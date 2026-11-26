Que peut-on conduire avec un permis côtier ? Bateaux, lacs, fleuves : le point complet
La plupart des gens décrochent leur code en 2 mois. Toi, t'es capable de faire mieux ?
Que peut-on conduire avec un permis côtier ? En mer, n’importe quel bateau de plaisance à moteur, sans limite de puissance ni de longueur, tant que tu restes à 6 milles d’un abri au maximum. La réponse se complique dès que l’on quitte la mer : un lac, oui ; la Seine ou un canal, non. Et un jet-ski, un voilier, une traversée vers la Corse ? Ce guide reprend chaque cas, un par un, à partir du décret qui encadre le permis plaisance et des pages du ministère chargé de la Mer. Si tu prépares l’examen, un bon réflexe : s’entraîner au code bateau en parallèle, car ces limites font partie des questions posées.
Sommaire
Que peut-on conduire avec un permis côtier : quel bateau ?
Le texte de référence est le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007. Son article 2 pose une règle simple : le permis est exigé pour conduire un bateau de plaisance à moteur lorsque la puissance motrice est supérieure à 4,5 kilowatts, soit 6 chevaux. L’option côtière est le titre qui vaut en eaux maritimes, pour une navigation jusqu’à 6 milles d’un abri.
Ni puissance maximale, ni longueur maximale en mer
Lis bien ce que le décret fixe pour l’option côtière : une distance, et rien d’autre. Il ne prévoit ni plafond de puissance, ni longueur maximale du bateau. Un semi-rigide de 5 mètres avec 40 chevaux ou une vedette de 12 mètres avec deux moteurs de 300 chevaux relèvent du même permis.
La limite de 20 mètres que l’on croise souvent concerne les eaux intérieures, pas la mer : l’option eaux intérieures vaut pour un bateau de moins de 20 mètres, et il faut l’extension « grande plaisance eaux intérieures » à partir de 20 mètres. Ne transpose pas cette règle au côtier, c’est une confusion classique.
En dessous de 4,5 kW, pas de permis
Le seuil joue dans les deux sens. Un bateau dont le moteur ne dépasse pas 4,5 kW se conduit sans permis. Les conditions exactes, et les situations où le permis redevient obligatoire, sont détaillées dans notre article sur le bateau sans permis.
Le cas des anciens titres
Si tu détiens une ancienne carte mer, la règle n’est pas la même : elle ne vaut que pour un moteur d’une puissance inférieure ou égale à 37 kW (50 chevaux) et pour une navigation de jour. L’absence de plafond de puissance vaut pour l’option côtière actuelle et pour l’ancien permis mer côtier.
Jusqu’où peut-on aller en mer ?
La vraie limite du permis côtier est géographique : 6 milles d’un abri, soit un peu plus de 11 km. La distance se compte depuis un abri, c’est-à-dire un endroit où le bateau peut se mettre en sécurité et repartir sans assistance, et non depuis la plage la plus proche.
Cette notion mérite un article à elle seule : définition de l’abri, zones de navigation, matériel de sécurité à embarquer selon la distance. Tout est expliqué dans notre guide sur la distance autorisée avec le permis côtier.
Le décret ne prévoit pas non plus de restriction horaire pour l’option côtière, à la différence de l’ancienne carte mer, limitée au jour. Naviguer de nuit suppose en revanche un bateau équipé des feux réglementaires et un chef de bord capable de lire ceux des autres.
Lac, fleuve, Seine, canal : le permis côtier suffit-il ?
C’est la question qui revient le plus, et la réponse tient en une phrase du ministère chargé de la Mer : en eaux intérieures, les permis maritimes autorisent la conduite d’un bateau de plaisance sur les lacs et plans d’eau fermés, mais pas sur les canaux, les fleuves et les rivières.
Sur un lac : oui
Avec ton permis côtier, tu peux conduire un bateau à moteur sur un lac ou un plan d’eau fermé. Renseigne-toi quand même avant de mettre à l’eau : chaque plan d’eau a son règlement particulier de police, qui peut limiter la vitesse, la puissance ou interdire certaines zones.
Sur la Seine, un fleuve ou un canal : non
La Seine, la Saône, le Rhône, le canal du Midi : dès que tu remontes un fleuve, une rivière ou un canal avec un moteur de plus de 4,5 kW, il te faut l’option eaux intérieures. Le permis côtier seul ne suffit pas, même pour une courte balade.
Bonne nouvelle si tu as déjà le côtier : l’option eaux intérieures s’ajoute par un examen théorique seul, sans repasser la formation pratique. Le parcours est décrit dans notre article sur le permis fluvial.
Aller en Corse ou sur une île
Aucun texte ne cite la Corse : c’est la règle des 6 milles d’un abri qui s’applique, comme partout. Deux situations se distinguent nettement.
- Traverser depuis le continent : la traversée représente de l’ordre d’une centaine de milles depuis la Côte d’Azur. Tu te retrouves très vite à plus de 6 milles de tout abri. Le permis côtier ne suffit pas, il faut l’extension hauturière.
- Naviguer sur place : si tu loues un bateau en Corse ou si tu y fais venir le tien par ferry, le permis côtier te permet de longer le littoral de l’île, à 6 milles d’un abri au maximum.
Le raisonnement vaut pour toutes les îles. Si l’île dispose d’un abri et que la route pour la rejoindre ne t’éloigne jamais de plus de 6 milles d’un abri, d’un côté ou de l’autre, tu restes dans le cadre de ton permis. Dans le cas contraire, c’est le domaine du permis hauturier.
