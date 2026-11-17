Les inscriptions au Capes 2027 se terminent le 25 novembre 2026 à 12 h et les écrits ont lieu du 9 au 19 mars 2027. Conditions d’accès dès le bac + 3, épreuves, coefficients et chiffres de réussite de la session 2026, d’après le ministère de l’Éducation nationale.

Le concours Capes 2027 mène au métier de professeur certifié en collège ou en lycée. Les inscriptions se terminent le mercredi 25 novembre 2026 à 12 h, heure de Paris, sur la plateforme Cyclades. Ensuite, les épreuves écrites auront lieu du 9 au 19 mars 2027. Depuis la session 2026, le concours externe est accessible dès le bac + 3. Ainsi, dates, conditions, épreuves, coefficients et chiffres de la dernière session : tout vient des pages du ministère de l’Éducation nationale, consultées le 17 novembre 2026. Enfin, pour organiser ta préparation, je prépare mon concours de la fonction publique avec digiSchool.

SOMMAIRE

Concours Capes 2027 : l’essentiel

Le concours Capes (certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré) permet d’enseigner dans un collège ou un lycée d’enseignement général. Après la formation initiale et la titularisation, le lauréat devient professeur certifié. Dès lors, il est fonctionnaire de l’État, comme tout enseignant titulaire de l’enseignement public.

Une échéance proche : inscription sur Cyclades jusqu’au 25 novembre 2026, 12 h, heure de Paris. Cette date vaut aussi pour le CRPE, l’agrégation, le Capeps, le Capet et le CAPLP ;

: inscription sur Cyclades jusqu’au 25 novembre 2026, 12 h, heure de Paris. Cette date vaut aussi pour le CRPE, l’agrégation, le Capeps, le Capet et le CAPLP ; Trois types de concours : externe, troisième concours et interne ;

: externe, troisième concours et interne ; Deux étapes : des épreuves écrites d’admissibilité, puis des épreuves orales d’admission ;

: des épreuves écrites d’admissibilité, puis des épreuves orales d’admission ; Une réforme en cours : le concours externe est accessible à bac + 3 depuis 2026. Par ailleurs, le concours à bac + 5 reste organisé à titre transitoire pour les sessions 2026 et 2027 ;

: le concours externe est accessible à bac + 3 depuis 2026. Par ailleurs, le concours à bac + 5 reste organisé à titre transitoire pour les sessions 2026 et 2027 ; Des disciplines variables : toutes les sections ne sont pas ouvertes chaque année. Toutefois, le ministère publie la liste des sections et options ouvertes en 2027.

Calendrier du concours Capes 2027

Dates publiées par le ministère de l’Éducation nationale. Frise non proportionnelle aux durées.

Étape Date Clôture des inscriptions Mercredi 25 novembre 2026, 12 h (heure de Paris) Dépôt du dossier RAEP (concours internes) Au plus tard le jeudi 3 décembre 2026, 23 h 59 Écrit des concours internes (documentation, éducation musicale et chant choral) Vendredi 29 janvier 2027 Écrits du Capes : externes bac + 3 et bac + 5, troisième concours Du mardi 9 au vendredi 19 mars 2027 Capes à affectation locale à Mayotte Externe : 1er et 2 avril 2027 ; interne : 1er avril 2027 (mathématiques : 2 avril) Épreuves orales d’admission Calendrier prévisionnel disponible sur Cyclades

L’inscription se fait sur la plateforme Cyclades, avec un seul et même créneau pour tous les concours d’enseignants. Ensuite, les convocations arrivent dans la rubrique des documents de l’espace candidat. Le détail jour par jour des écrits sera communiqué plus tard. Enfin, toutes les dates figurent sur la page du ministère consacrée au calendrier de la session 2027.

Le dossier RAEP des concours internes

Pour les concours internes du Capes (sauf documentation et éducation musicale), l’admissibilité repose sur un dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP). Pour cela, le candidat le dépose dans la rubrique des justificatifs de son espace Cyclades. Attention : un dossier déposé hors délai, ou qui ne respecte pas les modalités, entraîne l’élimination du candidat.

Nombre de postes au concours Capes 2027

Le nombre de postes 2027 n’est pas encore connu. Le ministère le publiera au plus tard la veille de la première épreuve d’admissibilité, section par section.

Conditions d’accès au concours Capes : bac + 3, bac + 5, 3e concours, interne

D’abord, le concours Capes s’organise en trois types, chacun avec ses conditions. De plus, pour candidater, il faut remplir les conditions générales d’accès à la fonction publique.

