Bac de philosophie : quels sujets pour 2025 ?

Quels sujets peuvent tomber en philosophie au bac 2025 ? Les dates de la session 2025 de l’épreuve de philosophie sont disponibles : le bac se déroule en mi-juin 2025 en France métropolitaine ! Les sujets probables de philosophie du bac 2025 sont là pour t’aider à savoir par où commencer dans tes révisions et optimiser tes chances de décrocher une super note. Retrouve les conseils de notre équipe pédagogique et évite les erreurs à commettre le jour J de l’épreuve !

Comment réviser efficacement l’épreuve de philo au bac ? Comment rédiger une bonne dissertation de philo ? Pour que tu saches comment bien réviser et que tu trouves les réponses à tes questions, cet article peut t’aider ! Entre des astuces, outils, conseils et les sujets probables de philosophie du bac 2024, notre équipe pédagogique aidée par l’IA a regroupé ses connaissances pour te donner les éléments nécessaires pour de bonnes révisions et réussir l’épreuve de philo.

Pour t’entraîner, n’hésite pas à également utiliser des annales corrigées de philo, c’est idéal pour une bonne mise en situation de l’épreuve. Grâce à tous ces éléments tu sauras comment gagner facilement des points au bac : alors, c’est parti !

Les sujets probables de philosophie en voie générale au bac 2025

Comment connaître les sujets probables pour le bac de philo 2025 ? Deux types de sujets peuvent tomber : tout d’abord, il y a toujours les grands classiques de la philosophie, qui sont écrits de manière « directe » avec la notion présente de manière « brute » dans le sujet ; et puis, il y a les sujets dont la notion est amenée de manière « indirecte », plus « transversale » (c’est-à-dire que la notion n’est pas explicite).

De plus, il faut avoir en tête que les sujets déjà sortis l’année précédente ne retombent pas, en règle générale, l’année qui suit : du moins, cela ne s’est encore jamais produit.

Attention : il ne faut impérativement pas faire d’impasse ! Ce n’est pas parce qu’un sujet ne tombe pas deux années de suite, que la notion traitée ne peut pas être présente chaque année.

Sujets très probables

Sujets probables

Sujets peu probables

Les notions incontournables à connaître en philosophie pour le bac général sont celles liées à notre existence d’êtres humains (la conscience, la morale, regroupant des thèmes comme l’inconscient, le bonheur, le devoir) ; tout comme celles en rapport avec notre façon de percevoir le monde qui nous entoure (la nature, la vérité).

Voir aussi : Les sujets probables de toutes les matières du bac 2025

Conseils pour bien réviser le bac de philo en terminale générale

Quel est le meilleur conseil pour réussir son épreuve de philo ? Il ne faut jamais privilégier le contenu philosophique aux dépens de la méthode. Il faut absolument connaître la méthodologie de la dissertation et celle de l’explication de texte, pour avoir des points au bac de philo. Mais il faut, bien sûr, avoir également un certain contenu philosophique pour créer un propos propre à la matière !

Pour bien préparer son épreuve de philo, il faut : relire les corrigés fournis en classe par le professeur et analyser, sur chacune des copies rendues, les points forts et les points faibles, pour travailler dessus. N’hésite pas à régulièrement réviser, tout au long de l’année ! Essaie d’aborder les devoirs et examens de préparation (par exemple, le bac blanc) réalisés en classe, comme des étapes clés dans ton travail de préparation au bac. De plus, pour bien optimiser tes révisions, il faut n’avoir oublié aucun thème ! Les impasses sont donc à bannir, même si certains sujets risquent de plus tomber que d’autres.

Il y a trois moyens de gagner facilement des points en philosophie :

Tout d’abord, la manière d’écrire et de structurer son devoir est très importante : ceci reflète une certaine clarté intérieure. Il est agréable de corriger des copies très organisées : le correcteur peut lire de manière fluide et ne pas se perdre ; Ensuite, maîtrise bien tes références et attention à l’orthographe des noms des philosophes : c’est mauvais signe une copie sans aucun philosophe ou avec des fautes dans leur nom. Cela envoie un signal déroutant : celui que le cours n’a pas été pris au sérieux, alors qu’il s’agit d’une matière toute nouvelle à découvrir ! Enfin, sois lucide quant au sujet : en effet, lire et analyser correctement un sujet donne des points, d’entrée de jeu ! Une bonne problématique et une amorce dans le vif de la question posée, montrent qu’une analyse correcte et juste a eu lieu : ce qui crée un excellent début de copie.

Attention aux erreurs fréquentes dans cette matière ! Il y en a une très souvent réalisée : celle qui consiste à penser que l’explication de texte est plus simple à travailler car on a tous les éléments sous les yeux. Or, l’explication de texte est sans doute l’épreuve la plus difficile en comparaison des sujets de dissertation ! Elle suppose une grande finesse de lecture et la capacité à analyser le texte via trois prismes : il faut savoir analyser le lexique propre à l’auteur ou l’autrice, prendre en compte son monde conceptuel pour bien cerner le texte et, pour finir, savoir restituer le texte dans l’histoire de la philosophie.

