Concours gardien de la paix 2027 : inscriptions du 19 octobre au 18 janvier, épreuves et conditions

Concours de gardien de la paix 2027 : inscriptions du 19 octobre 2026 au 18 janvier 2027, écrits le 9 mars. Conditions des trois concours, épreuves et coefficients, notes éliminatoires sous 5 et 7 sur 20, formation de 24 mois et rémunération.

Tu vises le concours de gardien de la paix ? La première session de 2027 ouvre ses inscriptions le 19 octobre 2026 et les clôt le 18 janvier 2027 à 18 heures, avec des épreuves écrites le 9 mars 2027. Trois des cinq épreuves notées sont éliminatoires, dont le sport sous 7 sur 20, et l’entretien pèse à lui seul 5 coefficients sur 16. Voici le calendrier officiel, les conditions des trois concours, le détail des épreuves, la formation et la rémunération, d’après l’arrêté d’ouverture et les fiches de la police nationale consultés le 15 octobre 2026. Pour t’entraîner dès maintenant, je prépare le concours de gardien de la paix avec digiSchool.

SOMMAIRE

Concours gardien de la paix 2027 : l’essentiel

Le gardien de la paix fait respecter l’ordre public, protège les personnes et les biens, constate les infractions et interpelle leurs auteurs, dans des services d’enquête, de renseignement, d’intervention ou de maintien de l’ordre. C’est le premier grade du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, avant brigadier-chef et major.

Trois concours : externe, premier concours interne et second concours interne. Tu choisis dès l’inscription, et le choix ne peut plus être modifié après la clôture ;

: externe, premier concours interne et second concours interne. Tu choisis dès l’inscription, et le choix ne peut plus être modifié après la clôture ; Deux affectations : nationale (recrutement pour 5 ans à compter de la nomination comme stagiaire) ou régionale Île-de-France (8 ans) ;

: nationale (recrutement pour 5 ans à compter de la nomination comme stagiaire) ou régionale Île-de-France (8 ans) ; Une phase unique d’admission : depuis l’arrêté du 18 mars 2024, il n’y a plus d’admissibilité séparée. Les épreuves écrites, sportives et orales relèvent d’une seule phase d’admission ;

: depuis l’arrêté du 18 mars 2024, il n’y a plus d’admissibilité séparée. Les épreuves écrites, sportives et orales relèvent d’une seule phase d’admission ; Formation rémunérée : 12 mois en école de police et 12 mois de stage d’application, en alternance.

Calendrier officiel de la session de mars 2027

Les dates en trait plein viennent de l’arrêté du 30 septembre 2026 ; celles en pointillés sont prévisionnelles. Source : police nationale.

Étape Date Statut Ouverture des inscriptions 19 octobre 2026 Fixée par l’arrêté du 30 septembre 2026 Clôture des inscriptions 18 janvier 2027 à 18 h (heure de Paris) Fixée par l’arrêté Épreuves écrites 9 mars 2027 (10 mars en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna) Fixée par l’arrêté Épreuves sportives et oral Du 29 mars au 28 mai 2027 Prévisionnelle, dates fixées localement Résultats définitifs 2 juillet 2027 Prévisionnelle

L’inscription se fait en ligne sur le site de la police nationale. Après la clôture, aucun changement de centre de concours ni de langue étrangère n’est possible. Tu reçois une convocation nominative, et si elle n’est pas arrivée dix jours francs avant la première épreuve, tu dois contacter sans délai le bureau du recrutement dont tu dépends. Un aménagement d’épreuves demande un certificat médical d’un médecin agréé, à transmettre au plus tard le 16 février 2027, trois semaines avant les écrits.

Deux informations ne sont pas encore connues : le nombre de postes, qui sera fixé par un arrêté ultérieur, et les dates exactes des épreuves sportives et de l’oral, organisées localement par chaque secrétariat général pour l’administration. La police nationale précise que les dates prévisionnelles sont données à titre indicatif et peuvent changer. Les informations utiles sont aussi sur le calendrier prévisionnel du concours.





