Les inscriptions au CAPLP 2027 se terminent le 25 novembre 2026 à 12 h et les écrits ont lieu les 23 et 24 mars 2027. Voies d’accès, épreuves, coefficients et chiffres de réussite de la session 2026 pour devenir professeur de lycée professionnel, d’après le ministère de l’Éducation nationale.

Tu veux enseigner un métier, une spécialité technique ou une matière générale à des élèves de CAP et de bac pro ? Le concours qui mène au poste de professeur de lycée professionnel est le CAPLP, et ses inscriptions se terminent le mercredi 25 novembre 2026 à 12 h, heure de Paris, sur la plateforme Cyclades. Ensuite, les épreuves écrites auront lieu les 23 et 24 mars 2027. Ainsi, dates, types de concours, épreuves, coefficients et chiffres de la dernière session : tout vient des pages du ministère de l’Éducation nationale, consultées le 18 novembre 2026. Enfin, pour organiser ta préparation, je prépare mon concours de la fonction publique avec digiSchool.

SOMMAIRE

Concours CAPLP 2027 : l’essentiel

D’abord, le CAPLP (concours d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel) permet, après une formation et la titularisation, de devenir professeur de lycée professionnel. Dès lors, le lauréat est fonctionnaire de l’État, comme tout enseignant titulaire de l’enseignement public.

Une échéance proche : inscription sur Cyclades jusqu’au 25 novembre 2026, 12 h, heure de Paris. Par ailleurs, cette date vaut aussi pour le CRPE, le Capes, l’agrégation, le Capeps et le Capet ;

: inscription sur Cyclades jusqu’au 25 novembre 2026, 12 h, heure de Paris. Par ailleurs, cette date vaut aussi pour le CRPE, le Capes, l’agrégation, le Capeps et le Capet ; Trois types de concours : externe, troisième concours et interne ;

: externe, troisième concours et interne ; Deux étapes : des épreuves d’admissibilité (écrit, ou dossier pour l’interne), puis des épreuves orales d’admission ;

: des épreuves d’admissibilité (écrit, ou dossier pour l’interne), puis des épreuves orales d’admission ; Deux familles de sections : les disciplines d’enseignement général (lettres, mathématiques – physique chimie, langues) et les disciplines d’enseignement professionnel (biotechnologies, génie électrique, hôtellerie-restauration, économie et gestion, métiers de l’alimentation…) ;

: les disciplines d’enseignement général (lettres, mathématiques – physique chimie, langues) et les disciplines d’enseignement professionnel (biotechnologies, génie électrique, hôtellerie-restauration, économie et gestion, métiers de l’alimentation…) ; Une réforme en cours : ainsi, depuis la session 2026, le concours externe des disciplines générales est accessible à bac + 3. En revanche, le concours à bac + 5 reste organisé à titre transitoire pour les sessions 2026 et 2027 ;

: ainsi, depuis la session 2026, le concours externe des disciplines générales est accessible à bac + 3. En revanche, le concours à bac + 5 reste organisé à titre transitoire pour les sessions 2026 et 2027 ; Des sections variables : toutes ne sont pas ouvertes chaque année. Toutefois, le ministère publie la liste des sections et options ouvertes en 2027.

CAPLP ou Capes : quel concours pour quel lycée ?

Le CAPLP vise les lycées professionnels. En revanche, pour enseigner en collège ou en lycée général, le concours est le Capes, détaillé dans notre article sur le concours Capes 2027.

Calendrier de la session 2027

Dates publiées par le ministère de l’Éducation nationale. Frise non proportionnelle aux durées.

Étape Date Clôture des inscriptions Mercredi 25 novembre 2026, 12 h (heure de Paris) Dépôt du dossier RAEP (concours internes) Au plus tard le jeudi 3 décembre 2026, 23 h 59 Écrits du CAPLP : externes bac + 3 et bac + 5, externe en disciplines professionnelles, troisième concours Mardi 23 et mercredi 24 mars 2027 Épreuves orales d’admission Calendrier prévisionnel disponible sur Cyclades

Inscription et dossier RAEP

L’inscription se fait sur la plateforme Cyclades, avec un seul créneau pour tous les concours d’enseignants. Pour les concours internes du CAPLP, en revanche, l’admissibilité repose sur un dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP). Le candidat le dépose dans la rubrique des justificatifs de son espace. Attention : un dossier déposé hors délai, ou qui ne respecte pas les modalités, entraîne l’élimination du candidat.