Concours À qui s’adresse-t-il ? Admissibilité Externe bac + 3 Candidats possédant certains diplômes. Accessible dès le niveau licence depuis la session 2026 2 ou 3 épreuves écrites Externe bac + 5 Même public, niveau master. Maintenu à titre transitoire (sessions 2026 et 2027) pour les étudiants en cours de master 2 ou 3 épreuves écrites Troisième concours Candidats ayant exercé une activité professionnelle pendant une durée déterminée, dans le cadre de contrats de droit privé 1 ou 2 épreuves écrites Interne Fonctionnaires et certains agents non titulaires ayant accompli une durée déterminée de services publics ou d’enseignement, et détenant le diplôme requis Dossier RAEP (ou épreuve écrite en documentation et éducation musicale)

Quelle voie choisir selon son diplôme ?

Le ministère précise que, pour certains concours de collège et lycée, seul le concours bac + 3 est ouvert. Dans ce cas, les étudiants en M2 peuvent s’y inscrire. Selon la liste des sections 2027, le Capes externe bac + 3 existe dans toutes les sections ouvertes cette année. En revanche, le bac + 5 n’existe que dans une partie d’entre elles (par exemple pas en numérique et sciences informatiques, ni dans les langues régionales). Enfin, il faut vérifier les conditions de diplôme exactes par voie auprès du ministère avant de s’inscrire.

Autres concours de l’Éducation nationale ➜ CRPE 2027 : inscriptions, épreuves et conditions du concours de professeur des écoles

Les épreuves du concours Capes externe bac + 3

Le concours externe bac + 3 comprend deux ou trois épreuves écrites d’admissibilité. Ensuite, les candidats admissibles passent deux épreuves orales d’admission. Les épreuves dépendent de la section choisie à l’inscription. Ainsi, toutes sont notées sur 20, et le jury tient compte de la maîtrise écrite et orale de la langue française (vocabulaire, grammaire, conjugaison, ponctuation, orthographe). Par ailleurs, le ministère publie une partie du programme : celle des épreuves d’admissibilité et de la première épreuve d’admission.

Écrit et première épreuve orale selon la section

Coefficients de trois sections, d’après les pages du ministère sur les épreuves du Capes externe bac + 3. Les autres sections ont leur propre page.

Section Épreuves écrites (durée, coefficient) Première épreuve orale (coefficient 5) Mathématiques Exercices et problèmes (4 h, coef. 3) ; analyse de documents et résolution d’exercices (4 h, coef. 2) Exposé de 20 min sur la résolution d’un exercice et la notion mise en jeu, 40 min d’échange, 2 h 30 de préparation Lettres modernes Dissertation sur une question littéraire au programme (5 h, coef. 2,5) ; analyse grammaticale et stylistique d’un corpus de deux textes (4 h, coef. 2,5) Exposé de 30 min sur un corpus, 30 min d’échange, 3 h de préparation Langues vivantes étrangères Composition en langue étrangère sur une question au programme (5 h, coef. 3) ; thème et version, puis analyse de faits de langue en français (4 h, coef. 2) Deux parties de 30 min (exposé de 10 min, échange de 20 min), l’une en langue étrangère et l’autre en français, 3 h de préparation

L’entretien d’admission, commun à toutes les sections

Un point reste commun à toutes les sections : la seconde épreuve d’admission est un entretien de 35 minutes (coefficient 3). D’abord, le candidat présente pendant 5 minutes sa motivation et son parcours (enseignements suivis, stages, engagement associatif, formation à l’étranger). Ensuite, un échange de 10 minutes suit, puis 20 minutes d’entretien avec mises en situation. Le jury y vérifie la capacité à transmettre et incarner les valeurs de la République, dont la laïcité, ainsi que les exigences du service public. Il évalue aussi la projection dans le métier de professeur. Enfin, l’épreuve aborde les enjeux de la transition écologique et l’épanouissement de l’élève.

Les notes éliminatoires

L’élimination guette dès l’écrit : une note globale égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire à chaque épreuve d’admissibilité, et la note 0 l’est à l’admission. Par ailleurs, une copie blanche, un retard après l’ouverture des enveloppes contenant les sujets ou une copie non rendue éliminent aussi le candidat. Enfin, la page du ministère sur les épreuves des concours externes bac + 3 renvoie vers le descriptif de chaque section.

Combien d’admis au concours Capes ? Les chiffres de la session 2026

D’abord, la session 2026 est la première à avoir ouvert le Capes externe dès le bac + 3. Elle donne donc le meilleur repère pour 2027, même si le nombre de postes reste à connaître. D’après les données statistiques du ministère, le concours externe bac + 3 offrait 3 697 postes pour 20 420 inscrits, soit environ 5,5 inscrits par poste (calcul digiSchool). Cependant, seuls 12 547 candidats se sont présentés aux épreuves d’admissibilité : près de quatre inscrits sur dix ne sont pas venus passer l’écrit.

Les pourcentages « des inscrits » sont calculés par digiSchool à partir des chiffres du ministère.

