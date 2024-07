Les avantages de passer le TOEIC avec le CPF

Le TOEIC est un teste qui évalue les compétences en anglais des personnes non anglophones. Il est utilisé dans des contextes professionnels afin de mesurer la capacité des candidats à utiliser l’anglais dans un environnement de travail international. Ce test peut représenter un coût notable, c’est pour cela que digiSchool vous explique en quoi passer son test TOEIC grâce à son CPF est une très bonne idée !

Explication du fonctionnement du CPF

Qu’est-ce que le CPF ?

Le CPF (compte personnel de formation) est un compte utilisable tout au long de votre vie active et jusqu’à votre retraite, y compris pendant les périodes de chômage et d’arrêt maladie.

Toute personne active cumule des droits à la formation, certifiante ou qualifiante, sur des diplômes inventoriés dans le répertoire national des certifications professionnelles.

A qui s’adresse le CPF ?

Le compte personnel de formation s’adresse à toutes les personnes qui sont entrées dans la vie active, et ce, à partir de 16 ans.

Une personne active peut utiliser son CPF, même si elle est demandeuse d’emploi. Elle ne pourra juste plus cumuler de nouveaux droits.

Enfin, le CPF se clôture au départ à la retraite.

Comment sont calculés vos droits ?

Le CPF se remplit en fonction de votre nombre d’heures travaillées. Si vous travaillez moins d’un mi-temps, vos droits à la formation seront calculés au prorata de votre activité, tandis que si vous travaillez un mi-temps ou un plein-temps, vous recevez 500 euros par an, jusqu’à atteindre le plafond maximum. Le plafond maximum est de 5000 euros.

Si vous travaillez dans le secteur public, vos droits se calculent en nombre d’heures et sont directement convertis en euros, reversés sur votre CPF. Vous recevez un montant à hauteur de 15 euros par heure.

Les étapes pour utiliser le CPF pour financer le TOEIC

Le TOEIC fait partie des formations finançables par le CPF. Pour utiliser son CPF afin de passer une formation, rien de plus simple.

Rendez-vous sur le site internet “moncompteformation.gouv.fr“, et activez votre compte CPF. Vous pouvez utiliser l’application “Mon Compte Formation”, disponible sur l’App Store et Google Play, ou bien le site web.

Renseignez votre identifiant et votre mot de passe afin d’accéder à votre compte. Ensuite, rien de plus simple : il vous suffit de rechercher le mot “TOEIC” dans la barre de recherche afin de trouver la formation.

Le site web vous propose alors différentes formations proches de chez vous ou à distance. Sélectionnez l’organisme de formation qui vous convient dans cette liste et cliquez sur “s’inscrire à la formation”.

L’organisme reviendra vers vous sous 2 jours ouvrés. Passer son TOEIC avec son CPF est alors une démarche rapide et pratique !

Les avantages d’utiliser le CPF pour préparer et passer le TOEIC

Passer le TOEIC grâce à son CPF est une véritable opportunité pour vous ! Mais alors quels en sont les avantages ?

L’importance du TOEIC dans le monde du travail

Dans certains corps de métier, passer le TOEIC peut parfois être indispensable afin d’attester de ses compétences en anglais. De nombreuses entreprises choisissent maintenant de juger le niveau d’anglais de ses futurs employés, afin qu’ils puissent exercer leurs tâches convenablement, notamment avec des clients à l’étranger.

Se présenter à un entretien d’embauche avec son certificat TOEIC peut parfois faire toute la différence ! Il vous permet d’attester de votre niveau d’anglais professionnel de manière officielle.

Alors n’hésitez plus avant de passer le test TOEIC : cela représente un véritable plus sur votre CV et peut vous ouvrir des portes professionnelles.

Accéder à des modules de révision

Comme précisé plus haut, le CPF permet de passer le TOEIC mais il permet aussi de se préparer à l’examen, notamment grâce à des entraînements entièrement finançables par votre compte formation. Ces formations vous permettent alors d’apprendre l’anglais professionnel et de vous préparer à un éventuel parcours professionnel à l’étranger.

Ainsi, vous pouvez préparer convenablement votre test TOEIC et mettre toutes les chances de votre côté afin d’obtenir un bon score. Une fois le TOEIC obtenu, vous pourrez alors attester de votre niveau d’anglais lors de vos entretiens d’embauche.

Si vous souhaitez préparer votre examen, vous pouvez également vous jeter un œil aux cours de préparation au test TOEIC de digiSchool ! Vous trouverez des contenus officiels, des cours et des quiz pour vous entraîner et un tas d’autres fonctionnalités pour mettre toutes les chances de votre côté !

Faire des économies

En utilisant votre Compte Personnel de Formation pour passer le TOEIC, vous faites de réelles économies !

Celui-ci finance intégralement la formation, la préparation et le passage du test TOEIC : vous n’avez alors pas à le financer de votre poche.

Le montant de la formation sera alors directement déduit de vos crédits CPF, rendant la démarche encore plus accessible !

La simplicité administrative

En utilisant votre CPF pour passer votre test TOEIC, vous n’avez pas besoin d’entamer beaucoup de procédures.

La démarche est relativement simple, puisque tout est centralisé sur le portail CPF, vous permettant de réduire votre temps passé sur l’inscription et les démarches administratives.

Si vous avez une phobie administrative, ce processus est idéal pour vous !