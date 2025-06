Tu sors à peine de ton épreuve écrite de français et tu te demandes si tu as réussi ? Découvre dès maintenant les sujets officiels corrigés des voies générale et technologique ! En attendant, on te souhaite bon courage pour la suite de tes épreuves anticipées.

Sujet bac français 2025 et corrigé en voie générale

Sujet bac français 2025

L’épreuve écrite de français au bac, dure 4 heures, est notée du 20 points et affiche un coefficient 5.

Pendant celle-ci, tu as dû choisir un des deux sujets proposés, à savoir : la dissertation ou le commentaire de texte.

À noter : la dissertation et le commentaire de texte appartiennent à deux genres différents, parmi le roman, la littérature d’idées, la poésie et le théâtre.

La dissertation (20 points)

La dissertation porte sur une œuvre que tu as étudiée pendant ton année de première. L’objectif est de construire une réflexion répondant au sujet que l’on te donne en t’appuyant sur l’œuvre intégrale et d’autres références littéraires. Tu devais donc analyser le sujet afin d’en retirer une problématique puis organiser ta réflexion en différentes parties argumentées et illustrées par des exemples.

Parmi les trois sujets proposés, tu devais donc « choisir » celui correspondant à l’œuvre que tu as étudiée.

Sujet A

L’œuvre : Pierre Corneille, Le Menteur

Le parcours : Mensonge et comédie

La problématique : selon vous, dans la comédie Le Menteur, l’art du mensonge est-il toujours maîtrisé ?

Sujet B

L’œuvre : Alfred de Musset, On ne badine pas avec l’amour

Le parcours : les jeux du cœur et de la parole

La problématique : les personnages s’affrontent-ils sérieusement dans On ne badine pas avec l’amour ?

Sujet C

L’œuvre : Nathalie Sarraute, Pour un oui ou pour un non

Le parcours : théâtre et dispute

La problématique : un critique remarque que, dans Pour un oui ou pour un non, “le dialogue est toujours, en fin de compte, un jeu dans lequel tous les coups sont permis.” Cette citation éclaire-t-elle votre lecture de la pièce ?

Le commentaire de texte (20 points)

Le commentaire de texte porte sur l’extrait d’une œuvre jamais étudiée en classe.

Le but de cet exercice est de montrer les effets que produit le texte sur le lecteur et quels procédés littéraires à utiliser l’auteur pour y parvenir. En somme, tu devais analyser en quoi la forme (procédés et style d’écriture) accompagne et accentue le fond (sens du texte).

Sujet

Objet d’étude : le roman et le récit du Moyen âge au XXIe siècle

Texte à commenter : Jules BARDEY D’AUREVILLY, L’ensorcelée, extrait du chapitre 1, 1854

Corrigé bac français 2025

Voie techno : sujets bac français et corrigés

Sujet bac de français 2025

L’épreuve écrite de français (coefficient 5), dure 4 heures et est notée sur 20.

Durant celle-ci, tu as dû traiter un des deux sujets proposés, à savoir : le commentaire de texte ou la contraction de texte suivi d’un essai.

Le commentaire de texte (20 points)

Le commentaire de texte est une analyse dans laquelle tu dois organiser tes interprétations. Pour t’aider à trouver un angle intéressant, tu pouvais t’appuyer sur les pistes de réflexions données dans le sujet. L’objectif étant d’éviter à tout prix de paraphraser le texte et de trouver un vrai fil conducteur.

Sujet

Objet d’étude : la poésie du XIXe siècle au XXIe siècle

L’œuvre : Richard Rognet, Élégies pour le temps de vivre, 2012.

Sujet du commentaire : commentez le poème de Richard Rognet et prêter plus particulièrement attention à l’évocation lyrique de la nature et au va-et-vient entre le souvenir d’hier et l’attente de demain.

La contraction de texte (10 points) et l’essai (10 points)

Chaque année, la contraction de texte et l’essai portent sur l’objet d’étude « Littérature d’idées ».

Ici, tu devais « choisir » l’un des trois sujets, en fonction de l’œuvre et du parcours que tu as étudiés pendant l’année de première.

D’un côté, la contraction est un résumé du texte. L’objectif est de faire une reformulation concise, car tu as un nombre de mots limités. Pour cela, il fallait dégager les lignes directrices du texte et garder uniquement l’essentiel sans rentrer dans les détails.

D’un autre côté, l’essai est un exercice argumentatif qui répond à la problématique posée. Pour cela, tu devais convaincre le correcteur en t’appuyant sur des arguments illustrés par des exemples issus de ta culture générale et littéraire.

Sujet A

L’œuvre : Rabelais, Gargantua, chapitre XI à XXIV

Le parcours : la bonne éducation

La contraction de texte : Martine Fournier, “Apprendre tout au long de la vie”, Éduquer et former, 2016.

La problématique de l’essai : une bonne éducation amène-t-elle à apprendre tout au long de sa vie ?

Sujet B

L’œuvre : La Bruyère, Les Caractères, livre XI “De l’Homme”

Le parcours : peindre les Hommes, examiner la nature humaine

La contraction de texte : Jean-François Dortier, “Empathie et bienveillance”, Sciences humaines, 2017.

La problématique de l’essai : pour bien peindre les hommes, faut-il les considérer avec empathie ?

Sujet C

L’œuvre : Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne

Le parcours : écrire et combattre pour l’égalité

La contraction de texte : Françoise Nyssen, discours prononcé à l’occasion du comité ministériel pour l’égalité entre les hommes et les femmes dans la culture et la communication, 7 février 2018.

La problématique de l’essai : la littérature et la culture peuvent-elles montrer la voie pour combattre les inégalités ?

Corrigé bac de français 2025

Maintenant que l’écrit est terminé, à toi de jouer maintenant et de tout donner pour l’oral du bac de français. La date de ta convocation est fixée par ton académie, entre le 23 juin et le 4 juillet au plus tard. On t’a préparé un récap de ce qui t’attend pour cette épreuve de 20 minutes devant un examinateur.

