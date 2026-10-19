Concours CRPE 2027 : inscriptions jusqu’au 25 novembre, épreuves et conditions

Les inscriptions au concours de professeur des écoles 2027 se closent le 25 novembre 2026. Dates des écrits, conditions pour le bac+3 et le bac+5, épreuves, seuils éliminatoires et taux d’admission par académie en 2026 : l’essentiel pour t’inscrire et te préparer.

Tu veux devenir professeur des écoles ? Les inscriptions au concours CRPE 2027 sont ouvertes jusqu’au mercredi 25 novembre 2026, 12 h (heure de Paris), sur la plateforme Cyclades, et les épreuves écrites auront lieu les 30 et 31 mars 2027. C’est la deuxième session où le concours externe s’ouvre dès la licence, sans master. Voici les dates, les conditions voie par voie, le détail des épreuves et les chiffres de la session 2026. Pour t’entraîner sans attendre, je prépare le concours CRPE avec digiSchool.

SOMMAIRE

CRPE 2027 : l’essentiel

Le CRPE est le concours de recrutement des professeurs des écoles : il mène à un poste de titulaire dans une école maternelle ou élémentaire publique. Il est académique. Tu choisis ton académie à l’inscription, et une fois admis, tu es affecté dans un département de cette académie selon tes vœux et ton classement. Ce choix pèse plus lourd qu’on ne le croit (voir plus bas).

Point clé Ce qu’il faut savoir Inscription Sur Cyclades, jusqu’au 25 novembre 2026 à 12 h (heure de Paris) Écrits d’admissibilité Mardi 30 et mercredi 31 mars 2027 (concours externes, troisième concours, second concours interne) Voies d’accès Externe bac+3, externe bac+5 (maintenu en 2026 et 2027), troisième concours, concours internes, concours spéciaux en langues régionales Déroulé Deux épreuves écrites (admissibilité), puis deux épreuves orales (admission) pour le bac+3 Postes 2027 Pas encore publiés : annonce au plus tard la veille de la première épreuve d’admissibilité Admis en 2026 14 295 candidats déclarés admis à l’ensemble des CRPE

Le calendrier de la session 2027

Les dates clés du CRPE 2027. Source : ministère de l’Éducation nationale, devenirenseignant.gouv.fr (octobre 2026).

Inscription : jusqu’au 25 novembre 2026, 12 h, heure de Paris ;

: jusqu’au 25 novembre 2026, 12 h, heure de Paris ; Écrit du premier concours interne (réservé aux instituteurs) : lundi 15 mars 2027 ;

(réservé aux instituteurs) : lundi 15 mars 2027 ; Écrits d’admissibilité des autres concours : mardi 30 et mercredi 31 mars 2027, dans toutes les académies ;

des autres concours : mardi 30 et mercredi 31 mars 2027, dans toutes les académies ; À Mayotte , le second concours interne se déroule les 5 et 6 avril 2027 ;

, le second concours interne se déroule les 5 et 6 avril 2027 ; Oraux d’admission : dates fixées par chaque académie organisatrice, consultables sur le site du rectorat ;

: dates fixées par chaque académie organisatrice, consultables sur le site du rectorat ; Résultats : publiés par chaque recteur sur Cyclades.

Les horaires précis des écrits n’étaient pas encore communiqués en octobre 2026. Une précision à ne pas rater si tu vises le bac+5 : les candidats admissibles doivent déposer une fiche individuelle de renseignement dans leur espace Cyclades avant l’entretien, dans les délais indiqués. Une fiche hors délai, ou non transmise, entraîne l’élimination.

Les conditions pour s’inscrire, voie par voie

Les conditions générales valent pour toute la fonction publique et se vérifient au plus tard le jour de la première épreuve d’admissibilité : nationalité française ou d’un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (ainsi qu’Andorre, la Suisse et Monaco), jouissance des droits civiques, absence de condamnation incompatible avec les fonctions d’enseignant, situation régulière au regard du service national et aptitude physique. Il n’y a pas d’âge minimum affiché : le plafond est l’âge légal de départ à la retraite au moment de la titularisation. Ensuite, tout dépend de la voie.

