Le permis côtier ne fixe ni taille ni puissance maximale pour ton bateau en mer, mais il s’arrête à 6 milles d’un abri et ne vaut pas sur les fleuves. Lacs, Seine, Corse, jet-ski, voilier, VHF : ce que l’option côtière autorise vraiment, cas par cas.

La plupart des gens décrochent leur code en 2 mois. Toi, t'es capable de faire mieux ?

Que peut-on conduire avec un permis côtier ? En mer, n’importe quel bateau de plaisance à moteur, sans limite de puissance ni de longueur, tant que tu restes à 6 milles d’un abri au maximum. La réponse se complique dès que l’on quitte la mer : un lac, oui ; la Seine ou un canal, non. Et un jet-ski, un voilier, une traversée vers la Corse ? Ce guide reprend chaque cas, un par un, à partir du décret qui encadre le permis plaisance et des pages du ministère chargé de la Mer. Si tu prépares l’examen, un bon réflexe : s’entraîner au code bateau en parallèle, car ces limites font partie des questions posées.

Sommaire

Que peut-on conduire avec un permis côtier : quel bateau ?

Le texte de référence est le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007. Son article 2 pose une règle simple : le permis est exigé pour conduire un bateau de plaisance à moteur lorsque la puissance motrice est supérieure à 4,5 kilowatts, soit 6 chevaux. L’option côtière est le titre qui vaut en eaux maritimes, pour une navigation jusqu’à 6 milles d’un abri.

Ni puissance maximale, ni longueur maximale en mer

Lis bien ce que le décret fixe pour l’option côtière : une distance, et rien d’autre. Il ne prévoit ni plafond de puissance, ni longueur maximale du bateau. Un semi-rigide de 5 mètres avec 40 chevaux ou une vedette de 12 mètres avec deux moteurs de 300 chevaux relèvent du même permis.

La limite de 20 mètres que l’on croise souvent concerne les eaux intérieures, pas la mer : l’option eaux intérieures vaut pour un bateau de moins de 20 mètres, et il faut l’extension « grande plaisance eaux intérieures » à partir de 20 mètres. Ne transpose pas cette règle au côtier, c’est une confusion classique.

Astuce de formateur : le permis t’autorise à conduire, il ne te rend pas compétent sur n’importe quelle unité. Les loueurs le savent : pour une vedette puissante, beaucoup demandent une expérience préalable ou imposent une prise en main, même si ton permis suffit légalement.

En dessous de 4,5 kW, pas de permis

Le seuil joue dans les deux sens. Un bateau dont le moteur ne dépasse pas 4,5 kW se conduit sans permis. Les conditions exactes, et les situations où le permis redevient obligatoire, sont détaillées dans notre article sur le bateau sans permis.

Le cas des anciens titres

Si tu détiens une ancienne carte mer, la règle n’est pas la même : elle ne vaut que pour un moteur d’une puissance inférieure ou égale à 37 kW (50 chevaux) et pour une navigation de jour. L’absence de plafond de puissance vaut pour l’option côtière actuelle et pour l’ancien permis mer côtier.

Jusqu’où peut-on aller en mer ?

La vraie limite du permis côtier est géographique : 6 milles d’un abri, soit un peu plus de 11 km. La distance se compte depuis un abri, c’est-à-dire un endroit où le bateau peut se mettre en sécurité et repartir sans assistance, et non depuis la plage la plus proche.

Cette notion mérite un article à elle seule : définition de l’abri, zones de navigation, matériel de sécurité à embarquer selon la distance. Tout est expliqué dans notre guide sur la distance autorisée avec le permis côtier.

Le décret ne prévoit pas non plus de restriction horaire pour l’option côtière, à la différence de l’ancienne carte mer, limitée au jour. Naviguer de nuit suppose en revanche un bateau équipé des feux réglementaires et un chef de bord capable de lire ceux des autres.

Lac, fleuve, Seine, canal : le permis côtier suffit-il ?

