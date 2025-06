Spécialité mathématiques : programme et évaluations au bac 2025 (en 1re et terminale)

En métropole, les épreuves écrites du bac 2025 se dérouleront le lundi 16 juin pour l’épreuve de philo et entre le mardi 17 et le jeudi 19 juin pour les épreuves de spécialité. digiSchool se mobilise pour te mettre à disposition tous les sujets et les corrigés des épreuves phares de cette session 2025 du baccalauréat, en voie générale et en voie technologique.