Le top 10 des applications pour améliorer son orthographe

Tu cherches une application d’orthographe pour améliorer ton niveau et éviter de faire des fautes ? Voici notre top 10 des meilleures applications pour progresser en orthographe.

SOMMAIRE

1 – digiSchool

Avec plus de 5000 questions et plus de 1000 cours, digiSchool est reconnue pour être une des meilleures applications pour améliorer son orthographe.

Plus de 98 % des utilisateurs sont satisfaits et ont obtenu des résultats en seulement quelques semaines. Les exercices sont ludiques et les cours sont réalisés par une professionnelle du français. Les contenus sont également validés par le comité d’experts du Projet Voltaire.

Tu y retrouveras notamment :

des dictées et des flashcards pour mieux apprendre ;

des quiz et des cours rédigés par une professionnelle de l’orthographe ;

des contenus qui s’adaptent à tous les niveaux ;

des statistiques pour suivre votre progression.

2 – Projet Voltaire

L’appli d’orthographe Projet Voltaire est également très utilisée pour améliorer son niveau et éviter les fautes.

Elle propose des niveaux classés par difficulté pour apprendre progressivement et suivre son évolution à l’aide de statistiques.

3 – Orthofolie

Orthofolie compte aussi parmi les meilleures applications pour éviter les fautes d’orthographe. En effet, sous la forme d’un jeu, elle propose d’écrire le plus vite possible un maximum de mots sans faire d’erreur. Vous pouvez ensuite monter de niveau et participer à des dictées de mots encore plus poussées !

4 – Dictée de mots

Même si elle est plus destinée aux élèves de primaires, l’application dictée de mots peut aussi convenir aux plus âgés. En fonction de votre niveau, elle propose des dictées de mots plus ou moins complexes avec des corrections détaillées pour comprendre ses erreurs.

5 – Dr French

Dr French est une application d’orthographe et de grammaire qui permet d’apprendre grâce à un répertoire de leçons détaillées. Ici, on ne compte pas sur les exercices, mais sur des leçons et des cours pour tous les niveaux.

6 – Bescherelle

Que serait un top 10 des applications d’orthographe sans Bescherelle.

Bescherelle propose une application très bien faite pour améliorer sa connaissance de la langue française et de l’orthographe. Grâce à elle, vous allez pouvoir apprendre du vocabulaire et le mémoriser grâce à des fiches pratiques.

7 – Détecteur de fautes

L’application Détecteur de fautes s’adresse aux personnes qui cherchent à être plus attentives à leurs écrits, en proposant de corriger automatiquement leurs fautes d’orthographe. Cette application s’adresse aussi aux professionnels de la correction qui peuvent chercher confirmation auprès d’elle.

8 – Le conjugueur

La conjugaison et l’orthographe ne font qu’un ! Le conjugueur est une application dédiée aux personnes qui ne veulent plus faire de faute sur les terminaisons des verbes. Elle permet aussi de conjuguer tous les verbes français de manière autonome sans connexion Internet.

9 – Conjuquizz

Vous souhaitez améliorer votre orthographe en vous amusant ? L’application Conjuquizz permet d’apprendre la conjugaison des verbes avec des quiz et des jeux amusants qui deviennent plus difficiles en avançant dans les niveaux.

10 – Larousse

Pour finir ce top 10 des applications pour éviter les fautes d’orthographe, on vous propose Larousse. Un dictionnaire complet, qui dispose même de 9000 citations d’auteur, et de 6000 fiches pratiques pour apprendre la langue française.