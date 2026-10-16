TOEIC sur LinkedIn : comment ajouter son score (et le montrer sur ton CV)

Ton score TOEIC mérite mieux qu’une ligne perdue sur ton CV. L’attestation digitale d’ETS Global se partage par lien ou QR code et se vérifie en quelques clics. Voici comment l’ajouter à ton profil LinkedIn, à ton CV et à tes candidatures, étape par étape.

Tu viens de recevoir ton résultat au TOEIC et tu veux le mettre en avant auprès des recruteurs ? Le plus efficace n’est pas de recopier ton score à la main : ETS Global, l’organisme officiel du TOEIC, délivre une attestation digitale de résultats que tu peux partager par lien ou par QR code, et que tes interlocuteurs vérifient en quelques clics. Voici comment l’ajouter à ton profil LinkedIn et à ton CV, ce qu’il faut y indiquer et les erreurs à éviter. Et si tu n’as pas encore passé le test, tu peux d’abord préparer ton TOEIC en ligne avec digiSchool.

SOMMAIRE

L’attestation digitale du TOEIC, c’est quoi ?

C’est la version numérique de ton relevé de résultats. ETS Global l’a mise en place avec BCdiploma, une société française spécialisée dans la certification numérique des diplômes, qui s’appuie sur la technologie blockchain. Concrètement, ton attestation contient les mêmes informations que le relevé papier : tes données personnelles, ton score à chaque section et ton score total, ainsi que les descripteurs de compétences associés.

Trois caractéristiques la rendent utile pour une candidature :

Elle se partage facilement. Tu y accèdes par un lien unique ou un QR code, et tu peux aussi en télécharger une version PDF.

Tu y accèdes par un lien unique ou un QR code, et tu peux aussi en télécharger une version PDF. Elle est vérifiable. ETS Global indique qu’un recruteur peut contrôler l’authenticité des données via un lien unique, hébergé sur le domaine officiel etsglobal.org.

ETS Global indique qu’un recruteur peut contrôler l’authenticité des données via un lien unique, hébergé sur le domaine officiel etsglobal.org. Elle est incluse dans le prix du test. Aucun supplément à payer pour l’obtenir, selon ETS Global.

Pour savoir quand et comment ton résultat arrive, consulte notre article sur l’obtention du résultat au TOEIC.

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Ajouter son score TOEIC sur LinkedIn, étape par étape

ETS Global recommande d’ajouter la certification dans la rubrique « Licences et certifications » de ton profil LinkedIn, avec le nom du test, ton score et l’année. Voici la marche à suivre, à partir de l’interface actuelle de LinkedIn (elle évolue régulièrement, les intitulés peuvent donc varier légèrement) :

Récupère ton lien d’attestation. Ouvre ton attestation digitale et copie son adresse. Elle doit commencer par https://www.etsglobal.org/ : c’est le signe qu’il s’agit du lien officiel. Va sur ton profil LinkedIn et clique sur « Ajouter une section au profil », puis choisis l’ajout de licences et certifications. Renseigne le nom de la certification. Écris le nom exact du test passé, par exemple « TOEIC Listening and Reading » ou « TOEIC 4-Skills », suivi de ton score total (par exemple « score 810/990 »). Indique l’organisme émetteur : ETS Global. Complète les dates et colle le lien. Mets la date du test comme date d’émission, et colle le lien de ton attestation dans le champ d’URL de la certification.

Une fois enregistrée, la certification apparaît sur ton profil avec un lien cliquable : un recruteur qui doute de ton niveau n’a plus qu’à cliquer pour consulter l’attestation d’origine.

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Où le mentionner d’autre sur LinkedIn ?

Au-delà de la rubrique certifications, deux emplacements renforcent ta crédibilité : le titre de ton profil ou ta rubrique « Infos » si l’anglais est central dans ton projet (« Bilingue anglais, TOEIC 905 »), et la section « Compétences » où tu peux ajouter l’anglais professionnel. Ne surcharge pas : une mention claire vaut mieux que trois répétitions.

Montrer son score TOEIC sur son CV

Sur un CV, ETS Global suggère d’insérer le lien ou le QR code de l’attestation comme élément cliquable. Cela marche si ton CV est envoyé au format PDF et lu à l’écran, ce qui est le cas de la grande majorité des candidatures. Pour un CV imprimé, privilégie le QR code, que le recruteur scanne avec son téléphone.

Voici une présentation simple et lisible, dans la rubrique « Langues » ou « Certifications » :

Intitulé complet : TOEIC Listening and Reading (ou 4-Skills), pas seulement « TOEIC ».

: TOEIC Listening and Reading (ou 4-Skills), pas seulement « TOEIC ». Score total sur 990 et, si tu les connais, tes scores par section.

et, si tu les connais, tes scores par section. Date du test , car un score TOEIC est valable 2 ans.

, car un score TOEIC est valable 2 ans. Niveau CECRL correspondant , pour que les recruteurs peu familiers du TOEIC situent ton niveau. Notre grille de conversion du score TOEIC t’aide à le déterminer.