Convocations et détail des épreuves

Le détail des écrits sera communiqué plus tard. Ensuite, les convocations arrivent dans la rubrique des documents de l’espace candidat. Enfin, toutes les dates figurent sur la page du ministère consacrée au calendrier de la session 2027.

Nombre de postes au CAPLP 2027

Le nombre de postes 2027 n’est pas encore connu. Le ministère le publiera au Journal officiel au plus tard la veille de la première épreuve d’admissibilité, d’après la page du ministère sur le CAPLP.

Les cinq voies d’accès au CAPLP

D’abord, le ministère distingue trois types de concours, dont l’externe se décline en trois voies selon le niveau de diplôme et la famille de sections. De plus, pour candidater, il faut remplir les conditions générales d’accès à la fonction publique.

Quelle voie selon son profil ?

Voie À qui s’adresse-t-elle ? Épreuves Sections ouvertes en 2027 Externe bac + 3 (disciplines générales) Candidats possédant certains diplômes, dès le niveau licence depuis la session 2026 1 ou 2 écrits, puis 2 oraux 4 : anglais – lettres, espagnol – lettres, lettres – histoire et géographie, mathématiques – physique chimie Externe bac + 5 (disciplines générales) Même public, niveau master. Maintenu à titre transitoire en 2026 et 2027 pour les étudiants en cours de master 1 ou 2 écrits, puis 2 ou 3 oraux 2 : lettres – histoire et géographie, mathématiques – physique chimie Externe, disciplines professionnelles Candidats possédant certains diplômes, selon la section (non accessible à bac + 3 d’après le ministère) 1 ou 2 écrits, puis 2 ou 3 oraux 21 sections et options (biotechnologies, génie électrique, génie mécanique, hôtellerie-restauration, économie et gestion, boulangerie-pâtisserie…) Troisième concours Candidats ayant exercé une ou plusieurs activités professionnelles pendant une durée déterminée, dans le cadre de contrats de droit privé 1 ou 2 écrits, puis 2 oraux 7, dont mathématiques – physique chimie, biotechnologies et génie électrique Interne Certains agents ayant travaillé dans un établissement privé sous contrat, ayant accompli une durée déterminée de services publics ou d’enseignement et détenant le diplôme requis Dossier RAEP, puis 1 ou 2 oraux Liste complète sur la page du ministère

Diplômes et spécialités à vérifier

Les pages du ministère consultées ne détaillent pas les conditions de diplôme exactes, section par section. Il faut donc les vérifier avant de s’inscrire, car elles changent selon la voie et la spécialité. De plus, certaines spécialités n’ont pas de concours externe cette année. Ainsi, coiffure et esthétique – cosmétique ne figurent pas dans la liste des sections externes 2027 en disciplines professionnelles, alors qu’elles existent au concours interne.

Autres concours de l’Éducation nationale ➜ CRPE 2027 : inscriptions, épreuves et conditions du concours de professeur des écoles

Les épreuves du CAPLP externe

Les épreuves dépendent du concours présenté et de la section choisie. Toutes sont notées sur 20, et le jury tient compte de la maîtrise écrite et orale de la langue française (vocabulaire, grammaire, conjugaison, ponctuation, orthographe). Par ailleurs, les épreuves du concours de l’enseignement privé (Cafep-CAPLP) sont identiques à celles du concours public.

Écrit et première épreuve orale selon la section

Coefficients de deux sections, d’après les pages du ministère sur les épreuves du CAPLP externe. Chaque section a sa propre page.

Section Épreuves écrites (durée, coefficient) Première épreuve orale (coefficient 5) Lettres – histoire et géographie (bac + 3) Épreuve disciplinaire de lettres : présentation d’un corpus, question de langue, analyse littéraire (5 h, coef. 2,5) ; épreuve d’histoire et géographie : dissertation avec choix entre deux sujets (5 h, coef. 2,5) 3 h de préparation, 1 h d’épreuve : exposé de 20 min et échange de 20 min dans la discipline majeure (13 points), puis 10 min de commentaire et 10 min d’échange dans la discipline mineure (7 points) Économie et gestion (externe, disciplines professionnelles) Droit, économie et management, sujet commun aux quatre options (4 h, coef. 2) ; analyse de situations professionnelles à partir d’un dossier, spécifique à l’option choisie (5 h, coef. 3) 3 h de préparation, 1 h d’épreuve : exposé de 20 min dans l’option choisie, puis 40 min d’échange, à partir d’un environnement professionnel donné

Majeure et mineure, ou choix de l’option

En lettres – histoire et géographie, le candidat choisit à l’inscription la discipline « majeure », évaluée plus en profondeur, l’autre étant « mineure ». Ainsi, l’oral l’oblige à maîtriser les deux. Quant à l’économie et gestion, le choix de l’option (gestion et administration, commerce et vente, sécurité et prévention, transport et logistique) détermine le sujet de la seconde épreuve écrite et l’exposé oral.