Jet-ski, voilier, VHF : les cas particuliers
Jet-ski : oui, avec des limites propres
Un jet-ski, ou véhicule nautique à moteur (VNM), dépasse presque toujours 4,5 kW : il exige donc un titre de conduite, et l’option côtière convient. Mais l’engin a ses propres limites, rappelées par le ministère chargé de la Mer :
- un VNM d’au moins 2 places peut naviguer jusqu’à 6 milles d’un abri ;
- les autres VNM restent limités à 2 milles d’un abri ;
- la navigation se fait exclusivement de jour.
Le détail figure dans notre article sur le permis jet-ski.
Voilier : pas de permis en mer
La conduite en mer d’un navire à voile n’exige pas de permis, quelle que soit la taille du voilier. Le permis côtier ne t’apporte donc rien de plus sur ce point, si ce n’est des connaissances utiles. Attention en revanche si tu remontes un fleuve ou un canal avec un voilier doté d’un moteur de plus de 4,5 kW : il faut alors un permis valable en eaux intérieures.
VHF : utilisable dans les eaux territoriales françaises
Le permis plaisance permet d’utiliser une radio VHF dans les eaux territoriales françaises. Au-delà, ou pour certains équipements, un certificat spécifique est demandé : notre article sur la VHF et le permis bateau fait le tri.
À l’étranger
Il n’existe pas de permis international en navigation de plaisance. Un bateau sous pavillon français reste soumis à la réglementation française, même hors de France. Pour une location sur place, ce sont les règles du pays et du loueur qui comptent : le sujet est traité dans notre guide du permis bateau à l’étranger.
Le récapitulatif en un tableau
|Situation
|Permis côtier suffisant ?
|À savoir
|Bateau à moteur de plus de 4,5 kW en mer
|Oui
|Jusqu’à 6 milles d’un abri, sans plafond de puissance ni de longueur
|Navigation au-delà de 6 milles d’un abri
|Non
|Extension hauturière
|Lac ou plan d’eau fermé
|Oui
|Vérifier le règlement local du plan d’eau
|Fleuve, rivière, canal (Seine, Rhône, canal du Midi)
|Non
|Option eaux intérieures, bateau de moins de 20 mètres
|Traversée continent-Corse
|Non
|Extension hauturière
|Navigation côtière autour de la Corse ou d’une île
|Oui
|À 6 milles d’un abri au maximum
|Jet-ski (VNM)
|Oui
|2 ou 6 milles d’un abri selon le nombre de places, de jour uniquement
|Voilier en mer
|Sans objet
|Aucun permis exigé
Ce qui tombe au code bateau
L’examen théorique compte 40 questions et admet 5 erreurs. Les prérogatives du permis y reviennent sous des formes détournées, rarement en question directe. Trois pièges ressortent souvent chez les candidats :
- Confondre lac et rivière : la photo montre une étendue d’eau douce et la question porte sur le titre nécessaire. Sur un lac fermé, le permis maritime convient ; sur une rivière, non.
- Appliquer la limite des 20 mètres à la mer : elle ne concerne que les eaux intérieures.
- Oublier le seuil de 4,5 kW : c’est la puissance du moteur qui déclenche l’obligation de permis, pas la taille de la coque.
Retiens la logique d’ensemble plutôt qu’une liste : en mer, le côtier se définit par une distance ; en eaux intérieures, le permis se définit par une longueur de bateau.
Questions fréquentes
Tout bateau de plaisance à moteur en mer, jusqu’à 6 milles d’un abri. Le décret du 2 août 2007 ne fixe pour l’option côtière ni puissance maximale ni longueur maximale. Le permis est obligatoire dès que le moteur dépasse 4,5 kW, soit 6 chevaux.
Oui. Les permis maritimes autorisent la conduite d’un bateau de plaisance sur les lacs et plans d’eau fermés. Il faut respecter le règlement particulier du plan d’eau concerné.
Non. Les permis maritimes ne permettent pas la conduite sur les fleuves, les rivières et les canaux. Il faut l’option eaux intérieures du permis plaisance dès que le moteur dépasse 4,5 kW.
Pas en traversant depuis le continent : la route s’éloigne de plus de 6 milles de tout abri, ce qui exige l’extension hauturière. En revanche, le permis côtier permet de naviguer le long des côtes corses, à 6 milles d’un abri au maximum.
Oui. L’option côtière est un titre de conduite valable pour un véhicule nautique à moteur. La navigation se fait de jour uniquement, jusqu’à 6 milles d’un abri pour un engin d’au moins 2 places et 2 milles pour les autres.
Non. La conduite en mer d’un navire à voile n’exige pas de permis. Un permis valable en eaux intérieures devient nécessaire pour remonter un fleuve ou un canal avec un voilier dont le moteur dépasse 4,5 kW.
Sources
- Légifrance : décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur, articles 2 et 3 (seuil de 4,5 kW, option côtière jusqu’à 6 milles d’un abri, option eaux intérieures pour les bateaux de moins de 20 mètres), version en vigueur consultée le 26 novembre 2026.
- Ministère chargé de la Mer (mer.gouv.fr) : Le permis plaisance, permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur, page mise à jour le 17 avril 2026 (lacs et plans d’eau fermés, voiliers, VHF, carte mer, navigation à l’étranger, examen de 40 questions), consultée le 26 novembre 2026.
- Ministère chargé de la Mer (mer.gouv.fr) : Les véhicules nautiques à moteur (VNM), page mise à jour le 19 mai 2026 (titre de conduite, limites de 2 et 6 milles d’un abri, navigation de jour), consultée le 26 novembre 2026.