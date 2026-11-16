Concours attaché d’administration de l’État 2027 : inscriptions jusqu’au 25 novembre

Le concours interne d’attaché d’administration de l’État se clôture le 25 novembre 2026 à 12 h sur Cyclades. Voies d’accès, conditions du concours interne et des IRA, démarches d’inscription et formation : l’essentiel d’après le SIEC et le portail de la fonction publique.

Le concours d’attaché d’administration de l’État (AAE) mène à un corps de catégorie A. Or, l’une de ses portes d’entrée se ferme bientôt. Les inscriptions au concours interne restent ouvertes sur Cyclades jusqu’au mercredi 25 novembre 2026, 12 h (heure de Paris). Quant à l’autre voie, celle des instituts régionaux d’administration (IRA), elle suit un calendrier distinct. Cet article détaille qui peut candidater, par quelle voie et comment s’inscrire. Pour cela, il s’appuie sur le SIEC, le portail de la fonction publique et les IRA. Pour organiser la suite de ta préparation, je prépare mon concours de la fonction publique avec digiSchool.

SOMMAIRE

Concours attaché d’administration de l’État : l’essentiel

En pratique, les attachés d’administration de l’État forment un corps interministériel : il sert dans les différents ministères. Selon le SIEC, ils participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques ministérielles et interministérielles. Ils assurent aussi des fonctions de conception, d’expertise, de gestion et de pilotage d’unités administratives, et ont vocation à encadrer des équipes. Enfin, ils peuvent remplir les fonctions d’ordonnateur secondaire.

Selon le calendrier général des concours de l’État, le concours interne ouvert actuellement relève du ministère de l’Éducation nationale. Il s’agit donc d’un concours de catégorie A, filière administrative, avec clôture des inscriptions le 25 novembre 2026. Les inscriptions ont débuté le 1er octobre 2026 à 12 h.

Cependant, un point pèse sur la préparation. Au 15 novembre 2026, ni l’agenda du SIEC ni le calendrier du portail de la fonction publique ne donnent de date d’épreuve. Le SIEC précise d’ailleurs les publier dans son agenda « dès qu’elles sont officielles ». S’inscrire sans attendre ne coûte donc rien, alors qu’attendre les dates fait manquer la clôture.

Étapes et dates d’après le portail candidats du SIEC, consulté le 15/11/2026. La convocation est déposée sur Cyclades environ 10 jours avant la première épreuve.

Quatre portes d’entrée vers le corps des attachés

En réalité, il n’existe pas un concours unique, mais deux familles. D’abord, le concours interne organisé par un ministère, celui dont la clôture approche. Ensuite, les concours d’accès aux IRA. Selon le portail des IRA, ils constituent le principal mode de recrutement des attachés d’administration de l’État, avec trois voies (externe, interne et troisième concours).

Profils et conditions d’après le SIEC (concours interne ministériel) et la page de présentation des concours d’accès aux IRA, consultés le 15/11/2026.

Le choix dépend du profil, pas d’une préférence. Ainsi, le concours interne ministériel s’adresse uniquement aux agents publics. En revanche, le concours externe des IRA vise les titulaires d’une licence, sans lien avec l’administration. Pour le détail des épreuves et du calendrier de la voie IRA, consulte notre article sur le concours IRA.

Conditions pour candidater

Concours interne ministériel

D’après le SIEC, le concours interne accueille les fonctionnaires, les militaires et les agents non titulaires qui justifient d’au moins 4 ans de services publics, continus ou discontinus, au 1er janvier de l’année du concours. Par ailleurs, l’avis de concours précise les autres conditions de candidature.

Concours des IRA

Le portail des IRA décrit trois voies, sur la base de la session 2026 :

Concours externe : une licence, un titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 (ancien niveau II), ou une qualification reconnue équivalente. Le candidat doit détenir le diplôme au plus tard à la date des épreuves d’admissibilité.

une licence, un titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 (ancien niveau II), ou une qualification reconnue équivalente. Le candidat doit détenir le diplôme au plus tard à la date des épreuves d’admissibilité. Concours interne : candidats déjà en poste dans l’administration, fonctionnaires ou contractuels, totalisant au moins 4 ans de services publics.

candidats déjà en poste dans l’administration, fonctionnaires ou contractuels, totalisant au moins 4 ans de services publics. Troisième concours : au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le secteur privé, comme élu local ou comme responsable d’association, y compris bénévole.