Voie Condition d’accès (à la date de publication des résultats d’admissibilité) Externe bac+3 Être inscrit en dernière année de licence (L3), ou titulaire d’une licence, ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent (niveau 6, ou cycle d’au moins trois années d’études post-secondaires) Externe bac+5 Être inscrit en dernière année de master (M2), ou titulaire d’un master, ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent (niveau 7, ou cycle d’au moins cinq années d’études post-secondaires) Troisième concours Justifier d’au moins 5 ans d’activités professionnelles sous contrat de droit privé. Aucun diplôme n’est exigé Concours internes Fonctionnaires ou certains agents non titulaires justifiant d’une durée de services publics ou d’enseignement et du diplôme requis. Le premier concours interne est réservé aux instituteurs

Les conditions de diplôme ou d’activité de chaque voie. Source : devenirenseignant.gouv.fr.

Pour le troisième concours, seules les activités exercées sous un régime de droit privé comptent : les périodes passées comme fonctionnaire, magistrat, militaire ou agent public sont exclues, alors que les durées d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation sont retenues.

Tu n’as pas le diplôme ? Tu en es dispensé si tu es ou as été fonctionnaire titulaire dans un corps d’enseignement ou d’éducation, maître contractuel du privé sous contrat admis définitivement à une échelle de rémunération, parent d’au moins trois enfants élevés, ou sportif de haut niveau. À l’inverse, tu ne peux pas t’inscrire si tu es déjà professeur des écoles stagiaire ou titulaire.

Un détail qui rassure les étudiants en fin de cursus : si tu es reçu au concours bac+3 sans avoir encore ta licence à la rentrée suivante, tu gardes le bénéfice du concours jusqu’à la rentrée d’après. Si tu remplis alors la condition de diplôme, tu es nommé. Sinon, le concours est perdu. Une situation de handicap se déclare dès l’inscription pour obtenir un aménagement des épreuves, avec un formulaire à faire remplir par un médecin agréé.

Les épreuves du CRPE

Le concours se joue en deux temps : l’admissibilité (épreuves écrites) puis l’admission (épreuves orales). Voici le détail du concours externe bac+3, celui de la majorité des candidats : le ministère le décrit avec deux écrits et deux oraux, tous notés sur 20.

Épreuve Contenu Durée Coef. Écrit 1

Français et mathématiques Français : étude de la langue, lexique, puis court développement rédigé sur un texte de 500 mots maximum. Mathématiques : exercices et problèmes. 10 points par partie 4 h 5 Écrit 2

Autres domaines Questions dans trois domaines choisis parmi quatre : histoire-géographie et EMC, sciences et technologie, arts, langue vivante (niveau B1, texte d’environ 120 mots). EPS exclue 4 h 3 Oral 1

Français ou mathématiques Exposé sur une notion à partir de documents fournis, puis échange avec le jury. Le domaine est choisi à l’inscription 1 h de préparation, puis 45 min (15 min d’exposé, 30 min d’échange)* 5 Oral 2

EPS et entretien Partie EPS (8 points) : une question à choisir parmi deux, 10 min de préparation, 20 min dont 8 min d’exposé au maximum. Entretien (12 points) : 5 min de présentation de ton parcours, 10 min d’échange, puis 20 min d’entretien 55 min 3

* La page du ministère précise que la durée de cette épreuve est modifiée à compter de la session 2027 et qu’un texte était en cours de publication au Journal officiel. Vérifie la durée exacte sur ta convocation.

Les quatre épreuves du CRPE externe bac+3 et leurs seuils éliminatoires. Source : devenirenseignant.gouv.fr.

