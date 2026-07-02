TOEIC ou IELTS : quel test d’anglais choisir en 2026 ?

TOEIC et IELTS mesurent tous deux ton anglais, mais ne servent pas le même projet : l’un vise le monde professionnel, l’autre l’admission dans une université anglophone. Format, échelle de score, prix, validité, reconnaissance : voici le comparatif clair pour choisir le bon test et ne pas payer celui qu’on ne te demande pas.

Tu hésites entre le TOEIC et l’IELTS ? La bonne question n’est pas « lequel est le meilleur », mais « lequel correspond à ton projet ». Les deux certifient ton niveau d’anglais, mais elles ne visent pas le même monde : le TOEIC parle le langage de l’entreprise, l’IELTS celui de l’université anglophone. Se tromper, c’est payer un test que ton école, ton employeur ou l’université visée ne reconnaîtra pas. Si ton objectif est professionnel ou lié à une école française, tu peux déjà préparer ton TOEIC en ligne pendant que tu fais ton choix. Voici le comparatif clair, critère par critère, puis un tri par profil.

Deux tests, deux objectifs : le TOEIC pour le monde professionnel, l’IELTS pour l’admission universitaire en pays anglophone. Source : ETS Global (TOEIC) et British Council / IDP (IELTS), 2026.

Sommaire

TOEIC ou IELTS : deux objectifs différents

Le TOEIC (Test of English for International Communication) est édité par ETS. Il mesure l’anglais tel qu’on l’utilise au travail : réunions, e-mails, notes de service, échanges avec des clients. C’est la référence des recruteurs et de la plupart des écoles françaises, notamment les écoles d’ingénieur et de commerce, qui exigent souvent un score minimum pour valider le diplôme.

L’IELTS (International English Language Testing System) est géré par le British Council, IDP et Cambridge. Il vise d’abord l’admission dans les universités et les procédures d’immigration des pays anglophones : Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada. Il existe en deux versions, Academic pour les études supérieures et General Training pour la mobilité et le travail à l’étranger.

Autrement dit : si ton besoin est franco-français ou professionnel, le TOEIC sera presque toujours la demande. Si tu candidates dans une université anglophone à l’étranger, ce sera l’IELTS, ou parfois le TOEFL. Vérifie toujours la certification exigée noir sur blanc par l’organisme qui te la demande avant de réserver.

Format et compétences évaluées

C’est la différence la plus structurante. Le TOEIC le plus courant, le Listening & Reading, n’évalue que les compétences de compréhension. L’IELTS évalue toujours les quatre compétences, expression comprise.

Le TOEIC Listening & Reading comporte 200 questions à choix multiple : 100 en compréhension orale (Listening, 45 minutes) et 100 en compréhension écrite (Reading, 75 minutes), soit environ 2 heures de test. Aucune prise de parole, aucune rédaction. À noter : une mauvaise réponse n’enlève aucun point, donc mieux vaut toujours répondre. Pour qui veut aussi faire évaluer son oral et son écrit, ETS propose le TOEIC 4-Skills, qui ajoute le Speaking et le Writing.

L’IELTS se compose de quatre épreuves : Listening et Reading (40 questions chacune), Writing (deux tâches rédigées) et Speaking (un entretien en face à face avec un examinateur). L’épreuve orale de l’IELTS est un vrai échange avec un humain, là où le TOEIC 4-Skills enregistre tes réponses. Compte environ 2 h 45 pour l’IELTS.

Pour t’y retrouver dans tous les tests ➜ Le panorama des certifications d’anglais

Le score : 990 points contre des bandes de 0 à 9

Les deux tests ne se lisent pas de la même façon. Le TOEIC Listening & Reading donne un score chiffré de 10 à 990 points (de 5 à 495 par section). Ce n’est ni réussi ni raté : c’est un score qui situe ton niveau sur le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), de A1 à C1. Beaucoup d’écoles d’ingénieur retiennent 785 points, soit un niveau B2, comme seuil de diplomation.

L’IELTS attribue une bande globale de 0 à 9, avec des demi-points possibles comme 6,5 ou 7,0. Chaque compétence reçoit sa propre bande, et la note globale en est la moyenne. Les universités anglophones exigent le plus souvent une bande comprise entre 6,0 et 7,5 selon la sélectivité du cursus.

Bon à savoir : les deux certifications ont la même durée de validité, deux ans. Passé ce délai, il faut repasser le test si un organisme l’exige encore. Anticipe donc la date de passage par rapport à ta candidature ou à ton embauche.

Le comparatif complet en un tableau

Le tableau ci-dessous résume ce qui distingue vraiment les deux tests. Les données TOEIC sont celles publiées par ETS Global ; les données IELTS proviennent des organismes qui le gèrent, le British Council et IDP. Les prix sont donnés à titre indicatif et varient selon le centre.