Conditions d’accès : externe, premier et second concours interne

Concours Pour qui Conditions Externe Titulaires du bac ou équivalent Baccalauréat ou diplôme de niveau 4 ; 17 ans à moins de 45 ans au 1er janvier de l’année du concours ; nationalité française ; bulletin n° 2 du casier judiciaire sans mention incompatible avec les fonctions ; aptitude physique à la visite médicale (profil médical seuil II) ; situation en règle au regard de la journée défense et citoyenneté Premier concours interne Fonctionnaires, agents publics et militaires Être âgé de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et justifier d’au moins 4 ans de services publics Second concours interne Policiers adjoints, cadets de la République, gendarmes adjoints volontaires APJA Sans condition de diplôme ; 37 ans au plus au 1er janvier ; plus d’un an de service effectif à la date de la première épreuve écrite (un an d’ancienneté pour les cadets ; diplôme de gendarme adjoint pour les GAV APJA)

Pour l’externe, les personnes de plus de 25 ans sont dispensées de l’obligation de service national et aucun justificatif n’est demandé. Avant 25 ans, une attestation provisoire de participation à la journée défense et citoyenneté est exigée si tu ne l’as pas encore accomplie.

Des dérogations existent pour l’externe. La limite d’âge peut reculer du temps de service national, d’un an par enfant ou personne handicapée à charge, ou de la durée d’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau, sans dépasser 47 ans au 1er janvier. Elle est supprimée pour les personnes qui élèvent seules un enfant mineur, les pères et mères de trois enfants ou plus, les sportifs de haut niveau et les travailleurs handicapés dont le handicap est compatible avec l’emploi. La condition de diplôme est levée pour les candidats justifiant de trois ans d’activité dans le domaine de la sécurité (deux ans avec le diplôme immédiatement inférieur), les parents d’au moins trois enfants et les sportifs de haut niveau. Pour les internes, un dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (premier concours) ou un dossier professionnel (second concours) est remis en trois exemplaires le jour de l’entretien.

Les conditions des trois concours, côte à côte. Source : police nationale.

Sur le même sujet ➜ Comment devenir gardien de la paix : missions, qualités et évolution

Les épreuves du concours externe

Épreuve Contenu Durée Coef. Éliminatoire Cas pratique (écrit) Mises en situation guidées par des questions, à partir d’un dossier de 15 pages au plus 2 h 4 Sous 5/20 QCM de culture générale (écrit) Actualité en France et dans le monde, cadre institutionnel et politique français et européen, valeurs et symboles républicains, grandes périodes de l’histoire de France 1 h avec le QCM de langue 2 Non QCM de langue étrangère (écrit) Anglais, espagnol ou allemand, choisi à l’inscription (même heure) 1 Non Tests psychotechniques Aptitudes intellectuelles, stabilité émotionnelle, rapport à l’autorité 2 h Non noté Non Épreuves sportives Parcours d’habileté motrice et test d’endurance cardio-respiratoire — 4 Sous 7/20 à l’une ou l’autre Entretien avec le jury Aptitude, motivation, personnalité, qualités de réflexion et connaissances 25 min dont 5 de présentation 5 Sous 5/20

Le poids de chaque épreuve (coefficient sur 16). Calcul digiSchool à partir des coefficients de la police nationale.

Le calcul fait ressortir un enseignement clair : l’entretien pèse 5 sur 16, soit 31 %, et le sport 4 sur 16, soit 25 %. À eux deux, ils comptent plus de la moitié du total, alors que les deux QCM ne pèsent ensemble que 3 sur 16. Le cas pratique, éliminatoire sous 5 sur 20, est la seule épreuve écrite qui peut t’éliminer.

L’écrit se passe en une journée. Le cas pratique évalue tes capacités rédactionnelles, ta compréhension d’une situation professionnelle, ton analyse et ta synthèse, ainsi que ta capacité à te projeter dans tes futures missions. La police nationale met en ligne une méthodologie du cas pratique à télécharger. La langue étrangère se choisit à l’inscription et ne peut plus changer ensuite.

Le sport se compose de deux épreuves. Un certificat médical d’aptitude de moins de trois mois, délivré par le médecin de ton choix, est obligatoire. Le parcours d’habileté motrice enchaîne 10 ateliers, le premier hors chrono, puis neuf chronométrés à réaliser dans l’ordre, avec des secondes de pénalité quand un atelier n’est pas entièrement réalisé ; le test d’endurance reprend le principe du Luc Léger, des allers et retours sur 20 mètres au rythme d’une bande sonore. D’après la vidéo de présentation de la police nationale, le palier minimum est de 4.15 pour les filles et de 6.30 pour les garçons. Un candidat éliminé au sport n’est pas convoqué à l’oral.

