure de Paris, date de fin de validation des dossiers Parcoursup.



Une fois toutes ces parties renseignées, tu auras finalisé ton inscription Parcoursup 2025. Clique bien sur « Finaliser mon inscription ».

Validation Inscription Parcoursup

Tu as maintenant toutes les cartes en main pour aborder sereinement ton inscription Parcoursup 2025. Respecte bien le calendrier Parcoursup et anticipe les différentes choses que tu auras à faire tout au long de la procédure.