C’est la question qui revient le plus, et la réponse tient en une phrase du ministère chargé de la Mer : en eaux intérieures, les permis maritimes autorisent la conduite d’un bateau de plaisance sur les lacs et plans d’eau fermés, mais pas sur les canaux, les fleuves et les rivières.

Sur un lac : oui

Avec ton permis côtier, tu peux conduire un bateau à moteur sur un lac ou un plan d’eau fermé. Renseigne-toi quand même avant de mettre à l’eau : chaque plan d’eau a son règlement particulier de police, qui peut limiter la vitesse, la puissance ou interdire certaines zones.

Sur la Seine, un fleuve ou un canal : non

La Seine, la Saône, le Rhône, le canal du Midi : dès que tu remontes un fleuve, une rivière ou un canal avec un moteur de plus de 4,5 kW, il te faut l’option eaux intérieures. Le permis côtier seul ne suffit pas, même pour une courte balade.

Bonne nouvelle si tu as déjà le côtier : l’option eaux intérieures s’ajoute par un examen théorique seul, sans repasser la formation pratique. Le parcours est décrit dans notre article sur le permis fluvial.

Se tester en conditions réelles ➜ passer un examen blanc du code bateau

Aller en Corse ou sur une île

Aucun texte ne cite la Corse : c’est la règle des 6 milles d’un abri qui s’applique, comme partout. Deux situations se distinguent nettement.

Traverser depuis le continent : la traversée représente de l’ordre d’une centaine de milles depuis la Côte d’Azur. Tu te retrouves très vite à plus de 6 milles de tout abri. Le permis côtier ne suffit pas, il faut l’extension hauturière.

: la traversée représente de l’ordre d’une centaine de milles depuis la Côte d’Azur. Tu te retrouves très vite à plus de 6 milles de tout abri. Le permis côtier ne suffit pas, il faut l’extension hauturière. Naviguer sur place : si tu loues un bateau en Corse ou si tu y fais venir le tien par ferry, le permis côtier te permet de longer le littoral de l’île, à 6 milles d’un abri au maximum.

Le raisonnement vaut pour toutes les îles. Si l’île dispose d’un abri et que la route pour la rejoindre ne t’éloigne jamais de plus de 6 milles d’un abri, d’un côté ou de l’autre, tu restes dans le cadre de ton permis. Dans le cas contraire, c’est le domaine du permis hauturier.

Jet-ski, voilier, VHF : les cas particuliers

Jet-ski : oui, avec des limites propres

Un jet-ski, ou véhicule nautique à moteur (VNM), dépasse presque toujours 4,5 kW : il exige donc un titre de conduite, et l’option côtière convient. Mais l’engin a ses propres limites, rappelées par le ministère chargé de la Mer :

un VNM d’au moins 2 places peut naviguer jusqu’à 6 milles d’un abri ;

les autres VNM restent limités à 2 milles d’un abri ;

la navigation se fait exclusivement de jour.

Le détail figure dans notre article sur le permis jet-ski.

Voilier : pas de permis en mer

La conduite en mer d’un navire à voile n’exige pas de permis, quelle que soit la taille du voilier. Le permis côtier ne t’apporte donc rien de plus sur ce point, si ce n’est des connaissances utiles. Attention en revanche si tu remontes un fleuve ou un canal avec un voilier doté d’un moteur de plus de 4,5 kW : il faut alors un permis valable en eaux intérieures.

VHF : utilisable dans les eaux territoriales françaises

Le permis plaisance permet d’utiliser une radio VHF dans les eaux territoriales françaises. Au-delà, ou pour certains équipements, un certificat spécifique est demandé : notre article sur la VHF et le permis bateau fait le tri.

À l’étranger

Il n’existe pas de permis international en navigation de plaisance. Un bateau sous pavillon français reste soumis à la réglementation française, même hors de France. Pour une location sur place, ce sont les règles du pays et du loueur qui comptent : le sujet est traité dans notre guide du permis bateau à l’étranger.

