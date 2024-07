Résultats SIGEM 2024 : quelles sont les écoles de commerce préférées des candidats de prépa ?

Les résultats SIGEM 2024 sont tombés vendredi 12 juillet. Quelles écoles font le plein pour la rentrée 2024 ? Quelles sont les écoles plébiscitées par les étudiants de CPGE économique voie générale (ECG), de voie technologique (ECT) et littéraires. Zoom ici.

Le SIGEM, c’est la procédure d’affectation des candidats des concours BCE et ECRICOME dans les 27 grandes écoles de commerce post-prépa. Cette année, sur les 8 828 candidats admissibles, 7 067 ont obtenu leur affectation pour la rentrée 2024

Résultats SIGEM 2024 : le top 10 du classement se maintient

Rappelons que le classement SIGEM 2024 prend en compte le nombre de “duels” gagnés entre les écoles selon les voeux d’intégration formulés par les élèves de prépa. Dans le jargon on parle de désistements croisés.

Concrètement, lors des choix d’affectation SIGEM entre le 8 et le 10 juillet, les candidats ont classé par ordre de préférence les établissements dans lesquels ils étaient classés et qu’ils souhaitaient intégrer . Lorsqu’un candidat est classé dans deux écoles, on parle de double-admis. C’est là que se présente le duel.

SIGEM 2024 : dates et étapes de la procédure

Classement SIGEM 2024

Position dans le classement

SIGEM 2024 Etablissement Evolution 1 HEC Paris – 2 Essec BS – 3 ESCP BS – 4 EDHEC BS – 5 emlyon BS – 6 SKEMA BS – 7 Audencia – 8 NEOMA BS – 9 GEM – Grenoble Ecole de Management – 10 KEDGE BS – 11 TBS Education – 12 Rennes School of Business – 13 Montpellier Business School – 14 ICN Business School +1 15 BSB – 16 Institut Mines-Télécom Business School +2 17 Excelia Business School – 18 EM Normandie +1 19 INSEEC Grande Ecole -1 20 EM Strasbourg Business School -2 21 ESC Clermont BS +1 22 ISC Paris -1 23 Brest Business School +1 24 South Champagne Business School -1 Classement SIGEM 2024

15 écoles ont encore des places

Selon les statistiques d’affectation du SIGEM, 15 écoles sur les 24 affichent encore des places vacantes, HEC Paris compris.