Les seuils éliminatoires à connaître

Écrit 1 : une note de 2,5 ou moins sur l’une des deux parties (français ou mathématiques) élimine, même si l’autre partie est excellente. Impossible donc de sacrifier une discipline ;

: une note de 2,5 ou moins sur l’une des deux parties (français ou mathématiques) élimine, même si l’autre partie est excellente. Impossible donc de sacrifier une discipline ; Écrit 2 : une note globale de 5 ou moins sur 20 est éliminatoire ;

: une note globale de 5 ou moins sur 20 est éliminatoire ; Oraux : la note 0 est éliminatoire, y compris à l’une des deux parties de l’oral 2.

L’entretien mérite que tu t’y prépares tôt. Il commence par ta motivation, puis le jury te soumet des mises en situation sur les valeurs de la République et la laïcité, sur ta capacité à te projeter dans le métier, à incarner les exigences du service public (neutralité, lutte contre les discriminations, égalité filles-garçons), à comprendre les enjeux de la transition écologique et à favoriser l’épanouissement de l’élève.

Et pour le bac+5, le troisième concours et les concours internes ?

Le concours externe bac+5 garde ses épreuves actuelles : trois écrits de 3 heures (français, mathématiques, épreuve d’application au choix entre sciences et technologie, histoire-géographie et EMC, ou arts), tous au coefficient 1 et éliminatoires à 5/20 ou moins, puis deux oraux et une épreuve orale facultative de langue vivante, dont seule la part de la note supérieure à 10/20 compte.

Les épreuves du troisième concours et des seconds concours internes sont modifiées à partir de la session 2027, d’après un arrêté publié au Journal officiel du 20 septembre 2026. Pour le troisième concours, les écrits reprennent le format du bac+3, et l’oral 1 devient une épreuve de leçon de 2 heures de préparation puis 1 heure, avec 30 minutes en français et 30 minutes en mathématiques. Le détail est sur la page du ministère consacrée aux épreuves du troisième concours ; consulte aussi celle de ta voie si tu passes un concours interne.

Lire aussi ➜ Tous les concours pour devenir enseignant, du premier au second degré

Les chiffres de la session 2026 et le choix de l’académie

Part des candidats présents aux écrits déclarés admis, session 2026, enseignement public. Source : ministère de l’Éducation nationale, devenirenseignant.gouv.fr (données collectées en juillet 2026).

Au concours externe bac+3, première édition du genre, 49 059 candidats étaient inscrits pour 4 873 postes. Seuls 27 109 se sont présentés aux écrits, 10 357 ont été déclarés admissibles et 4 763 admis, soit 17,57 % des présents. Le concours bac+5 affiche un taux de 35,21 % des présents (6 491 admis pour 6 466 postes). Ces deux taux ne se comparent pas à la légère : les publics, le nombre de postes et le contenu des épreuves diffèrent. Retiens surtout un chiffre, celui des absents. Plus de 40 % des inscrits au bac+3 ne se sont pas présentés aux écrits.

Le chiffre qui change le plus la donne est celui de l’académie. Sur le même concours bac+3, la part d’admis parmi les présents va de 5,69 % à 57,43 % selon l’académie :

Académie (bac+3, 2026) Postes Présents aux écrits Admis / présents Versailles 699 1 144 57,43 % Créteil 560 1 137 49,25 % Paris 131 435 30,11 % Lille 255 2 739 9,31 % Rennes 71 1 122 6,86 % La Réunion 68 1 195 5,69 %

Versailles et Créteil concentrent à elles deux 1 259 des 4 873 postes. À l’inverse, Lille comptait 2 739 présents pour 255 postes. Et en Guyane, 106 postes étaient proposés au bac+3 pour 27 admis seulement. Ces écarts reflètent le nombre de postes et le nombre de candidats d’une seule session : c’est un repère de tension, pas une prédiction pour 2027. Les postes 2027 n’étant pas publiés avant la fin des inscriptions, tu choisis ton académie sans connaître le nombre de places, sauf à te baser sur les sessions précédentes. Pèse ce choix avec ta situation personnelle : tu seras affecté dans l’académie où tu es reçu.

