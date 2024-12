Comment réserver pour passer le code de la route ?

Réserver une session pour passer le code de la route ? Rien de plus simple ! digiSchool t’explique comment entreprendre tes démarches, que ce soit par le biais d’une auto-école ou en candidat libre !

Réserver pour passer le code de la route en auto-école

Lorsque tu passes le code de la route en auto-école, tu n’as pas vraiment besoin de faire de démarches. C’est l’auto-école qui s’en occupe pour toi !

Avant de choisir ton auto-école, n’hésites pas à comparer les tarifs, les prestations proposées ou le taux de réussite. Certaines auto-écoles proposent des prestations forfaitaires tandis que d’autres disposent de prestations à l’unité, par exemple.

Pour ton inscription, on te demandera les documents suivants :

Une photocopie de ta pièce d’identité ;

Un justificatif de domicile de moins de 6 mois ;

Une attestation de recensement ou un certificat à la JDC (si tu as moins de 25 ans) ;

Une photocopie de l’ASR ou ASSR2 ;

Un code photo signature (chez un photographe ou un photomaton agréé ANTS).

Une évaluation au préalable estimera le nombre d’heure dont tu auras besoin pour obtenir le permis afin de te proposer un contrat adapté à ton niveau et ta situation.

Lorsque tu auras effectué assez d’heure, c’est l’auto-école qui s’occupera de réserver le créneau de l’examen du code de la route. Ils s’adaptent à ton évolution ainsi qu’aux disponibilités proposées.

Passer le code de la route en candidat libre

Obtenir son numéro NEPH

Si tu souhaites passer le code de la route en candidat libre, c’est possible ! Pour cela, rien de plus simple : il te suffit d’obtenir ton numéro NEPH et de constituer un dossier de candidature. Le numéro NEPH (Numéro d’Enregistrement Préfectoral Harmonisé) se constitue de 12 chiffres et est nécessaire pour l’examen.

Si tu es déjà passé par une auto-école traditionnelle, tu as déjà obtenu ton numéro NEPH. Tu peux le demander à l’administration de l’auto-école ou bien le chercher dans tes documents d’inscription !

Si, à l’inverse, tu n’as pas ce numéro, tu peux en faire la demande sur le site de l’ANTS. Rends-toi dans l’onglet “Demander un permis de conduire” et remplis un dossier de candidature. Ce dernier te permettra d’être enregistré dans le fichier national des permis de conduire.

Code de la route : inscris-toi avec digiSchool !

Création du dossier de candidature

Pour ton dossier de candidature, tu auras besoin :

D’un justificatif d’identité ;

D’un justificatif de domicile ;

D’une photo d’identité ;

D’un justificatif d’obtention de l’ASR ou de l’ASSR2.

Attention, si tu as moins de 25 ans, on te demandera également une attestation de participation à la journée d’appel.

Une fois ce dossier complété, il est validé par ta préfecture qui te communiquera ton numéro NEPH. Il est important de conserver ce document pour la suite des démarches !

Choisir un centre d’examen agréé

Pour pouvoir réserver ta session du code de la route, tu dois choisir un centre d’examen agréé. Il en existe plusieurs (La Poste, Objectif Code, Exacode, Dekra, etc.), ce qui te permettra de comparer les avantages ainsi que les inconvénients de chaque centre.

Nous te conseillons de passer par digiSchool pour réserver une session de code de la route avec La Poste ou Objectif Code ! Cela te permettra de choisir ton créneau ainsi que le centre d’examen le plus proche de chez toi.

Mais, combien ça coûte ?

Le coût de l’inscription au code avec La Poste est de 30 euros. Tu pourras régler la somme en lignes en quelques clics !

Code de la route avec La Poste : est-il plus facile ?

Enfin, avant de te rendre à l’examen, tu peux également t’entraîner grâce aux sessions d’examen disponibles sur digiSchool. Séries d’entraînement gratuites, examens blancs, fiches de cours… Toutes les ressources sont à ta disposition pour un examen réussi !