Pour réviser toutes les notions ➜ préparer le permis bateau en ligne

Le récapitulatif en un tableau

Situation Permis côtier suffisant ? À savoir Bateau à moteur de plus de 4,5 kW en mer Oui Jusqu’à 6 milles d’un abri, sans plafond de puissance ni de longueur Navigation au-delà de 6 milles d’un abri Non Extension hauturière Lac ou plan d’eau fermé Oui Vérifier le règlement local du plan d’eau Fleuve, rivière, canal (Seine, Rhône, canal du Midi) Non Option eaux intérieures, bateau de moins de 20 mètres Traversée continent-Corse Non Extension hauturière Navigation côtière autour de la Corse ou d’une île Oui À 6 milles d’un abri au maximum Jet-ski (VNM) Oui 2 ou 6 milles d’un abri selon le nombre de places, de jour uniquement Voilier en mer Sans objet Aucun permis exigé

Ce que l’option côtière du permis plaisance autorise, en mer et en eaux intérieures. Sources : décret n° 2007-1167 et mer.gouv.fr.

Ce qui tombe au code bateau

L’examen théorique compte 40 questions et admet 5 erreurs. Les prérogatives du permis y reviennent sous des formes détournées, rarement en question directe. Trois pièges ressortent souvent chez les candidats :

Confondre lac et rivière : la photo montre une étendue d’eau douce et la question porte sur le titre nécessaire. Sur un lac fermé, le permis maritime convient ; sur une rivière, non.

: la photo montre une étendue d’eau douce et la question porte sur le titre nécessaire. Sur un lac fermé, le permis maritime convient ; sur une rivière, non. Appliquer la limite des 20 mètres à la mer : elle ne concerne que les eaux intérieures.

: elle ne concerne que les eaux intérieures. Oublier le seuil de 4,5 kW : c’est la puissance du moteur qui déclenche l’obligation de permis, pas la taille de la coque.

Retiens la logique d’ensemble plutôt qu’une liste : en mer, le côtier se définit par une distance ; en eaux intérieures, le permis se définit par une longueur de bateau.

Avant le jour J ➜ faire un examen blanc du code bateau en conditions réelles

Questions fréquentes

Quel bateau peut-on conduire avec un permis côtier ? Tout bateau de plaisance à moteur en mer, jusqu’à 6 milles d’un abri. Le décret du 2 août 2007 ne fixe pour l’option côtière ni puissance maximale ni longueur maximale. Le permis est obligatoire dès que le moteur dépasse 4,5 kW, soit 6 chevaux. Peut-on naviguer sur un lac avec un permis côtier ? Oui. Les permis maritimes autorisent la conduite d’un bateau de plaisance sur les lacs et plans d’eau fermés. Il faut respecter le règlement particulier du plan d’eau concerné. Peut-on naviguer sur la Seine ou un fleuve avec un permis côtier ? Non. Les permis maritimes ne permettent pas la conduite sur les fleuves, les rivières et les canaux. Il faut l’option eaux intérieures du permis plaisance dès que le moteur dépasse 4,5 kW. Peut-on aller en Corse avec un permis côtier ? Pas en traversant depuis le continent : la route s’éloigne de plus de 6 milles de tout abri, ce qui exige l’extension hauturière. En revanche, le permis côtier permet de naviguer le long des côtes corses, à 6 milles d’un abri au maximum. Le permis côtier permet-il de piloter un jet-ski ? Oui. L’option côtière est un titre de conduite valable pour un véhicule nautique à moteur. La navigation se fait de jour uniquement, jusqu’à 6 milles d’un abri pour un engin d’au moins 2 places et 2 milles pour les autres. Faut-il un permis côtier pour un voilier ? Non. La conduite en mer d’un navire à voile n’exige pas de permis. Un permis valable en eaux intérieures devient nécessaire pour remonter un fleuve ou un canal avec un voilier dont le moteur dépasse 4,5 kW.

Sources