Le taux d’admis global

À l’écrit, 6 953 candidats sont devenus admissibles, puis 3 643 ont été admis, soit 29,03 % des présents aux épreuves d’admissibilité. Par comparaison, le concours bac + 5, organisé la même année, offrait 4 133 postes pour 19 039 inscrits et affichait 35,79 % d’admis parmi les présents, d’après la même source.

Des écarts importants selon la discipline

La moyenne cache de forts écarts entre disciplines. Ainsi, les lettres modernes affichent 51,84 % d’admis parmi les présents, les mathématiques 35,81 %, l’anglais 24,48 %, l’espagnol 19,95 % et les sciences économiques et sociales 15,29 %. Pourtant, dans plusieurs sections, comme les mathématiques, l’anglais ou l’histoire-géographie, tous les postes ont été pourvus. En revanche, les lettres modernes comptent 564 admis pour 585 postes, et la physique-chimie 269 pour 275.

Onze sections parmi les plus ouvertes. Taux publiés par le ministère ; nombre d’inscrits par poste calculé par digiSchool.

Que retenir pour 2027 ?

Cependant, ces chiffres ne prédisent pas 2027 : le nombre de postes change chaque année et dépend de la section. Ils rappellent surtout que le choix de la discipline pèse sur les chances, et que près de quatre inscrits sur dix ne se présentent pas à l’écrit.

Après le concours Capes et préparation

Le master M2E et la rémunération

Les lauréats du concours bac + 3 suivent le master M2E, une formation de deux ans (120 crédits ECTS) alternant cours et stages. D’abord, l’étudiant effectue 12 semaines d’observation et de pratique accompagnée en M1. Ensuite, il assure 18 semaines de stage en responsabilité à mi-temps devant élèves en M2. Par ailleurs, la formation est rémunérée : environ 1 400 € nets par mois en M1 (élève fonctionnaire) et environ 1 800 € nets en M2 (fonctionnaire stagiaire), d’après la page du ministère sur le master M2E. À la titularisation, les lauréats ayant suivi ces deux années s’engagent à servir 4 ans dans la fonction publique. Pour le détail de cette réforme, voir aussi l’article digiSchool sur la réforme de la formation des enseignants.

Se préparer au Capes

Côté préparation, le ministère publie les programmes, les sujets de la session 2026 et les rapports de jury, qui précisent ce que le jury attend. De plus, les ressources officielles pour se préparer au Capes renvoient aussi vers la préparation du Cned et vers les licences proposant un parcours « enseignant ». Ensuite, entre la clôture des inscriptions et les écrits de mars, il reste un peu plus de trois mois : de quoi s’entraîner sur les sujets des années précédentes, en conditions de durée réelle. Enfin, sur digiSchool, la préparation aux concours de la fonction publique regroupe cours et quiz pour travailler la méthode et la culture administrative.

Un autre concours de l’Éducation nationale ➜ Concours CPE 2027 : conditions, épreuves et coefficients

FAQ

Jusqu’à quand peut-on s’inscrire au Capes 2027 ? Les inscriptions se déroulent jusqu’au mercredi 25 novembre 2026, 12 heures, heure de Paris, sur la plateforme Cyclades. Ainsi, cette date concerne tous les concours de recrutement d’enseignants de la session 2027. Quand ont lieu les épreuves écrites du Capes 2027 ? Les épreuves écrites des concours externes bac + 3 et bac + 5 et du troisième concours se déroulent entre le mardi 9 et le vendredi 19 mars 2027. Pour les concours internes, en revanche, le dossier RAEP est à déposer au plus tard le 3 décembre 2026 à 23 h 59. Peut-on passer le Capes avec une licence ? Oui. Depuis la session 2026, le concours externe du Capes est accessible à bac + 3. Par ailleurs, le concours à bac + 5 reste organisé en 2026 et 2027 à titre transitoire. Les conditions de diplôme exactes sont à vérifier auprès du ministère avant l’inscription. Quelles sont les épreuves du Capes externe bac + 3 ? Deux ou trois épreuves écrites d’admissibilité, puis deux épreuves orales d’admission : un exposé suivi d’un échange (coefficient 5) et un entretien de 35 minutes (coefficient 3). Le contenu des épreuves écrites et de l’exposé dépend de la section choisie. Quel est le taux de réussite au Capes ? À la session 2026, 29,03 % des présents aux épreuves d’admissibilité du Capes externe bac + 3 ont été admis, d’après le ministère. Toutefois, le taux varie fortement selon la section : 51,84 % en lettres modernes, 15,29 % en sciences économiques et sociales. Le nombre de postes 2027 est-il connu ? Pas encore. La répartition par section sera publiée au plus tard la veille de la première épreuve d’admissibilité, au Journal officiel d’après le ministère.

Sources