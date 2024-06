Conservation des notes du bac : repasser le bac tout en gardant certaines notes

Si lors du premier passage de ton baccalauréat tu as obtenu des notes supérieures ou égales à 10/20, tu pourras demander la conservation de certaines de ces notes du bac. Alors, lorsque tu te représenteras à l’examen, tu n’auras donc pas à repasser les épreuves des matières concernées. Mais attention ; avec le nouveau bac qui se compose d’épreuves terminales et de contrôle continu, ce n’est pas possible dans toutes les matières.

Qui peut demander la conservation de ses notes du bac ?

Que tu passes un baccalauréat général ou technologique, tu peux demander la conservation des notes du bac après un échec à l’examen. Une possibilité offerte à la fois aux candidats scolaires comme aux candidats individuels, aussi appelés candidats libres, ou candidats non-scolaires.

Attention : si tu as la possibilité de conserver tes notes, mais que tu n’en fais pas la demande lors de ton inscription à une nouvelle session du bac, tu ne pourras plus en bénéficier. Tu devras alors repasser les épreuves, même celles auxquelles tu avais obtenu de bons résultats.

De la même façon, si tu renonces au bénéfice de tes notes lors d’une session du bac, cette décision est définitive. Ainsi, seules les notes que tu obtiendras après seront prises en compte pour la délivrance de ton diplôme.

En revanche, si tu fais le choix de conserver une ou plusieurs de tes notes, tu repasseras uniquement les autres épreuves.

Comment demander la conservation des notes du bac ?

Pour demander à garder certaines de tes notes obtenues au bac, tu dois faire une demande auprès de la Direction des Examens et des Concours (DEC). Adresse-toi à celle de ton académie d’inscription.

Si tu ne sais pas de quelle académie tu dépends

A savoir : lorsque tu demandes la conservation de tes notes du bac, tu ne pourras pas avoir de mention au baccalauréat, même si ta moyenne finale le permet.

Quelles notes peux-tu conserver ?

Les modalités et durée de conservation des notes du bac sont différentes pour les épreuves terminales et les notes de contrôle continu.

Les épreuves anticipées de français (EAF)

Si tu te représentes au bac l’année suivant ton échec, tu pourras demander à conserver tes notes d’épreuves de français, qu’elles soient inférieures ou supérieures à 10/20.

Si en revanche tu dépasses ce délai d’un an, seules les notes supérieures ou égales à 10/20 pourront être conservées, dans la limite de 5 sessions après la première présentation à l’examen.

Conservation des notes du bac aux épreuves terminales

Tu peux également demander à conserver tes notes du bac obtenues lors des épreuves terminales. Attention tu ne pourras conserver que tes résultats d’épreuves du premier groupe, c’est à dire les notes obtenues avant les rattrapages.

On parle ici de :

la philosophie

les deux enseignements de spécialité

le Grand Oral

Seules les notes supérieures ou égales à 10/20 peuvent être conservées, dans une limite de 5 ans.

Les notes de contrôle continu

La conservation des notes de contrôle continu pour les candidats scolaires et les candidats libres diffère légèrement. Voici donc les modalités selon les cas de figure.

Pour rappel les enseignements du contrôle continu sont les suivants :

L’histoire-géographie

L’enseignement scientifique (voie générale)

Les mathématiques (voie technologique)

La langue vivante A

La langue vivante B

L’enseignement moral et civique

L’éducation physique et sportive

La spécialité (suivie uniquement en première)

les options choisies par le candidat

Si tu redoubles ta terminale ou que tu reprends ton cursus après une interruption de maximum 1 an, tu conserves automatiquement tes notes de contrôle continu obtenues lors de ton année de 1re. En revanche, seules tes nouvelles moyennes de ta nouvelle année de terminale seront prises en compte.

Si tu ne repasses pas le bac dans l’année qui suit ton échec à l’examen, alors “les notes de contrôle continu de la classe de première ne sont pas conservées et le candidat est alors dispensé de présenter des notes de contrôle continu au titre de l’année de première”. C’est ce que précise le site éduscol.

Les candidats libres conservent quant à eux les notes obtenues lors des épreuves ponctuelles passées l’année précédente sur le programme de 1re. Seules les notes obtenues lors de la nouvelle session d’examen en épreuves ponctuelles compteront pour l’évaluation de terminale.

La moyenne finale pour l’admission à l’examen du bac est basée sur les notes conservées et les notes nouvellement obtenues.

À noter :

Bac général et technologique : si tu souhaites conserver certaines de tes notes, tu ne pourras pas prétendre à une mention. En revanche, si tu es candidat et que tu es présentes un handicap, tu pourras être éligible à l’obtention d’une mention.

si tu souhaites conserver certaines de tes notes, tu ne pourras pas prétendre à une mention. En revanche, si tu es candidat et que tu es présentes un handicap, tu pourras être éligible à l’obtention d’une mention. Bac professionnel : si tu souhaites conserver certaines de tes notes, tu pourras prétendre à une mention.

Pour rappel, les mentions obtenues à l'issue du baccalauréat sont les suivantes :