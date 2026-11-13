Concours INSP : conditions, épreuves, places et calendrier

Le concours INSP ouvre l’accès aux fonctions de cadre supérieur de l’État. Conditions d’accès des huit concours, épreuves écrites et orales avec leurs coefficients, chiffres de sélectivité des dernières sessions et calendrier : l’essentiel d’après l’INSP.

Le concours INSP est la porte d’entrée de l’Institut national du service public, l’école qui forme les cadres supérieurs de l’État. Huit concours y mènent : cinq pour la voie générale, trois pour la voie « Orient ». Les épreuves écrites de la session en cours ont lieu la semaine du 15 mars 2027 ; pour tous ceux qui n’étaient pas inscrits, l’enjeu est de préparer la session suivante, dont le calendrier n’est pas encore publié. Voici les conditions d’accès, les épreuves, leurs coefficients et les chiffres de sélectivité, d’après l’INSP. Pour travailler la méthode et la culture administrative en parallèle, je prépare mon concours de la fonction publique avec digiSchool.

SOMMAIRE

Concours INSP : l’essentiel

L’INSP recrute ses élèves sur concours, puis les forme pendant 24 mois, avec cinq stages et missions, à des fonctions de cadre supérieur de l’État. Il n’y a plus de classement de sortie : l’institut a remplacé ce classement par une procédure d’appariement entre les compétences des élèves et les postes proposés par les employeurs. La grande majorité des lauréats intègre ensuite le corps interministériel des administrateurs de l’État.

Huit concours : cinq dans la voie générale (externe, externe « Talents », externe « Docteurs », interne, troisième concours) et trois dans la voie « Orient » (externe, interne, troisième concours) ;

: cinq dans la voie générale (externe, externe « Talents », externe « Docteurs », interne, troisième concours) et trois dans la voie « Orient » (externe, interne, troisième concours) ; Deux phases : des écrits d’admissibilité, puis des oraux d’admission à Paris pour les seuls admissibles ;

: des écrits d’admissibilité, puis des oraux d’admission à Paris pour les seuls admissibles ; Une sélection serrée : 80 places pour 2 970 inscrits dans la voie générale en 2026, et 7 places dans la voie « Orient » ;

: 80 places pour 2 970 inscrits dans la voie générale en 2026, et 7 places dans la voie « Orient » ; Un format de concours rénové : l’INSP précise que seuls les sujets des années 2024 et 2025 correspondent au concours réformé.

Calendrier d’une session

Calendrier prévisionnel publié par l’INSP pour la session 2027. Frise non proportionnelle aux durées.

Étape Session 2027 Ouverture des inscriptions 4 août 2026 Clôture des inscriptions 22 septembre 2026, 12 h (heure de Paris) Épreuves écrites d’admissibilité Semaine du 15 mars 2027 Résultats d’admissibilité 29 avril 2027 Épreuves orales d’admission (à Paris) De mai à mi-juillet 2027 Retour des notices 10 mai 2027 au plus tard Résultats d’admission 16 juillet 2027

Les inscriptions de la session 2027 se sont déroulées sur sept semaines, de début août à fin septembre 2026, après un arrêté d’ouverture daté du 30 juillet 2026. Le calendrier de la session suivante n’est pas publié à ce jour. Les résultats d’admissibilité restent consultables en ligne jusqu’à la mise en ligne des résultats d’admission, qui eux-mêmes restent disponibles deux mois. La liste des centres d’épreuves écrites est communiquée plus tard et varie chaque année : elle est fixée par l’arrêté d’ouverture, en métropole et en outre-mer.

Conditions d’accès : quel concours choisir ?

Conditions d’accès des concours de la voie générale, d’après l’INSP. Le candidat doit aussi remplir les conditions de nationalité de la fonction publique.

Dans tous les cas, il faut être français ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Le reste dépend du profil.

Le concours externe

Il s’adresse aux titulaires d’au moins une licence ou d’un diplôme classé au niveau 6 du répertoire national des certifications professionnelles, ou d’une qualification reconnue équivalente. C’est la voie des étudiants et des jeunes diplômés, et de loin la plus fréquentée : 1 502 inscrits en 2026, selon l’INSP. Le détail figure sur la page du concours externe.

Le concours interne

Il est réservé aux agents publics qui justifient de 4 ans de services publics au 1er janvier de l’année du concours, sans condition de diplôme. Les périodes de stage ou de formation en école pendant lesquelles l’agent avait la qualité de stagiaire ou d’élève ne comptent pas. Le candidat doit être en activité, en détachement ou en congé parental à cette date : voir la page du concours interne.

