Concours CPE 2027 : inscriptions jusqu’au 25 novembre, écrits en mars

Les inscriptions au concours de CPE 2027 se terminent le 25 novembre 2026 à 12 h et les écrits ont lieu les 4 et 5 mars 2027. Quatre concours, conditions d’accès, épreuves, coefficients et préparation : l’essentiel d’après le ministère de l’Éducation nationale.

Tu veux devenir conseiller principal d’éducation (CPE) ? Les inscriptions au concours de la session 2027 se terminent le mercredi 25 novembre 2026 à 12 h, heure de Paris, sur la plateforme Cyclades. Les épreuves écrites des concours externes auront lieu les 4 et 5 mars 2027. Quatre concours existent (externe bac + 3, externe bac + 5, troisième concours et concours interne). Voici les dates, les conditions, les épreuves et leurs coefficients, d’après les pages du ministère de l’Éducation nationale consultées le 12 novembre 2026. Pour organiser ta préparation, je prépare mon concours de la fonction publique avec digiSchool.

SOMMAIRE

Concours CPE 2027 : l’essentiel

Le CPE travaille en collège et en lycée, au cœur de la vie scolaire. Le ministère décrit une mission de conseil auprès du chef d’établissement et de la communauté scolaire pour la mise en place de la politique éducative de l’établissement. Pour devenir CPE titulaire, il faut réussir un concours de recrutement, externe ou interne, dont les conditions et les épreuves varient selon la voie choisie.

Quatre concours en 2027 : externe bac + 3, externe bac + 5, troisième concours et concours interne ;

: externe bac + 3, externe bac + 5, troisième concours et concours interne ; Une date limite proche : inscription sur Cyclades jusqu’au 25 novembre 2026, 12 h, heure de Paris. Le ministère prévient : « N’attendez pas les derniers jours pour vous inscrire ! » ;

: inscription sur Cyclades jusqu’au 25 novembre 2026, 12 h, heure de Paris. Le ministère prévient : « N’attendez pas les derniers jours pour vous inscrire ! » ; Deux phases : des épreuves écrites d’admissibilité, puis des épreuves orales d’admission (pour le concours interne, un dossier remplace l’écrit) ;

: des épreuves écrites d’admissibilité, puis des épreuves orales d’admission (pour le concours interne, un dossier remplace l’écrit) ; Un concours bac + 5 transitoire : il est maintenu pour les sessions 2026 et 2027, tandis que le concours bac + 3 est celui de la réforme de la formation, qui recrute désormais dès la licence.

Calendrier de la session 2027

Dates publiées par le ministère de l’Éducation nationale. Frise non proportionnelle aux durées.

Étape Date 2027 Clôture des inscriptions Mercredi 25 novembre 2026, 12 h (heure de Paris) Dépôt du dossier RAEP (concours interne) Au plus tard le jeudi 3 décembre 2026, 23 h 59 Épreuves écrites (concours externes bac + 3 et bac + 5, troisième concours) Jeudi 4 et vendredi 5 mars 2027 Épreuves orales d’admission Calendrier disponible sur Cyclades

Les inscriptions se font via la plateforme Cyclades, comme pour tous les concours d’enseignants : le même créneau, jusqu’au 25 novembre 2026, concerne le CRPE, le Capes, l’agrégation et les autres concours de l’enseignement. Pour le concours interne, le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP) est déposé dans l’espace candidat, rubrique « Mes justificatifs », avec la page de couverture imposée disponible sur Cyclades. Un dossier déposé hors délai ou qui ne respecte pas les modalités fixées entraîne l’élimination du candidat. Le lieu des écrits sera précisé sur les convocations, accessibles dans la rubrique « Mes documents » de l’espace candidat.

La page du ministère ne mentionne pas le nombre de postes ouverts en 2027. Les données statistiques des concours de CPE (postes, inscrits, présents, admissibles, admis) sont regroupées par session depuis 2016.

Conditions d’accès : quel concours choisir ?

Les quatre voies d’accès et ce qui suit la réussite, d’après le ministère de l’Éducation nationale.

Les concours externes

Ils s’adressent aux candidats titulaires d’un diplôme. Le concours bac + 3 est ouvert aux étudiants inscrits en troisième année de licence (L3) ou titulaires d’une licence. En cas de réussite, les lauréats suivent une formation rémunérée de niveau master, d’une durée de deux ans, à l’Inspé. Le concours bac + 5 est réservé aux étudiants inscrits en deuxième année de master (M2) ou titulaires d’un master. Les lauréats sont nommés fonctionnaires stagiaires et bénéficient d’une formation rémunérée en alternance d’un an.

Le troisième concours

Il est ouvert aux candidats qui justifient d’une expérience professionnelle exercée pendant une durée déterminée dans le cadre de contrats de droit privé. Le ministère précise que les épreuves sont modifiées à compter de la session 2027 : le détail est sur la page officielle des concours de CPE.

Le concours interne

Il s’adresse aux fonctionnaires et à certains agents non titulaires, qui doivent justifier d’une durée de services publics ou d’enseignement et remplir les conditions de diplôme requises. Pour candidater, il faut aussi remplir les conditions générales d’accès à la fonction publique, en plus des conditions propres à chaque concours, comme le rappelle la page d’inscription des concours d’enseignants.

