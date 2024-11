Passez le code de la route avec Objectif Code près de chez vous

Signalisation et croisements, circulation, sécurité du passager ou mécanique du véhicule n’ont plus de secret pour vous ! Il est temps de passer votre code de la route avec Objectif Code. C’est facile, rapide, et en tant que candidat libre, vous bénéficiez d’un tarif très attractif de 30€. On vous explique la marche à suivre !

Obtenir son code de la route est une première étape obligatoire avant de passer son permis de conduire. Si certains candidats le préparent encore dans une auto-école, vous êtes nombreux à choisir de passer le code en candidat libre, à votre rythme et d’où vous voulez. Au final, l’examen est le même : 40 questions sur des thématiques variées. Une fois bien entraîné, vous pouvez vous inscrire pour passer le code de la route avec Objectif code en quelques clics seulement. C’est facile, pratique et rapide ! Et avec son maillage national de plus de 850 centres (dans les grandes villes comme en zones rurales) il y a forcément un centre agréé Objectif Code à côté de chez vous, ouvert de 8h à 20h.

SOMMAIRE :

Comment s’inscrire au code avec Objectif code ?

Réserver votre session de code de la route avec Objectif Code n’a jamais été aussi simple !

RDV sur notre module de réservation,

Indiquez vos préférences de ville,

Sélectionnez dans la liste proposée la session de code qui vous convient : date / heure / lieu,

Renseignez en ligne toutes les informations demandées : numéro NEPH à 12 chiffres, nom, prénom, date de naissance (dont e-mail valide),

à 12 chiffres, nom, prénom, date de naissance (dont e-mail valide), Réglez les 30€ TTC de frais d’inscription,

Une fois votre paiement validé, vous recevez votre convocation par e-mail. Un document à présenter obligatoirement le jour J. Pensez à vérifier dans vos spams.

Et parce que la préparation au code et au permis de conduire est le cœur de métier d’Objectif Code, des équipes dédiées sont à votre écoute et vous accompagnent durant votre préparation et le jour de l’obtention de votre sésame.

Voir aussi : Entraînez-vous avec nos codes blancs

Les documents nécessaires le jour du code

Le jour du code, vous devez présenter une pièce d’identité valide et originale, ainsi que votre convocation. Ces deux documents sont obligatoires pour pouvoir accéder à la salle d’examen.

On ne le dira jamais assez, pensez à imprimer la convocation reçue dans votre e-mail de confirmation d’inscription via Objectif Code. Celle-ci mentionne vos nom et prénom, date, horaire et lieu de session. Il est demandé aux candidats de se présenter au moins 15 minutes avant le début de l’épreuve.

Comment demander votre numéro NEPH (obligatoire)

Pour vous inscrire au code de la route, puis ensuite au permis de conduire, vous avez donc besoin de votre numéro NEPH (Numéro d’Enregistrement Préfectoral Harmonisé). Pour l’obtenir, faites une demande en ligne (c’est gratuit) sur le site de l’ANTS – Agence nationale des titres sécurisés et suivez les instructions.

Vous aurez besoin :

D’un pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour, etc)

D’un justificatif de domicile de moins de 6 mois

D’une photo d’identité

À noter que cette demande ne concerne que les candidats libres. Si vous préparez le code avec une auto-école, c’est elle qui se chargera de cette démarche.

Anticipez pour faire votre demande de numéro NEPH. En effet, le délai de traitement avant la réception de votre numéro d’enregistrement préfectoral harmonisé est de deux à trois semaines environ. Une fois reçu, celui-ci est valable 6 ans. Passé ce délai, il devient inactif. Vous pourrez le réactiver en faisant la demande à votre préfecture.