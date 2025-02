Semaine des Cordées de la réussite du 3 au 8 février 2025 : un tremplin pour ton avenir

À l’initiative d’Élisabeth Borne, ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et de Philippe Baptiste, ministre auprès d’Élisabeth Borne, chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, la Semaine nationale des Cordées de la réussite se déroule du 3 au 8 février 2025. Qu’est-ce que les Cordées de la réussite ? Qui peut y participer ? De quel accompagnement peux-tu bénéficier ? Récap ici.

Les Cordées de la réussite, qu’est-ce que c’est ?

Les Cordées de la réussite sont un dispositif mis en place pour accompagner les élèves du collège et du lycée vers l’enseignement supérieur ou l’insertion professionnelle. Lancées en 2008, elles ont pour but de réduire les inégalités sociales et géographiques en aidant les jeunes à se projeter dans un parcours d’études ambitieux.

Concrètement, les Cordées offrent un accompagnement continu sous différentes formes :

Tutorat et mentorat assurés par des étudiants en études supérieures,

assurés par des étudiants en études supérieures, Actions collectives comme des visites d’universités, des rencontres avec des professionnels ou des ateliers de développement personnel,

comme des visites d’universités, des rencontres avec des professionnels ou des ateliers de développement personnel, Soutien scolaire et méthodologique pour renforcer les compétences académiques.

Chaque Cordée repose sur un partenariat entre un établissement de l’enseignement supérieur (université, grande école, IUT, etc.) et un ou plusieurs collèges ou lycées. Ce programme permet aux élèves de mieux comprendre les attentes du monde étudiant et professionnel et de gagner en confiance pour oser des études longues ou ambitieuses.

Qui peut en bénéficier ?

Les Cordées de la réussite s’adressent en priorité aux élèves qui peuvent rencontrer des freins dans leur parcours scolaire en raison de leur environnement. Cela concerne :

Les collégiens et lycéens des quartiers prioritaires, où l’accès à l’information sur les études supérieures et les opportunités professionnelles peut être plus limité.

Les élèves en zone rurale ou isolée, qui n’ont pas toujours un accès direct aux grandes écoles ou aux universités.

Les lycéens professionnels et technologiques, qui souhaitent découvrir des perspectives d’études supérieures adaptées à leur profil.

En 2025, les Cordées comptent 1 000 dispositifs actifs, mobilisant plus de 3 600 établissements scolaires et 22 000 étudiants engagés comme tuteurs ou mentors. Grâce à cette dynamique, 162 000 élèves bénéficient aujourd’hui d’un accompagnement personnalisé pour construire leur avenir.

Une semaine des Cordées de la réussite pour mettre en lumière ce dispositif

Chaque année, une semaine spéciale est organisée pour valoriser les actions menées par les établissements et encourager encore plus d’élèves à rejoindre les Cordées. En 2025, la Semaine nationale des Cordées de la réussite se déroule du 3 au 8 février.

Pendant ces six jours, de nombreuses activités sont prévues partout en France :

Journées portes ouvertes dans les établissements partenaires,

Rencontres avec des étudiants mentors et des professionnels,

Ateliers d’orientation et de développement personnel,

Conférences et témoignages d’anciens élèves des Cordées ayant réussi leur parcours.

C’est l’occasion idéale pour découvrir concrètement le dispositif, échanger avec des étudiants qui ont suivi ce parcours et trouver des réponses à tes questions sur l’orientation.

Un accompagnement pour booster tes ambitions

Les Cordées de la réussite ont un objectif clair : t’aider à aller plus loin dans ton parcours scolaire et professionnel. En rejoignant une Cordée, tu bénéficies :

D’un réseau d’entraide, avec des étudiants et des professionnels prêts à partager leurs expériences,

D’un suivi personnalisé, pour répondre à tes doutes et t’aider à surmonter les difficultés scolaires,

D’une meilleure visibilité sur ton avenir, en découvrant des formations et des métiers auxquels tu n’avais peut-être pas pensé.

Tu hésites encore à poursuivre des études après le bac ? Tu as peur de ne pas avoir le niveau pour intégrer une école ou une université ? Grâce aux Cordées, tu n’es plus seul(e) face à ces questions. Le programme est conçu pour t’encourager à viser plus haut et à croire en tes capacités.

Un atout pour ton dossier Parcoursup

L’un des grands avantages des Cordées de la réussite, c’est que ta participation peut être un véritable plus sur ton dossier Parcoursup. En effet, 40 % des formations supérieures tiennent désormais compte de l’engagement des lycéens dans ce dispositif.

Quelques chiffres :

95,6 % des lycéens ayant signalé leur participation aux Cordées ont reçu une proposition d’admission sur Parcoursup en 2024.

Leur taux d’admission est supérieur de 2,8 points par rapport aux autres candidats.

Si tu souhaites mettre toutes les chances de ton côté pour intégrer la formation de ton choix, t’engager dans une Cordée peut être une vraie opportunité. En plus de t’apporter un accompagnement tout au long de ton parcours scolaire, cela montre aux recruteurs de l’enseignement supérieur que tu es motivé et investi dans ton orientation.

Comment intégrer une Cordée de la réussite ?

Si tu veux en savoir plus sur les événements organisés dans ta région ou t’inscrire dans une Cordée, rends-toi sur le site du Ministère de l’Éducation nationale.

Rapproche-toi aussi de ton établissement scolaire !