Qu’est ce que les crédits ECTS ? A quoi servent-ils ?

Publié le 31 juillet 2024 • Mis à jour le 31 juillet 2024 • Marie-Lou Cauzit

L’espace européen de l’enseignement supérieur, mis en place dans le cadre du processus de Bologne, permet aux étudiants des pays partenaires de suivre pendant quelques mois des cours ou de faire un stage dans des universités étrangères, et que ces mois passés soient reconnus dans la validation de leur diplôme. Cette validation est possible grâce aux crédits ECTS. On t’explique tout dans cet article.