L’entretien dure 25 minutes, dont 5 de présentation. Le jury dispose du résultat de tes tests psychotechniques, interprétés par un psychologue, et d’un curriculum vitae détaillé que tu remets le jour même : il doit présenter les compétences acquises dans ton parcours scolaire et extrascolaire et les raisons de ton choix professionnel. Les épreuves des deux concours internes ne sont pas détaillées ici : elles sont décrites sur les fiches du premier et du second concours interne.

Pour t’entraîner ➜ Les annales du concours de gardien de la paix

Après le concours : formation et rémunération

Les candidats admis doivent obtenir l’agrément définitif et le certificat d’aptitude médicale, après une visite d’aptitude obligatoire par un médecin statutaire de la police nationale, pour entrer en école et occuper toutes les fonctions du statut. La formation est rémunérée et organisée en alternance entre établissement de formation et service actif : 12 mois en école de police et 12 mois de stage d’application. Les incorporations ont lieu tout au long de l’année et l’hébergement est gratuit. En fin de scolarité, un classement national détermine le choix des postes proposés dans une liste prédéfinie.

Rémunération nette mensuelle (au 1er janvier 2026) Dès l’entrée en école Début de carrière (1er échelon) Province 1 570 € (hébergement gratuit) 2 162 € Île-de-France (indemnité de résidence de 3 %) 1 617 € (hébergement gratuit) 2 344 €

Se préparer aux épreuves

Entraîne-toi d’abord là où l’élimination est la plus brutale : le sport, éliminatoire sous 7 sur 20 à l’une ou l’autre des deux épreuves. Travaille le parcours d’habileté motrice et le test d’endurance en visant au moins les paliers minimum annoncés, et fais établir ton certificat médical à temps. Pour le cas pratique, la méthodologie officielle te montre le format attendu : deux heures, un dossier de 15 pages, des questions guidées. Les QCM de culture générale demandent une veille régulière sur l’actualité, les institutions françaises et européennes et les grandes périodes de l’histoire. Prépare enfin ton CV détaillé pour l’entretien : le jury attend les raisons de ton choix professionnel, pas une liste de diplômes.

Sur digiSchool, la préparation au concours de gardien de la paix regroupe les cours et les quiz, et tu peux tester ton niveau avec le SuperQuiz gardien de la paix. Si tu hésites avec la voie municipale, le concours de gardien-brigadier de police municipale 2027 a ses propres épreuves.

Pour tester tes connaissances ➜ Le SuperQuiz gardien de la paix de digiSchool

FAQ

Quelle est la date limite d’inscription au concours de gardien de la paix 2027 ? Les inscriptions ouvrent le 19 octobre 2026 et la date limite de validation en ligne du formulaire est fixée au 18 janvier 2027 à 18 heures, heure de Paris, d’après l’arrêté du 30 septembre 2026. L’inscription se fait sur le site de la police nationale. Quel âge faut-il pour passer le concours externe ? Il faut avoir entre 17 ans et moins de 45 ans au 1er janvier de l’année du concours, sauf dérogations. Le recul de la limite d’âge ne peut pas excéder 47 ans, et certains profils (parents isolés, pères et mères de trois enfants ou plus, sportifs de haut niveau, travailleurs handicapés) bénéficient d’une suppression de la limite d’âge. Quelles notes sont éliminatoires au concours externe ? Le cas pratique écrit est éliminatoire sous 5 sur 20, l’entretien avec le jury sous 5 sur 20, et les épreuves sportives sous 7 sur 20 à l’une ou l’autre des deux épreuves. Les candidats éliminés au sport ne sont pas convoqués à l’oral. Quand ont lieu les épreuves écrites de la session de mars 2027 ? Les épreuves écrites sont fixées au 9 mars 2027, et au 10 mars 2027 pour la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna à cause du décalage horaire. Les dates des épreuves sportives et de l’oral sont fixées localement et publiées plus tard sur le site de la police nationale. Quelle différence entre l’affectation nationale et régionale Île-de-France ? Les candidats qui choisissent l’affectation nationale sont recrutés pour une durée de 5 ans à compter de leur nomination comme stagiaire, sur tout le territoire y compris l’Île-de-France. Ceux qui choisissent l’affectation régionale en Île-de-France sont recrutés pour 8 ans, avec des mesures indemnitaires et sociales de fidélisation. Le choix se fait dès l’inscription et ne peut plus être modifié après la clôture. Combien gagne un élève gardien de la paix pendant la formation ? Au 1er janvier 2026, la police nationale indique 1 570 € nets par mois dès l’entrée en école en province (hébergement gratuit), et 1 617 € nets en Île-de-France, avec une indemnité de résidence de 3 %.

Sources