Vous souhaitez passer votre examen du permis de conduire et la première étape est le passage de l’épreuve théorique générale. Dans cet article, nous vous expliquons où passer le code de la route, quel centre d’examen choisir et quelles sont les démarches administratives à effectuer.

Où passe t-on le code ?

Pour passer votre épreuve du code de la route, deux options s’offrent à vous.

Vous inscrire en auto-école

Suivre une formation du code auprès d’une école de conduite, vous apporte plusieurs avantages.

Tout d’abord, les démarches administratives sont entièrement gérées par celle-ci. Ce qui vous permet de gagner du temps et de vous concentrer uniquement sur votre objectif : réussir votre examen du code de la route.

Ensuite, la discipline mise en place par les auto-écoles augmente considérablement votre motivation et votre concentration lors des cours de code. Avec la présence d’un moniteur, sur place, vous avez la possibilité de faire part de toutes vos interrogations.

Il faut également noter, qu’une école de conduite a tout intérêt à ce que le taux de réussite à l’épreuve théorique générale (ETG) de ses élèves, soit élevé.

Vous inscrire en candidature libre

En choisissant cette option, vous devez vous-même vous occuper de toutes les démarches administratives. Sachez toutefois, que celles-ci ne sont pas très compliquées à effectuer.

Vous avez aussi des avantages considérables à vous présenter en tant que candidat libre.

Vous n’avez aucun frais d’inscription à payer auprès d’une auto-école ou pour suivre votre entrainement au code. La seule dépense à faire est celle pour vous inscrire à l’examen dans un centre agréé.

Les révisions en ligne vous permettent d’obtenir plus de liberté dans votre organisation. Vous pouvez réviser quand vous le voulez et où vous le souhaitez.

Enfin, en cas d’échec, vous n’avez pas besoin de patienter très longtemps pour repasser l’épreuve. Vous pouvez réserver une nouvelle session d’examen dès l’obtention du résultat.

Quel centre d’examen choisir pour passer son code ?

Depuis la nouvelle réforme du permis de conduire, avec la loi Macron de 2016, l’examen du code de la route a été privatisé. Ce qui signifie que l’Etat a délégué à 7 opérateurs privés, la gestion de l’épreuve théorique générale.

Au total, le Ministère de l’Intérieur a donné un agrément à plus de 1100 centres d’examen, dispersés partout en France. Cela vous permet de passer votre code plus facilement et plus rapidement, dans la ville de votre choix.

“Passer mon Code avec La Poste”, offre proposée par La Poste. Sachez que si vous avez suivi votre formation sur lecodedelaroute.fr, vous pouvez réserver, directement en ligne, votre passage à l’examen avec La Poste.

“Objectif Code”, l’offre de SGS. Là encore, si vous avez suivi votre formation sur lecodedelaroute.fr, vous pouvez réserver directement en ligne votre passage à l’examen théorique avec Objectif Code.

“Le Code Dekra”, l’offre de Dekra.

“Code’nGo”, l’offre de Bureau Veritas

“Point Code”, l’offre de Pearson Vue

France Code

Exa Code

Quand peut-on passer le code de la route ?

L’épreuve théorique générale peut être préparée à partir de 15 ans, en conduite accompagnée, ou à partir de 16 ans, dans le cadre d’un parcours classique.

Une fois que vous disposez du code NEPH, indispensable pour vous présenter à l’examen du Code de la route, vous pouvez réserver votre session.

Vous bénéficiez de l’accompagnement d’une auto-école

Si vous vous êtes inscrits au sein d’une école de conduite, c’est cette dernière qui procède à votre inscription à l’épreuve, en fonction de vos disponibilités.

​Vous vous présenter en tant que candidat libre

Si vous avez choisi cette voie, vous gérez seul votre inscription à l’épreuve. C’est donc à vous de décider où passer le code de la route et de vous inscrire en ligne.

Dans les deux cas, vous recevez par courrier électronique votre convocation. Imprimez la et conservez la, elle vous sera demandée le jour de l’examen.

Concernant le tarif, sachez qu’il est réglementé et qu’il s’élève à 30€ TTC, peu importe votre parcours et votre situation.

Quelles sont les démarches à suivre pour passer le code ?

Comme nous l’avons vu précédemment, lorsque vous passez par une auto-école, celle-ci s’occupe de tout.

En revanche, en tant que candidat libre, vous devez faire connaître votre volonté de passer l’examen, aux services d’administration. Pour cela, vous devez vous constituer un dossier d’inscription. Cette démarche peut être effectuée directement en ligne, sur le site de l’ANTS.

Vous devrez fournir une pièce d’identité, un justificatif de domicile et d’obtention de l’ASSR ou ASSR 2 et une photo d’identité ou une photo-signature numérique. De plus, si vous avez moins de 25 ans, une attestation de participation à la journée d’appel vous sera demandée. Si votre situation l’oblige, vous devrez également établir un certificat d’avis médical, correspondant au formulaire cerfa n°14880*02.

L’Agence Nationale des Titres Sécurisés vérifie ensuite votre éligibilité et établit votre enregistrement dans le Fichier National des Permis de Conduire. Vous obtiendrez alors votre numéro NEPH (Numéro d’Enregistrement Préfectoral Harmonisé). Ce dernier correspond à un identifiant unique qui vous sera utile pour l’inscription au code et pour passer le permis de conduire.