, pour que les recruteurs peu familiers du TOEIC situent ton niveau. Notre grille de conversion du score TOEIC t’aide à le déterminer. Le lien ou QR code de l’attestation digitale.

Pour aller plus loin sur la façon de présenter tes langues et ton niveau, notre article valoriser son CV grâce au TOEIC détaille la rubrique « Langues » et la rédaction d’un CV en anglais.

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Comment un recruteur vérifie ton score

C’est tout l’intérêt de l’attestation digitale : elle ne repose pas sur ta parole. D’après ETS Global, la personne à qui tu envoies ton attestation peut en contrôler l’authenticité à l’aide d’un formulaire public simple. Le recruteur peut aussi coller le lien sur le site de BCdiploma pour une seconde vérification.

ETS Global donne une règle de sécurité utile, à connaître des deux côtés : un lien d’attestation authentique commence toujours par https://www.etsglobal.org/. Un lien qui commence autrement ne doit pas être considéré comme valide. Les établissements et centres de formation disposent par ailleurs d’un outil distinct de vérification des scores de leurs candidats.

Sur le plan de la fiabilité, l’organisme indique que l’attestation, fondée sur la blockchain, ne peut être ni modifiée ni falsifiée. Elle est consultable en ligne à tout moment, depuis un ordinateur comme depuis un téléphone.

Score valable 2 ans : que devient l’attestation ?

Deux notions à ne pas confondre. Le score TOEIC lui-même est valable 2 ans, comme pour tous les tests TOEIC : au-delà, la plupart des écoles et des employeurs te demanderont un résultat plus récent. Pour les détails, voir notre article sur la durée de validité du TOEIC.

L’attestation digitale, elle, n’a pas de date d’expiration technique, selon la page d’ETS Global consacrée aux candidats : le lien reste accessible. Mais elle affiche toujours la date de ton test, donc un recruteur voit immédiatement l’ancienneté du score. Concrètement : garde ton lien, mais n’attends pas que ton résultat ait trois ans pour le remplacer par un test plus récent si ton niveau a progressé.

Les erreurs à éviter

Écrire un score sans préciser le test. Un « TOEIC 850 » ne dit pas s’il s’agit du Listening and Reading (score sur 990) ou d’un autre test de la famille TOEIC, dont les échelles diffèrent.

Un « TOEIC 850 » ne dit pas s’il s’agit du Listening and Reading (score sur 990) ou d’un autre test de la famille TOEIC, dont les échelles diffèrent. Arrondir à la hausse ou « oublier » la date. Un recruteur qui vérifie ton lien verra le score exact et la date. Tout écart abîme ta crédibilité plus que ne l’aurait fait un score modeste.

Un recruteur qui vérifie ton lien verra le score exact et la date. Tout écart abîme ta crédibilité plus que ne l’aurait fait un score modeste. Copier un lien non officiel. Utilise uniquement le lien fourni dans ton attestation, qui commence par https://www.etsglobal.org/.

Utilise uniquement le lien fourni dans ton attestation, qui commence par https://www.etsglobal.org/. Laisser un score périmé sans l’indiquer. Mentionne toujours la date : un score de plus de 2 ans reste honnête s’il est daté, il devient gênant s’il est présenté comme actuel.

Mentionne toujours la date : un score de plus de 2 ans reste honnête s’il est daté, il devient gênant s’il est présenté comme actuel. Oublier le niveau CECRL. Un recruteur étranger au TOEIC comprend mieux « niveau B2 » que « 785 points ».

Questions fréquentes

Comment ajouter son score TOEIC sur LinkedIn ? Dans la rubrique « Licences et certifications » de ton profil, ajoute une certification en indiquant le nom du test (par exemple TOEIC Listening and Reading), ton score, l’organisme ETS Global, la date du test, et colle le lien de ton attestation digitale dans le champ d’URL. L’attestation digitale du TOEIC est-elle payante ? Non. Selon ETS Global, elle est incluse dans le prix du test. Aucun supplément n’est demandé pour y accéder ou la partager. Comment un recruteur peut-il vérifier mon score TOEIC ? Il ouvre ton lien d’attestation, qui doit commencer par https://www.etsglobal.org/, ou utilise le formulaire public de vérification. Il peut aussi coller ton lien sur le site de BCdiploma pour un second contrôle. Combien de temps mon score TOEIC reste-t-il valable ? Deux ans à compter de la date du test. L’attestation digitale reste consultable en ligne, mais elle affiche la date de ton test : un recruteur voit donc l’ancienneté de ton score. Peut-on mettre un QR code sur un CV papier ? Oui. ETS Global propose l’accès à l’attestation par lien ou par QR code. Sur un CV imprimé, le QR code permet au recruteur d’ouvrir l’attestation avec son téléphone. Où retrouver son attestation digitale TOEIC ? Elle est accessible en ligne à tout moment, par le lien ou le QR code qui t’ont été transmis avec ton résultat. Si tu as passé le test par ton école ou ton organisme de formation, demande-leur ton lien d’attestation ou ton relevé.

Sources