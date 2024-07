Qu’est-ce que la prépa ECG (économique et commerciale voie générale) ?

Quel profil avoir pour intégrer une prépa ECG ?

Comme le nom de la prépa ECG (économique et commercial voie générale) l’indique, elle est reliée à la voie générale, et s’adresse donc uniquement aux bacheliers généraux.

Pour intégrer cette prépa, tu devras avoir suivi la spécialité mathématiques en classe de première. En effet, un enseignement mathématiques en terminale (en spécialité ou en option) est requis.

De plus, il faudra aussi que tu aies un bon niveau dans les disciplines littéraires (français, philosophie, langues et histoire-géo). Et, bien sûr, tu dois avoir un intérêt prononcé pour les sciences humaines et sociales (outre l’histoire-géo, tu dois apprécier l’économie et la géopolitique).

Concernant tes aptitudes, tu dois posséder des capacités d’argumentation et de réflexion. La rigueur et l’assiduité sont les maîtres mots, car la classe préparatoire a un rythme très intense auquel il faudra t’adapter. C’est avec un travail régulier et une excellente organisation que tu réussiras sereinement ta première année.

Le programme de la prépa EGC

La voie générale de la classe préparatoire économique et commerciale propose un tronc commun en :

lettres

philosophie

langues

histoire-géo

géopolitique du monde contemporain

De plus, tu pourras choisir entre deux options en mathématiques et en sciences humaines et sociales.

En maths, les deux options sont mathématiques appliquées et mathématiques approfondies. Aucune d’elles ne nécessite que tu aies suivi la spécialité mathématiques en terminale (l’option mathématiques complémentaires suffit). Cependant, le niveau d’abstraction et de complexité est plus poussé en mathématiques approfondies. Tu y étudieras notamment l’algèbre et les probabilités.

En sciences humaines, tu as le choix entre l’option économie, sociologie et histoire du monde en contemporain et l’option histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain. Là encore, tu n’as pas besoin d’avoir suivi un enseignement de spécialité particulier en terminale pour sélectionner la matière que tu souhaites.

Les débouchés après une prépa ECG

Plusieurs voies sont possibles, d’après le site de l’Onisep. Tu as d’abord la possibilité de passer les concours communs aux grandes écoles de commerce. Ceux-ci sont au nombre de deux :

concours Ecricome (21 écoles)

concours BCE (4 écoles)

Après la prépa ECG, d’autres écoles, qui ne sont pas des écoles de commerce, sont également accessibles. Le concours BCE te permet notamment d’accéder à trois d’entre elles :

l’ENS (école normale supérieure) de Paris-Saclay, département économie et gestion.

l’ESM (école nationale militaire) Saint-Cyr.

l’ENSAE (école nationale de la statistique et de l’administration économique) de Paris.

Mais ce n’est pas tout, puisque tu peux aussi viser certains IEP après ta première année de prépa, ou le Celsa afin d’accéder à une L3 information et communication.