Autre concours de l’Éducation nationale ➜ CRPE 2027 : inscriptions, épreuves et conditions du concours de professeur des écoles

Les épreuves écrites et orales

Les concours externes bac + 3 et bac + 5 comprennent chacun deux épreuves écrites d’admissibilité et deux épreuves orales d’admission. Elles portent sur la politique éducative, l’analyse de situations et la motivation à exercer comme CPE. Toutes sont notées de 0 à 20, et le jury tient compte de la maîtrise écrite et orale de la langue française (vocabulaire, grammaire, conjugaison, ponctuation, orthographe).

Coefficients des deux concours externes, écrit puis oral. Pourcentages calculés par digiSchool au sein de chaque phase.

Concours externe bac + 3

Épreuve Contenu Durée Coef. Admissibilité : dissertation Sujet relatif à l’éducation et à la formation des jeunes, sur un programme de deux thématiques accompagnées d’une bibliographie non exhaustive 4 h 3 Admissibilité : dossier documentaire Analyse d’un dossier portant sur une question de politique éducative, avec trois ou quatre questions 4 h 2 Admission : exposé et échange Étude d’une situation de vie éducative en collège ou lycée, à partir d’un dossier de cinq pages au plus : 15 minutes d’exposé, 30 minutes d’échange avec le jury 1 h 30 de préparation, 45 min 5 Admission : entretien 5 minutes de présentation du parcours et de la motivation, puis échange sur les valeurs de la République, dont la laïcité, et sur la projection dans le métier de CPE 35 min 3

Pour les épreuves d’admissibilité, une note globale égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. À l’admission, c’est la note 0 qui est éliminatoire. Rendre une copie blanche, arriver en retard après l’ouverture des enveloppes contenant les sujets ou oublier de rendre sa copie entraîne aussi l’élimination.

Concours externe bac + 5

Les épreuves restent celles définies par l’arrêté du 25 janvier 2021, car le concours est maintenu à titre transitoire. À l’écrit, une composition (4 h, coefficient 2) vérifie les connaissances en sciences de l’éducation, en histoire, philosophie et sociologie de l’éducation, ainsi qu’en psychologie de l’enfant et de l’adolescent. Une analyse d’une situation éducative (5 h, coefficient 2) demande d’élaborer un projet à partir d’un dossier documentaire.

À l’oral, l’épreuve sur sujet et dossier (2 h de préparation, 1 h dont 20 minutes d’exposé et 40 minutes d’entretien, coefficient 5) évalue l’aptitude à conseiller le chef d’établissement. Le candidat dispose d’un ordinateur connecté à internet pendant la préparation, et le jury peut l’interroger sur les ressources utilisées. L’entretien (35 minutes, coefficient 3) porte sur la motivation et comprend deux mises en situation professionnelle en lien avec la vie scolaire. Dans les deux concours externes, l’épreuve de coefficient le plus élevé est donc l’épreuve orale sur dossier (coefficient 5). Le détail complet figure sur les pages du ministère pour le concours bac + 3 et pour le concours bac + 5.

Après le concours et préparation

Le ministère met à disposition les sujets des épreuves écrites et les rapports de jury, de la session 2026 à la session 2011, ainsi que des exemples de sujets. Le programme du concours bac + 5 de la session 2026 est prorogé pour 2027 ; celui du bac + 3 est publié pour la session 2027. Après les épreuves, tout candidat peut demander la communication de ses copies : elles ne comportent pas d’annotations et leur communication ne peut pas remettre en cause le résultat.

Le calendrier laisse un peu plus de trois mois entre la clôture des inscriptions et les écrits du 4 et 5 mars. La dissertation et l’analyse de dossier évaluent d’abord la méthode : problématiser, structurer, s’appuyer sur des références en sciences de l’éducation. S’entraîner sur les sujets des années précédentes reste le meilleur moyen de calibrer l’exigence. Pour l’oral, l’entretien de motivation et les mises en situation autour de la laïcité et des valeurs du service public se préparent à voix haute, à plusieurs. Sur digiSchool, la préparation aux concours de la fonction publique regroupe cours et quiz pour travailler la culture administrative et la méthode.

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FAQ

Jusqu’à quand peut-on s’inscrire au concours de CPE 2027 ? Les inscriptions se déroulent jusqu’au mercredi 25 novembre 2026, 12 heures, heure de Paris, sur la plateforme Cyclades. Cette date concerne les quatre concours de CPE de la session 2027. Quand ont lieu les épreuves écrites du concours de CPE 2027 ? Les épreuves écrites des concours externes bac + 3 et bac + 5 et du troisième concours se déroulent le jeudi 4 et le vendredi 5 mars 2027. Pour le concours interne, le dossier RAEP est à déposer au plus tard le 3 décembre 2026 à 23 h 59. Quel diplôme faut-il pour passer le concours de CPE ? Le concours externe bac + 3 est ouvert aux étudiants en troisième année de licence ou titulaires d’une licence. Le concours externe bac + 5 est ouvert aux étudiants en deuxième année de master ou titulaires d’un master. Le troisième concours et le concours interne répondent à d’autres conditions, détaillées par le ministère. Quelles sont les épreuves du concours externe de CPE ? Les concours externes comprennent deux épreuves écrites d’admissibilité et deux épreuves orales d’admission. Au bac + 3 : une dissertation, l’analyse d’un dossier documentaire, un exposé suivi d’un échange et un entretien de motivation. Quelle note est éliminatoire au concours de CPE ? Pour les épreuves d’admissibilité, une note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Pour les épreuves d’admission, la note 0 est éliminatoire, d’après le ministère de l’Éducation nationale.

Sources