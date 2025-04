Réforme de la formation pour devenir enseignant : trois changements à retenir

Les premières mesures de la réforme de la formation initiale pour devenir enseignant vont entrer en application dès la rentrée 2025 et le concours 2026. Voici ce qui va changer dans la formation initiale des professeurs des écoles, des enseignants dans le 1er et le 2de degré et pour les conseillers principaux d’éducation.

Malgré la place fondamentale de l’École, les vocations pour le métier de professeur sont en berne et les candidats aux concours de l’enseignement moins nombreux. Comme l’indique Élisabeth Borne, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, « depuis 2021 et le passage du recrutement de bac + 4 à bac + 5, les inscriptions aux concours de l’enseignement ont chuté de 45 % pour le premier degré et de 21 % pour le second. En 2024, près de 3 000 postes sont restés vacants à l’issue des concours ».

Avec cette réforme, amorcée depuis 2017, le gouvernement veut “mieux former pour mieux faire réussir nos élèves”. De nouveaux cursus pour attirer davantage de candidats, préparer plus tôt au métier et élever le niveau de formation des futurs enseignants.

Nouvelles manières de se préparer aux concours

Des modules de préparation au concours en fin de licence

Dès la rentrée 2025, les étudiants en fin de licence disciplinaire pourront préparer le CRPE 2026 et le concours de l’enseignement du second degré (hors agrégation) via des modules de préparation aux concours ; à partir des exemples de sujets des épreuves d’admissibilité écrites en mathématiques, français et autres domaines d’enseignement. Des séquences de préparation seront aussi proposées dès les résultats d’admissibilité pour les épreuves orales (exposé et entretien).

Une nouvelle licence professorat des écoles

Dès la rentrée 2026, une nouvelle licence professorat des écoles (LPE) sera accessible dès la sortie du baccalauréat. Cette formation universitaire pluridisciplinaire en trois an, préparera au métier de professeur des écoles à travers plusieurs aspects :

la consolidation des connaissances fondamentales pour enseigner les mathématiques, le français, l'EPS, les sciences, l'histoire-géographie ou encore les langues vivantes,

une première acquisition des connaissances pédagogiques spécifiques aux différents cycles d'enseignement de l'école primaire, depuis la maternelle jusqu'au CM2,

la connaissance, la compréhension et la mise en pratique des principes et des valeurs de la République, ainsi que du fonctionnement du système éducatif,

la découverte du métier de professeur des écoles à travers minimum 10 semaines de stages d'observation et de pratiques accompagnées dans les écoles

Cette licence professorat des écoles préparera aussi les candidats au nouveau concours de recrutement de professeur des écoles (CRPE) ouvert en fin de licence à bac+3.

Une voie de formation distincte de l’actuel parcours préparatoire au professorat des écoles. Pour rappel, le PPPE est un parcours généraliste adossé à une licence disciplinaire.

Des concours ouverts aux étudiants dès le bac+3

Dès la session 2026, le CRPE, le CAPES (certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré), et le concours de recrutement de conseiller principal d’éducation seront accessibles dès bac+3. Les candidats de fin de licence disciplinaire ou de licence professorat des écoles pourront alors s’y présenter à l’issue de leur 3e année d’études.

“Cette évolution vise à attirer davantage de candidats, préparer plus tôt au métier et élever le niveau de formation des futurs enseignants” précise le ministère. À noter que pendant les deux années de mise en œuvre de la réforme, les concours seront ouverts à bac +3 et à bac+5.

Pour le CRPE 2026

Pour le concours de recrutement de professeur des écoles, la structure des épreuves a été repensée.

Deux épreuves d'admissibilité : une écrite en français et en mathématiques, une autre évalue les candidats dans les autres domaines histoire-géographie, EMC, langue vivante, sciences, technologie, arts)

Deux épreuves d'admission : la première est un exposé portant sur les mathématiques ou sur le français.

français. La seconde épreuve d’admission doit permettre d’éprouver la motivation, le sens du

service public, le potentiel de transmission des candidats, ainsi que leurs connaissances en EPS.

Comme le précise le ministère, les candidats qui auront validé l’ensemble de leur licence professorat des écoles (LPE) seront dispensés des épreuves d’admissibilité au concours de recrutement de professeur des écoles. Ils pourront se présenter directement aux épreuves orales d’admission dès la session 2028 du concours.

Pour le CAPES

Pour le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré, les épreuves seront le suisvantes.

Deux épreuves écrites d'admissibilité disciplinaires

Deux épreuves orales d'admission, un exposé disciplinaire suivi d'un échange et un entretien de motivation

Pour le concours de recrutement de conseiller principal d’éducation

Les épreuves du concours pour devenir conseiller principal d’éducation (CPE) seront celles-ci :

Deux épreuves écrites d'admissibilité sur les connaissances du candidat sur la politique éducative et sa capacité d'analyse

Deux épreuves orales d'admission, une mise en situation et un entretien de motivation à rejoindre le service public d'éducation

Un nouveau statut et deux années de master rémunérées

Une fois le concours réussi, les candidats poursuivent deux années de master en institut national supérieur du professorat et de l’éducation, pour les concours de l’enseignement public (Inspé), et en institut supérieur de formation de l’enseignement catholique (Isfec) pour les concours de l’enseignement privé.

En M1, les étudiants sont nommés et affectés comme élèves fonctionnaires en académie. Avec ce statut, ils seront rémunérés environ 1 400 € nets par mois. Ils effectueront minimum 12 semaines de stage d’observation et de pratique accompagnée.

En M2, les étudiants seront fonctionnaires stagiaires, et percevront une rémunération d’environ 1 800€ net mensuel. En 2e année de master, c’est un stage en responsabilité à mi-temps de 300 heures qui sera à effectuer.

Les lauréats du concours externe déjà titulaires d’un Master 2 suivront une formation d’un an et seront placés à mi-temps en responsabilité d’une classe et à mi-temps en formation, en tant que fonctionnaires stagiaires.

Une fois la formation initiale validée, les étudiants diplômés seront titularisés dans leur corps de recrutement. Chaque titulaire s’engage à servir pendant 4 ans dans la fonction publique.

Récap de la réforme pour devenir enseignant en images

Concours à bac+3 pour le CRPE, concours de recrutement de professeur des écoles

Concours bac+3 pour CAPES et conseiller principal d’éducation