L’entretien d’admission, commun aux sections

Pourtant, un point reste commun à ces deux sections : la seconde épreuve d’admission est un entretien de 35 minutes (coefficient 3). D’abord, le candidat présente pendant 5 minutes sa motivation et son parcours (enseignements suivis, stages, engagement associatif, formation à l’étranger). Ensuite, un échange de 10 minutes suit, puis 20 minutes d’entretien avec mises en situation. Le jury y vérifie la capacité à transmettre et incarner les valeurs de la République, dont la laïcité, ainsi que les exigences du service public. Il évalue aussi la projection dans le métier de professeur. Enfin, l’épreuve aborde la transition écologique et l’épanouissement de l’élève.

Les notes éliminatoires

L’élimination guette dès l’écrit : une note globale égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire à chaque épreuve d’admissibilité, et la note 0 l’est à l’admission. Par ailleurs, une copie blanche, un retard après l’ouverture des enveloppes contenant les sujets ou une copie non rendue éliminent aussi le candidat. Pour les autres sections, chacune a son propre descriptif : voir la page du ministère sur les épreuves des concours externes bac + 3 et celle sur les épreuves des concours bac + 5, troisièmes concours et internes.

Combien d’admis ? Les chiffres de la session 2026

D’abord, la session 2026 est la première à avoir ouvert le CAPLP externe en disciplines générales dès le bac + 3. Elle donne donc le meilleur repère pour 2027, même si le nombre de postes reste à connaître. D’après les données statistiques du ministère, les cinq concours du CAPLP public offraient au total 1 738 postes pour 11 135 inscrits et ont admis 1 538 candidats (totaux calculés par digiSchool). Ensuite, le concours externe en disciplines professionnelles pèse à lui seul 684 postes et 4 851 inscrits, soit environ 7,1 inscrits par poste.

Taux d’admis par type de concours

Taux publiés par le ministère ; nombre d’inscrits par poste calculé par digiSchool. Pour l’interne, le taux porte sur les candidats ayant envoyé un dossier ou présents à l’écrit.

Ainsi, le taux d’admis parmi les présents aux épreuves d’admissibilité s’établit à 36,90 % pour l’externe bac + 3, 37,38 % pour l’externe bac + 5, 27,79 % pour l’externe en disciplines professionnelles, 24,48 % pour le troisième concours et 22,69 % pour l’interne. Cependant, une donnée pèse autant que le taux : l’absentéisme. Ainsi, entre 53 % et 58 % des inscrits aux trois concours externes ne se sont pas présentés aux épreuves d’admissibilité (calcul digiSchool), par exemple 672 présents pour 1 521 inscrits à l’externe bac + 3.

Des écarts importants selon la section

La moyenne cache de forts écarts entre sections. D’un côté, le génie électrique option électrotechnique et énergie a admis 31 candidats sur 58 présents, soit 53,45 %. De l’autre, en économie et gestion option gestion et administration, 655 inscrits se sont disputé 33 postes : 14,41 % des présents ont été admis. Plus sélectif encore, la boulangerie-pâtisserie (métiers de l’alimentation) a admis 10 candidats sur 108 présents, soit 9,26 %. À l’inverse, certaines sections ne font pas le plein : en mathématiques – physique chimie (bac + 3), 42 admis pour 95 postes offerts.

Dix sections parmi celles publiées par le ministère. Taux publiés par le ministère ; nombre d’inscrits par poste calculé par digiSchool.

Que retenir pour 2027 ?

Cependant, ces chiffres ne prédisent pas 2027 : le nombre de postes change chaque année et dépend de la section. Ainsi, ils montrent surtout que le choix de la spécialité pèse sur les chances, et que plus d’un inscrit sur deux ne se présente pas à l’écrit.

