Comment créer son compte Parcoursup et remplir son dossier candidat ?

Pour savoir à quoi t’attendre à partir du 15 janvier 2025, digiSchool t’a préparé un tuto pour créer ton compte Parcoursup. Numéro INE, documents utiles, première connexion Parcoursup et onglets à renseigner. On t’explique tout pour remplir ton dossier candidat.

Créer son compte Parcoursup n’est pas très compliqué, car il faut suivre les étapes pas à pas. Il te faudra néanmoins un peu de patience. Prends bien le temps de lire chaque information demandée et n’attends pas la dernière minute pour faire tes démarches.

Inscription Parcoursup dès le 15 janvier 2025

Pour t’inscrire sur Parcoursup, tu as besoin d’une adresse e-mail valide que tu consultes régulièrement. En effet, c’est sur cette adresse que seront envoyées les diverses notifications en cours de procédure. C’est aussi cette adresse qui te servira de login de connexion Parcoursup.

Tu auras aussi besoin de ton numéro INE (Identifiant National Élève). Si tu es scolarisé en terminale ou que tu prépares ton bac au CNED en classe règlementée, tu le trouveras sur tes bulletins scolaires ou le relevé de tes notes du bac. Si tu étudies dans un lycée agricole, on va parler du numéro INAA.

Les candidats libres auront, quant à eux, besoin de leur numéro OCEAN (numéro d’inscription au bac).

Si tu n’as ni numéro INE, ni INAA, ni numéro OCEAN, tu pourras cocher la case “je n’ai pas d’INE” et poursuivre la création de ton compte Parcoursup.

Sur ce sujet : où trouver son numéro INE ?

Une fois ton inscription effectuée sur la plateforme, tu reçois ton numéro de dossier Parcoursup et tu paramètres ton mot de passe. Deux identifiants qu’il est impératif de conserver tout au long de la procédure Parcoursup.

➜ Retrouve ici un article complet sur l‘inscription Parcoursup.

Crée ton compte Parcoursup étape par étape

Avec ton numéro de dossier Parcoursup et ton mot de passe, tu peux te connecter à ton espace candidat sur www.parcoursup.gouv.fr et donc remplir ton dossier Parcoursup.

Tu peux te munir des documents suivants :

ton relevé de notes du bac ;

le dernier avis d’imposition de tes parents. Il sera utile si tu demandes une CPGE avec internat ou si tu veux effectuer une simulation d’attribution de bourse.

Comment faire ? J’ai perdu mes identifiants Parcoursup

Première connexion sur Parcoursup

C’est lors de ta première connexion sur Parcoursup que te sera attribué ton numéro de dossier. Tu pourras ensuite créer ton mot de passe personnel. Selon les recommandations de la CNIL, celui-ci doit faire 8 caractères (3 des 4 types de caractères suivants : majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux). Garde précieusement ces deux informations pour la suite de la procédure.

En te connectant pour la première fois sur ton espace candidat, tu verras également que certaines informations sont déjà préremplies dans les rubriques “Inscription” et “Scolarité“. Il est important que tu vérifies et que tu corriges au besoin les informations renseignées dans chaque onglet.

Vérifie bien aussi toutes les informations pré-renseignées sur ta scolarité : options suivies ou langues étudiées par exemple. Un champ “Éléments liés à la scolarité” te permet d’apporter des précisions à ton dossier scolaire si cela te semble utile (liées à ta situation personnelle ou à tes résultats une année spécifique par exemple).

Les différentes rubriques du dossier Parcoursup

Ton dossier Parcoursup est composé de trois grandes rubriques.

Mon profil

Tu retrouves dans “Mon profil” les informations liées à ton état civil, tes coordonnées et ceux de tes parents (ou représentants légaux). C’est dans cette rubrique que tu renseignes aussi si tu es boursier ou si tu as des besoins spécifiques. On parle ici d’une incapacité ou d’un handicap, mais aussi si tu es sportif de haut niveau.

C’est aussi dans cette partie que tu renseignes tes activités et tes centres d’intérêt. C’est une section de ton dossier Parcoursup à ne pas négliger, car tu vas pouvoir parler de toi, de tes engagements, de tes diverses expériences, sans liens avec tes résultats scolaires.

Activités et centres d’intérêt Parcoursup

Ma scolarité

Dans la partie “Ma scolarité” de ton dossier Parcoursup, tu vas retrouver les éléments d’informations liées à tes dernières années scolaires. Les établissements fréquentés, les options suivies, etc.

Tu pourras même préciser dans un champ libre des informations particulières liées à ton année scolaire : séjour à l’étranger, longue maladie, problème personnel qui pourrait expliquer une absence de notes par exemple.

Dossier Parcoursup : rubrique Ma scolarité

Tu vas aussi dans cet onglet renseigner tes notes du bac et tes résultats scolaires. C’est la partie de ton dossier Parcoursup dédiée à tes résultats académiques. Tu dois donc bien vérifier les informations saisies, car les formations regardent cette partie lors des sélections.

Mes vœux

C’est dans la rubrique “Mes Vœux” que tu vas retrouver les vœux formulés entre le mercredi 15 janvier et le jeudi 13 mars 2025.

Un tableau de bord t’indique le nombre de vœux déjà saisis. Pour rappel, tu peux saisir jusqu’à 10 vœux et 20 sous-voeux sous statut étudiant et 10 vœux en apprentissage.

C’est également dans cette partie de ton dossier candidat que tu vas retrouver le détail des vœux formulés, dans l’onglet “Vœux”.

Voeux Parcoursup – dossier candidat

C’est dans cette section que tu vas aussi pouvoir demander une année de césure. On t’en dit plus sur cette année sabbatique étudiante ici et aussi renseigner l’onglet ma préférence. Cet onglet sera utile à la CAES pour t’aider à trouver une formation.

Préférences et autres projets Parcoursup

Calendrier Parcoursup 2025 : rappel des étapes

dates Parcoursup 2024

Dès le 18 décembre 2024, tu vas consulter les formations post-bac proposées pour la rentrée 2025. La carte des formations Parcoursup te permettra de rechercher les formations par diplôme, par zone géographique, etc.

Du 15 janvier au 13 mars 2025, tu t’inscris sur Parcoursup et tu formules tes vœux. Après le 13 mars, tu ne pourras plus ajouter de vœux, mais en supprimer si tu ne souhaites finalement pas candidater.

N’oublie pas de confirmer chaque vœu formulé, saisir les pièces demandées ainsi que ton projet de formation motivé.

➜ Conseils et exemples pour rédiger ta lettre de motivation Parcoursup

Tu dois valider ton dossier Parcoursup avant le 2 avril 2025, 23 h 59 heure de Paris. Après cette date, tes candidatures ne seront pas transmises aux formations.

Il faudra attendre le 11 juin 2025 et le début de la phase complémentaire Parcoursup pour pouvoir reformuler des vœux.