Pour le concours interne et le troisième concours des IRA, la clôture des inscriptions fixe la limite. Le calcul ne retient donc que les périodes accomplies avant cette date. Cette règle aide à estimer son ancienneté, mais l’avis de la session visée reste la référence.

S’inscrire sur Cyclades avant le 25 novembre

D’abord, l’inscription au concours interne se fait en ligne, sur la plateforme Cyclades du ministère de l’Éducation nationale. Ensuite, le SIEC recommande deux réflexes : créer un compte avant de s’inscrire lors d’une première candidature, et conserver ses identifiants, qui servent « tout au long du processus de recrutement ».

Après l’inscription, un mail de confirmation arrive. Toutefois, il reste une étape : se connecter à son espace, rubrique « Mes documents », pour obtenir la demande de pièces justificatives. Ce document indique la date limite de retour des pièces. Enfin, les documents à fournir se téléchargent dans la rubrique « Les formulaires ».

L’inscription reste modifiable jusqu’à la clôture. Cependant, au-delà de cette date, on ne peut plus rien modifier. Ensuite, le candidat retrouve sa convocation dans l’espace Cyclades environ 10 jours avant la première épreuve. Le jour des épreuves, le SIEC accepte une carte nationale d’identité ou un passeport expiré depuis moins de 5 ans, d’après son actualité du 28 octobre 2026.

Formation et engagement par la voie des IRA

La voie des IRA ouvre un parcours de formation rémunéré de 14 mois. Les candidats passent d’abord 8 mois dans l’un des instituts (Bastia, Lille, Lyon, Metz ou Nantes), puis 6 mois en stage en situation professionnelle. Enfin, à l’issue du parcours, l’employeur prononce la titularisation. Par ailleurs, les fonctionnaires recrutés s’engagent à servir l’État pendant 5 ans.

Durées d’après la page de présentation des concours d’accès aux IRA, consultée le 15/11/2026.

Quant aux postes, ils se situent en administration centrale, dans les services déconcentrés de l’État ou en établissement public. De plus, un nombre limité de places mène à la fonction de secrétaire des affaires étrangères (4 à 6 postes par an) ou à la Caisse des dépôts et consignations (20 postes par an).

Le concours d’attaché n’est pas le seul chemin vers l’encadrement public. Ainsi, côté collectivités, l’attaché territorial suit des règles propres. De même, côté haute fonction publique, le concours INSP mène aux emplois supérieurs de l’État. Enfin, pour travailler la culture administrative commune à ces concours, la préparation aux concours de la fonction publique de digiSchool propose cours et quiz.

FAQ

Jusqu’à quand s’inscrire au concours d’attaché d’administration de l’État ? Les inscriptions au concours interne ouvertes sur Cyclades se terminent le mercredi 25 novembre 2026 à 12 h, heure de Paris. De plus, elles ont débuté le 1er octobre 2026 à 12 h. L’inscription reste modifiable jusqu’à la clôture. Qui peut passer le concours interne d’attaché d’administration de l’État ? Selon le SIEC, il accueille les fonctionnaires, les militaires et les agents non titulaires qui justifient d’au moins 4 ans de services publics, continus ou discontinus, au 1er janvier de l’année du concours. Quel diplôme faut-il pour le concours externe d’attaché ? Le concours externe des IRA demande une licence, un titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 (ancien niveau II), ou une qualification reconnue équivalente. Le candidat doit détenir le diplôme au plus tard à la date des épreuves d’admissibilité. Quelles sont les dates des épreuves du concours interne ? Au 15 novembre 2026, l’agenda du SIEC n’affiche aucune date. Le SIEC précise que les dates d’épreuves y figurent dès qu’elles sont officielles. Ensuite, la convocation arrive sur Cyclades environ 10 jours avant la première épreuve. Combien de temps dure la formation des attachés recrutés par les IRA ? Le parcours dure 14 mois : 8 mois de formation dans l’un des cinq instituts, puis 6 mois de stage en situation professionnelle. Par ailleurs, les fonctionnaires recrutés s’engagent à servir l’État pendant 5 ans.

Sources