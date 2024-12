Nombreux sont ceux qui se demandent si le code de la route est plus facile avec La Poste, digiSchool a vérifié pour toi !

Comment passer son code de la route avec La Poste ?

Obtenir son NEPH (numéro d’enregistrement préfectoral harmonisé)

Pour passer le code de la route avec La Poste, il te suffit de constituer un dossier d’inscription afin de pourvoir t’inscrire à une session en candidat libre.

Rendez-vous sur le site de l’ANTS (agence nationale des titres sécurisés) afin de faire la demande de ton numéro d’enregistrement préfectoral harmonisé (NEPH). D’ici 48 heures, on te délivre ce numéro, qui te servira tout au long de ta démarche.

Choisir une session de code de la route

Une fois que cela est fait, tu peux te rendre sur le site officiel de La Poste, où tu pourras aisément renseigner ta ville ainsi que la date idéale pour passer ton examen.

Les nombreuses disponibilités de La Poste te permettent souvent de passer ton examen rapidement et donc plus facilement !

Une fois que tu as sélectionné tes préférences, tu n’auras plus qu’à régler le prix de l’examen et tu recevras une convocation par e-mail.

Est-ce que le code est plus facile avec La Poste ?

L’examen reste inchangé

Certains candidats se demandent si le code de la route est plus facile avec La Poste : digiSchool vous répond !

Il n’existe pas de différence dans le déroulement ni dans les conditions d’examen lors du code de la route avec La Poste.

Les questions et la notation restent les mêmes que dans d’autres centres, tu ne verras aucune différence. La seule manière de réussir facilement l’examen est de réviser assidûment tous les points clés nécessaires pour le jour J !

Pour rappel, tu dois faire au maximum 5 fautes les 40 questions posées afin de réussir l’examen. C’est pour cela qu’il est très important de bien réviser en amont !

Passer le code de la route avec La Poste : c’est plus pratique

Si l’examen reste inchangé, ce sont tous les autres critères qui rendent ce passage à l’examen du code de la route à La Poste facile et accessible !

En effet, La Poste possède plus de 700 centres d’examen auto et moto. Il sera alors facile pour toi de trouver rapidement un centre pour passer le code de la route près de chez toi. L’inscription est rapide et simple : La Poste te propose différents créneaux, parfois même pour le jour J !

Pour ne rien gâcher, plus besoin d’attendre pour recevoir les résultats. Grâce à La Poste, tu reçois tes résultats du code de la route en maximum 24 heures et bien souvent sous 1 heure seulement.

De plus, un service client est à ton écoute 6 jours sur 7 en cas de question. Une option pratique pour t’accompagner au mieux dans ton parcours !