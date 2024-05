Comment obtenir mon numéro NEPH ?

Un numéro NEPH est indispensable pour votre inscription à l’examen du code de la route , ainsi qu’à l’épreuve pratique du permis de conduire. Mais qu’est-ce que le code NEPH et comment l’obtenir ? C’est ce que nous vous proposons de découvrir dans cet article, qui vous aide à faire votre demande en ligne de numéro NEPH sur le site de l’ANTS.

Qu’est-ce que le code NEPH ?

Sous cette abréviation se cache le Numéro d’enregistrement préfectoral harmonisé, un numéro unique à 12 chiffres qui constitue votre code candidat pour les épreuves du permis de conduire. Le numéro NEPH est à demander dès qu’on décide de s’inscrire. Si vous passez par une auto-école pour votre formation, il est probable que ce soit le secrétariat qui se charge des formalités à votre place. Vérifiez si c’est le cas.

Si vous décidez de vous inscrire au permis de conduire en candidat libre, vous devrez effectuer votre inscription vous-même sur le site officiel de l’ANTS. A partir de la page d’accueil de ce site du gouvernement, il vous suffit de cliquer sur l’onglet concernant le permis de conduire pour accéder à la page d’inscription.

Une fois votre inscription terminée et les pièces justificatives fournies, il vous reste à attendre votre code NEPH. Ce numéro vous est délivré par la préfecture de votre département et il faut entre 10 à 15 jours pour l’obtenir. A partir de votre dossier numérique, vous pourrez ensuite télécharger votre attestation d’inscription

Cette attestation mentionne votre numéro NEPH.

A quoi sert le code NEPH pour le permis ?

Le numéro NEPH est indispensable pour pouvoir réserver votre session d’examen, qu’il s’agisse du code de la route ou de l’épreuve pratique du permis. Il faut donc penser à faire rapidement la demande si vous souhaitez vous présenter aux épreuves. Tenez compte du délai que nous avons indiqué ci-dessus pour l’obtention de votre numéro NEPH. Selon le département, ou la période de l’année, ce délai peut d’ailleurs parfois être légèrement rallongé. Mais le site de l’ANTS vous permet dans tous les cas de suivre l’avancée de votre dossier.

A chaque fois que vous vous inscrirez en ligne à une session du code de la route ou que vous solliciterez un créneau pour passer l’épreuve pratique, vous devrez vous munir de votre numéro NEPH, qui vous identifie en tant que candidat et témoigne de votre inscription sur le site de l’ANTS.

Que ce soit pour l’inscription en vue du NEPH sur l’ANTS ou pour la réservation d’une session d’examen du code de la route, tout se passe désormais en ligne. Finis les dossiers papier, l’heure est au tout numérique. Les démarches administratives et l’obtention du numéro NEPH en ligne datent de fin novembre 2017. La procédure est donc désormais bien rodée et vous ne devriez pas rencontrer de difficultés dans vos démarches. Surtout pas avec le guide pas à pas que nous vous proposons ci-dessous.

Votre code NEPH demandé sur l’ANTS a une durée de validité permanente (à vie), mais expire au bout de 6 ans d’inactivité. Tous savoir sur la durée de vie du numéro NEPH.

Obtenir son numéro NEPH : notre guide pas à pas

1. Pour obtenir votre numéro NEPH, rendez-vous sur le site de l’ANTS.

2. Cliquez sur l’onglet Permis de conduire.

3. Créez votre compte lors de votre première connexion. Conservez bien vos identifiants, vous aurez à revenir pour consulter votre dossier ou vérifier son avancement. Vous recevrez un lien par courriel vous permettant de valider votre compte.

4. Complétez le formulaire d’inscription en ligne, ce qui équivaut à une demande de code NEPH. Renseignez le motif de votre demande, votre état civil, vos coordonnées. Vous devez fournir une photo d’identité et un exemplaire de votre signature. Vous pouvez opter pour le service e-Photo qui permet d’accélérer le traitement du dossier. Pour un envoi papier, le formulaire de dépôt photo-signature vous est donné par le site à la fin du formulaire en ligne sous le format PDF. Vous devez coller votre photo, signer à l’encre noire et l’envoyer à l’adresse indiquée en haut à droite de ce même document.

5. Téléchargez les pièces justificatives : photocopie de pièce d’identité, justificatif de domicile, ainsi que d’autres documents selon votre situation. Vous pouvez consulter notre page consacrée à l’inscription au permis pour en savoir plus sur les pièces justificatives ou encore vous référer à l’aide en ligne de l’ANTS. Vous pourrez ainsi préparer vos documents en amont de l’inscription et gagner un temps précieux. Vous pouvez enfin télécharger notre guide d’aide à l’inscription pour tout savoir sur les justificatifs.

6. Relisez soigneusement votre dossier avant de valider la demande en vue de l’obtention du numéro NEPH.

7 Validez votre dossier. La demande de code NEPH sur l’ANTS est envoyée à la préfecture pour traitement.

Validez votre dossier. La demande de code NEPH sur l'ANTS est envoyée à la préfecture pour traitement.

Besoin d’aide pour remplir le formulaire en ligne ? Alexandra vous explique comment faire votre demande de numéro NEPH étape par étape sur le site de l’ANTS.

Il vous reste à attendre. Mais vous pouvez suivre l’avancée de votre dossier en ligne, à partir de votre compte ANTS, et ainsi savoir si vous allez bientôt recevoir votre code NEPH. Cette information est disponible à partir de votre tableau de bord, espace conducteur.

Pendant que vous attendez votre numéro NEPH de l'ANTS, vous pouvez commencer à suivre votre formation en ligne, pour le passage de votre examen du code de la route en candidat libre.

Que faire après avoir obtenu votre numéro NEPH ?

Pour plus de facilité, une fois que le numéro NEPH vous a été attribué par la préfecture, imprimez sur le site de l’ANTS votre attestation d’inscription au permis de conduire. Vous allez à partir de là pouvoir réserver une session du code de la route, par exemple dans un centre La Poste. L’inscription est possible depuis notre site. Vous avez réussi un code blanc ? Pensez à réserver votre session d’examen ! Vous trouverez des centres d’examen proche de chez vous et des milliers de dates disponibles.

Comme nous l’avons vu, votre numéro NEPH est valable de façon permanente mais peut expirer si vous ne l’utilisez pas dans les 6 ans suivants votre obtention. Vous n’avez donc pas besoin de vous précipiter. Prenez le temps de vous former, que ce soit pour l’épreuve théorique ou pour l’épreuve pratique. Par la suite, si vous avez réussi votre permis B et que vous souhaitez passer une nouvelle catégorie de permis, il vous faudra réactiver votre code NEPH, en vous rendant à nouveau sur le site de l’ANTS. La catégorie de permis dont vous êtes titulaire figure dans votre dossier. Il vous reste à indiquer la nouvelle catégorie que vous souhaitez présenter.

Attention ! Votre code NEPH peut être invalidé. C’est le cas après une annulation de votre permis. Vous devrez dans ce cas faire une nouvelle demande pour obtenir un code NEPH sur le site de l’ANTS. Vous devrez fournir une nouvelle pièce justificative : le résultat de l’examen médical. Une fois cette formalité remplie, votre numéro NEPH sera réactivé et vous pourrez vous inscrire à l’examen théorique et à l’examen pratique. N’oubliez pas de réviser les notions et les thématiques officielles, pour mettre toutes les chances de réussite de votre côté !