Le troisième concours

Il vise les actifs du secteur privé, les responsables associatifs, y compris bénévoles, et les élus locaux. Il faut justifier de 6 ans d’expérience au 1er janvier de l’année du concours, sans condition de diplôme. Les modalités sont sur la page du troisième concours.

Les concours « Talents » et « Docteurs »

Le concours externe « Talents » est réservé aux étudiants boursiers et aux demandeurs d’emploi qui suivent ou ont suivi une classe préparatoire « Prépa Talents ». Le concours externe « Docteurs » est ouvert aux titulaires d’un doctorat ; il ne comporte qu’une épreuve écrite et deux épreuves orales. Chaque année, l’arrêté d’ouverture précise la spécialité de l’écrit : pour 2027, c’est « sciences de la vie ». Voir la page du concours Docteurs.

Un autre concours de cadres de l’État ➜ Concours IRA : voies, épreuves et calendrier des instituts régionaux d’administration

Les épreuves écrites et orales

Les épreuves d’admissibilité sont conçues comme des exercices concrets, qui placent le candidat en situation professionnelle. Elles évaluent la capacité à évoluer dans un environnement complexe et incertain, à partir de connaissances en droit public, économie, finances publiques, questions sociales, européennes et internationales. Un candidat absent à une épreuve d’admissibilité ne peut pas passer la suivante.

Concours externe : cinq écrits

Épreuve écrite Contenu Durée Coef. Note de réflexion Question contemporaine sur le rôle des pouvoirs publics et leurs rapports à la société, avec deux thèmes et une liste de références. Thèmes 2026 et 2027 : « Puissance et impuissances publiques » ; « L’apport de la science et des technologies aux politiques publiques » 5 h 2 Note opérationnelle : économie Proposition argumentée et réaliste, pouvant aborder les moyens chiffrés et un calendrier de mise en œuvre 5 h 4 (majoré) ou 2 (minoré) Note opérationnelle : droit public Même exercice, sur une problématique de droit public 5 h 4 (majoré) ou 2 (minoré) Questions à réponses courtes (QRC) Questions interdisciplinaires (finances publiques, questions sociales, questions européennes et internationales), parfois accompagnées de documents à commenter 5 h 3 Cas pratique À partir d’un dossier, sur les enjeux des transitions écologique ou numérique 4 h 2

Les concours interne et troisième concours comptent quatre écrits : la note de réflexion (5 h, coefficient 2), une note opérationnelle de droit public ou d’économie (5 h, coefficient 3), les QRC (5 h, coefficient 3) et un cas pratique sur des enjeux managériaux et organisationnels (4 h, coefficient 2).

Les trois oraux d’admission

Les oraux ont lieu à Paris pour les seuls admissibles. Hormis l’anglais, ils portent sur les qualités et aptitudes du candidat, sa capacité à interagir, son projet professionnel et son savoir-être.

Coefficients des trois épreuves d’admission, d’après l’INSP. Pourcentages calculés par digiSchool au sein des seuls oraux.

L’entretien (1 h, dont un exposé liminaire de 10 minutes maximum) s’appuie sur une fiche individuelle renseignée par le candidat. Il apprécie notamment les qualités managériales, la motivation et le projet professionnel ;

(1 h, dont un exposé liminaire de 10 minutes maximum) s’appuie sur une fiche individuelle renseignée par le candidat. Il apprécie notamment les qualités managériales, la motivation et le projet professionnel ; La mise en situation collective (1 h maximum) comporte deux temps. Un groupe d’au moins trois candidats reçoit une situation concrète et une directive qui exige une décision, pendant au moins 20 minutes, sans intervention du jury. Chaque candidat est ensuite reçu 10 minutes en entretien individuel. Les groupes sont constitués au hasard, et les candidats attendent sans communiquer entre eux ni avec l’extérieur ;

(1 h maximum) comporte deux temps. Un groupe d’au moins trois candidats reçoit une situation concrète et une directive qui exige une décision, pendant au moins 20 minutes, sans intervention du jury. Chaque candidat est ensuite reçu 10 minutes en entretien individuel. Les groupes sont constitués au hasard, et les candidats attendent sans communiquer entre eux ni avec l’extérieur ; L’anglais (30 minutes, après 15 minutes de préparation) consiste à lire un extrait et à commenter un texte d’environ 600 mots, puis à converser avec le jury. Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte, d’après l’arrêté du 10 avril 2026.

Pour le détail des programmes, l’INSP renvoie aux arrêtés publiés sur Légifrance. Dans les concours externe, interne et troisième concours, l’entretien reste l’épreuve la plus lourde de l’ensemble de l’admission, avec 7 ou 8 points de coefficient sur 13 à 15 pour les oraux.