Après le concours et préparation

Le master M2E après le concours bac + 3

Les lauréats du concours externe bac + 3, titulaires d’une licence et sans expérience préalable de l’enseignement, suivent le master M2E, une formation de deux ans (120 crédits ECTS) alternant cours et stages. D’abord, ils effectuent 12 semaines d’observation et de pratique accompagnée en M1. Ensuite, ils assurent 18 semaines de stage en responsabilité à mi-temps devant élèves en M2. Par ailleurs, la formation est rémunérée : environ 1 400 € nets par mois en M1 (élève fonctionnaire) et environ 1 800 € nets en M2 (fonctionnaire stagiaire), d’après la page du ministère sur le master M2E. Enfin, à la titularisation, les lauréats ayant suivi ces deux années s’engagent à servir 4 ans dans la fonction publique. Pour le détail de cette réforme, voir l’article digiSchool sur la réforme de la formation des enseignants.

Rémunération des professeurs de lycée professionnel

Par ailleurs, côté rémunération, le ministère indique que les professeurs stagiaires perçoivent 1 842 € nets par mois pour un temps plein devant élèves pendant l’année de formation, et que tous les professeurs commencent leur carrière à plus de 2 000 € nets par mois à leur titularisation (page « Une rémunération qui évolue tout au long de la carrière »).

Se préparer au CAPLP

Côté préparation, le ministère publie les programmes, les sujets de la session 2026 et les rapports de jury, qui précisent ce que le jury attend. De plus, les ressources officielles pour se préparer au CAPLP renvoient aussi vers Éduscol, e-Inspé et Canopé, ainsi que vers l’école académique de la formation continue pour les personnels déjà en poste dans l’Éducation nationale. Ensuite, entre la clôture des inscriptions et les écrits des 23 et 24 mars, il reste un peu moins de quatre mois : de quoi s’entraîner sur les sujets des années précédentes, en conditions de durée réelle. Enfin, sur digiSchool, la préparation aux concours de la fonction publique regroupe cours et quiz pour travailler la méthode et la culture administrative.

Un autre concours de l’Éducation nationale ➜ Concours CPE 2027 : conditions, épreuves et coefficients

FAQ

Jusqu’à quand peut-on s’inscrire au CAPLP 2027 ? Les inscriptions se déroulent jusqu’au mercredi 25 novembre 2026, 12 heures, heure de Paris, sur la plateforme Cyclades. Ainsi, cette date concerne tous les concours de recrutement d’enseignants de la session 2027. Quand ont lieu les épreuves écrites du CAPLP 2027 ? Les épreuves écrites des concours externes (bac + 3, bac + 5 et disciplines professionnelles) et du troisième concours se déroulent le mardi 23 et le mercredi 24 mars 2027. En revanche, pour les concours internes, le dossier RAEP est à déposer au plus tard le 3 décembre 2026 à 23 h 59. Peut-on passer le CAPLP avec une licence ? Oui pour les disciplines d’enseignement général : depuis la session 2026, le concours externe y est accessible à bac + 3. Toutefois, le ministère précise que le concours externe des disciplines professionnelles n’est pas concerné par cette ouverture. Les conditions de diplôme exactes sont à vérifier auprès du ministère avant l’inscription. Quelles sont les épreuves du CAPLP ? Pour l’externe et le troisième concours, une ou deux épreuves écrites d’admissibilité, puis des épreuves orales d’admission. Dans les deux sections détaillées dans cet article, le second oral est un entretien de 35 minutes (coefficient 3). En revanche, pour l’interne, l’admissibilité repose sur un dossier RAEP. Le contenu dépend de la section choisie. Quel est le taux de réussite au CAPLP ? À la session 2026, 36,90 % des présents aux épreuves d’admissibilité du concours externe bac + 3 ont été admis, et 27,79 % pour l’externe en disciplines professionnelles, d’après le ministère. Cependant, le taux varie fortement selon la section : de 9,26 % en boulangerie-pâtisserie à 53,45 % en génie électrique option électrotechnique et énergie. Quelle différence entre le CAPLP et le Capes ? Le CAPLP mène au poste de professeur de lycée professionnel, avec des sections d’enseignement général et d’enseignement professionnel. Quant au Capes, il permet d’enseigner dans un collège ou un lycée d’enseignement général. Le nombre de postes 2027 est-il connu ? Pas encore. Le nombre de postes offerts pour chaque section est publié au Journal officiel au plus tard la veille de la première épreuve d’admissibilité, d’après le ministère.

Sources