Critère TOEIC (Listening & Reading) IELTS Objectif principal Anglais professionnel, écoles et recruteurs Admission universitaire et immigration en pays anglophone Compétences évaluées Compréhension orale et écrite (expression avec le 4-Skills) Les quatre compétences, expression comprise Format 200 questions à choix multiple Listening, Reading, Writing, Speaking (entretien avec examinateur) Durée Environ 2 h Environ 2 h 45 Score 10 à 990 points Bandes de 0 à 9 Niveau CECRL A1 à C1 A1 à C2 Validité 2 ans 2 ans Reconnaissance Forte en France et en entreprise Forte dans les universités anglophones Prix indicatif 159 € (tarif négocié digiSchool ; environ 179 € en tarif public) Environ 200 € et plus selon le centre

Quel test pour ton profil ?

Le bon test dépend d’abord de ce qu’on attend de toi. Quatre situations reviennent le plus souvent.

Tu es étudiant en école d’ingénieur ou de commerce en France

C’est le TOEIC, sans hésiter. La Commission des titres d’ingénieur retient couramment 785 points (niveau B2) comme seuil de diplomation, et certaines écoles montent à 850 ou 890. L’IELTS n’est presque jamais la demande dans ce cadre. Vérifie le score exact attendu par ton établissement, puis entraîne-toi pour viser une marge confortable.

Tu candidates dans une université au Royaume-Uni, en Australie ou au Canada

Là, c’est l’IELTS Academic, ou parfois le TOEFL, qui est demandé. Le TOEIC ne suffira pas pour un dossier d’admission universitaire à l’étranger. Renseigne-toi sur la bande minimale exigée par le programme, souvent entre 6,0 et 7,0.

Tu es salarié, en reconversion, ou tu vises un poste à l’international

Le TOEIC est la certification que les recruteurs lisent le plus facilement. Si ton objectif est de valoriser ton anglais professionnel sur un CV ou de mobiliser ton Compte personnel de formation, oriente-toi vers le TOEIC 4-Skills, qui atteste aussi de ton expression orale et écrite.

Tu prépares une expatriation ou une demande de visa

Pour l’immigration vers un pays anglophone, c’est l’IELTS General Training qui est généralement requis par les autorités. Le TOEIC répond, lui, au besoin de prouver ton niveau dans un contexte d’emploi.

Travailler à l’étranger : quel niveau viser ➜ Le niveau d’anglais attendu à l’international

Bien te préparer, quel que soit le test

Une fois le test choisi, la méthode compte plus que le nombre d’heures. Trois réflexes utiles, particulièrement pour le TOEIC.

Commence par un test de niveau. Situer ton point de départ, par exemple autour de B1 ou B2, t’évite de réviser au hasard. Tu sauras combien de points te séparent de ton objectif et sur quelle compétence porter l’effort. Tu peux tester le TOEIC gratuitement pour te situer sans payer.

Travaille chaque section dans ses conditions réelles. Le TOEIC récompense les réflexes de compréhension rapide et la gestion du temps sur le Reading. Chronomètre-toi systématiquement : beaucoup de candidats perdent des points faute d’avoir fini la partie écrite, pas faute de niveau.

Enchaîne les examens blancs. Se mettre en situation, complet et chronométré, reste le meilleur moyen de désamorcer le stress du jour J et de repérer où tu perds des points. Tu peux passer un TOEIC blanc dans les conditions de l’examen avant de réserver.

Quand ton niveau est au rendez-vous et que ton objectif est clair, il ne reste plus qu’à réserver ta session TOEIC. Choisir le bon test dès le départ, c’est déjà la moitié du travail.

FAQ

TOEIC ou IELTS : lequel est le plus reconnu ? Cela dépend du contexte. En France et dans le monde de l’entreprise, le TOEIC est la référence, notamment pour les écoles d’ingénieur et de commerce. Pour candidater dans une université au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande ou au Canada, c’est l’IELTS qui est attendu. Aucun n’est meilleur dans l’absolu : ils ne servent pas le même projet. Le TOEIC évalue-t-il l’expression orale comme l’IELTS ? Pas dans sa version la plus courante. Le TOEIC Listening & Reading ne mesure que la compréhension orale et écrite. Pour faire évaluer ton expression, il existe le TOEIC 4-Skills, qui ajoute le Speaking et le Writing. L’IELTS, lui, évalue toujours les quatre compétences, avec un entretien oral face à un examinateur. Combien de temps le score est-il valable ? Deux ans pour les deux tests. Au-delà, l’attestation n’est plus considérée comme valide par la plupart des organismes et il faut repasser l’examen si on te le demande. Anticipe la date de passage en fonction de ta candidature. Peut-on passer le TOEIC pour étudier à l’étranger ? Rarement pour une admission universitaire dans un pays anglophone : ces cursus demandent presque toujours l’IELTS ou le TOEFL. Le TOEIC reste pertinent pour un programme d’échange à visée professionnelle ou quand l’établissement l’accepte explicitement. Vérifie toujours la certification exigée avant de réserver. Quel score TOEIC vise-t-on pour une école d’ingénieur ? Le seuil courant est 785 points, soit un niveau B2, retenu par la Commission des titres d’ingénieur pour la diplomation. Certaines écoles exigent davantage, jusqu’à 850 ou 890 points. Vise une marge à l’entraînement pour aborder l’examen sereinement.

Sources