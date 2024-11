Comment passer l’examen du code de la route avec La Poste ?

SOMMAIRE :

Pourquoi passer l’examen du code avec La Poste ?

La plupart des candidats au permis de conduire ne se posent pas la question de l’inscription à l’examen du code. Ils laissent leur auto-école se charger des formalités. Cette solution clé en main présente cependant des inconvénients : vous ne pourrez en effet ni choisir votre centre d’examen, ni le créneau qui vous convient le mieux.

A l’inverse, si vous décidez de passer l’examen du code de la route dans un centre La Poste, vous pourrez vous présenter en candidat libre et choisir le moment opportun, c’est-à-dire celui où vous vous sentirez réellement prêt. Vous mettrez ainsi toutes les chances de votre côté.

Mais comment se fait-il que l’on puisse s’inscrire au code avec La Poste ? Cette possibilité existe depuis 2016. L’organisation des épreuves n’est plus gérée par l’Etat, mais par des prestataires privés agréés. Parmi ces prestataires qui proposent de passer son code figure La Poste.

Comment effectuer son inscription au code avec La Poste ?

Notre monitrice vous explique en direct comment passer le code de la route avec La Poste.

Avant de pouvoir vous inscrire au code dans un centre La Poste, vous devez vous procurer un numéro NEPH. Ce dernier vous est attribué par la préfecture de votre département après inscription sur le site de l’ANTS. Remplissez votre dossier et fournissez les pièces justificatives, ainsi que la photo et la signature. Vous obtiendrez votre numéro unique de dossier à 12 chiffres nécessaire pour passer votre code avec La Poste en une quinzaine de jours.

Une fois que vous aurez votre numéro NEPH, vous pouvez réserver un créneau d’examen. Vous devrez indiquer votre position géographique et pourrez choisir un centre ainsi qu’une date. digiSchool vous permet de réserver directement une session d’examen. Le coût de l’inscription au code avec La Poste est de 30 euros, que vous pouvez payer directement en ligne.

Mais avant de vous présenter à l’épreuve, nous vous recommandons de prendre le temps de vous entraîner. digiSchool met à votre disposition tous les supports pédagogiques nécessaires pour vous préparer au permis en candidat libre. Vous trouverez ainsi des fiches de cours sur les thématiques officielles, des séries d’entraînement gratuites ainsi que des examens blancs, qui vous permettent de vérifier si vous êtes prêt à passer le code avec La Poste.

Une fois votre session de code avec La Poste réservée, il ne vous reste plus qu’à vous présenter à l’examen avec une pièce d’identité valide et votre convocation.

Comment bien réviser en vue du code de la route avec La Poste ?

L’examen du code de la route dans un centre La Poste est exactement le même que si vous passiez dans le centre dont dépend votre auto-école. Il n’est ni plus facile, ni plus difficile et vous serez évalué de la même manière. N’oubliez pas que pour réussir le code de la route, vous devez faire au maximum 5 fautes sur les 40 questions qui vous seront posées. D’où l’importance de bien réviser avant de vous présenter à l’épreuve théorique.

Nous vous conseillons de vous fixer des objectifs de révision clairs et précis. Utilisez les quiz de digischool.fr pour vous entraîner et vérifier que vous avez atteint ces objectifs. Vous pouvez aussi consulter nos guides pour savoir, par exemple, comment avoir son code du premier coup ou sur quel type de questions vous tomberez le jour de l’examen. Il est essentiel de s’appuyer sur les fiches de cours, qui vous présentent l’ensemble du programme et les thématiques officielles.

Les contenus proposés par digischool.fr ont été élaborés avec l’aide de moniteurs d’auto-école expérimentés. Ils correspondent au programme de l’examen. Les fiches vous permettent de réviser les thématiques que vous avez du mal à maîtriser. Lorsque vous faites des tests ou passez un code blanc, le corrigé vous permet de savoir quels sont les points que vous devez encore travailler pour pouvoir réussir votre code de la route avec La Poste du premier coup.

Comment se déroule l’examen du code de la route dans un centre La Poste ?

Choisir de passer son examen du code de la route dans un centre La Poste, c’est rapide et cela vous offre une grande flexibilité dans vos apprentissages. L’inscription est simple, les formalités, le jour de l’examen, le sont aussi. Pensez à vous présenter environ 15 minutes avant le début de l’épreuve, vous pourrez ainsi vous installer en toute tranquillité et prendre vos marques. Ce sera aussi l’occasion de calmer votre stress. Tous les candidats ressentent de l’inquiétude, et c’est bien normal. Mais elle n’a pas vraiment lieu d’être si vous avez suivi nos conseils et si vous vous êtes bien préparé.

Le code de la route avec La Poste se déroule de manière suivante :

Vous êtes accueilli et vous présentez votre convocation et la pièce d’identité.

Lorsque tous les candidats sont installés, qu’ils ont leur tablette et les écouteurs, le centre d’examen diffuse les instructions du Ministère.

Le personnel vous explique ensuite le fonctionnement de la tablette. Trois questions d’entraînement vous seront posées, qui ne comptent pas pour l’examen. Elles aident les candidats à prendre en main la tablette.

L’examen peut commencer : il porte sur 40 questions et vous disposez de 20 secondes pour choisir la ou les bonnes réponses.

Le règlement de l’examen du code de la route avec La Poste est le même que dans les autres centres agréés par l’Etat :

Vous avez le droit d’utiliser uniquement le matériel fourni par le centre d’examen.

Une exception est possible pour les candidats malentendants, qui ont droit à un dispositif médical.

Vous n’êtes pas autorisé à parler aux autres candidats.

Vous devez avoir rangé votre téléphone ou votre tablette personnelle dans un casier de consigne.

Vous n’avez droit à aucun document.

Vous ne devez débuter le travail qu’une fois que le personnel vous y invite.

Vous n’êtes pas autorisé à quitter la salle avant la fin de l’épreuve.

La meilleure solution pour être prêt le jour J est de vous entraîner dans des conditions similaires à celles du code de la route avec La Poste. C’est ce que vous propose digischool.fr avec les codes blancs.

Ainsi que nous l’avons dit, vous avez droit à un maximum de 5 erreurs. Vous obtiendrez le résultat de votre examen du code de la route avec La Poste dans un délai de 48 heures.