Tu sais que le bac de philo n’a plus de secrets pour toi et que tu sais répondre aux divers sujets, lorsque ceux-ci ne te laissent plus sans voix : ta préparation à cet examen est achevée si tu as quelque chose à dire de manière un peu philosophique face au sujet !

Philo bac techno : les sujets probables

Bac technologique 2025 : voici notre sélection des sujets probables pour la philosophie ! Les sujets susceptibles de tomber au bac de philo voie technologique ont été sélectionnés à l’aide de trois critères :

l’importance de la notion au sein du programme de terminale techno en philosophie, la valeur actuelle de la notion : c’est-à-dire, des éléments d’actualité qui auraient tendance à faire réfléchir dessus, l’occurrence de cette notion au bac et depuis combien de temps elle n’est pas tombée (rarissime que des sujets tombent, par exemple, trois fois de suite !).

Sujets très probables

Sujets probables

Sujets peu probables

En plus des pronostics des sujets du bac de philo techno, tu peux t’entraîner avec nos annales !

Bac techno : conseils pour réviser la philo

Quelles sont les notions à connaître en philo ? Le programme de terminale technologique, contrairement au programme de terminale générale, compte très peu de notions : il a, ainsi, retenu que les notions incontournables. Les sept notions au programme dessinent donc les contours à connaître de cette matière !

Pour bien préparer tes révisions avant le jour J de l’épreuve de philosophie, il faut travailler avec régularité : des fiches de révisions à réaliser dès lors qu’un cours sur une notion est achevé, des entraînements fréquents quant aux deux exercices (la dissertation et l’explication de texte ne s’abordent pas du tout de la même façon et ont chacune leurs règles), des auteurs à connaître, etc. Il y a une double exigence pour préparer correctement ton épreuve de philo : la méthodologie (connaître ce qu’on attend dans chacun des exercices, au point d’avoir des automatismes) et le contenu (c’est un mythe de penser qu’aucune référence n’est nécessaire en philosophie, les philosophes sont indispensables pour mener à bien une réflexion digne de ce nom en terminale).

Pour t’aider à réussir, voici quelques conseils :

Tu dois connaître, sur le bout des doigts, la dissertation comme l’explication de texte : pour ceci, rien de mieux que de connaître les codes à appliquer dans la rédaction. Pour ce faire, retrouve des cours à ce sujet et entraîne-toi avec des annales pour mettre en application !

Ne décide pas à l’avance ce que tu choisiras de traiter le jour J car tout va dépendre du sujet et il faut se donner le maximum de choix. Le but dans chacun des exercices est de retracer la logique d’un raisonnement, qu’il s’agisse de son raisonnement à soi (dans la dissertation) ou de celui d’un autre (en explication de texte).

Tu sauras que ta préparation au bac de philo est achevée, quand la forme (les attentes méthodologiques) n’a plus de secret pour toi et que tu es capable d’écrire à propos de chaque notion avec distinction (plusieurs nuances et concepts) et références (plusieurs philosophes par notion) !

Voir aussi : Calcule tes notes au bac 2025 avec notre simulateur

En plus de ta maîtrise de la méthodologie pour la dissertation et l’explication de texte ; voici cinq manières de gagner des points pendant l’épreuve de philo :

Assure-toi de rendre une copie propre, aérée et structurée (il faut éviter le rendu brouillon ou le pavé informe) : le confort de lecture est très important pour mettre dans de bonnes conditions le correcteur ; Fais attention aux fautes d’orthographe ou d’inattention (on évite par, exemple, l’erreur magistrale consistant à mettre un « y » à « philosophie »… Ceci est inacceptable quand on a passé des mois à suivre des cours dans cette matière. On évite aussi les fautes aux noms d’auteurs ou aux mots recopiés directement depuis le sujet…) ; Arbore un lexique divers et varié avec des mots philosophiques et des distinctions permettant de mettre en œuvre une pensée nuancée (maîtriser, à cet égard, ce qu’on appelle des « concepts ») ; Ne pas faire d’erreur dans les attentes méthodologiques (bien faire une introduction, un développement avec parties et sous-parties, une conclusion, etc.) ; Aie un minimum de culture philosophique (connaître la pensée de quelques auteurs).

L’erreur fréquente à ne pas commettre pendant le bac de philo 2025 est la suivante : sache que l’explication de texte suppose une maîtrise bien plus poussée de la philosophie que l’exercice de dissertation ! Parce que s’immiscer dans l’univers de pensée des autres est bien plus difficile que penser par soi-même : l’erreur la plus fréquente des élèves, en philosophie, est donc de considérer que commenter un texte est plus facile, parce que tout est déjà là, sous les yeux du candidat. Il n’en est rien et, malgré les questions accompagnant le texte, le correcteur en attendra davantage que pour la dissertation !

Pour une complémentarité dans tes révisions, fonce voir notre chaîne YouTube Lycée by digiSchool ! Tu y trouveras une playlist entière consacrée au programme de philosophie.