Se préparer au concours

Avec deux écrits de quatre heures, la préparation se joue d’abord sur la régularité. Trois repères pratiques tirés du format des épreuves :

Garde un niveau égal en français et en mathématiques. L’écrit 1 pèse un coefficient 5, et un 2,5/10 dans l’une des deux parties te sort du concours. Compte les heures de révision pour qu’aucune partie ne soit sacrifiée ;

L’écrit 1 pèse un coefficient 5, et un 2,5/10 dans l’une des deux parties te sort du concours. Compte les heures de révision pour qu’aucune partie ne soit sacrifiée ; Choisis tôt tes trois domaines de l’écrit 2. Sur quatre domaines proposés, tu n’en traites que trois : mieux vaut en maîtriser trois à fond que quatre en surface. Décide aussi à l’avance du domaine de ton oral 1, car tu le fixes dès l’inscription ;

Sur quatre domaines proposés, tu n’en traites que trois : mieux vaut en maîtriser trois à fond que quatre en surface. Décide aussi à l’avance du domaine de ton oral 1, car tu le fixes dès l’inscription ; Soigne la langue. Le jury tient compte de l’orthographe et de la syntaxe dans toutes les disciplines, d’après les conseils vidéo du ministère. Les mêmes conseils signalent que beaucoup de candidats perdent du temps sur la partie grammaticale de l’écrit de français et n’ont plus le temps de traiter la partie de réflexion, celle qui rapporte le plus de points : lis le sujet en entier et répartis ton temps dès le départ.

Côté ressources, le ministère publie le programme du concours bac+3, ainsi que les sujets des écrits et les rapports de jury des sessions précédentes : ces rapports disent noir sur blanc ce que les correcteurs attendent. Une préparation à distance existe auprès du Cned, et les universités proposent des licences avec parcours « enseignant ». Pour t’entraîner à ton rythme, retrouve les annales du concours CRPE et les entraînements de la page pour préparer le concours de professeur des écoles en ligne.

Sur le même sujet ➜ Les annales du CRPE pour s’entraîner sur de vrais sujets

FAQ

Jusqu’à quand peut-on s’inscrire au CRPE 2027 ? Jusqu’au mercredi 25 novembre 2026, 12 h, heure de Paris. L’inscription se fait en ligne sur la plateforme Cyclades du ministère de l’Éducation nationale, et c’est à ce moment-là que tu choisis ton académie et ton domaine d’oral. Quand ont lieu les épreuves écrites du CRPE 2027 ? Les mardi 30 et mercredi 31 mars 2027 pour les concours externes (bac+3 et bac+5), le troisième concours et le second concours interne. L’écrit du premier concours interne, réservé aux instituteurs, a lieu le lundi 15 mars 2027. Les horaires précis n’étaient pas encore publiés en octobre 2026. Faut-il un master pour passer le CRPE en 2027 ? Non. Depuis la session 2026, le concours externe est accessible avec une licence, ou en dernière année de licence, à la date de publication des résultats d’admissibilité. Le concours externe bac+5 est maintenu pour les sessions 2026 et 2027 afin de laisser le temps aux étudiants de master de s’y présenter. Combien de postes sont ouverts au CRPE 2027 ? Le nombre de postes n’est pas encore connu. Le ministère indique que la répartition par académie sera publiée au plus tard la veille de la première épreuve d’admissibilité. À titre de repère, la session 2026 comptait 4 873 postes au concours externe bac+3 et 6 466 au concours externe bac+5. À partir de quelle note est-on éliminé au CRPE bac+3 ? À l’écrit, une note de 2,5 ou moins sur l’une des deux parties de la première épreuve (français ou mathématiques) est éliminatoire, tout comme une note globale de 5 ou moins sur 20 à la seconde épreuve. À l’oral, la note 0 est éliminatoire, y compris à l’une des deux parties de la seconde épreuve.

Sources officielles consultées (18 octobre 2026)