Sélectivité : inscrits, présents et places

Les chiffres de l’INSP montrent un concours de plus en plus demandé. Dans la voie générale, le nombre d’inscrits est passé de 2 128 en 2023 à 2 970 en 2026, ce qui représente un record depuis 1945, selon l’INSP dans son bilan de la session 2026. Les places, elles, restent mesurées : 90 en 2023, 60 en 2024 et en 2025, puis 80 en 2026.

Inscrits et places de la voie générale, 2023 à 2026, d’après l’INSP. Les candidats inscrits à deux concours sont comptés deux fois.

Il faut cependant lire ces totaux avec précaution : environ quatre inscrits sur dix ne se présentent pas. En 2026, le concours externe a compté 889 présents le premier jour des écrits pour 1 502 inscrits (59,19 %), et 851 le dernier jour (56,66 %). Le rapport entre inscrits et places varie beaucoup selon le concours : de 24 inscrits par place à l’interne à 143 au concours Docteurs, qui ne propose que 2 places.

Inscrits par place selon le concours, session 2026. Calcul digiSchool à partir des chiffres de l’INSP.

Les statistiques complètes, avec les présents et les places depuis 2022, sont réunies sur la page « Les concours en chiffres ». Côté profils, l’INSP relève dans son bilan 2026 que 47,5 % des admis de la voie générale sont des femmes (38 lauréates pour 80 admis) et qu’une majorité de lauréats est issue de lycées de province.

Après le concours et préparation

Les lauréats deviennent élèves de l’INSP pour un cursus de 24 mois, qui alterne enseignements communs, enseignements d’approfondissement et stages. À la sortie, l’affectation passe par une procédure d’appariement avec les employeurs, expliquée sur la page procédure de sortie de l’INSP. La formation initiale détaille le cursus.

Pour se préparer, l’INSP met en ligne gratuitement des ressources officielles : sujets, meilleures copies et rapports des jurys, bibliographie, et sujets fictifs des nouvelles épreuves. Le rapport du président des jurys 2026, publié le 30 octobre 2026, formule des conseils concrets pour chaque épreuve. Les étudiants boursiers et les demandeurs d’emploi peuvent viser les trois classes Prépa Talents de Nantes, Paris et Strasbourg : l’INSP indique que 2 étudiants sur 3 issus de ces prépas ont réussi un concours de la fonction publique en 2025, toutes catégories A+ et A confondues.

L’INSP n’est pas encore couvert par les parcours de préparation digiSchool. Mais la culture administrative et l’entraînement régulier se travaillent aussi pour les concours de catégories A, B et C, avec les cours et quiz de préparation aux concours de la fonction publique.

Tous les concours préparés avec digiSchool ➜ Découvrir les concours de la fonction publique

FAQ

Qu’est-ce que le concours INSP ? C’est le concours d’entrée à l’Institut national du service public. Il donne accès à une formation de 24 mois pour devenir cadre supérieur de l’État. Huit concours existent : cinq dans la voie générale et trois dans la voie « Orient ». Quel diplôme faut-il pour passer le concours externe de l’INSP ? Il faut être titulaire d’au moins une licence, ou d’un diplôme classé au niveau 6 du répertoire national des certifications professionnelles, ou d’une qualification reconnue équivalente. Le concours interne et le troisième concours n’exigent aucun diplôme. Combien d’années d’expérience faut-il pour le concours interne et le troisième concours ? Le concours interne demande 4 ans de services publics et le troisième concours 6 ans d’expérience hors fonction publique, en mandat d’élu local ou comme responsable associatif, appréciés au 1er janvier de l’année du concours. Quelles sont les épreuves du concours externe de l’INSP ? Cinq écrits d’admissibilité (note de réflexion, deux notes opérationnelles en économie et en droit public, questions à réponses courtes, cas pratique sur les transitions écologique ou numérique), puis trois oraux : entretien, mise en situation collective et anglais. Combien y a-t-il de places au concours INSP ? En 2026, la voie générale offrait 80 places pour 2 970 inscrits, et la voie « Orient » 7 places pour 297 inscrits. Le nombre de places est fixé chaque année par l’arrêté d’ouverture des concours. Quand ouvrent les inscriptions de la prochaine session ? Le calendrier de la session suivante n’est pas publié à ce jour. Pour la session 2027, les inscriptions ont été ouvertes du 4 août au 22 septembre 2026 à 12 h : il faut guetter les annonces de l’INSP à l’été.

Sources